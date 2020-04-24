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Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби

Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби

Максим Нефьодов зазначив, що разом із ним Кабінету міністрів довелося звільнити всіх його заступників - ніхто не погодився "виконувати завдання".

Про це Нефьодов написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пишаюся тим, що довелося звільнити не тільки мене, а й усіх заступників - Дениса Шендрика, Роберта Зелді, Сергія Пєтухова. Не знайшлося нікого, хто б погодився "виконувати завдання". Дякую всій команді, ви всі кращі, ніж я заслуговував, як керівник", - написав Нефьодов.

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Свій пост ексглава митниці супроводив фотографією у футболці з написом "Доббі вільний". Це посилання на одну з книжок про Гаррі Поттера, в якій домашній ельф Доббі отримує свободу від рабської праці на господаря.

24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби 01
Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби 02

Автор: 

відставка (1471) митниця (1883) звільнення (2690) Нефьодов Максим (383) Державна митна служба (662)


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Топ коментарі
+67
Чому зебіли звільнили людину що поборола корупцію на митниці ще восені?
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24.04.2020 20:28 Відповісти
+34
https://twitter.com/herooftheday10
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https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
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@herooftheday10

·https://twitter.com/herooftheday10/status/1253732750751825920 24 мин

ихужесЗенет) Все посланы другом н#уй)) А рыба таки гниёт с головы.

Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби - Цензор.НЕТ 9613
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24.04.2020 20:34 Відповісти
+26
Не в тот карман борол
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24.04.2020 20:31 Відповісти
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очередная пустышка. Слава Богу выгнали.
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25.04.2020 10:16 Відповісти
Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби - Цензор.НЕТ 2944
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25.04.2020 12:20 Відповісти
Давай, до свидания. уже вообще не слежу кого зеленый дибил снимает-ставит. нормальных людей там нет априори
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25.04.2020 15:06 Відповісти
Если он коррупционер-где уголовное дело???
Если нет-то за что уволили???
парадокс поц-Зе-дента
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25.04.2020 18:13 Відповісти
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