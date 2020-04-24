Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена

Татьяна Монахова написала заявление на увольнение с должности уполномоченной по защите государственного языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Написала заявление по собственному желанию", - сказала Монахова.

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинета Министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.

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До назначения она работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).