Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19, - глава МККК в Украине Жиллетт

Украина вовремя отреагировала на угрозу распространения коронавирусной болезни COVID-19, а раннее реагирование и мобилизация, безусловно, должны способствовать смягчению угрозы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила глава Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт, передает Цензор.НЕТ.

"Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19 и начала работать над мобилизацией местных, национальных и международных усилий для преодоления угрозы. Власть пытается применять комплексный подход к этому вопросу, учитывая социальные и экономические последствия, сопровождающие вопросы здравоохранения. Как все во всем мире, мы учимся управлять невиданным кризисом", - сказала Жиллетт.

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По ее словам, раннее реагирование в Украине, мобилизация всех граждан, в том числе в гражданском обществе и частном секторе, безусловно, являются элементами, которые должны способствовать смягчению угрозы.

"Что касается гуманитарных вопросов, МККК хочет поблагодарить власть за то, что она с самого начала предусмотрела необходимость адаптировать меры профилактики COVID-19 таким образом, чтобы продолжать поддерживать гуманитарные усилия", - добавила глава миссии МККК в Украине.

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Кроме того, она напомнила, что президент МККК имел возможность пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале кризиса с помощью телефонной связи. В результате, Украина обеспечила авиаперевозки медицинских грузов для оказания помощи от МККК.

"Мы вместе с представителями МККК регулярно контактируем с представителями правительства Украины, Верховной Рады и местных органов власти, а также международного сообщества для того, чтобы наши усилия дополняли усилия других и удовлетворяли самые острые потребности общества", - заверила Жиллетт.