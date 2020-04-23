Порушників карантину в Грузії садитимуть на 6 років

Парламент Грузії вніс поправку до Кримінального кодексу. Тепер за повторне порушення правил надзвичайного стану і карантину загрожує позбавлення волі на 6 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Парламент посилив заходи для виконання декрету президента про дії надзвичайного стану. На жаль, ми щодня стикаємося з фактами непокори деяких громадян, які ігнорують вимоги карантину і введеної комендантської години", - сказав журналістам лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе.

Він нагадав, що нині за порушення правил НС в Грузії фізичні особи сплачують штраф розміром 3 тисяч ларі (близько $ 1000), а юридичні особи - 15 тисяч ларі (близько $ 5000).

"Хочу зазначити, що жодної амністії з виплати штрафів для порушників надзвичайного стану не буде", - сказав Мдінарадзе.

Читайте також: Грузія через коронавірус заборонила пересування на легкових автомобілях

МВС Грузії щодня повідомляє про десятки оштрафованих громадян, які порушили правила НС.

Грузинська влада з 21 березня запровадила в країні НС для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, а з 31 березня діє комендантська година з 21:00 до 6 ранку. Напередодні режим НС був продовжений до 22 травня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Грузії виявлені 420 заражень коронавірусною інфекцією. Перший випадок зараження був встановлений медиками 26 лютого на кордоні з Азербайджаном у громадянина Грузії, що повертався з Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія у зв'язку з коронавірусом заборонить іноземцям в'їзд в країну з 18 березня