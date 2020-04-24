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Новости Подозрение Чорновол
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Суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной

Суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной экс-нардепу Татьяне Чорновол.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил судья Иван Рыбак.

Отмечается, что суд запретил покидать Чорновол территорию дома с 22 часов до 6 утра.

Решения суда обжалованию не подлежит.

Ночной домашний арест будет действовать до 8 июня 2020 года.

Чорновол будет обязана приходить к следственному прокурору с установленной периодичностью, не отлучаться из населенного пункта без разрешения прокурора, удерживаться от общения со сведетилями уголовного производства, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд признал законным освобождение антимайдановца Кромского по прозвищу Топаза по "закону Савченко", - адвокат

Автор: 

ПР (11356) суд (25140) Чорновол Татьяна (654) евромайдан (7835) ГБР (3047)


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Топ комментарии
+12
Значит поняли , во что вляпались . Потихоньку заднею включили.
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24.04.2020 17:36 Ответить
+12
Сдала Зеленского
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24.04.2020 17:40 Ответить
+11
Суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной - Цензор.НЕТ 6010
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24.04.2020 17:41 Ответить
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Значит поняли , во что вляпались . Потихоньку заднею включили.
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24.04.2020 17:36 Ответить
Зебилы ещё будут обязаны выплатить моральную компенсацию миллионов 20-30
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24.04.2020 17:39 Ответить
та нічого вони не поняли. Арешт таки й залишився. Арешт - навіть без браслету.
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24.04.2020 17:52 Ответить
Прокурор Рябошапка ушел не с пустыми руками...
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24.04.2020 18:31 Ответить
его блог на УП звоночек многим
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24.04.2020 18:32 Ответить
Бибиков-Бабиков обкакунькался.
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24.04.2020 17:37 Ответить
Танька сдала кого то.
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24.04.2020 17:39 Ответить
Сдала Зеленского
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24.04.2020 17:40 Ответить
Суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной - Цензор.НЕТ 6010
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24.04.2020 17:41 Ответить
Коли цей ідіотизм з показушним цирком вже закінчиться? Спочатку насіров в одіяльці, спецоперація на віртальтах і гадя з гранатометом, тепер оце лайно.
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24.04.2020 17:41 Ответить
Дуже добре, що лише вночі арешт. Далі треба арешт відміняти, вибачатися перед нею та виплатити компенсацію.
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24.04.2020 17:45 Ответить
И главное Али, эта компенсация должна быть с карманов, кто эту муйню затеял.
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24.04.2020 17:53 Ответить
100%
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24.04.2020 17:55 Ответить
та ні, нічний арешт - тільки для для того, щоб вдома спала. Але вдень - не далі свого села під Борисполем (забув, як воно називається).
Адміни, даючи цю інфу, прхлопали цей момент (в межах села).
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24.04.2020 17:55 Ответить
Це тільки початок! Далі буде, бо їхня влада закінчується.
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24.04.2020 18:01 Ответить
ну решили днем Таню подловить на нарушении карантина - не наскребли другого компромата
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24.04.2020 18:09 Ответить
Танюху-шизика лучше не трогать, она и так воняет.
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24.04.2020 18:16 Ответить
все, что у нее на власть есть - воняет, таки да
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24.04.2020 18:22 Ответить
Вища рада правосуддя розглянула повідомлення суддів Київського апеляційного суду про втручання в їхню діяльність як суддів зі здійснення правосуддя з боку адвоката підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко. За підсумками розгляду питання ВРП передала в Офіс генерального прокурора звернення про надання інформації щодо розкриття та розслідування злочину за фактом втручання в діяльність судових органів.

﻿"Схеми": Брат Венедіктової працював у компаніях родини Авакова, а її чоловіка 2019 року підвищили в поліції.

Михо застрял, Тане помогает Аваков, у него еще остается сила против БЕ-БЕ-БЕ
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24.04.2020 18:19 Ответить
армянин- грузин ЗЕполе для войны
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24.04.2020 18:21 Ответить
Чому б її просто не відправити у психушку............... пожиттєво.
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24.04.2020 18:31 Ответить
Вай-вай-вай... Для такой "ночной бабочки" ночной арест хуже серпа для "фабержей". Как же теперь она харчеваться то будет?
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24.04.2020 18:51 Ответить
Это при обвинении в умышленном убийстве....
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24.04.2020 19:13 Ответить
Змилувався Бог над раком, вчепив йому хвіст.
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24.04.2020 19:39 Ответить
Миллионы украинцев старше 60-ти находятся под круглосуточным домашним арестом без всяких решений судов - и ничего! А виноват короновирус. на него и жалуйтесь!
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24.04.2020 22:29 Ответить
теперь может днём снова прыгать через препятствия.
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24.04.2020 23:48 Ответить
 
 