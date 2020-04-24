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Монахова подала заяву на звільнення з посади мовного омбудсмена
Тетяна Монахова написала заяву на звільнення з посади Уповноваженої з захисту державної мови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Написала заяву за власним бажанням", - сказала Монахова.
Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року Кабінету Міністрів України призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.
До призначення вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).
Топ коментарі
+26 Pawlo Kit
показати весь коментар24.04.2020 13:17 Відповісти Посилання
+16 Sophia-Maria Duglass
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+16 Lvbnhj
показати весь коментар24.04.2020 13:20 Відповісти Посилання
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Елки-палки, сколько же еще вас, идиотов, осталось...
Да нет.... - показалось....
скорее Менгель какая нибудь ...
Был Омелян из Львова, ЛОУКОСТЫ ЗАПУСТИЛ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ, аэропорты оживил
Так с какой ненавистью и злостью его ТРОЛИ топтали
кто у Зели самые близкие, кто с ним рядом все время?
Ермак , Шефир, Мендель - все евреи..
Украинцам у евреев учится нужно солидарности.., а то вымрем все скоро как нация...
Надо поддерживать , когда люди общаются украинскою , А ВЫ ЧЕРЕЗ ГУБУ ПЫТАЕТЕСЬ ИХ ОСМЕЯТЬ
НЕ У ВСЕХ есть время изучать досконально язык
Вот в Словакии по всем городам сделаны курсы и платные и бесплатные , книги Евросоюз выпустил красочные и понятные . А в Украине этого нет
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