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Новости Языковой вопрос
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Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена

Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена

Татьяна Монахова написала заявление на увольнение с должности уполномоченной по защите государственного языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Написала заявление по собственному желанию", - сказала Монахова.

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинета Министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужны качественный рэп, YouTube-каналы и комики на украинском языке, - языковой омбудсмен Монахова

До назначения она работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

омбудсмен (602) увольнение (2685) язык (3780) Татьяна Монахова (16)


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Топ комментарии
+26
Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена - Цензор.НЕТ 9150
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24.04.2020 13:17 Ответить
+16
А Вы почитайте биографии всех кто добирается руководить Украиной - кгбисты протягивают в кадры только юго-восток и выходцев с Крыма , то есть с малороссийской ментальностью
Был Омелян из Львова, ЛОУКОСТЫ ЗАПУСТИЛ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ, аэропорты оживил
Так с какой ненавистью и злостью его ТРОЛИ топтали
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24.04.2020 13:19 Ответить
+16
Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена - Цензор.НЕТ 271
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24.04.2020 13:20 Ответить
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https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова
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24.04.2020 13:07 Ответить
Кривой Рог прямой стрим https://www.facebook.com/100050388431573/videos/110804753942472/
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24.04.2020 13:08 Ответить
Елки-палки, сколько бессмысленных должностей расплодилось... "Уполномоченная по защите государственного языка", "Ответственный за идеологию украинской вышиванки", "Комитет по идеологически верному рецепту красного борща", "Министерство по контролю за корректным воспроизводством трезубца"...
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24.04.2020 13:08 Ответить
на Унитазии за недосточное рвение к госязьіку и хлестание рабов по єтому поводу можно получить увольнение с должности.
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24.04.2020 13:20 Ответить
Да, конечно ))) Только закона и недостает для того, чтобы она тут же воспарила, распространилась по всем городам и весям, укрепилась в семьях, увековечилась в нетленных произведениях и прославилась на весь мир гениальными творениями )

Елки-палки, сколько же еще вас, идиотов, осталось...
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24.04.2020 13:23 Ответить
Сам дурак. ) Оно само не сделается.
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24.04.2020 13:30 Ответить
Идиоты до сих пор думают, что их в своих семьях, будут контролировать на каком языке они общаются.
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24.04.2020 13:33 Ответить
неужели вместо нее назначат какую - нибудь украинку, которой мать пела колыбельные на мове...?
Да нет.... - показалось....
скорее Менгель какая нибудь ...
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24.04.2020 13:10 Ответить
А Вы почитайте биографии всех кто добирается руководить Украиной - кгбисты протягивают в кадры только юго-восток и выходцев с Крыма , то есть с малороссийской ментальностью
Был Омелян из Львова, ЛОУКОСТЫ ЗАПУСТИЛ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ, аэропорты оживил
Так с какой ненавистью и злостью его ТРОЛИ топтали
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24.04.2020 13:19 Ответить
протягиваю кадры не столько кгбисты, сколько евреи - им так безопаснее и комфортнее..
кто у Зели самые близкие, кто с ним рядом все время?
Ермак , Шефир, Мендель - все евреи..
Украинцам у евреев учится нужно солидарности.., а то вымрем все скоро как нация...
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24.04.2020 13:24 Ответить
а евреи специально "сіють ворожнечу між українцями" (як і росіяни до речі) , як сказала одна письменниця в интервью Гордону, та Гордон промолчал, заткнулся.
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24.04.2020 14:30 Ответить
Я думаю в данном случае она сама уволилась,понимая как ей не легко придётся на этой должности, когда в стране реально рулят Портнов и другие украинофобы.
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24.04.2020 15:12 Ответить
Защищать мову назначили чувиху из Николаева.
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24.04.2020 13:15 Ответить
Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена - Цензор.НЕТ 271
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24.04.2020 13:20 Ответить
Ми про Малахову чули коли її призначили і зараз , коли написала заяву про звільнення . А що було між цими двома датами ? Яка діяльність як омбудсмена ? Думаю що все = 0 ! І саме це і є оцінкою всій владній команді в захисті Державної Мови України.
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24.04.2020 15:20 Ответить
Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена - Цензор.НЕТ 9150
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24.04.2020 13:17 Ответить
Черга за молоком(с). В Україні. Читачи вибухнули реготом
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24.04.2020 14:05 Ответить
Радянський період, черги були за всім, навіть за хлібом!, троляко москальський.
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24.04.2020 14:44 Ответить
Тільки не "за молоком", а "по молоко". І ще: в третьому реченні слова "як холостяк", треба виділити комами. Та й саме слово "холостяк" навряд чи схвалив би цей майстер слова. Микола Лукаш за таку українську нам'яв би Вам вуха.
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24.04.2020 14:44 Ответить
Вы не правы.

Надо поддерживать , когда люди общаются украинскою , А ВЫ ЧЕРЕЗ ГУБУ ПЫТАЕТЕСЬ ИХ ОСМЕЯТЬ
НЕ У ВСЕХ есть время изучать досконально язык
Вот в Словакии по всем городам сделаны курсы и платные и бесплатные , книги Евросоюз выпустил красочные и понятные . А в Украине этого нет
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24.04.2020 15:04 Ответить
Словакия ещё недавно была под Чехией и ситуация с языком была такая же как и в Украине
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24.04.2020 15:05 Ответить
Монахова подала заяву на звільнення з посади мовного омбудсмена - Цензор.НЕТ 4844
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24.04.2020 15:07 Ответить
Пані, якби цей добродій, що написав тут про цікаву пригоду, не посилався на такого, без жодного перебільшення, геніального майстра слова, як Микола Лукаш, то я залишив би це поза увагою. Я нікого не висміював. А тим, хто вказує на мої помилки, лише дякую. Утім, Ваша позиція щодо "осмєять" -- дуже непереконливе виправдання, щоб не розмовляти українською в Україні.
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24.04.2020 15:42 Ответить
Отзащищалась.
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24.04.2020 13:22 Ответить
Зе-боби якщо вам немає різниці щодо мови то може призначите бодай на цю посаду таку людину як Ніцой, наприклад... Чи будете і далі дискримінувати і знищувати подібні інститути???
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24.04.2020 13:34 Ответить
Шо, бл, челюсть не так устроена?
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24.04.2020 13:58 Ответить
яка в чорта монахова, Тільки Фаріон, тільки хардкор.
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24.04.2020 14:35 Ответить
Радянський період, черги були за всім, навіть за хлібом!, троляко москальський.
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24.04.2020 14:46 Ответить
Незхнаю хто вона ,але влада спеціально саботувала не фінансувала не давала нормально працювати ,так що запитаня не до Монахової ,а до нинішньої влади яка навмисно саботує мовний закон .
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24.04.2020 14:59 Ответить
 
 