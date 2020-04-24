Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19, - глава МКЧХ в Україні Жиллетт

Україна вчасно відреагувала на загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а раннє реагування і мобілізація, безумовно, мають сприяти пом'якшенню загрози.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила глава Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19 і почала працювати над мобілізацією місцевих, національних та міжнародних зусиль для подолання загрози. Влада намагається застосовувати комплексний підхід до цього питання, враховуючи соціальні та економічні наслідки, які супроводжують питання охорони здоров'я. Як всі у всьому світі, ми вчимося керувати небаченою кризою", - сказала Жиллетт.

За її словами, раннє реагування в Україні, мобілізація всіх громадян, зокрема в громадянському суспільстві та приватному секторі, безумовно, є елементами, які мають сприяти пом'якшенню загрози.

"Що стосується гуманітарних питань, МКЧХ хоче подякувати владі за те, що вона від самого початку передбачила необхідність адаптувати заходи профілактики COVID-19 таким чином, щоб продовжувати підтримувати гуманітарні зусилля", - додала глава місії МКЧХ в Україні.

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Крім того, вона нагадала, що президент МКЧХ мав можливість поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським на початку кризи за допомогою телефонного зв'язку. У результаті, Україна забезпечила авіаперевезення медичних вантажів для надання допомоги від МКЧХ.

"Ми разом із представниками МКЧХ регулярно контактуємо з представниками уряду України, Верховної Ради та місцевих органів влади, а також міжнародної спільноти для того, щоб наші зусилля доповнювали зусилля інших і задовольняли найгостріші потреби суспільства", - запевнила Жиллетт.