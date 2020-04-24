Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19, - глава МККК в Украине Жиллетт
Украина вовремя отреагировала на угрозу распространения коронавирусной болезни COVID-19, а раннее реагирование и мобилизация, безусловно, должны способствовать смягчению угрозы.
Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила глава Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт, передает Цензор.НЕТ.
"Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19 и начала работать над мобилизацией местных, национальных и международных усилий для преодоления угрозы. Власть пытается применять комплексный подход к этому вопросу, учитывая социальные и экономические последствия, сопровождающие вопросы здравоохранения. Как все во всем мире, мы учимся управлять невиданным кризисом", - сказала Жиллетт.
По ее словам, раннее реагирование в Украине, мобилизация всех граждан, в том числе в гражданском обществе и частном секторе, безусловно, являются элементами, которые должны способствовать смягчению угрозы.
"Что касается гуманитарных вопросов, МККК хочет поблагодарить власть за то, что она с самого начала предусмотрела необходимость адаптировать меры профилактики COVID-19 таким образом, чтобы продолжать поддерживать гуманитарные усилия", - добавила глава миссии МККК в Украине.
Кроме того, она напомнила, что президент МККК имел возможность пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале кризиса с помощью телефонной связи. В результате, Украина обеспечила авиаперевозки медицинских грузов для оказания помощи от МККК.
"Мы вместе с представителями МККК регулярно контактируем с представителями правительства Украины, Верховной Рады и местных органов власти, а также международного сообщества для того, чтобы наши усилия дополняли усилия других и удовлетворяли самые острые потребности общества", - заверила Жиллетт.
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Ещё раз- решай свои проблемы, бульбарус! Со своим ворьем мы сами порешаем. Без руснявых холопов.
https://twitter.com/usuprun Уляна Супрун https://twitter.com/usuprun @usuprun https://twitter.com/usuprun/status/1253670449600499712 2 ч
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Людей навіть справжніми масками не забезпечили................... Виродки довбані.
Після правління маріонеточного режиму кровавого бариги та "рехформ" "доктор смерть" - українську медицину знищено повністю.
Довела медицину до уровня - "все слабаки вымерли", и никакой вирус оставшимся не страшен.