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Добби свободен, - Нефьодов прокомментировал увольнение с поста главы Государственной таможенной службы

Добби свободен, - Нефьодов прокомментировал увольнение с поста главы Государственной таможенной службы

Максим Нефьодов отметил, что вместе с ним Кабинету министров пришлось уволить всех его заместителей — никто не согласился "выполнять задачу".

Об этом Нефьодов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Горжусь тем, что пришлось уволить не только меня, а и всех заместителей — Денис Шендрик, Роберт Зелди, Сергей Петухов. Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель", — написал Нефьодов.

Свой пост экс-глава таможни сопроводил фотографией в футболке с надписью "Добби свободен". Это отсылка к одной из книг о Гарри Поттере, в которой домашний эльф Добби получает свободу от рабского труда на хозяина.

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24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Добби свободен, - Нефьодов прокомментировал увольнение с поста главы Государственной таможенной службы 01
Добби свободен, - Нефьодов прокомментировал увольнение с поста главы Государственной таможенной службы 02

Автор: 

отставка (3161) таможня (1962) увольнение (2685) Нефьодов Максим (236) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+67
Чому зебіли звільнили людину що поборола корупцію на митниці ще восені?
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24.04.2020 20:28 Ответить
+34
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@herooftheday10

·https://twitter.com/herooftheday10/status/1253732750751825920 24 мин

ихужесЗенет) Все посланы другом н#уй)) А рыба таки гниёт с головы.

Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби - Цензор.НЕТ 9613
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24.04.2020 20:34 Ответить
+26
Не в тот карман борол
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24.04.2020 20:31 Ответить
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очередная пустышка. Слава Богу выгнали.
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25.04.2020 10:16 Ответить
Доббі вільний, - Нефьодов прокоментував звільнення з посади голови Державної митної служби - Цензор.НЕТ 2944
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25.04.2020 12:20 Ответить
Давай, до свидания. уже вообще не слежу кого зеленый дибил снимает-ставит. нормальных людей там нет априори
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25.04.2020 15:06 Ответить
Если он коррупционер-где уголовное дело???
Если нет-то за что уволили???
парадокс поц-Зе-дента
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25.04.2020 18:13 Ответить
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