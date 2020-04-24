Росія хоче привезти до Києво-Печерської лаври гуманітарну допомогу

Росіяни зібрали для Києво-Печерської лаври дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС News Україна.

Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.

Раніше уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова попросила свою українську колегу допомогти з доставкою до лаври гуманітарного вантажу від російських "вірян" - бо ж міністерство соціальної політики України "не відповідає".

"Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до міністерства соціальної політики", - розповіла Денісова.

Вона додала, що розповіла російській колезі, як має відбуватись цей процес.

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"Ініціатор звернення, який хоче надіслати вантаж, має звернутись до міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу як гуманітарної допомоги", - каже омбудсмен.

Тетяна Москалькова у зверненні вказувала, що росіяни зібрали дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавиць й інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там відбувся спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.

17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно прибув у Лавру зі Свято-Духова скиту Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19, зафіксована у лаврі.

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