Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала об увольнении

За полгода Татьяне Монаховой так и не удалось зарегистрировать секретариат уполномоченного по защите государственного языка. Жить приходилось в Николаеве, в Киев ездить за свой счет, а команда так и не собралась из-за отсутствия финансирования.

Об этом Монахова рассказала в интервью изданию Opinion, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Монаховой, в законе прописано, что в течение полугода после назначения языкового омбудсмена должно быть зарегистрировано юридическое лицо — его секретариат.

"Проблемы начались сразу, поскольку в Законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. "Создается секретариат". Кем создается? Каков его статус? ... Только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, только выбрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату", — рассказала Монахова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена

По словам экс-языкового омбудсмена, ей не предоставили ни офис, ни рабочее жилье в Киеве, ни зарплату. Из Николаева в столицу Монахова ездила за свой счет, по городу передвигалась на метро.

"За этот период я ​​потратила около 30 000 гривен из семейного бюджета на свою работу. Считаю, отныне имею полное право праздновать День волонтера", — рассказала она.

Монахова пояснила, что долгое время была уверена: секретариат удастся зарегистрировать.

"Я провела множество консультаций с юристами Верховной Рады и Кабинета Министров Украины. Писала проекты постановлений для Кабмина о создании секретариата. Обращалась с письмами к депутатам, докладывая о трудностях, просила помощи. Предпринимала попытки зарегистрировать секретариат в ЦНАП Печерского района, но тщетно", — рассказала она.

Также на Цензор.НЕТ: Языковой закон не нуждается в ревизии, не лезьте к нему своими турбоклешнями, - Порошенко

Решение об увольнении экс-уполномоченная приняла, когда вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня.

"Я обращалась к представителям Администрации президента, но мои обращения были тотально проигнорированы. Какова причина - то ли потому, что я не из их политической силы, не "из команды Зеленского", то просто они не собирались заниматься языковой политикой - не знаю. К Зеленскому я так и не попала", - добавила она.

Смотрите также: Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков. ВИДЕО

Татьяна Монахова была назначена языковым омбудсменом 27 ноября 2019 года.

24 апреля Татьяна Монахова сообщила, что написала заявление об увольнении с должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию.