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Новини Підозра Чорновол
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Суд змінив цілодобовий домашній арешт Чорновол на нічний

Суд змінив цілодобовий домашній арешт Чорновол на нічний

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний екснардепу Тетяні Чорновол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив суддя Іван Рибак.

Зазначається, що суд заборонив залишати Чорновол територію будинку з 22 години до 6 ранку.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нічний домашній арешт діятиме до 8 червня 2020 року.

Чорновол буде зобов'язана приходити до слідчого прокурора з установленою періодичністю, не відлучатися з населеного пункту без дозволу прокурора, утримуватися від спілкування зі свідками кримінального провадження, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

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Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня 2020 р. Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол

Автор: 

ПР (1043) суд (11739) Чорновол Тетяна (254) Євромайдан (957) ДБР (3556)


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Топ коментарі
+12
Значит поняли , во что вляпались . Потихоньку заднею включили.
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24.04.2020 17:36 Відповісти
+12
Сдала Зеленского
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24.04.2020 17:40 Відповісти
+11
Суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной - Цензор.НЕТ 6010
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24.04.2020 17:41 Відповісти
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Значит поняли , во что вляпались . Потихоньку заднею включили.
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24.04.2020 17:36 Відповісти
Зебилы ещё будут обязаны выплатить моральную компенсацию миллионов 20-30
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24.04.2020 17:39 Відповісти
та нічого вони не поняли. Арешт таки й залишився. Арешт - навіть без браслету.
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24.04.2020 17:52 Відповісти
Прокурор Рябошапка ушел не с пустыми руками...
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24.04.2020 18:31 Відповісти
его блог на УП звоночек многим
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24.04.2020 18:32 Відповісти
Бибиков-Бабиков обкакунькался.
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24.04.2020 17:37 Відповісти
Танька сдала кого то.
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24.04.2020 17:39 Відповісти
Сдала Зеленского
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24.04.2020 17:40 Відповісти
Суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной - Цензор.НЕТ 6010
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24.04.2020 17:41 Відповісти
Коли цей ідіотизм з показушним цирком вже закінчиться? Спочатку насіров в одіяльці, спецоперація на віртальтах і гадя з гранатометом, тепер оце лайно.
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24.04.2020 17:41 Відповісти
Дуже добре, що лише вночі арешт. Далі треба арешт відміняти, вибачатися перед нею та виплатити компенсацію.
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24.04.2020 17:45 Відповісти
И главное Али, эта компенсация должна быть с карманов, кто эту муйню затеял.
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24.04.2020 17:53 Відповісти
100%
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24.04.2020 17:55 Відповісти
та ні, нічний арешт - тільки для для того, щоб вдома спала. Але вдень - не далі свого села під Борисполем (забув, як воно називається).
Адміни, даючи цю інфу, прхлопали цей момент (в межах села).
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24.04.2020 17:55 Відповісти
Це тільки початок! Далі буде, бо їхня влада закінчується.
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24.04.2020 18:01 Відповісти
ну решили днем Таню подловить на нарушении карантина - не наскребли другого компромата
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Танюху-шизика лучше не трогать, она и так воняет.
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24.04.2020 18:16 Відповісти
все, что у нее на власть есть - воняет, таки да
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24.04.2020 18:22 Відповісти
Вища рада правосуддя розглянула повідомлення суддів Київського апеляційного суду про втручання в їхню діяльність як суддів зі здійснення правосуддя з боку адвоката підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко. За підсумками розгляду питання ВРП передала в Офіс генерального прокурора звернення про надання інформації щодо розкриття та розслідування злочину за фактом втручання в діяльність судових органів.

﻿"Схеми": Брат Венедіктової працював у компаніях родини Авакова, а її чоловіка 2019 року підвищили в поліції.

Михо застрял, Тане помогает Аваков, у него еще остается сила против БЕ-БЕ-БЕ
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24.04.2020 18:19 Відповісти
армянин- грузин ЗЕполе для войны
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24.04.2020 18:21 Відповісти
Чому б її просто не відправити у психушку............... пожиттєво.
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24.04.2020 18:31 Відповісти
Вай-вай-вай... Для такой "ночной бабочки" ночной арест хуже серпа для "фабержей". Как же теперь она харчеваться то будет?
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24.04.2020 18:51 Відповісти
Это при обвинении в умышленном убийстве....
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24.04.2020 19:13 Відповісти
Змилувався Бог над раком, вчепив йому хвіст.
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24.04.2020 19:39 Відповісти
Миллионы украинцев старше 60-ти находятся под круглосуточным домашним арестом без всяких решений судов - и ничего! А виноват короновирус. на него и жалуйтесь!
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24.04.2020 22:29 Відповісти
теперь может днём снова прыгать через препятствия.
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24.04.2020 23:48 Відповісти
 
 