Пів року без зарплати, офісу і команди, - Монахова розповіла про звільнення
За пів року Тетяні Монаховій так і не вдалося зареєструвати секретаріат уповноваженого із захисту державної мови. Жити доводилося в Миколаєві, в Київ їздити за свій рахунок, а команда так і не зібралася через відсутність фінансування.
Про це Монахова розповіла в інтерв'ю виданню Opinion, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Монахової, в законі прописано, що протягом пів року після призначення мовного омбудсмена має бути зареєстрована юридична особа - його секретаріат.
"Проблеми почалися відразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою. "Створюється секретаріат". Ким створюється? Який його статус? ... Тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, тільки вибравши керівника секретаріату, можна створити штатний розклад і почати отримувати заробітну плату", - розповіла Монахова.
За словами ексмовного омбудсмена, їй не надали ні офіс, ні робоче житло в Києві, ні зарплату. З Миколаєва до столиці Монахова їздила за свій рахунок, містом пересувалася на метро.
"За цей період я витратила близько 30 000 гривень із сімейного бюджету на свою роботу. Вважаю, відтепер маю повне право святкувати День волонтера", - розповіла вона.
Монахова пояснила, що довгий час була впевнена: секретаріат вдасться зареєструвати.
" Я провела безліч консультацій з юристами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України. Писала проєкти постанов для Кабміну про створення секретаріату. Зверталася з листами до депутатів, доповідаючи про труднощі, просила допомоги. Здійснювала спроби зареєструвати секретаріат у ЦНАПі Печерського району, але марно", - розповіла вона.
Рішення про звільнення ексуповноважена прийняла, коли питання про створення секретаріату нарешті було винесено на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслено з порядку денного.
"Я зверталася до представників Адміністрації президента, але мої звернення були тотально проіґноровані. Яка причина – чи то тому, що я не з їхньої політичної сили, не "з команди Зеленського", чи то просто вони не мали наміру займатися мовною політикою – не знаю. До Зеленського я так і не потрапила", - додала вона.
Тетяна Монахова була призначена мовним омбудсменом 27 листопада 2019 року.
24 квітня Тетяна Монахова повідомила, що написала заяву про звільнення з посади уповноваженого з захисту державної мови за власним бажанням.
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Вчора ·
Цей допис багатьом буде неприємним, незручним.
Але я його напишу.
Бо часто саме з усвідомлення проблеми починається її вирішення.
Багато, хто знає, що я перейшов на українську і зараз активно "топлю" за неї.
І мені часто доводиться чути таке - тобі ж та багатьом російськомовним громадянам України язьік не завадив піти її захищати. Тому типу #какая_разница
Так, я й багато (більшість) моїх побратимів на початку війни були російськомовними. Згодом, зрозумівши важливість мови, багато хто перейшов на українську.
Чому?
Тому, що усвідомили те, що з одного боку ти воюєш з росією (з рускім міром), а з іншого ти його підтримуєш послуговуючись російською. Війна вона ж точиться не тільки фізично, а й ідеологічно. І цей, другий напрям також ДУЖЕ важливий.
Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення України. І взагалі ми ж типу один народ. Це нас коварньій запад поссорил та т.п. І багато українців самі це не усвідомлюючи це підтримують говорячи російською.
Чому російськомовні не переходять на українську? В більшості випадків тому, що поводяться на #какая_разніца й тому, що ліниві. Так, перейти на українську це важче ніж вивчити гімн, одягти вишиванку чи зробити патріотичне татуювання. Але це потрібно робити. Й для цього все є - курси онлайн і офлайн, додатки/застосунки, телеграм канали, все більше й більше з'являється якісної літератури українською. Читайте, слухайте українську - підвищуйте словниковий запас, спробуйте писати українською. Через певний час ви й думати почнете українською.
В Україні є багато прикладів переходу на українську. Серед відомих людей це наприклад Yanina Sokolova, Sergii Ivanov, Валерій Ананьєв
Нажаль багато публічних людей, які позіціонують себе патріотами послуговуються російською. Чому вони це роблять? Можливо їм так просто зручніше, чи заради більш широкої аудиторії й більшої особистої вигоди та т.п. Але факт - вони тим самим підтримують рускій мір/ми один народ
Не беріть з них приклад - #ПереходьНаУкраїнську бо
#Різниця_Є
Назначил - поднял свой рейтинг, не получилось - виноват типа Саакашвили, не справился.
Захист української мови обрізані не гарантують.
Гроші потрібні на захист івріту. Більшість у ВР якої меншини, а засіданні ведеться чомусь на Українській мові, геноцид івріту.