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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав вогнепального осколкового поранення біля Лебединського, - штаб ОС

Український воїн зазнав вогнепального осколкового поранення біля Лебединського, - штаб ОС

Сьогодні, 24 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, біля населеного пункту Лебединське противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав вогнепального осколкового поранення.

Зазначається, що військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Український воїн зазнав вогнепального осколкового поранення біля Лебединського, - штаб ОС 01

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обстріл (29141) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Мир в глазах *****...
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24.04.2020 11:04 Відповісти
Спасибо, что живой!!!
А Зедебилу говнокомандующему доложили?
Хотя...какая разница.
Оно, тварь, зубрит текст о своих достижениях к следующему видосику.
Или про вирус опять будет п.здеть...
Ему некогда об армии думать.
Дебилы, б.лять!
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24.04.2020 11:06 Відповісти
оно занято
Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8917
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24.04.2020 11:14 Відповісти
Олю, раджу подивитись фінський фільм про зимову війну 1939-1940..Talvisota. .
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24.04.2020 11:15 Відповісти
Дякую!
Як буде час - подивлюся.
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24.04.2020 11:18 Відповісти
Люди спочатку воювали як навіжені, а потім домовлялися про мир..ситуація дещо не наша..(
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24.04.2020 11:25 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Треба більше вбивати цю російську погань

Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1606
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24.04.2020 11:12 Відповісти
Спасибо зебилушкам за такие новости. И особое спасибо - за отсутствие новостей про ответки. Мы ж миротворцы теперь, да?
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24.04.2020 11:14 Відповісти
 
 