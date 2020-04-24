Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби

Максим Нефьодов зазначив, що разом із ним Кабінету міністрів довелося звільнити всіх його заступників - ніхто не погодився "виконувати завдання".

Про це Нефьодов написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пишаюся тим, що довелося звільнити не тільки мене, а й усіх заступників - Дениса Шендрика, Роберта Зелді, Сергія Пєтухова. Не знайшлося нікого, хто б погодився "виконувати завдання". Дякую всій команді, ви всі кращі, ніж я заслуговував, як керівник", - написав Нефьодов.

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Свій пост ексглава митниці супроводив фотографією у футболці з написом "Доббі вільний". Це посилання на одну з книжок про Гаррі Поттера, в якій домашній ельф Доббі отримує свободу від рабської праці на господаря.

24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.



