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Новини Силовики
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На Дніпропетровщині поліція затримала угруповання, яке здійснювало розбійні напади на фермерів. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області були затримані організатор і учасники злочинної групи, які орудували в декількох областях і, здійснюючи розбої, жертвами обирали виключно фермерів.

Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині поліція затримала угруповання, яке здійснювало розбійні напади на фермерів 01

В ніч з 23 на 24 квітня у м. Синельникове оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області затримали організатора та учасників злочинного угруповання під час спроби нападу на будинок місцевого мешканця.

До складу групи входили особи з числа раніше засуджених за скоєння тяжких злочинів. Її лідером був 59-річний мешканець області, який долучив до кримінальної діяльності свого 32-річного сина. Характерною рисою цього угруповання було те, що їхніми жертвами ставали виключно фермери. Наразі вже зібрані матеріали причетності членів даної групи до скоєння розбійних нападів на території Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Дніпропетровщині поліція затримала угруповання, яке здійснювало розбійні напади на фермерів 02

Під час документування їхньої протиправної діяльності поліцейські з’ясували, що перед тим, як вийти на "справу", зловмисники ретельно готувалися. Деякий час спостерігали за особою та її будинком, вивчали розпорядок дня, обстежували прилеглу територію на наявність камер відеоспостережень, собак, також ретельно прораховували шляхи потрапляння до будинку та шляхи відходу. Якщо на подвір’ї були тварини, щоб ті не підіймали галас, за кілька днів до нападу підкидали їм отруту.

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В ході процесуальних заходів було встановлено, що зловмисники готуються до чергового нападу на помешкання фермера у м. Синельникове. Поліцейські повідомили господаря, і чоловік розповів, що кілька днів тому невідомі отруїли його чотирьох собак.

Поліцейські влаштували засідку в будинку фермера. Коли зловмисники проникли до будинку, то одразу були затримані спецпризначенцями. У кожного учасника при собі була зброя, яку вилучили правоохоронці.

На Дніпропетровщині поліція затримала угруповання, яке здійснювало розбійні напади на фермерів 03

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На Дніпропетровщині поліція затримала угруповання, яке здійснювало розбійні напади на фермерів 04

В автомобілі, на якому приїхали члени злочинного угруповання, слідчі вилучили пакунки з речовиною, яку, ймовірно, останні використовували для отруєння собак.

Наразі трьом затриманим учасникам угруповання готується повідомлено про підозру за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Також працівники прокуратури готують клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

Тривають слідчі та процесуальні дії по виявленню та затриманню інших осіб, які можуть бути причетні до діяльності злочинного угруповання. 

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Автор: 

Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) розбій (206) силовики (2515) фермер (398) Дніпропетровська область (3859)


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Топ коментарі
+11
Можно их не судить,а просто отдать любителям собак для беседы
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24.04.2020 21:27 Відповісти
+5
_От же сссуки А из ружьишка им привет передать - засудят, падлы... Обороняться от бандюков - не положено... Уродство, пля!
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24.04.2020 21:33 Відповісти
+4
это почему?
зашли в твой дом без спроса и с оружием - стреляй из всех стволов не парся...
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24.04.2020 21:36 Відповісти
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Можно их не судить,а просто отдать любителям собак для беседы
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24.04.2020 21:27 Відповісти
Може большевики ,кулаков гоняли ...
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24.04.2020 21:27 Відповісти
Это на фото добыча?
Ну и жизнь пошла: бомжи грабят бомжей...
Это еще и "группировкой" назвали!
Хоть не международной?
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24.04.2020 21:29 Відповісти
_От же сссуки А из ружьишка им привет передать - засудят, падлы... Обороняться от бандюков - не положено... Уродство, пля!
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24.04.2020 21:33 Відповісти
это почему?
зашли в твой дом без спроса и с оружием - стреляй из всех стволов не парся...
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24.04.2020 21:36 Відповісти
ага, а может они закурить хогели или спросить дорогу в библиотеку
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24.04.2020 21:55 Відповісти
Главное прикопать потом поглубже..
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24.04.2020 22:16 Відповісти
Ага. Один фермер так уже сделал...
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24.04.2020 21:39 Відповісти
https://censor.net/user/188648 На моей памяти было несколько таких случаев, когда врывались в дом бандюки и хозяева стреляли, на поражение. Никто не сел. Кстати, охотничье длинноствольное оружие и нарезное, продается не только для охоты, но и для самообороны. Вот они его и применяли. Никто не сел. Отписывались, конечно, долго, но это и было не вчера.
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24.04.2020 21:46 Відповісти
та убивайте их всех. а так арест.адвокат. застава. освобождение, домашний арест... сколько можно возиться с преступным миром уже...? воров в законе только и читаешь.... впоймали,выдворили. потом снова он в Украине, снова арест. снова за счёт бюджета билет и вывоз тела ,и так без конца.... так забавно всё,,, как говорится от дурной головы ни рукам .ни ногам покоя нет. да и не без работы...
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24.04.2020 21:56 Відповісти
в Петриковском р-не бандитизм процветает , одних ловят , появляются другие , АУЕшная пропаганда дала свои плоды - стань вором и будешь неприкасаемым
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24.04.2020 22:13 Відповісти
валить таких при задержании, чтоб меньше возни.
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24.04.2020 22:54 Відповісти
Оце таким макаром і землю позабирають у фермерів коли вона стане товаром.
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24.04.2020 23:09 Відповісти
Самое страшное,что такая же участь ожидает простых селян,которые за копейки продадут свои паи,деньги у них отберут такие групировки и не увидят они ни денег ни пая ,хорошо если ещё оставят в живых, все села полицией обеспечить невозможно .Это будет кошмар.
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25.04.2020 01:13 Відповісти
притомний працюючий закон про зброю - і мусора "залишаться без роботи"
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25.04.2020 08:09 Відповісти
 
 