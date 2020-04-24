Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Налоговой Верланова

Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграме сообщил нардеп Алексеей Гончаренко.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы", - написал он.

Также уволены заместители главы Гостаможни - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, добавил он.

"С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский", - указал он.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме отметил: "Сегодня Правительство на внеочередном заседании в соответствии со статьей 87 (1) Закона Украины "О государственной службе" освободило:

▪️ председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова;

▪️ заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Роберта Зелди;

▪️ заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Петухова;

▪️ заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Дениса Шендрика;

▪️ председателя Государственной налоговой службы Украины Верланоав Сергея;

▪️ заместителя Председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрия Венцковского.

В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства".