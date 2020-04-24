На Дніпропетровщині поліція затримала угруповання, яке здійснювало розбійні напади на фермерів. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області були затримані організатор і учасники злочинної групи, які орудували в декількох областях і, здійснюючи розбої, жертвами обирали виключно фермерів.

Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

В ніч з 23 на 24 квітня у м. Синельникове оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області затримали організатора та учасників злочинного угруповання під час спроби нападу на будинок місцевого мешканця.

До складу групи входили особи з числа раніше засуджених за скоєння тяжких злочинів. Її лідером був 59-річний мешканець області, який долучив до кримінальної діяльності свого 32-річного сина. Характерною рисою цього угруповання було те, що їхніми жертвами ставали виключно фермери. Наразі вже зібрані матеріали причетності членів даної групи до скоєння розбійних нападів на території Дніпропетровської та Херсонської областей.

Під час документування їхньої протиправної діяльності поліцейські з’ясували, що перед тим, як вийти на "справу", зловмисники ретельно готувалися. Деякий час спостерігали за особою та її будинком, вивчали розпорядок дня, обстежували прилеглу територію на наявність камер відеоспостережень, собак, також ретельно прораховували шляхи потрапляння до будинку та шляхи відходу. Якщо на подвір’ї були тварини, щоб ті не підіймали галас, за кілька днів до нападу підкидали їм отруту.

Дивіться також: "Упади на землю! Руки за голову!" - на Дніпропетровщині затримали банду розбійників. ВІДЕО+ФОТО

В ході процесуальних заходів було встановлено, що зловмисники готуються до чергового нападу на помешкання фермера у м. Синельникове. Поліцейські повідомили господаря, і чоловік розповів, що кілька днів тому невідомі отруїли його чотирьох собак.

Поліцейські влаштували засідку в будинку фермера. Коли зловмисники проникли до будинку, то одразу були затримані спецпризначенцями. У кожного учасника при собі була зброя, яку вилучили правоохоронці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано банду, яка скоювала розбійні напади на АЗС у Київській області, - Нацполіція. ВIДЕО

В автомобілі, на якому приїхали члени злочинного угруповання, слідчі вилучили пакунки з речовиною, яку, ймовірно, останні використовували для отруєння собак.

Наразі трьом затриманим учасникам угруповання готується повідомлено про підозру за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Також працівники прокуратури готують клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

Тривають слідчі та процесуальні дії по виявленню та затриманню інших осіб, які можуть бути причетні до діяльності злочинного угруповання.

Дивіться також: На Дніпропетровщині за загадкових обставин загинули три фермери, - глава Агропродовольчої ради Слободяник просить Зеленського втрутитися. ВIДЕО