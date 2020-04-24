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Новини Коронавірус і карантин
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Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19, - глава МКЧХ в Україні Жиллетт

Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19, - глава МКЧХ в Україні Жиллетт

Україна вчасно відреагувала на загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а раннє реагування і мобілізація, безумовно, мають сприяти пом'якшенню загрози.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила глава Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19 і почала працювати над мобілізацією місцевих, національних та міжнародних зусиль для подолання загрози. Влада намагається застосовувати комплексний підхід до цього питання, враховуючи соціальні та економічні наслідки, які супроводжують питання охорони здоров'я. Як всі у всьому світі, ми вчимося керувати небаченою кризою", - сказала Жиллетт.

За її словами, раннє реагування в Україні, мобілізація всіх громадян, зокрема в громадянському суспільстві та приватному секторі, безумовно, є елементами, які мають сприяти пом'якшенню загрози.

"Що стосується гуманітарних питань, МКЧХ хоче подякувати владі за те, що вона від самого початку передбачила необхідність адаптувати заходи профілактики COVID-19 таким чином, щоб продовжувати підтримувати гуманітарні зусилля", - додала глава місії МКЧХ в Україні.

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Крім того, вона нагадала, що президент МКЧХ мав можливість поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським на початку кризи за допомогою телефонного зв'язку. У результаті, Україна забезпечила авіаперевезення медичних вантажів для надання допомоги від МКЧХ.

"Ми разом із представниками МКЧХ регулярно контактуємо з представниками уряду України, Верховної Ради та місцевих органів влади, а також міжнародної спільноти для того, щоб наші зусилля доповнювали зусилля інших і задовольняли найгостріші потреби суспільства", - запевнила Жиллетт.

Автор: 

карантин (18172) Червоний Хрест (405) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Вчасно продали маски.
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24.04.2020 18:01 Відповісти
+5
https://twitter.com/usuprun

https://twitter.com/usuprun Уляна Супрун https://twitter.com/usuprun @usuprun https://twitter.com/usuprun/status/1253670449600499712 2 ч

Вже третій керівник https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine блокує закуплі за кошти 2020 року.
Це майже 10 млрд грн на вакцини, ліки, медичне обладнання.
І це в час, коли у світі пророкують серйозні затримки з виробництвом і поставками медикаментів.
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24.04.2020 18:05 Відповісти
+5
А порохоботи були проти карантину. Цікаво чому?
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24.04.2020 18:11 Відповісти
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Вчасно продали маски.
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24.04.2020 18:01 Відповісти
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24.04.2020 18:02 Відповісти
Отсюда следует вывод, что и Красный Крест вовремя среагировал...
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24.04.2020 18:02 Відповісти
Ага. 2 коробочки + 2 рекламных пакетика на ОБЛАСТЬ.
Знаем, видели.
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24.04.2020 18:05 Відповісти
Так в Украине 50 тысяч областей, если на них вышло по два защитных костюма?
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Мне пофиг, что было в этих двух коробочках. Защитные костюмы или неликвид леденцов после новогодних праздников. Для МИЛЛИАРДЕРА, до нитки обворовывавшего страну 5 лет (!!!), это НИЧТО. До Ярославского ему- как до мацквы ра ком. Это при том, что Ярославский 5 лет не обворовывал народ, которому теперь помогает.
Ещё раз- решай свои проблемы, бульбарус! Со своим ворьем мы сами порешаем. Без руснявых холопов.
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24.04.2020 18:15 Відповісти
Конечно пофиг, но персонаж из Вата-шоу и у Луганского на любой неудобный вопрос по происходящему в паРаше начинает говорить - А вот ваш Порошенко!!!
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24.04.2020 18:18 Відповісти
https://news.finance.ua/ua/news/-/469643/u-chehiyi-sud-vyznav-nezakonnymy-zahody-uryadu-proty-koronavirusu У Чехії суд визнав незаконними заходи уряду проти коронавірусу
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24.04.2020 18:03 Відповісти
В Боснии тоже.
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24.04.2020 18:06 Відповісти
Ну да... Идиотизм бурлит во всю. Вирус на эпидемию пока не пришёл, но у каждого из кармана уже вытащили... Идиоты любят хвалить друг друга...
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24.04.2020 18:04 Відповісти
Если тебе более 30-ти, то ты должен помнить истерику со СПИДом: тогда дотрынделись до того, что СПИД будет передаваться воздушно-капельным путем. Слава Аллаху интернета и соцсетей тогда не было. Но сумарно года три от темы "СПИД не спит" во всем мире штормило.
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24.04.2020 18:06 Відповісти
отлично помню. но сейчас круче. тогда власти истерику не разгоняли и дурантинов не затевали.
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Если не хочешь ходить с презервативом на голове - придётся сидеть на карантине.
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24.04.2020 18:17 Відповісти
не пил бы ты стекломой без закуси.
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24.04.2020 18:19 Відповісти
Вы нашли друг друга - кацапский провокатор и его зеленая подрууга.
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24.04.2020 18:23 Відповісти
держи 11.80. пятница сегодня.
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24.04.2020 18:25 Відповісти
Прошла зима, настало лето. спасибо партии за это (с)
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24.04.2020 18:04 Відповісти
https://twitter.com/usuprun

https://twitter.com/usuprun Уляна Супрун https://twitter.com/usuprun @usuprun https://twitter.com/usuprun/status/1253670449600499712 2 ч

Вже третій керівник https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine блокує закуплі за кошти 2020 року.
Це майже 10 млрд грн на вакцини, ліки, медичне обладнання.
І це в час, коли у світі пророкують серйозні затримки з виробництвом і поставками медикаментів.
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24.04.2020 18:05 Відповісти
Маски и кондиционеры Зеля не продавал,это поклеп Трампа и Госдепа...Окружение ЗЕЛЕНСКОГО ТОКСИЧНО...но это не Трамп говорил...
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24.04.2020 18:06 Відповісти
Быдло 73 % хочет победить Монстров Буржуинов Омерики...,обос..ца... не встать...
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24.04.2020 18:08 Відповісти
Зеля со своими пацанами к победе над короновирусом имеет такое же отношение, как петух со своим кукареканьем к восходу солнца.
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Я тоже так думаю. Солнце всходит и заходит над Украиной лишь благодаря святотомосному Петрушке. Алилуйя, братья, да славится имя его!
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24.04.2020 18:17 Відповісти
Это Сингапур вовремя отреагировал, а не вы, дебилы
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24.04.2020 18:10 Відповісти
Вам помогло... Читай ниже комментарий
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24.04.2020 18:14 Відповісти
А порохоботи були проти карантину. Цікаво чому?
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24.04.2020 18:11 Відповісти
Та вони і зараз проти. Їм насрати і на Україну і на здоров'я українців.
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24.04.2020 18:18 Відповісти
бо маємо розум
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24.04.2020 18:18 Відповісти
потому что мозгов нет.
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24.04.2020 18:18 Відповісти
По поводу управления невиданным кризисом ...эт он погорячился.выполнять чужие рекомендации не значит управлять.
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24.04.2020 18:12 Відповісти
Бедные страны Европы не страдают от пандемии.
Где торговля, туризм продвинуть был те полегли.
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24.04.2020 18:12 Відповісти
Та дело, наверное, не в том. Ну, у них туризм. А у нас трудовой туризм. Но как-то ж не стрельнуло.
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24.04.2020 18:15 Відповісти
А в чем дело? Ваши мысли.
Почему в Германии так мало умерших? ХЗ
В Индии вообще должны все заразиться, но увы.
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24.04.2020 18:30 Відповісти
Та хрен его знает. Кто-то говорит, что прививка от туберкулёза, которую у нас, и в той же Индии, короче, куда СССР дотянулся, работает. В цивилизованных странах её, вроде, давно запретили и вот. А у нас по сей день новорожденным делают. Как говорят у нас в Китае, нет ничего, что было бы всегда хорошо или всегда плохо.
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24.04.2020 18:37 Відповісти
а как же Греция, Египет Тайланд, там больше всего туристов.
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24.04.2020 18:17 Відповісти
Индустриальные страны постродали больше всего.
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24.04.2020 18:32 Відповісти
значит туризм не причем?
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24.04.2020 18:47 Відповісти
Я ненавижу Порошенко за 2 вещи...создал АРМИЮ Украины и создал коалицию против Кремлевского Мудака Путлера....Санкции которые придумали Порошенко,Пионтковский и Андрей Илларионов УНИКАЛЬНЫ..РАБссия срань...ПОМОЙКА НАВСЕГДА..........АМИНЬ!!!
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24.04.2020 18:14 Відповісти
Ага, оперативно и в кратчайшие сроки распродала все средства индивидуальной защиты и свезла со всех уголков мира заражённых без обсервации, отпустив их по домам.
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24.04.2020 18:16 Відповісти
Принц всея САУДИТОВ САЛМАН ДОЖРЁТ РАБССИЮ за 1 доллар...ЗУБ ДАЮ...
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24.04.2020 18:17 Відповісти
ЭРДОГАН ПОМОЖЕТ ПРИНЦУ ВСЕЯ САУДИТОВ и войсками и техникой...ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ...
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24.04.2020 18:18 Відповісти
Ни чё так, что у меня одни родственники в Луцке ещё в январе этой хренью переболели (из Польши привезли), а другие в Киеве в конце февраля (кстати, после известного курорта). И только потом эти карантин включилисуки.
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24.04.2020 18:19 Відповісти
Так в грудні ще й поняття не було, що таке Covid19
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24.04.2020 18:23 Відповісти
Но болезнь уже была с известными уже признаками и причём откачивали в реанимации под вентиляцией.
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24.04.2020 18:26 Відповісти
Пневмонії завжди були
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24.04.2020 18:32 Відповісти
Все верно. Вот и пришли очень быстро к логическому завершению - пневмония. А нам сейчас из этого катастрофу сделали.
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24.04.2020 18:35 Відповісти
Справа в тому, що звичайна пневмонія успішно лікується.
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24.04.2020 18:40 Відповісти
Эта пневмония удачно прошла у тех кто по моложе, а вот дядя диабетчик и тётя под 80 - в реанимации провели лечение.
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24.04.2020 18:43 Відповісти
угу, антибіотиками, користі від яких нуль при вірусній пневмонії.
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24.04.2020 19:00 Відповісти
"Справа в тому, що звичайна пневмонія успішно лікується"
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24.04.2020 19:20 Відповісти
Привет Семён Семёныч! Сейчас в развитом мире стоит проблема бактериальной плюрирезистентности. Существуют штаммы абсолютно резистентные к а/б. Поэтому в Европе оставили резервные а/б, которые предписываются только с нотой и назначаются лишь в случае резистентности.
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24.04.2020 21:23 Відповісти
Любая вирусная пневмония всегда осложняется бактериальной. Поэтому антибиотики назначаются сразу же. Нам прислали *линию ведения COVID19*, при пневмонии рукомендуют антивиральные, антибиотики (цефалоспорины 3-ей генерации инъектабильные) и кортикостероиды (для снятия локальной эдемы, ведущей к диспнее) и легочную вентилляцию в случае низкой сатурации.
Так как меня банят ежедневно, сделайте милость, поставьте мне подписку.
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24.04.2020 21:18 Відповісти
С сентября 2019 года на РАБссию из китайской УХАНИ ежедневно прибывали 13 рейсовых самолетов УХАНЬ-МОСКВА....представьте сколько Мазолейного быдла заболело КоронвиРУСом...
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24.04.2020 18:24 Відповісти
Они так и говорят: переболели еще в прошлом году.
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24.04.2020 18:35 Відповісти
40 млн.население, 2 млн. въехало после объявления карантина, 8 тыс. заболевших, 200 человек умерло. Экономики не стало, не соизмеримо все это, а если еще с помощью поголовного тестирования на антитела выяснится, что большая часть переболела ещё до Нового Года. То к власти будет много вопросов.
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24.04.2020 18:26 Відповісти
До нового года этого вируса не было, ты сам его придумал?
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24.04.2020 18:28 Відповісти
если животное не было описано, это не значит, то его не было в природе.
к тому, что китайцы подняли шум до Нового года цепляться не буду сильно. это непринципиально.
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24.04.2020 18:36 Відповісти
это животное еще не родилось в Китае.
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24.04.2020 18:48 Відповісти
до нового года в китае этот вирус уже был.и в наших новостях об этом говорилось.
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24.04.2020 19:01 Відповісти
А откуда ты знаешь, был или не был.
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24.04.2020 20:03 Відповісти
Что скажешь по поводу взрыва в Новосибирском центре вирусологии "ВЕКТОР" 16 сентября 2019 г. где занимались с штаммами коронавируса.
В начале января 2020 г.РФ заявила, что работает над вакциной против COVID-19.
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24.04.2020 20:09 Відповісти
А хіба на Україні була якась адекватна реакція?!
Людей навіть справжніми масками не забезпечили................... Виродки довбані.
Після правління маріонеточного режиму кровавого бариги та "рехформ" "доктор смерть" - українську медицину знищено повністю.
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24.04.2020 18:27 Відповісти
Видите? Кацапоид даже не пытается шифроваться. Ну и заодно поняли от кого все эти россказни про "барыгу и доктор смерть"?
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24.04.2020 18:41 Відповісти
Конечно вовремя!
Довела медицину до уровня - "все слабаки вымерли", и никакой вирус оставшимся не страшен.
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24.04.2020 18:56 Відповісти
 
 