Пів року без зарплати, офісу і команди, - Монахова розповіла про звільнення

За пів року Тетяні Монаховій так і не вдалося зареєструвати секретаріат уповноваженого із захисту державної мови. Жити доводилося в Миколаєві, в Київ їздити за свій рахунок, а команда так і не зібралася через відсутність фінансування.

Про це Монахова розповіла в інтерв'ю виданню Opinion, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Монахової, в законі прописано, що протягом пів року після призначення мовного омбудсмена має бути зареєстрована юридична особа - його секретаріат.

"Проблеми почалися відразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою. "Створюється секретаріат". Ким створюється? Який його статус? ... Тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, тільки вибравши керівника секретаріату, можна створити штатний розклад і почати отримувати заробітну плату", - розповіла Монахова.

За словами ексмовного омбудсмена, їй не надали ні офіс, ні робоче житло в Києві, ні зарплату. З Миколаєва до столиці Монахова їздила за свій рахунок, містом пересувалася на метро.

Читайте також: Зараз дуже важливо запустити Закон про українську мову і почати його юридичний захист, - Монахова

"За цей період я витратила близько 30 000 гривень із сімейного бюджету на свою роботу. Вважаю, відтепер маю повне право святкувати День волонтера", - розповіла вона.

Монахова пояснила, що довгий час була впевнена: секретаріат вдасться зареєструвати.

" Я провела безліч консультацій з юристами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України. Писала проєкти постанов для Кабміну про створення секретаріату. Зверталася з листами до депутатів, доповідаючи про труднощі, просила допомоги. Здійснювала спроби зареєструвати секретаріат у ЦНАПі Печерського району, але марно", - розповіла вона.

Рішення про звільнення ексуповноважена прийняла, коли питання про створення секретаріату нарешті було винесено на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслено з порядку денного.

"Я зверталася до представників Адміністрації президента, але мої звернення були тотально проіґноровані. Яка причина – чи то тому, що я не з їхньої політичної сили, не "з команди Зеленського", чи то просто вони не мали наміру займатися мовною політикою – не знаю. До Зеленського я так і не потрапила", - додала вона.

Тетяна Монахова була призначена мовним омбудсменом 27 листопада 2019 року.

24 квітня Тетяна Монахова повідомила, що написала заяву про звільнення з посади уповноваженого з захисту державної мови за власним бажанням.