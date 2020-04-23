Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР
Государственная таможенная служба заявила об обысках со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). В службе утверждают, что правоохранители пришли к ним из-за нового герба и называют обыски надуманными и политически мотивированными.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гостаможслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Гостаможслужбе состоялись обыски: представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом таможни", — сказано в сообщении.
В Гостаможслужбе пояснили, что закупили в декабре 2019 года услуги по разработке символики и концепции новой формы для таможни почти на 30 тыс. грн.
Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак
"ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и Компаньоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы. Есть все документы, которые подтверждают выполнение работ подрядчиком в полном объеме", — указала таможня.
Как утверждают в Гостаможслужбе, проект новых геральдических знаков направили на согласование в Министерство финансов, после чего его должны утвердить комиссия по геральдике и президент страны своим указом.
Также на Цензор.НЕТ: Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко
"На сегодня правоохранитель изъяли документы о выполнении указанных услуг. Мы убеждены, что обыски в таможне произошли по надуманному политически мотивированному делу. Однако будем способствовать правоохранительным органам в расследовании этого общественно важного дела, продолжаем работать", — добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сегодня СБУ и ГБР провели блестящую спецоперацию на таможне. После долгих обысков они изъяли тендерные документы по разработке герба и символики таможни. Сумма возможных злоупотреблений составляет 30 тысяч гривен.
В то же время , никаких выемок документов по заявлению экс-министра финансов Уманского о ежемесячных злоупотреблениях на таможне более, чем 5 миллиардов гривен не произошло. Еще никогда борьба со злоупотреблениями на таможне не велась такими радикальными методами. Хотя, если говорить без юмора, то это, конечно же, больше похоже на шоу в чистом виде и на насмешки над украинцами, которым хотят скормить показушные обыски, показав, что таким образом власть на корне пресекает коррупцию и хищение.
Было 10 лярдов сало 30 тыс.
Напоминает старый анекдот
Мужик приходит к соседу -ты мне должен 5 рублей! Второй мужик: - каких 3 рубля! жена у нас есть рубль?! - дай ему 50 коп. пусть отстанет...
только опять же --- как Петро не воровал -- как то деньги находились... А! У него же фабрика в Липецке --- оттуда и брал!)