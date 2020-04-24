Добби свободен, - Нефьодов прокомментировал увольнение с поста главы Государственной таможенной службы
Максим Нефьодов отметил, что вместе с ним Кабинету министров пришлось уволить всех его заместителей — никто не согласился "выполнять задачу".
Об этом Нефьодов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Горжусь тем, что пришлось уволить не только меня, а и всех заместителей — Денис Шендрик, Роберт Зелди, Сергей Петухов. Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель", — написал Нефьодов.
Свой пост экс-глава таможни сопроводил фотографией в футболке с надписью "Добби свободен". Это отсылка к одной из книг о Гарри Поттере, в которой домашний эльф Добби получает свободу от рабского труда на хозяина.
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24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
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Если нет-то за что уволили???
парадокс поц-Зе-дента