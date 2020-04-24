Кабмін звільнив керівника Держмитниці Нефьодова і голову Податкової Верланова

Кабінет міністрів звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і його заступників, а також главу Державної податкової Сергія Верланова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Щойно на позачерговому Кабміні звільнено Нефьодова з посади очільника митниці. Також звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної фіскальної служби", - написав він.

Також звільнено заступників глави Держмитниці - Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова, додав він.

"З посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнено Дмитра Венциковського", - зазначив він.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі зазначив: "Сьогодні Уряд на позачерговому засіданні у відповідності зі статтею 87 (1) Закону України "Про державну службу" звільнив:

голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;

заступника голови Державної митної служби України Роберта Зелді;

заступника голови Державної митної служби України Сергія Пєтухова;

заступника голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;

голову Державної податкової служби України Верланова Сергія;

заступника голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.

Найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників у ці відомства".