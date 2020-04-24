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Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь

Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь

Россияне собрали для Киево-Печерской лавры две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС News Украина.

Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Ранее уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова попросила свою украинскую коллегу помочь с доставкой в ​​лавру гуманитарного груза от российских "верующих" - ведь министерство социальной политики Украины "не отвечает".

"Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики", - рассказала Денисова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КГГА

Она добавила, что рассказала российской коллеге, как должно происходить этот процесс.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", - говорит омбудсмен.

Татьяна Москалькова в обращении указывала, что россияне собрали две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

Также на Цензор.НЕТ: Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киево-Печерская лавра находится на полном карантине после того, как там произошла вспышка коронавируса. Больных около 150 человек.

17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в лавре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД

Автор: 

Денисова Людмила (996) Лавра (421) россия (96169) гуманитарная помощь (1267) Москалькова Татьяна (213)


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Топ комментарии
+88
Единственная гуманитарная помощь для Лавры, которую мы можем придять от Рашки - это чтобы Рашка забрала к себе на лечение всех попов МП из Лавры. Безвозвратно.
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24.04.2020 16:12 Ответить
+46
Гумконвой на Киев. Они ведь не русская а украинская церковь. Не палите агентов)))))
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24.04.2020 16:11 Ответить
+41
МОССКОВИЯ!!!!!!ЗАСУНЬ СВОЮ ГУМАНИТАРКУ ПЛЕШИВОМУ В БУНКЕР!!!!!!!И ЗАБЕРИ СВОИХ УБИЙЦ С УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.04.2020 16:21 Ответить
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ніякої гумпомощі цій рашкиній воєнній базі не передавайте...бо буде те шо в криму
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24.04.2020 18:43 Ответить
какие твари!!!
не дай Бог зеленский согласится!!
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24.04.2020 18:52 Ответить
Только эвакуация в Москву и только украинским транспортом до границы с Мордором.
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24.04.2020 19:03 Ответить
ПТН ПНХ
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24.04.2020 19:03 Ответить
200 камазов помощи.
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24.04.2020 19:07 Ответить
Так попов проще на границу доставить!
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24.04.2020 19:10 Ответить
в зад пусть плешивой крысе затолкают
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24.04.2020 19:23 Ответить
Эта панятна, вся власть тоталитарная на адептах держится. Кинешь им кость, они тя потом озолотят.
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24.04.2020 19:52 Ответить
Падлюки хочуть обновити фсб -х вірян))
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24.04.2020 20:01 Ответить
Надо попросить 200 пластиковых мешков с символикой РПЦ для возврата мощей страдальцев за руссий мир в нерусском Киеве в Мокшу.
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24.04.2020 20:01 Ответить
Цікаво скільки кілометрів ті камази встигнуть проїхати☠
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24.04.2020 20:05 Ответить
Кстати,сейчас эти гуманитарии полезут изо всех щелей.Можно двинуть в Харьков,Одессу,Херсон и т д. Литр антисептика,иконы с вирусом,боеприпасы.
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24.04.2020 20:05 Ответить
Своих клоунов в ОРДЛО уже всем обеспечили?
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24.04.2020 20:13 Ответить
ну плешивий гоблін хоче **ввічливих інфекціоністов ** заслати у саме серце руЦького смердячого світу...
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24.04.2020 20:33 Ответить
а что нельзя попов вывезти на нейтралку, пусть рфия их забирает
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24.04.2020 21:45 Ответить
Москалі хочуть поміняти хворих бойових монахів на здорових
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24.04.2020 21:50 Ответить
ахренели
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24.04.2020 22:37 Ответить
резидентура на карантине?
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25.04.2020 00:28 Ответить
Кажется, чего проще ? Написать офиц. ответ в Держимордор - "ОК , привозите ваш груз на пограничный переход. Осмотрим, проверим, оформим , подпишем накладную , вам и нам по экземпляру . И валите нах обратно к своему Упырю. Груз привезём сами и используем по назначению"
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25.04.2020 21:47 Ответить
Так они там уже все поражены, зачем им перчатки? Гробы шлите! И всех вывезем, можем на московию отправить бандеролями.
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26.04.2020 19:41 Ответить
Хай РФ своїх упоротих з православієм моска краще полікує
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26.04.2020 19:43 Ответить
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