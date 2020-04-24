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Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена
Татьяна Монахова написала заявление на увольнение с должности уполномоченной по защите государственного языка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Написала заявление по собственному желанию", - сказала Монахова.
Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинета Министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.
До назначения она работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).
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+26 Pawlo Kit
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Елки-палки, сколько же еще вас, идиотов, осталось...
Да нет.... - показалось....
скорее Менгель какая нибудь ...
Был Омелян из Львова, ЛОУКОСТЫ ЗАПУСТИЛ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ, аэропорты оживил
Так с какой ненавистью и злостью его ТРОЛИ топтали
кто у Зели самые близкие, кто с ним рядом все время?
Ермак , Шефир, Мендель - все евреи..
Украинцам у евреев учится нужно солидарности.., а то вымрем все скоро как нация...
Надо поддерживать , когда люди общаются украинскою , А ВЫ ЧЕРЕЗ ГУБУ ПЫТАЕТЕСЬ ИХ ОСМЕЯТЬ
НЕ У ВСЕХ есть время изучать досконально язык
Вот в Словакии по всем городам сделаны курсы и платные и бесплатные , книги Евросоюз выпустил красочные и понятные . А в Украине этого нет
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