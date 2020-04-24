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Кабмін звільнив керівника Держмитниці Нефьодова і голову Податкової Верланова

Кабмін звільнив керівника Держмитниці Нефьодова і голову Податкової Верланова

Кабінет міністрів звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і його заступників, а також главу Державної податкової Сергія Верланова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Щойно на позачерговому Кабміні звільнено Нефьодова з посади очільника митниці. Також звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної фіскальної служби", - написав він.

Також звільнено заступників глави Держмитниці - Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова, додав він.

"З посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнено Дмитра Венциковського", - зазначив він.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі зазначив: "Сьогодні Уряд на позачерговому засіданні у відповідності зі статтею 87 (1) Закону України "Про державну службу" звільнив:

  • голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;
  • заступника голови Державної митної служби України Роберта Зелді;
  • заступника голови Державної митної служби України Сергія Пєтухова;
  • заступника голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;
  • голову Державної податкової служби України Верланова Сергія;
  • заступника голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.

Найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників у ці відомства".

Автор: 

звільнення (2690) Нефьодов Максим (383) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+65
Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Налоговой Верланова, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6204
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24.04.2020 20:02 Відповісти
+49
Кабмін звільнив керівника Держмитниці Нефьодова і голову Податкової Верланова, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4864
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24.04.2020 20:14 Відповісти
+45
Кабмін звільнив керівника Держмитниці Нефьодова і голову Податкової Верланова, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3203
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24.04.2020 20:16 Відповісти
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Шо, "чикагские мальчики", обосратушки?
Бггг, а порохоботы это знали изначально.
Но как зебилы в вас верили, как верили...
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25.04.2020 15:49 Відповісти
еще вчера Нефьедов и Верланов были лучшие в мире, которых ни за что нельзя увольнять, а седня уволили за 30 сек...зелень - такая зелень
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25.04.2020 16:23 Відповісти
Дивіться прямо зараз телеканал Прямий! Запис інтервю Даші Счасливої з Уманським! Там якраз про звільнення Нефьодова і Варламова!
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25.04.2020 16:57 Відповісти
Систематические недоборы на Таможне - это единственное достижение Нефёдова?
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25.04.2020 19:40 Відповісти
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