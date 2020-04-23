Митниця заявляє про обшуки з боку СБУ і ДБР
Державна митна служба заявила про обшуки з боку Служби безпеки України (СБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР). У службі стверджують, що правоохоронці прийшли до них через новий герб і називають обшуки надуманими і політично мотивованими.
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Держмитслужби, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Держмитслужбі відбулися обшуки: представники СБУ і ДБР зацікавилися гербом митниці", - сказано в повідомленні.
У Держмитслужбі пояснили, що закупили в грудні 2019 року послуги з розробки символіки і концепції нової форми для митниці майже на 30 тис. грн.
"ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапора, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби. Є всі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі", - вказала митниця.
Як стверджують у Держмитслужбі, проєкт нових геральдичних знаків направили на погодження до Міністерства фінансів, після чого його мають затвердити комісія з геральдики та президент країни своїм указом.
"На сьогодні правоохоронці вилучили документи про виконання згаданих послуг. Ми переконані, що обшуки в митниці відбулися за надуманою політично мотивованою справою. Однак будемо сприяти правоохоронним органам у розслідуванні цієї суспільно важливої справи, продовжуємо працювати", - додали у відомстві.
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сегодня СБУ и ГБР провели блестящую спецоперацию на таможне. После долгих обысков они изъяли тендерные документы по разработке герба и символики таможни. Сумма возможных злоупотреблений составляет 30 тысяч гривен.
В то же время , никаких выемок документов по заявлению экс-министра финансов Уманского о ежемесячных злоупотреблениях на таможне более, чем 5 миллиардов гривен не произошло. Еще никогда борьба со злоупотреблениями на таможне не велась такими радикальными методами. Хотя, если говорить без юмора, то это, конечно же, больше похоже на шоу в чистом виде и на насмешки над украинцами, которым хотят скормить показушные обыски, показав, что таким образом власть на корне пресекает коррупцию и хищение.
Было 10 лярдов сало 30 тыс.
Напоминает старый анекдот
Мужик приходит к соседу -ты мне должен 5 рублей! Второй мужик: - каких 3 рубля! жена у нас есть рубль?! - дай ему 50 коп. пусть отстанет...
только опять же --- как Петро не воровал -- как то деньги находились... А! У него же фабрика в Липецке --- оттуда и брал!)