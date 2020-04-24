Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь

Россияне собрали для Киево-Печерской лавры две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС News Украина.

Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Ранее уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова попросила свою украинскую коллегу помочь с доставкой в ​​лавру гуманитарного груза от российских "верующих" - ведь министерство социальной политики Украины "не отвечает".

"Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики", - рассказала Денисова.

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Она добавила, что рассказала российской коллеге, как должно происходить этот процесс.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", - говорит омбудсмен.

Татьяна Москалькова в обращении указывала, что россияне собрали две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

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Киево-Печерская лавра находится на полном карантине после того, как там произошла вспышка коронавируса. Больных около 150 человек.

17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в лавре.

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