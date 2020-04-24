Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение возле Лебединского, - штаб ОС
Сегодня, 24 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, возле населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.
Отмечается, что военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Зедебилу говнокомандующему доложили?
Хотя...какая разница.
Оно, тварь, зубрит текст о своих достижениях к следующему видосику.
Или про вирус опять будет п.здеть...
Ему некогда об армии думать.
Дебилы, б.лять!
Як буде час - подивлюся.
Треба більше вбивати цю російську погань