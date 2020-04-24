УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12036 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання
4 525 33

Монахова подала заяву на звільнення з посади мовного омбудсмена

Монахова подала заяву на звільнення з посади мовного омбудсмена

Тетяна Монахова написала заяву на звільнення з посади Уповноваженої з захисту державної мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Написала заяву за власним бажанням", - сказала Монахова.

Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року Кабінету Міністрів України призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

До призначення вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення закону про державну мову почнуть діяти через 2-3 роки. Їхній розмір - від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн, - мовний омбудсмен Монахова

Автор: 

омбудсмен (479) звільнення (2690) мова (742) Тетяна Монахова (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена - Цензор.НЕТ 9150
показати весь коментар
24.04.2020 13:17 Відповісти
+16
А Вы почитайте биографии всех кто добирается руководить Украиной - кгбисты протягивают в кадры только юго-восток и выходцев с Крыма , то есть с малороссийской ментальностью
Был Омелян из Львова, ЛОУКОСТЫ ЗАПУСТИЛ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ, аэропорты оживил
Так с какой ненавистью и злостью его ТРОЛИ топтали
показати весь коментар
24.04.2020 13:19 Відповісти
+16
Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена - Цензор.НЕТ 271
показати весь коментар
24.04.2020 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова
показати весь коментар
24.04.2020 13:07 Відповісти
Кривой Рог прямой стрим https://www.facebook.com/100050388431573/videos/110804753942472/
показати весь коментар
24.04.2020 13:08 Відповісти
Елки-палки, сколько бессмысленных должностей расплодилось... "Уполномоченная по защите государственного языка", "Ответственный за идеологию украинской вышиванки", "Комитет по идеологически верному рецепту красного борща", "Министерство по контролю за корректным воспроизводством трезубца"...
показати весь коментар
24.04.2020 13:08 Відповісти
на Унитазии за недосточное рвение к госязьіку и хлестание рабов по єтому поводу можно получить увольнение с должности.
показати весь коментар
24.04.2020 13:20 Відповісти
Да, конечно ))) Только закона и недостает для того, чтобы она тут же воспарила, распространилась по всем городам и весям, укрепилась в семьях, увековечилась в нетленных произведениях и прославилась на весь мир гениальными творениями )

Елки-палки, сколько же еще вас, идиотов, осталось...
показати весь коментар
24.04.2020 13:23 Відповісти
Сам дурак. ) Оно само не сделается.
показати весь коментар
24.04.2020 13:30 Відповісти
Идиоты до сих пор думают, что их в своих семьях, будут контролировать на каком языке они общаются.
показати весь коментар
24.04.2020 13:33 Відповісти
неужели вместо нее назначат какую - нибудь украинку, которой мать пела колыбельные на мове...?
Да нет.... - показалось....
скорее Менгель какая нибудь ...
показати весь коментар
24.04.2020 13:10 Відповісти
А Вы почитайте биографии всех кто добирается руководить Украиной - кгбисты протягивают в кадры только юго-восток и выходцев с Крыма , то есть с малороссийской ментальностью
Был Омелян из Львова, ЛОУКОСТЫ ЗАПУСТИЛ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ, аэропорты оживил
Так с какой ненавистью и злостью его ТРОЛИ топтали
показати весь коментар
24.04.2020 13:19 Відповісти
протягиваю кадры не столько кгбисты, сколько евреи - им так безопаснее и комфортнее..
кто у Зели самые близкие, кто с ним рядом все время?
Ермак , Шефир, Мендель - все евреи..
Украинцам у евреев учится нужно солидарности.., а то вымрем все скоро как нация...
показати весь коментар
24.04.2020 13:24 Відповісти
а евреи специально "сіють ворожнечу між українцями" (як і росіяни до речі) , як сказала одна письменниця в интервью Гордону, та Гордон промолчал, заткнулся.
показати весь коментар
24.04.2020 14:30 Відповісти
Я думаю в данном случае она сама уволилась,понимая как ей не легко придётся на этой должности, когда в стране реально рулят Портнов и другие украинофобы.
показати весь коментар
24.04.2020 15:12 Відповісти
Защищать мову назначили чувиху из Николаева.
показати весь коментар
24.04.2020 13:15 Відповісти
Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена - Цензор.НЕТ 271
показати весь коментар
24.04.2020 13:20 Відповісти
Ми про Малахову чули коли її призначили і зараз , коли написала заяву про звільнення . А що було між цими двома датами ? Яка діяльність як омбудсмена ? Думаю що все = 0 ! І саме це і є оцінкою всій владній команді в захисті Державної Мови України.
показати весь коментар
24.04.2020 15:20 Відповісти
Монахова подала заявление на увольнение с поста языкового омбудсмена - Цензор.НЕТ 9150
показати весь коментар
24.04.2020 13:17 Відповісти
Черга за молоком(с). В Україні. Читачи вибухнули реготом
показати весь коментар
24.04.2020 14:05 Відповісти
Радянський період, черги були за всім, навіть за хлібом!, троляко москальський.
показати весь коментар
24.04.2020 14:44 Відповісти
Тільки не "за молоком", а "по молоко". І ще: в третьому реченні слова "як холостяк", треба виділити комами. Та й саме слово "холостяк" навряд чи схвалив би цей майстер слова. Микола Лукаш за таку українську нам'яв би Вам вуха.
показати весь коментар
24.04.2020 14:44 Відповісти
Вы не правы.

Надо поддерживать , когда люди общаются украинскою , А ВЫ ЧЕРЕЗ ГУБУ ПЫТАЕТЕСЬ ИХ ОСМЕЯТЬ
НЕ У ВСЕХ есть время изучать досконально язык
Вот в Словакии по всем городам сделаны курсы и платные и бесплатные , книги Евросоюз выпустил красочные и понятные . А в Украине этого нет
показати весь коментар
24.04.2020 15:04 Відповісти
Словакия ещё недавно была под Чехией и ситуация с языком была такая же как и в Украине
показати весь коментар
24.04.2020 15:05 Відповісти
Монахова подала заяву на звільнення з посади мовного омбудсмена - Цензор.НЕТ 4844
показати весь коментар
24.04.2020 15:07 Відповісти
Пані, якби цей добродій, що написав тут про цікаву пригоду, не посилався на такого, без жодного перебільшення, геніального майстра слова, як Микола Лукаш, то я залишив би це поза увагою. Я нікого не висміював. А тим, хто вказує на мої помилки, лише дякую. Утім, Ваша позиція щодо "осмєять" -- дуже непереконливе виправдання, щоб не розмовляти українською в Україні.
показати весь коментар
24.04.2020 15:42 Відповісти
Отзащищалась.
Следующий...
показати весь коментар
24.04.2020 13:22 Відповісти
Зе-боби якщо вам немає різниці щодо мови то може призначите бодай на цю посаду таку людину як Ніцой, наприклад... Чи будете і далі дискримінувати і знищувати подібні інститути???
показати весь коментар
24.04.2020 13:34 Відповісти
Шо, бл, челюсть не так устроена?
показати весь коментар
24.04.2020 13:58 Відповісти
яка в чорта монахова, Тільки Фаріон, тільки хардкор.
показати весь коментар
24.04.2020 14:35 Відповісти
Радянський період, черги були за всім, навіть за хлібом!, троляко москальський.
показати весь коментар
24.04.2020 14:46 Відповісти
Незхнаю хто вона ,але влада спеціально саботувала не фінансувала не давала нормально працювати ,так що запитаня не до Монахової ,а до нинішньої влади яка навмисно саботує мовний закон .
показати весь коментар
24.04.2020 14:59 Відповісти
 
 