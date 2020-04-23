Порушників карантину в Грузії садитимуть на 6 років
Парламент Грузії вніс поправку до Кримінального кодексу. Тепер за повторне порушення правил надзвичайного стану і карантину загрожує позбавлення волі на 6 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Парламент посилив заходи для виконання декрету президента про дії надзвичайного стану. На жаль, ми щодня стикаємося з фактами непокори деяких громадян, які ігнорують вимоги карантину і введеної комендантської години", - сказав журналістам лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе.
Він нагадав, що нині за порушення правил НС в Грузії фізичні особи сплачують штраф розміром 3 тисяч ларі (близько $ 1000), а юридичні особи - 15 тисяч ларі (близько $ 5000).
"Хочу зазначити, що жодної амністії з виплати штрафів для порушників надзвичайного стану не буде", - сказав Мдінарадзе.
МВС Грузії щодня повідомляє про десятки оштрафованих громадян, які порушили правила НС.
Грузинська влада з 21 березня запровадила в країні НС для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, а з 31 березня діє комендантська година з 21:00 до 6 ранку. Напередодні режим НС був продовжений до 22 травня.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Грузії виявлені 420 заражень коронавірусною інфекцією. Перший випадок зараження був встановлений медиками 26 лютого на кордоні з Азербайджаном у громадянина Грузії, що повертався з Ірану.
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А родственники будут подвергаться кровной мести!...
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Работа у него такая....
И не надо мне рассказывать про то, кто и что у кого вымаливает. Не натягивайте корону на Саломию, не та голова.
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Нужно сразу расстреливать!
Вышел на улицу без намордника - пулю в лоб.
Сразу станут как шёлковые.
стойлорабство!
А статистика говорит правду, 7,5млрд. жителей Земли, 2,5 млн.инфицированных, 200 тыс. умерших. От падений экономик умрет в разы больше. Это даже я с низким IQ понимаю.
Вы бы сразу смертную казнь ,на месте ,тройками.