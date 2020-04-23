Митниця заявляє про обшуки з боку СБУ і ДБР

Державна митна служба заявила про обшуки з боку Служби безпеки України (СБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР). У службі стверджують, що правоохоронці прийшли до них через новий герб і називають обшуки надуманими і політично мотивованими.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Держмитслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Держмитслужбі відбулися обшуки: представники СБУ і ДБР зацікавилися гербом митниці", - сказано в повідомленні.

У Держмитслужбі пояснили, що закупили в грудні 2019 року послуги з розробки символіки і концепції нової форми для митниці майже на 30 тис. грн.

"ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапора, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби. Є всі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі", - вказала митниця.

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Як стверджують у Держмитслужбі, проєкт нових геральдичних знаків направили на погодження до Міністерства фінансів, після чого його мають затвердити комісія з геральдики та президент країни своїм указом.

"На сьогодні правоохоронці вилучили документи про виконання згаданих послуг. Ми переконані, що обшуки в митниці відбулися за надуманою політично мотивованою справою. Однак будемо сприяти правоохоронним органам у розслідуванні цієї суспільно важливої ​​справи, продовжуємо працювати", - додали у відомстві.