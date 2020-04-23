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Митниця заявляє про обшуки з боку СБУ і ДБР

Митниця заявляє про обшуки з боку СБУ і ДБР

Державна митна служба заявила про обшуки з боку Служби безпеки України (СБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР). У службі стверджують, що правоохоронці прийшли до них через новий герб і називають обшуки надуманими і політично мотивованими.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Держмитслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Держмитслужбі відбулися обшуки: представники СБУ і ДБР зацікавилися гербом митниці", - сказано в повідомленні.

У Держмитслужбі пояснили, що закупили в грудні 2019 року послуги з розробки символіки і концепції нової форми для митниці майже на 30 тис. грн.

"ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапора, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби. Є всі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі", - вказала митниця.

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Як стверджують у Держмитслужбі, проєкт нових геральдичних знаків направили на погодження до Міністерства фінансів, після чого його мають затвердити комісія з геральдики та президент країни своїм указом.

"На сьогодні правоохоронці вилучили документи про виконання згаданих послуг. Ми переконані, що обшуки в митниці відбулися за надуманою політично мотивованою справою. Однак будемо сприяти правоохоронним органам у розслідуванні цієї суспільно важливої ​​справи, продовжуємо працювати", - додали у відомстві.

Автор: 

герб (70) обшук (1983) митниця (1881) Державна митна служба (659)


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Топ коментарі
+6
Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 7959
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23.04.2020 16:56 Відповісти
+4
Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 3397
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23.04.2020 17:11 Відповісти
+3
Это шутка такая? 30 тыс. закупка и обыски СБУ и ГБР?
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23.04.2020 16:59 Відповісти
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Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 7959
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23.04.2020 16:56 Відповісти
Щас любители рошена начнут жалеть бедных ми честных работников таможни
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23.04.2020 16:59 Відповісти
Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 3397
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23.04.2020 17:11 Відповісти
СБУ и ГБР провели блестящую спецоперацию на таможне: что нашли?
сегодня СБУ и ГБР провели блестящую спецоперацию на таможне. После долгих обысков они изъяли тендерные документы по разработке герба и символики таможни. Сумма возможных злоупотреблений составляет 30 тысяч гривен.
В то же время , никаких выемок документов по заявлению экс-министра финансов Уманского о ежемесячных злоупотреблениях на таможне более, чем 5 миллиардов гривен не произошло. Еще никогда борьба со злоупотреблениями на таможне не велась такими радикальными методами. Хотя, если говорить без юмора, то это, конечно же, больше похоже на шоу в чистом виде и на насмешки над украинцами, которым хотят скормить показушные обыски, показав, что таким образом власть на корне пресекает коррупцию и хищение.
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23.04.2020 22:12 Відповісти
Это шутка такая? 30 тыс. закупка и обыски СБУ и ГБР?
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23.04.2020 16:59 Відповісти
Спонсор акции, светило экономики, советник ни разу не барыги Ермака Ирогек Уманский - к гадалке не ходить

Было 10 лярдов сало 30 тыс.

Напоминает старый анекдот

Мужик приходит к соседу -ты мне должен 5 рублей! Второй мужик: - каких 3 рубля! жена у нас есть рубль?! - дай ему 50 коп. пусть отстанет...

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23.04.2020 18:06 Відповісти
Не хвилюйтесь, малошановні! Розвішувати вас на ліхтарях будуть зовсім не за герб!
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23.04.2020 17:04 Відповісти
А эти всё доляхи согласовать не могут. Отжеж. А при Петре такая гармония была. Ему 50%, а остальное как он скажет. А тут Зеленскому не надо - образовался излишек. А как делить не знают... Бида та й годи!
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23.04.2020 17:05 Відповісти
Причем, Петро на свои законные 50% и армию вооружал , и зарплаты и пенсии выплачивал, а у неворующего Зели, в кассе -- одна мышь висит....
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23.04.2020 17:16 Відповісти
У вас какое-то извращённое понятие закона и понятия откуда финансируется армия и выплата пенсий. ********** фэнтези про Петра перед сном почитать, да?
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23.04.2020 17:21 Відповісти
Вашу же почитал..)
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23.04.2020 17:23 Відповісти
И шо? Вы не согласны? Не допускаете, что причина происходящего, предположенная мною, может иметь место?
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23.04.2020 17:26 Відповісти
Понятно, что герб здесь не причем... и оставить такой жирный кусок, как таможня неосвоенным , зеленые не могут себе позволить....
только опять же --- как Петро не воровал -- как то деньги находились... А! У него же фабрика в Липецке --- оттуда и брал!)
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23.04.2020 17:38 Відповісти
Ну, есть передел и есть саботаж. Но Зеленский, скорее, не влияет на эти процессы. Это же не Порошенко.
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23.04.2020 17:40 Відповісти
Вы знаете... тут я с Вами, наверное, соглашусь... Зеленский толком или украсть не умеет, или -- на самом деле честный (это -- не сарказм!) .. Но гоп-компания вокруг него --- подобрана со вкусом... И боюсь, что эти "сироты-дети Поволжья" доведут нас всех до цугундера! ну, или под кремлевские стены, с глубокими извинениями....
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23.04.2020 17:48 Відповісти
Ну, и я тут с вами соглашусь. Это даже дети лейтенанта Шмидта, я бы сказал.
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23.04.2020 17:52 Відповісти
А еще я краем уха слышал, что все в стране финансируется из бюджета и, в наших условиях --- пенсионный фонд тоже , и таможня с налоговой основные наполнители казны....
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23.04.2020 17:33 Відповісти
Это одна сторона медали. Ещё они основные наполнители казны всяких обитателей Конча-Засп, Лондонов... и владельцев счетов в оффшорах. Как ни крути.
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23.04.2020 17:42 Відповісти
*****,геральдика это сейчас самое главное
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23.04.2020 17:07 Відповісти
Без нее (геральдики) в самой нищей европейской стране - никак, интересно, чем им старая не угодила?
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23.04.2020 17:28 Відповісти
Новий герб - супермега реформа, найактуальніша з усіх, які бачив світ. Того придурка з бородою треба гнати сраною мітлою і підсрачниками.
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23.04.2020 17:11 Відповісти
30 тысяч? Фи!
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23.04.2020 17:40 Відповісти
Да драть вас надо, как сраных котов. Заявляют они, ноют б.я.
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23.04.2020 18:42 Відповісти
ДА ИХ НЕ ОБЫСКИВАТЬ ИХ РАССТРЕЛИВАТЬ НАДО !!!
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23.04.2020 20:54 Відповісти
 
 