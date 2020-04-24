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Новости Коронавирус и карантин
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Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19, - глава МККК в Украине Жиллетт

Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19, - глава МККК в Украине Жиллетт

Украина вовремя отреагировала на угрозу распространения коронавирусной болезни COVID-19, а раннее реагирование и мобилизация, безусловно, должны способствовать смягчению угрозы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила глава Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт, передает Цензор.НЕТ.

"Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19 и начала работать над мобилизацией местных, национальных и международных усилий для преодоления угрозы. Власть пытается применять комплексный подход к этому вопросу, учитывая социальные и экономические последствия, сопровождающие вопросы здравоохранения. Как все во всем мире, мы учимся управлять невиданным кризисом", - сказала Жиллетт.

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По ее словам, раннее реагирование в Украине, мобилизация всех граждан, в том числе в гражданском обществе и частном секторе, безусловно, являются элементами, которые должны способствовать смягчению угрозы.

"Что касается гуманитарных вопросов, МККК хочет поблагодарить власть за то, что она с самого начала предусмотрела необходимость адаптировать меры профилактики COVID-19 таким образом, чтобы продолжать поддерживать гуманитарные усилия", - добавила глава миссии МККК в Украине.

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Кроме того, она напомнила, что президент МККК имел возможность пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале кризиса с помощью телефонной связи. В результате, Украина обеспечила авиаперевозки медицинских грузов для оказания помощи от МККК.

"Мы вместе с представителями МККК регулярно контактируем с представителями правительства Украины, Верховной Рады и местных органов власти, а также международного сообщества для того, чтобы наши усилия дополняли усилия других и удовлетворяли самые острые потребности общества", - заверила Жиллетт.

карантин (16729) Красный Крест (443) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Вчасно продали маски.
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24.04.2020 18:01 Ответить
+5
https://twitter.com/usuprun

https://twitter.com/usuprun Уляна Супрун https://twitter.com/usuprun @usuprun https://twitter.com/usuprun/status/1253670449600499712 2 ч

Вже третій керівник https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine блокує закуплі за кошти 2020 року.
Це майже 10 млрд грн на вакцини, ліки, медичне обладнання.
І це в час, коли у світі пророкують серйозні затримки з виробництвом і поставками медикаментів.
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24.04.2020 18:05 Ответить
+5
А порохоботи були проти карантину. Цікаво чому?
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24.04.2020 18:11 Ответить
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Вчасно продали маски.
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24.04.2020 18:01 Ответить
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24.04.2020 18:02 Ответить
Отсюда следует вывод, что и Красный Крест вовремя среагировал...
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24.04.2020 18:02 Ответить
Ага. 2 коробочки + 2 рекламных пакетика на ОБЛАСТЬ.
Знаем, видели.
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24.04.2020 18:05 Ответить
Так в Украине 50 тысяч областей, если на них вышло по два защитных костюма?
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24.04.2020 18:09 Ответить
Мне пофиг, что было в этих двух коробочках. Защитные костюмы или неликвид леденцов после новогодних праздников. Для МИЛЛИАРДЕРА, до нитки обворовывавшего страну 5 лет (!!!), это НИЧТО. До Ярославского ему- как до мацквы ра ком. Это при том, что Ярославский 5 лет не обворовывал народ, которому теперь помогает.
Ещё раз- решай свои проблемы, бульбарус! Со своим ворьем мы сами порешаем. Без руснявых холопов.
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24.04.2020 18:15 Ответить
Конечно пофиг, но персонаж из Вата-шоу и у Луганского на любой неудобный вопрос по происходящему в паРаше начинает говорить - А вот ваш Порошенко!!!
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24.04.2020 18:18 Ответить
https://news.finance.ua/ua/news/-/469643/u-chehiyi-sud-vyznav-nezakonnymy-zahody-uryadu-proty-koronavirusu У Чехії суд визнав незаконними заходи уряду проти коронавірусу
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24.04.2020 18:03 Ответить
В Боснии тоже.
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24.04.2020 18:06 Ответить
Ну да... Идиотизм бурлит во всю. Вирус на эпидемию пока не пришёл, но у каждого из кармана уже вытащили... Идиоты любят хвалить друг друга...
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24.04.2020 18:04 Ответить
Если тебе более 30-ти, то ты должен помнить истерику со СПИДом: тогда дотрынделись до того, что СПИД будет передаваться воздушно-капельным путем. Слава Аллаху интернета и соцсетей тогда не было. Но сумарно года три от темы "СПИД не спит" во всем мире штормило.
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24.04.2020 18:06 Ответить
отлично помню. но сейчас круче. тогда власти истерику не разгоняли и дурантинов не затевали.
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24.04.2020 18:09 Ответить
Если не хочешь ходить с презервативом на голове - придётся сидеть на карантине.
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24.04.2020 18:17 Ответить
не пил бы ты стекломой без закуси.
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24.04.2020 18:19 Ответить
Вы нашли друг друга - кацапский провокатор и его зеленая подрууга.
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24.04.2020 18:23 Ответить
держи 11.80. пятница сегодня.
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24.04.2020 18:25 Ответить
Прошла зима, настало лето. спасибо партии за это (с)
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24.04.2020 18:04 Ответить
https://twitter.com/usuprun

https://twitter.com/usuprun Уляна Супрун https://twitter.com/usuprun @usuprun https://twitter.com/usuprun/status/1253670449600499712 2 ч

Вже третій керівник https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine блокує закуплі за кошти 2020 року.
Це майже 10 млрд грн на вакцини, ліки, медичне обладнання.
І це в час, коли у світі пророкують серйозні затримки з виробництвом і поставками медикаментів.
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24.04.2020 18:05 Ответить
Маски и кондиционеры Зеля не продавал,это поклеп Трампа и Госдепа...Окружение ЗЕЛЕНСКОГО ТОКСИЧНО...но это не Трамп говорил...
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24.04.2020 18:06 Ответить
Быдло 73 % хочет победить Монстров Буржуинов Омерики...,обос..ца... не встать...
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24.04.2020 18:08 Ответить
Зеля со своими пацанами к победе над короновирусом имеет такое же отношение, как петух со своим кукареканьем к восходу солнца.
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24.04.2020 18:09 Ответить
Я тоже так думаю. Солнце всходит и заходит над Украиной лишь благодаря святотомосному Петрушке. Алилуйя, братья, да славится имя его!
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24.04.2020 18:17 Ответить
Это Сингапур вовремя отреагировал, а не вы, дебилы
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24.04.2020 18:10 Ответить
Вам помогло... Читай ниже комментарий
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24.04.2020 18:14 Ответить
А порохоботи були проти карантину. Цікаво чому?
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24.04.2020 18:11 Ответить
Та вони і зараз проти. Їм насрати і на Україну і на здоров'я українців.
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24.04.2020 18:18 Ответить
бо маємо розум
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24.04.2020 18:18 Ответить
потому что мозгов нет.
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24.04.2020 18:18 Ответить
По поводу управления невиданным кризисом ...эт он погорячился.выполнять чужие рекомендации не значит управлять.
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24.04.2020 18:12 Ответить
Бедные страны Европы не страдают от пандемии.
Где торговля, туризм продвинуть был те полегли.
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24.04.2020 18:12 Ответить
Та дело, наверное, не в том. Ну, у них туризм. А у нас трудовой туризм. Но как-то ж не стрельнуло.
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24.04.2020 18:15 Ответить
А в чем дело? Ваши мысли.
Почему в Германии так мало умерших? ХЗ
В Индии вообще должны все заразиться, но увы.
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24.04.2020 18:30 Ответить
Та хрен его знает. Кто-то говорит, что прививка от туберкулёза, которую у нас, и в той же Индии, короче, куда СССР дотянулся, работает. В цивилизованных странах её, вроде, давно запретили и вот. А у нас по сей день новорожденным делают. Как говорят у нас в Китае, нет ничего, что было бы всегда хорошо или всегда плохо.
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24.04.2020 18:37 Ответить
а как же Греция, Египет Тайланд, там больше всего туристов.
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24.04.2020 18:17 Ответить
Индустриальные страны постродали больше всего.
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24.04.2020 18:32 Ответить
значит туризм не причем?
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24.04.2020 18:47 Ответить
Я ненавижу Порошенко за 2 вещи...создал АРМИЮ Украины и создал коалицию против Кремлевского Мудака Путлера....Санкции которые придумали Порошенко,Пионтковский и Андрей Илларионов УНИКАЛЬНЫ..РАБссия срань...ПОМОЙКА НАВСЕГДА..........АМИНЬ!!!
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24.04.2020 18:14 Ответить
Ага, оперативно и в кратчайшие сроки распродала все средства индивидуальной защиты и свезла со всех уголков мира заражённых без обсервации, отпустив их по домам.
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24.04.2020 18:16 Ответить
Принц всея САУДИТОВ САЛМАН ДОЖРЁТ РАБССИЮ за 1 доллар...ЗУБ ДАЮ...
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24.04.2020 18:17 Ответить
ЭРДОГАН ПОМОЖЕТ ПРИНЦУ ВСЕЯ САУДИТОВ и войсками и техникой...ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ...
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24.04.2020 18:18 Ответить
Ни чё так, что у меня одни родственники в Луцке ещё в январе этой хренью переболели (из Польши привезли), а другие в Киеве в конце февраля (кстати, после известного курорта). И только потом эти карантин включилисуки.
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24.04.2020 18:19 Ответить
Так в грудні ще й поняття не було, що таке Covid19
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24.04.2020 18:23 Ответить
Но болезнь уже была с известными уже признаками и причём откачивали в реанимации под вентиляцией.
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24.04.2020 18:26 Ответить
Пневмонії завжди були
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24.04.2020 18:32 Ответить
Все верно. Вот и пришли очень быстро к логическому завершению - пневмония. А нам сейчас из этого катастрофу сделали.
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24.04.2020 18:35 Ответить
Справа в тому, що звичайна пневмонія успішно лікується.
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24.04.2020 18:40 Ответить
Эта пневмония удачно прошла у тех кто по моложе, а вот дядя диабетчик и тётя под 80 - в реанимации провели лечение.
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24.04.2020 18:43 Ответить
угу, антибіотиками, користі від яких нуль при вірусній пневмонії.
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24.04.2020 19:00 Ответить
"Справа в тому, що звичайна пневмонія успішно лікується"
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24.04.2020 19:20 Ответить
Привет Семён Семёныч! Сейчас в развитом мире стоит проблема бактериальной плюрирезистентности. Существуют штаммы абсолютно резистентные к а/б. Поэтому в Европе оставили резервные а/б, которые предписываются только с нотой и назначаются лишь в случае резистентности.
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24.04.2020 21:23 Ответить
Любая вирусная пневмония всегда осложняется бактериальной. Поэтому антибиотики назначаются сразу же. Нам прислали *линию ведения COVID19*, при пневмонии рукомендуют антивиральные, антибиотики (цефалоспорины 3-ей генерации инъектабильные) и кортикостероиды (для снятия локальной эдемы, ведущей к диспнее) и легочную вентилляцию в случае низкой сатурации.
Так как меня банят ежедневно, сделайте милость, поставьте мне подписку.
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24.04.2020 21:18 Ответить
С сентября 2019 года на РАБссию из китайской УХАНИ ежедневно прибывали 13 рейсовых самолетов УХАНЬ-МОСКВА....представьте сколько Мазолейного быдла заболело КоронвиРУСом...
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24.04.2020 18:24 Ответить
Они так и говорят: переболели еще в прошлом году.
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24.04.2020 18:35 Ответить
40 млн.население, 2 млн. въехало после объявления карантина, 8 тыс. заболевших, 200 человек умерло. Экономики не стало, не соизмеримо все это, а если еще с помощью поголовного тестирования на антитела выяснится, что большая часть переболела ещё до Нового Года. То к власти будет много вопросов.
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24.04.2020 18:26 Ответить
До нового года этого вируса не было, ты сам его придумал?
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24.04.2020 18:28 Ответить
если животное не было описано, это не значит, то его не было в природе.
к тому, что китайцы подняли шум до Нового года цепляться не буду сильно. это непринципиально.
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24.04.2020 18:36 Ответить
это животное еще не родилось в Китае.
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24.04.2020 18:48 Ответить
до нового года в китае этот вирус уже был.и в наших новостях об этом говорилось.
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24.04.2020 19:01 Ответить
А откуда ты знаешь, был или не был.
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24.04.2020 20:03 Ответить
Что скажешь по поводу взрыва в Новосибирском центре вирусологии "ВЕКТОР" 16 сентября 2019 г. где занимались с штаммами коронавируса.
В начале января 2020 г.РФ заявила, что работает над вакциной против COVID-19.
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24.04.2020 20:09 Ответить
А хіба на Україні була якась адекватна реакція?!
Людей навіть справжніми масками не забезпечили................... Виродки довбані.
Після правління маріонеточного режиму кровавого бариги та "рехформ" "доктор смерть" - українську медицину знищено повністю.
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24.04.2020 18:27 Ответить
Видите? Кацапоид даже не пытается шифроваться. Ну и заодно поняли от кого все эти россказни про "барыгу и доктор смерть"?
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24.04.2020 18:41 Ответить
Конечно вовремя!
Довела медицину до уровня - "все слабаки вымерли", и никакой вирус оставшимся не страшен.
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24.04.2020 18:56 Ответить
 
 