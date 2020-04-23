Таможня заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Государственная таможенная служба заявила об обысках со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). В службе утверждают, что правоохранители пришли к ним из-за нового герба и называют обыски надуманными и политически мотивированными.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гостаможслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Гостаможслужбе состоялись обыски: представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом таможни", — сказано в сообщении.

В Гостаможслужбе пояснили, что закупили в декабре 2019 года услуги по разработке символики и концепции новой формы для таможни почти на 30 тыс. грн.

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"ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и Компаньоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы. Есть все документы, которые подтверждают выполнение работ подрядчиком в полном объеме", — указала таможня.

Как утверждают в Гостаможслужбе, проект новых геральдических знаков направили на согласование в Министерство финансов, после чего его должны утвердить комиссия по геральдике и президент страны своим указом.

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"На сегодня правоохранитель изъяли документы о выполнении указанных услуг. Мы убеждены, что обыски в таможне произошли по надуманному политически мотивированному делу. Однако будем способствовать правоохранительным органам в расследовании этого общественно важного дела, продолжаем работать", — добавили в ведомстве.