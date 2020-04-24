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Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Налоговой Верланова

Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Налоговой Верланова

Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграме сообщил нардеп Алексеей Гончаренко.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы", - написал он.

Также уволены заместители главы Гостаможни - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, добавил он.

"С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский", - указал он.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме отметил: "Сегодня Правительство на внеочередном заседании в соответствии со статьей 87 (1) Закона Украины "О государственной службе" освободило:

▪️ председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова;
▪️ заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Роберта Зелди;
▪️ заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Петухова;
▪️ заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Дениса Шендрика;
▪️ председателя Государственной налоговой службы Украины Верланоав Сергея;
▪️ заместителя Председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрия Венцковского.

В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства".

Автор: 

увольнение (2685) Нефьодов Максим (236) Верланов Сергей (114)


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24.04.2020 20:16 Ответить
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Шо, "чикагские мальчики", обосратушки?
Бггг, а порохоботы это знали изначально.
Но как зебилы в вас верили, как верили...
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25.04.2020 15:49 Ответить
еще вчера Нефьедов и Верланов были лучшие в мире, которых ни за что нельзя увольнять, а седня уволили за 30 сек...зелень - такая зелень
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25.04.2020 16:23 Ответить
Дивіться прямо зараз телеканал Прямий! Запис інтервю Даші Счасливої з Уманським! Там якраз про звільнення Нефьодова і Варламова!
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25.04.2020 16:57 Ответить
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