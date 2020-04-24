Добби свободен, - Нефьодов прокомментировал увольнение с поста главы Государственной таможенной службы

Максим Нефьодов отметил, что вместе с ним Кабинету министров пришлось уволить всех его заместителей — никто не согласился "выполнять задачу".

Об этом Нефьодов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Горжусь тем, что пришлось уволить не только меня, а и всех заместителей — Денис Шендрик, Роберт Зелди, Сергей Петухов. Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель", — написал Нефьодов.

Свой пост экс-глава таможни сопроводил фотографией в футболке с надписью "Добби свободен". Это отсылка к одной из книг о Гарри Поттере, в которой домашний эльф Добби получает свободу от рабского труда на хозяина.

Читайте также: Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко

24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.



