Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19, - глава МКЧХ в Україні Жиллетт
Україна вчасно відреагувала на загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а раннє реагування і мобілізація, безумовно, мають сприяти пом'якшенню загрози.
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила глава Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19 і почала працювати над мобілізацією місцевих, національних та міжнародних зусиль для подолання загрози. Влада намагається застосовувати комплексний підхід до цього питання, враховуючи соціальні та економічні наслідки, які супроводжують питання охорони здоров'я. Як всі у всьому світі, ми вчимося керувати небаченою кризою", - сказала Жиллетт.
За її словами, раннє реагування в Україні, мобілізація всіх громадян, зокрема в громадянському суспільстві та приватному секторі, безумовно, є елементами, які мають сприяти пом'якшенню загрози.
"Що стосується гуманітарних питань, МКЧХ хоче подякувати владі за те, що вона від самого початку передбачила необхідність адаптувати заходи профілактики COVID-19 таким чином, щоб продовжувати підтримувати гуманітарні зусилля", - додала глава місії МКЧХ в Україні.
Крім того, вона нагадала, що президент МКЧХ мав можливість поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським на початку кризи за допомогою телефонного зв'язку. У результаті, Україна забезпечила авіаперевезення медичних вантажів для надання допомоги від МКЧХ.
"Ми разом із представниками МКЧХ регулярно контактуємо з представниками уряду України, Верховної Ради та місцевих органів влади, а також міжнародної спільноти для того, щоб наші зусилля доповнювали зусилля інших і задовольняли найгостріші потреби суспільства", - запевнила Жиллетт.
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https://twitter.com/usuprun Уляна Супрун https://twitter.com/usuprun @usuprun https://twitter.com/usuprun/status/1253670449600499712 2 ч
Вже третій керівник https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine блокує закуплі за кошти 2020 року.
Це майже 10 млрд грн на вакцини, ліки, медичне обладнання.
І це в час, коли у світі пророкують серйозні затримки з виробництвом і поставками медикаментів.
Где торговля, туризм продвинуть был те полегли.
Почему в Германии так мало умерших? ХЗ
В Индии вообще должны все заразиться, но увы.
Так как меня банят ежедневно, сделайте милость, поставьте мне подписку.
к тому, что китайцы подняли шум до Нового года цепляться не буду сильно. это непринципиально.
В начале января 2020 г.РФ заявила, что работает над вакциной против COVID-19.
Людей навіть справжніми масками не забезпечили................... Виродки довбані.
Після правління маріонеточного режиму кровавого бариги та "рехформ" "доктор смерть" - українську медицину знищено повністю.
Довела медицину до уровня - "все слабаки вымерли", и никакой вирус оставшимся не страшен.