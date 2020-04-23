Нарушителей карантина в Грузии будут сажать на 6 лет

Парламент Грузии внес поправку в Уголовный кодекс. Теперь за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина грозит лишение свободы на 6 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа", — сказал журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он напомнил, что сейчас за нарушение правил ЧП в Грузии физлица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около $1000), а юрлица — 15 тысяч лари (около $5000).

"Хочу отметить, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет", — сказал Мдинарадзе.

МВД Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила ЧП.

Грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.

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По данным Минздрава Грузии, в стране выявлены 420 заражений коронавирусной инфекцией. Первый случай заражения был установлен медиками 26 февраля на границе с Азербайджаном у гражданина Грузии, возвращающегося из Ирана.