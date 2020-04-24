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Росія хоче привезти до Києво-Печерської лаври гуманітарну допомогу

Росія хоче привезти до Києво-Печерської лаври гуманітарну допомогу

Росіяни зібрали для Києво-Печерської лаври дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС News Україна.

Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.

Раніше уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова попросила свою українську колегу допомогти з доставкою до лаври гуманітарного вантажу від російських "вірян" - бо ж міністерство соціальної політики України "не відповідає".

"Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до міністерства соціальної політики", - розповіла Денісова.

Вона додала, що розповіла російській колезі, як має відбуватись цей процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, з них 26 у Лаврі, всього 770 хворих, - Кличко

"Ініціатор звернення, який хоче надіслати вантаж, має звернутись до міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу як гуманітарної допомоги", - каже омбудсмен.

Тетяна Москалькова у зверненні вказувала, що росіяни зібрали дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавиць й інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там відбувся спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.

17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно прибув у Лавру зі Свято-Духова скиту Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19, зафіксована у лаврі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

Автор: 

Денісова Людмила (883) Лавра (294) росія (66037) гуманітарна допомога (1004) Москалькова Тетяна (204)


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Топ коментарі
+88
Единственная гуманитарная помощь для Лавры, которую мы можем придять от Рашки - это чтобы Рашка забрала к себе на лечение всех попов МП из Лавры. Безвозвратно.
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24.04.2020 16:12 Відповісти
+46
Гумконвой на Киев. Они ведь не русская а украинская церковь. Не палите агентов)))))
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24.04.2020 16:11 Відповісти
+41
МОССКОВИЯ!!!!!!ЗАСУНЬ СВОЮ ГУМАНИТАРКУ ПЛЕШИВОМУ В БУНКЕР!!!!!!!И ЗАБЕРИ СВОИХ УБИЙЦ С УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.04.2020 16:21 Відповісти
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ніякої гумпомощі цій рашкиній воєнній базі не передавайте...бо буде те шо в криму
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24.04.2020 18:43 Відповісти
какие твари!!!
не дай Бог зеленский согласится!!
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24.04.2020 18:52 Відповісти
Только эвакуация в Москву и только украинским транспортом до границы с Мордором.
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24.04.2020 19:03 Відповісти
ПТН ПНХ
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24.04.2020 19:03 Відповісти
200 камазов помощи.
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24.04.2020 19:07 Відповісти
Так попов проще на границу доставить!
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24.04.2020 19:10 Відповісти
в зад пусть плешивой крысе затолкают
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24.04.2020 19:23 Відповісти
Эта панятна, вся власть тоталитарная на адептах держится. Кинешь им кость, они тя потом озолотят.
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24.04.2020 19:52 Відповісти
Падлюки хочуть обновити фсб -х вірян))
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24.04.2020 20:01 Відповісти
Надо попросить 200 пластиковых мешков с символикой РПЦ для возврата мощей страдальцев за руссий мир в нерусском Киеве в Мокшу.
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24.04.2020 20:01 Відповісти
Цікаво скільки кілометрів ті камази встигнуть проїхати☠
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24.04.2020 20:05 Відповісти
Кстати,сейчас эти гуманитарии полезут изо всех щелей.Можно двинуть в Харьков,Одессу,Херсон и т д. Литр антисептика,иконы с вирусом,боеприпасы.
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24.04.2020 20:05 Відповісти
Своих клоунов в ОРДЛО уже всем обеспечили?
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24.04.2020 20:13 Відповісти
ну плешивий гоблін хоче **ввічливих інфекціоністов ** заслати у саме серце руЦького смердячого світу...
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24.04.2020 20:33 Відповісти
а что нельзя попов вывезти на нейтралку, пусть рфия их забирает
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24.04.2020 21:45 Відповісти
Москалі хочуть поміняти хворих бойових монахів на здорових
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24.04.2020 21:50 Відповісти
ахренели
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24.04.2020 22:37 Відповісти
резидентура на карантине?
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25.04.2020 00:28 Відповісти
Кажется, чего проще ? Написать офиц. ответ в Держимордор - "ОК , привозите ваш груз на пограничный переход. Осмотрим, проверим, оформим , подпишем накладную , вам и нам по экземпляру . И валите нах обратно к своему Упырю. Груз привезём сами и используем по назначению"
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25.04.2020 21:47 Відповісти
Так они там уже все поражены, зачем им перчатки? Гробы шлите! И всех вывезем, можем на московию отправить бандеролями.
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26.04.2020 19:41 Відповісти
Хай РФ своїх упоротих з православієм моска краще полікує
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26.04.2020 19:43 Відповісти
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