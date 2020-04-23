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Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Государственная таможенная служба заявила об обысках со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). В службе утверждают, что правоохранители пришли к ним из-за нового герба и называют обыски надуманными и политически мотивированными.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гостаможслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Гостаможслужбе состоялись обыски: представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом таможни", — сказано в сообщении.

В Гостаможслужбе пояснили, что закупили в декабре 2019 года услуги по разработке символики и концепции новой формы для таможни почти на 30 тыс. грн.

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"ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и Компаньоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы. Есть все документы, которые подтверждают выполнение работ подрядчиком в полном объеме", — указала таможня.

Как утверждают в Гостаможслужбе, проект новых геральдических знаков направили на согласование в Министерство финансов, после чего его должны утвердить комиссия по геральдике и президент страны своим указом.

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"На сегодня правоохранитель изъяли документы о выполнении указанных услуг. Мы убеждены, что обыски в таможне произошли по надуманному политически мотивированному делу. Однако будем способствовать правоохранительным органам в расследовании этого общественно важного дела, продолжаем работать", — добавили в ведомстве.

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герб (117) обыск (1904) таможня (1962) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+6
Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 7959
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23.04.2020 16:56 Ответить
+4
Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 3397
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23.04.2020 17:11 Ответить
+3
Это шутка такая? 30 тыс. закупка и обыски СБУ и ГБР?
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23.04.2020 16:59 Ответить
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Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 7959
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23.04.2020 16:56 Ответить
Щас любители рошена начнут жалеть бедных ми честных работников таможни
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23.04.2020 16:59 Ответить
Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 3397
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23.04.2020 17:11 Ответить
СБУ и ГБР провели блестящую спецоперацию на таможне: что нашли?
сегодня СБУ и ГБР провели блестящую спецоперацию на таможне. После долгих обысков они изъяли тендерные документы по разработке герба и символики таможни. Сумма возможных злоупотреблений составляет 30 тысяч гривен.
В то же время , никаких выемок документов по заявлению экс-министра финансов Уманского о ежемесячных злоупотреблениях на таможне более, чем 5 миллиардов гривен не произошло. Еще никогда борьба со злоупотреблениями на таможне не велась такими радикальными методами. Хотя, если говорить без юмора, то это, конечно же, больше похоже на шоу в чистом виде и на насмешки над украинцами, которым хотят скормить показушные обыски, показав, что таким образом власть на корне пресекает коррупцию и хищение.
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23.04.2020 22:12 Ответить
Это шутка такая? 30 тыс. закупка и обыски СБУ и ГБР?
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23.04.2020 16:59 Ответить
Спонсор акции, светило экономики, советник ни разу не барыги Ермака Ирогек Уманский - к гадалке не ходить

Было 10 лярдов сало 30 тыс.

Напоминает старый анекдот

Мужик приходит к соседу -ты мне должен 5 рублей! Второй мужик: - каких 3 рубля! жена у нас есть рубль?! - дай ему 50 коп. пусть отстанет...

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23.04.2020 18:06 Ответить
Не хвилюйтесь, малошановні! Розвішувати вас на ліхтарях будуть зовсім не за герб!
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23.04.2020 17:04 Ответить
А эти всё доляхи согласовать не могут. Отжеж. А при Петре такая гармония была. Ему 50%, а остальное как он скажет. А тут Зеленскому не надо - образовался излишек. А как делить не знают... Бида та й годи!
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23.04.2020 17:05 Ответить
Причем, Петро на свои законные 50% и армию вооружал , и зарплаты и пенсии выплачивал, а у неворующего Зели, в кассе -- одна мышь висит....
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23.04.2020 17:16 Ответить
У вас какое-то извращённое понятие закона и понятия откуда финансируется армия и выплата пенсий. ********** фэнтези про Петра перед сном почитать, да?
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23.04.2020 17:21 Ответить
Вашу же почитал..)
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23.04.2020 17:23 Ответить
И шо? Вы не согласны? Не допускаете, что причина происходящего, предположенная мною, может иметь место?
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23.04.2020 17:26 Ответить
Понятно, что герб здесь не причем... и оставить такой жирный кусок, как таможня неосвоенным , зеленые не могут себе позволить....
только опять же --- как Петро не воровал -- как то деньги находились... А! У него же фабрика в Липецке --- оттуда и брал!)
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23.04.2020 17:38 Ответить
Ну, есть передел и есть саботаж. Но Зеленский, скорее, не влияет на эти процессы. Это же не Порошенко.
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23.04.2020 17:40 Ответить
Вы знаете... тут я с Вами, наверное, соглашусь... Зеленский толком или украсть не умеет, или -- на самом деле честный (это -- не сарказм!) .. Но гоп-компания вокруг него --- подобрана со вкусом... И боюсь, что эти "сироты-дети Поволжья" доведут нас всех до цугундера! ну, или под кремлевские стены, с глубокими извинениями....
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23.04.2020 17:48 Ответить
Ну, и я тут с вами соглашусь. Это даже дети лейтенанта Шмидта, я бы сказал.
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23.04.2020 17:52 Ответить
А еще я краем уха слышал, что все в стране финансируется из бюджета и, в наших условиях --- пенсионный фонд тоже , и таможня с налоговой основные наполнители казны....
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23.04.2020 17:33 Ответить
Это одна сторона медали. Ещё они основные наполнители казны всяких обитателей Конча-Засп, Лондонов... и владельцев счетов в оффшорах. Как ни крути.
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23.04.2020 17:42 Ответить
*****,геральдика это сейчас самое главное
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23.04.2020 17:07 Ответить
Без нее (геральдики) в самой нищей европейской стране - никак, интересно, чем им старая не угодила?
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23.04.2020 17:28 Ответить
Новий герб - супермега реформа, найактуальніша з усіх, які бачив світ. Того придурка з бородою треба гнати сраною мітлою і підсрачниками.
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23.04.2020 17:11 Ответить
30 тысяч? Фи!
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23.04.2020 17:40 Ответить
Да драть вас надо, как сраных котов. Заявляют они, ноют б.я.
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23.04.2020 18:42 Ответить
ДА ИХ НЕ ОБЫСКИВАТЬ ИХ РАССТРЕЛИВАТЬ НАДО !!!
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23.04.2020 20:54 Ответить
 
 