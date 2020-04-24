Український воїн зазнав вогнепального осколкового поранення біля Лебединського, - штаб ОС

Сьогодні, 24 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, біля населеного пункту Лебединське противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав вогнепального осколкового поранення.

Зазначається, що військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

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"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.