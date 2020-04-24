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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС

Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС

Сегодня, 24 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, возле населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

Отмечается, что военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС 01

обстрел (27820) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Мир в глазах *****...
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24.04.2020 11:04 Ответить
Спасибо, что живой!!!
А Зедебилу говнокомандующему доложили?
Хотя...какая разница.
Оно, тварь, зубрит текст о своих достижениях к следующему видосику.
Или про вирус опять будет п.здеть...
Ему некогда об армии думать.
Дебилы, б.лять!
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24.04.2020 11:06 Ответить
оно занято
Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8917
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24.04.2020 11:14 Ответить
Олю, раджу подивитись фінський фільм про зимову війну 1939-1940..Talvisota. .
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24.04.2020 11:15 Ответить
Дякую!
Як буде час - подивлюся.
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24.04.2020 11:18 Ответить
Люди спочатку воювали як навіжені, а потім домовлялися про мир..ситуація дещо не наша..(
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24.04.2020 11:25 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Треба більше вбивати цю російську погань

Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1606
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24.04.2020 11:12 Ответить
Спасибо зебилушкам за такие новости. И особое спасибо - за отсутствие новостей про ответки. Мы ж миротворцы теперь, да?
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24.04.2020 11:14 Ответить
 
 