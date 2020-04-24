Монахова подала заяву на звільнення з посади мовного омбудсмена

Тетяна Монахова написала заяву на звільнення з посади Уповноваженої з захисту державної мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Написала заяву за власним бажанням", - сказала Монахова.

Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року Кабінету Міністрів України призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

До призначення вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).

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