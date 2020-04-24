Суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной экс-нардепу Татьяне Чорновол.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил судья Иван Рыбак.

Отмечается, что суд запретил покидать Чорновол территорию дома с 22 часов до 6 утра.

Решения суда обжалованию не подлежит.

Ночной домашний арест будет действовать до 8 июня 2020 года.

Чорновол будет обязана приходить к следственному прокурору с установленной периодичностью, не отлучаться из населенного пункта без разрешения прокурора, удерживаться от общения со сведетилями уголовного производства, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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