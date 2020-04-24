Росія хоче привезти до Києво-Печерської лаври гуманітарну допомогу
Росіяни зібрали для Києво-Печерської лаври дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС News Україна.
Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.
Раніше уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова попросила свою українську колегу допомогти з доставкою до лаври гуманітарного вантажу від російських "вірян" - бо ж міністерство соціальної політики України "не відповідає".
"Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до міністерства соціальної політики", - розповіла Денісова.
Вона додала, що розповіла російській колезі, як має відбуватись цей процес.
"Ініціатор звернення, який хоче надіслати вантаж, має звернутись до міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу як гуманітарної допомоги", - каже омбудсмен.
Тетяна Москалькова у зверненні вказувала, що росіяни зібрали дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавиць й інших засобів для боротьби з коронавірусом.
Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там відбувся спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.
17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно прибув у Лавру зі Свято-Духова скиту Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19, зафіксована у лаврі.
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