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Новини Коронавірус і карантин
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Порушників карантину в Грузії садитимуть на 6 років

Порушників карантину в Грузії садитимуть на 6 років

Парламент Грузії вніс поправку до Кримінального кодексу. Тепер за повторне порушення правил надзвичайного стану і карантину загрожує позбавлення волі на 6 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Парламент посилив заходи для виконання декрету президента про дії надзвичайного стану. На жаль, ми щодня стикаємося з фактами непокори деяких громадян, які ігнорують вимоги карантину і введеної комендантської години", - сказав журналістам лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе.

Він нагадав, що нині за порушення правил НС в Грузії фізичні особи сплачують штраф розміром 3 тисяч ларі (близько $ 1000), а юридичні особи - 15 тисяч ларі (близько $ 5000).

"Хочу зазначити, що жодної амністії з виплати штрафів для порушників надзвичайного стану не буде", - сказав Мдінарадзе.

Читайте також: Грузія через коронавірус заборонила пересування на легкових автомобілях

МВС Грузії щодня повідомляє про десятки оштрафованих громадян, які порушили правила НС.

Грузинська влада з 21 березня запровадила в країні НС для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, а з 31 березня діє комендантська година з 21:00 до 6 ранку. Напередодні режим НС був продовжений до 22 травня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Грузії виявлені 420 заражень коронавірусною інфекцією. Перший випадок зараження був встановлений медиками 26 лютого на кордоні з Азербайджаном у громадянина Грузії, що повертався з Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія у зв'язку з коронавірусом заборонить іноземцям в'їзд в країну з 18 березня

Автор: 

Грузія (1852) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Ежегодно в США от врачебных ошибок погибает до 250 тыс человек..., коронавирус нервно курит в сторонке. Хватит писать х..ню
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23.04.2020 21:13 Відповісти
+6
Ну да, например в США уже почти 50 тыс человек выиграли главный приз.
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23.04.2020 21:04 Відповісти
+6
В Грузии приняты одни из самых жестких мер в мире, вплоть до комендантского часа и т.п. Результат впечатляет. Всего 5 умерших.
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23.04.2020 21:09 Відповісти
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Нарушителей карантина в Грузии будут сажать на 6 лет

А родственники будут подвергаться кровной мести!...
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23.04.2020 21:02 Відповісти
Ну да, например в США уже почти 50 тыс человек выиграли главный приз.
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23.04.2020 21:04 Відповісти
Ежегодно в США от врачебных ошибок погибает до 250 тыс человек..., коронавирус нервно курит в сторонке. Хватит писать х..ню
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23.04.2020 21:13 Відповісти
Хватит писать х..ню
---

Работа у него такая....
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23.04.2020 21:19 Відповісти
А сколько умирает от рака, от оружия и после ДТП, и какое это имеет отношение к дополнительным 50+ тыс трупов за 2 месяца?
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23.04.2020 21:20 Відповісти
Не хочеш піти волонтером попрацювати в лікарню з хворими на коронавірус?
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23.04.2020 23:47 Відповісти
Ну и как говорят : умереть с коронавирусом и умереть от коронавируса - это совсем не одно и то же. Гапример 95% населения зараженв вирусом герпеса, если всем умершим сделать тест на герпес - можно с уверенностью сказать, что 95% населения умирает от герпеса
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23.04.2020 21:18 Відповісти
А ещё практически все умершие хоть раз в жизни ели огурцы...
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23.04.2020 21:21 Відповісти
И по этой логике ВИЧ тоже не опасен, умирают ведь не от него, а от сопутствующих заболеваний, ага?
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23.04.2020 21:22 Відповісти
Ну, я пока о ВИЧ не слышал, чтобы 80% инфицированных переносили его бессимптомно и без каких-либо серьезных последствий для здоровья, при этом вырабатывается иммунитет. Когда у 80% инфицированных ВИЧ вообще никак это не будет отражаться на здоровье - тогда да, ВИЧ будет не опасней коронавируса или гриппа. Так что не нужно сравнивать хер с пальцем
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23.04.2020 21:31 Відповісти
А слышал чтобы ВИЧ заражалось по 25-30 тыс человек в день только в одной стране, а общее число зараженных приближалось от нуля к миллиону за 2 месяца?
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23.04.2020 21:38 Відповісти
опять порожняк гонишь)))
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23.04.2020 21:45 Відповісти
Нема на них Макакашвилли
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23.04.2020 21:07 Відповісти
В Грузии приняты одни из самых жестких мер в мире, вплоть до комендантского часа и т.п. Результат впечатляет. Всего 5 умерших.
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23.04.2020 21:09 Відповісти
Впечатляет... идиотизмом. Простой вопрос: Что дальше? Непомерной ценой некоторому количеству хроников дали умереть не от коронавируса. Некоторому продлили жизнь... Так и будут продлевать непомерной ценой?
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23.04.2020 21:25 Відповісти
А скільки їх взагалі, а по закутках між горами переховуються між вівцями пробують відпетляти ?
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23.04.2020 22:48 Відповісти
А может количество умерших еще и от качества лечения зависит?
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23.04.2020 23:30 Відповісти
Словит грузины этого Мамуку и он за всех отсидит и заплатит,там люди не шутят.
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23.04.2020 21:10 Відповісти
Приятно видеть адекватного Президента. Кстати она была Послом Франции в НАТО, будет необходимо о армию возглавит. У наших всех 6-ти Президентов духа и силы воли никогда не было. Сдавали все подряд и попрошайничали.
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23.04.2020 21:12 Відповісти
В чем адекватность принятых драконьих решений? Или адекватность в том, что прошлой осенью разогнали водометами и слезоточивым газом протестующих, требовавших принять обещанный ею в том числе выборов в парламент по пропорциональной системе? Напомнить, что обещали народу Грузии месяц назад, когда пропихивали в парламенте президентский указ? Или цель простая - зайти и нагадить на форуме в очередной раз на украинскую власть?
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23.04.2020 21:43 Відповісти
Напомнить как Крым без выстрела сдали? Как парад с песней перед русскими оккупантами маршировали сдавая части, оружие, корабли и самолеты? Как уже третье десятилетие перед МВФ на коленях ползают? Или сама вспомнишь?
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24.04.2020 09:42 Відповісти
Есть разница? в итоге или подписывать капитуляцию приятнее после того как постреляешь? Насчет МВФ - это к грузинскому правительству, что к старому, что к новому. Ну или в интернете поковыряйтесь что и кого выпрашивал. К тому же я не ползаю по грузинским чатам и не учу грузин как жить. Разберемся сами со своими президентами и министрами. Следите лучше за тем, как Саломия готовится открывать воздушное сообщение с кацапами. И не тыкайте незнакомым, я баранов с Вами не пасла.
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24.04.2020 09:55 Відповісти
Память отшибло? Не я, а грузин и грузинки тебя (ок - Вас, как котят) учат как жить прямо в Украине и не один год. Причем беглые грузины учат, скрывающиеся от ДОКАЗАННЫХ уголовных дел и уже осужденных на немалые сроки в Грузии, то есть официальыне воры и коррупционеры. Точно также с МВФ, грузины вместе с нашими деятелями только и делают что вымаливают деньги в МВФ, других источников выживания они не видят потому что сами не могут обеспечить рост экономики.
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24.04.2020 10:12 Відповісти
У кого память отшибло? Напомнить сколько времени продержались беглые грузины/грузинки в прошлый раз ? Ну Карлсон....... это наверное как чума, которая имеет возвратную форму. Насчет МВФ, 15 апреля 2000 - Новости-Грузия. «После завершения шестого обзора миссии Международного валютного фонда (МВФ) Грузия в рамках программы «расширенного механизма финансирования» получит отчисления в размере почти 450 млн. долларов», - заявила глава миссии МВФ Мерседес Вера-Мартин. https://www.newsgeorgia.ge/gruzinskaja-jekonomika-do-konca-goda-poluchit-1-5-milliarda-dollarov-ot-mezhdunarodnyh-donorov/ Грузинская экономика до конца года получит 1,5 миллиарда долларов от международных доноров
И не надо мне рассказывать про то, кто и что у кого вымаливает. Не натягивайте корону на Саломию, не та голова.
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24.04.2020 10:22 Відповісти
По сути написано правильно, до 2004 года, то есть до Саакашвили внешний долг Грузии был небольшим и именно Саакашвили увеличил долг более чем в 10 раз подняв его до 10 миллиардов долларов загнав Грузию во внешнюю кабалу и потеряв при этом почти 30% территорий. Отличный кандидат в Правительство Украины. Кстати корону Зурабишвили возложил не я, а сама Франция, в которой Саломе была членом СНБО Франции, послом Франции в НАТО и в США. У Саакашвили только разваленная Одесская область и несколько доказанных уголовных в Грузии которые кстати он даже не пытается оспорить.
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24.04.2020 10:29 Відповісти
Ну это же Вы уже на которой ветке рассказываете про ее биографию. Интересный факт. Её пригласили в Грузию в 2004, в 2005 отправили в отставку и она ушла в глухую оппозицию к Саакашвили. Не пойму - это национальная черта приглашенных грузинских политиков? Получить протекцию, а потом начинать копать под него?
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24.04.2020 10:49 Відповісти
Какая протекция была нужна дипломату мировой величины которой уголовник Саакашвили в подметки не годится?!? Похоже вы о Грузии знаете только из Википедии и слово патриот у вас ассоцируется только с собственным обогащением. Грузинские аферисты этим и пользуются, СМИ в Грузии только на грузинском языке, на русском и украинском пишут только в Украине и России сами беглые грузины. Между вам и мною разница что я умею читать на грузинском языке и я жил там. Впрочем если Вам приятна персона которая уже осуждена за воровство, сокрытие убийств и кровавый разгон демонстраций, с вами спорить нечего. Собирайте груинскую лапшу дальше.
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24.04.2020 11:01 Відповісти
И еще, следите и дальше за моими коментами на разных ветках, может поумнеете.
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24.04.2020 11:03 Відповісти
Ну уж нет...... с меня хватит. Ничего кроме неприязни после этого https://censor.net/comments/locate/3191158/019214fb-739d-71a7-a6e4-f5ad8b83abc4 поста Вы вызвать не можете.
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24.04.2020 11:30 Відповісти
Вы невнимательны к тому, что пишут на форуме. Иначе бы знали мое личное мнение о Карлсоне. Шут, горлопан и истерик, ищущий где пристроиться. Но это не значит, что я обязана восторгаться Саломией. Слишком много можно поставить и ей в упрек за время президентства.
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24.04.2020 11:08 Відповісти
Я не пасусь на форумах и ваше мнение мне неинтересно. Саломе никто не восторгается, грузинский народ исторически всегда искал покровителей и никаогда не имел абсолютную независимость. У него всегда был патрон, сейчас это и Россия и США которые обращаются с ними как с примитивами, чего собственно грузины и заслужили. Президент тут ничего не сделает, нужно десятки лет, если не сотни. Грузия - не Украина.
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24.04.2020 11:14 Відповісти
При этом Вы абсолютно уверены, что гражданам Украины интересно ваше мнение поэтому пасетесь на всех ветках, где звучит фамилия Саакашвили. Похоже, что Вы один из тех, кто сам или семья стали пострадавшими от репрессивного катка Саакашвили. А ваше мнение о своих соплеменниках, на мой взгляд, просто отвратительно. Грузинский народ исторически не искал себе покровителей, просто в силу географического положения всегда был в зоне интересов соседей с севера, у которых загребущие руки. А когда ваших людских и прочих ресурсов не хватает для отпора - ищешь себе соратников. Пусть и за океаном, кто может поддержать хотя бы на политической арене. И не надо оскорблять нацию.
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24.04.2020 11:29 Відповісти
Нет все таки ТЫ, детя, из дома никуда не выходишь и несешь бредятину. Какие мои соплеменники?? Грузины?? Детя, ты слыхала о "репрессивном катке" под названием "Грузия для грузин"? Нет, ты даже не знаешь, что это такое в первую очередь для самых грузин. Иди гуляй, жди когда Саакашвили опять нагадит здесь уже во второй раз. Нацию и оскорблять не нужно если нация всеми правдами и неправдами отказывается управлять собою самостоятельно и постоянно выбирает или приглашает воров и мародеров, причем с доказанными судимостями.
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24.04.2020 11:36 Відповісти
Да........ это явно не грузинский менталитет. Скорее быдляческое кацапское хамство. Изучите - в чем разница между племенем и народом, а нацией от национальностью для начала. Потом поучайте. И насчет катка я по-видимому была права.
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24.04.2020 11:44 Відповісти
Конечно права насчет катка, под ним сейчас и Грузия вся причем и Западная Украина. Но вы не знаете что это за каток, вы его поддерживаете даже не понимая сути, но смотря на жалкие ползания в вымаливании денег. Грузинский менталитет?? Что то новое. С тобой не о чем говорить, обращения ВЫ недостойна. Ищи все причины в быдляческих кацапах, быдло и подзаборье это как раз твоя среда, именно там легче найти все ответы.
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24.04.2020 12:11 Відповісти
Действительно не о чем. Скатываться в подзаборье - не для меня. Удачи Вам в котле ненависти не захлебнитесь.
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24.04.2020 12:28 Відповісти
Круто, овец надо уметь пасти, а то или с обрыва бросятся, или нажрутся чертополоха, всё верно. 73% овцы. 8%-пастухи.
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23.04.2020 21:12 Відповісти
8%-петухи
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23.04.2020 21:17 Відповісти
Латентный? Мечтаешь об ЭТОМ?
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23.04.2020 21:18 Відповісти
А ты что, овца латентная??
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23.04.2020 21:52 Відповісти
Порушників карантину в Грузії садитимуть на 6 років - Цензор.НЕТ 8502
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23.04.2020 21:14 Відповісти
У Грузії режим надзвичайної ситуації, а у нас кретин-карантин🧐
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23.04.2020 21:15 Відповісти
Есть тут у нас один. Забирайте.
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23.04.2020 21:15 Відповісти
похоже грузины знают что то.чего мы не знаем о короновирусе .они да еще белорусы.правда реакция диаметрально противоположная.но результат одинаковый.парадокс...однако.
.
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23.04.2020 21:15 Відповісти
Как то не демократично поступают Грузины.
Нужно сразу расстреливать!
Вышел на улицу без намордника - пулю в лоб.
Сразу станут как шёлковые.
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23.04.2020 21:34 Відповісти
Выживших баранов в стойло рабство!
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23.04.2020 21:55 Відповісти
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разшибет. Умный думает о процентах, а дурак о количестве заражённых из которых 1-2% умрет.
А статистика говорит правду, 7,5млрд. жителей Земли, 2,5 млн.инфицированных, 200 тыс. умерших. От падений экономик умрет в разы больше. Это даже я с низким IQ понимаю.
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23.04.2020 21:39 Відповісти
А ти попробуй тупим це пояснити, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 ефект Да́ннінга - Крю́ґера заваджає!
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23.04.2020 22:52 Відповісти
Кажется чем слабее медицина, тем строже меры в каждой отдельно взятой стране. Власти боятся собственной медицинской системы.
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23.04.2020 22:00 Відповісти
В Украине можно штраф поднять до 130 000грн. Ну а как ещё можно избавиться от пенсионеров...сразу инфаркт , Под шумок и пенсионеров станет меньше
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23.04.2020 22:02 Відповісти
Хотел сказать Сталина бы этим ребятам,потом вспомнил..
Вы бы сразу смертную казнь ,на месте ,тройками.
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23.04.2020 22:14 Відповісти
Дети гор
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23.04.2020 22:42 Відповісти
Йододефіцит у них ,аднака.
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23.04.2020 22:53 Відповісти
Ща наши властьимущие переключатся с " вот видите, в Италии и Испании..." на " вот смотрите ,а в Грузии...Так что гайки будем прикручивать!"
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23.04.2020 22:58 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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23.04.2020 23:04 Відповісти
И ВЫПУСКАТЬ НА СВАДЬБЫ И ПОХОРОНЫ !)
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24.04.2020 01:38 Відповісти
а макарошки и люля будут давать..хванчкару,??
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24.04.2020 08:57 Відповісти
там есть тюрьмы?смотрел видео так какой то аул это только столица..село это жах
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24.04.2020 08:58 Відповісти
 
 