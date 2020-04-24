Кабмін звільнив керівника Держмитниці Нефьодова і голову Податкової Верланова
Кабінет міністрів звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і його заступників, а також главу Державної податкової Сергія Верланова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Щойно на позачерговому Кабміні звільнено Нефьодова з посади очільника митниці. Також звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної фіскальної служби", - написав він.
Також звільнено заступників глави Держмитниці - Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова, додав він.
"З посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнено Дмитра Венциковського", - зазначив він.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі зазначив: "Сьогодні Уряд на позачерговому засіданні у відповідності зі статтею 87 (1) Закону України "Про державну службу" звільнив:
- голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;
- заступника голови Державної митної служби України Роберта Зелді;
- заступника голови Державної митної служби України Сергія Пєтухова;
- заступника голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;
- голову Державної податкової служби України Верланова Сергія;
- заступника голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.
Найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників у ці відомства".
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Бггг, а порохоботы это знали изначально.
Но как зебилы в вас верили, как верили...