УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6853 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 289 30

Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук

Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук

За добу в Чернівецькій області виявили 109 нових випадків захворювання COVID-19. Загалом від початку епідемії там захворіло 1308 осіб.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Осачука, обласний лабораторний центр за добу провів більше 200 досліджень, за результатами яких коронавірус підтвердився у половини пацієнтів.

"І якщо я вчора мав таку радість повідомити про вдвічі меншу (кількість виявлених випадків. - Ред.), сподіваючись, що це стабілізується, і вже будуть хоча б якісь натяки на те, що кількість нових виявлених випадків інфікування може спадати, але очевидно, що ще не час", - сказав Осачук.

Читайте також: У Сторожинецькій райлікарні в Чернівецькій області зайняті всі апарати ШВЛ: нові пацієнти будуть на волю Божу, - РДА

Люди, у яких коронавірус підтвердили зараз, очевидно, заразилися 2-3 тижні тому, перед Вербною неділею.

"Ви знаєте, що інкубаційний період цієї хвороби може бути до двох-трьох тижнів, тому потрібно бути готовими до того, що якщо ми не дотримуємося карантину, якщо ми виходимо в люди і спілкуємося з іншими, то всі ці обмеження можуть бути продовжені на тривалий час, до травня місяця і навіть до літа", - сказав голова Чернівецької ОДА.

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Можуть навіть до кінця терміну Зе.
показати весь коментар
24.04.2020 23:02 Відповісти
+5
https://mobile.twitter.com/maxim_nm
https://mobile.twitter.com/maxim_nm

https://mobile.twitter.com/maxim_nm Максим Мирович https://mobile.twitter.com/maxim_nm @maxim_nm
Планы на время самоизоляции:
1. Заняться фигурой
2. Прочитать десять книг
3. Подтянуть разговорный английский и начать изучение нового языка
4. Сесть на шпагат.
Реальность:

Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7155
показати весь коментар
24.04.2020 23:06 Відповісти
+4
А могут до осени......... кто больше?
показати весь коментар
24.04.2020 22:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А могут до осени......... кто больше?
показати весь коментар
24.04.2020 22:53 Відповісти
Можуть навіть до кінця терміну Зе.
показати весь коментар
24.04.2020 23:02 Відповісти
Якщо той термін буде достроковий, то буде зашвидко.
показати весь коментар
24.04.2020 23:42 Відповісти
Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 3289
показати весь коментар
25.04.2020 01:10 Відповісти
しじどますかさん
показати весь коментар
24.04.2020 22:55 Відповісти
2024 року.
показати весь коментар
24.04.2020 22:58 Відповісти
Правильно, пока последний любитель прав и швабод не поймет что карантин касается всех и соблюдать его тоже должны все - их надо жестко щемить. Нравится ездить по родычам после Польши и Италии - понравится сидеть в изоляции летом.
показати весь коментар
24.04.2020 22:58 Відповісти
как ты, лахта, уже задолбал тут всех с пропагандой русского мира!
показати весь коментар
24.04.2020 23:01 Відповісти
https://censor.net/user/464621 Йди смокчи в кадирівців,виродку.
показати весь коментар
24.04.2020 23:10 Відповісти
давай уж бессрочно
показати весь коментар
24.04.2020 22:59 Відповісти
Давай карантин навсегда!Им понравилось,что людишки не шатаются где попало,теперь власть уже не остановить.
показати весь коментар
24.04.2020 23:01 Відповісти
дык... оказалось, что в стране полно ценителей аромата хозяйской портянки и они очень даже одобрям-с...
показати весь коментар
24.04.2020 23:05 Відповісти
Тобто те саме буде і по всій території України
показати весь коментар
24.04.2020 23:01 Відповісти
так це ж ваш улюблений карантин!
показати весь коментар
24.04.2020 23:06 Відповісти
Уточняю. До следующего лета. Подумаешь, сколько той зимы
показати весь коментар
24.04.2020 23:03 Відповісти
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom


https://twitter.com/UKRop_za_bugrom
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom

UKROP Забугорный

@UKRop_za_bugrom

·https://twitter.com/UKRop_za_bugrom/status/1253717187203936256 3 ч

Прем'єр і Міністр охорони здоров'я привезли до Закарпатської обл. лікарні маски, захисні халати і ще багато різних засобів для медиків. Офіційно вручили все лікарям. Після тихенько це все зібрали і повезли далі з собою в турне по Україні...
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
новий фільм знімаєте?
показати весь коментар
24.04.2020 23:05 Відповісти
Зняли відосик і виклали в Ютуб. Всьо по завєтам вєлікава піарщика Бубачки.
показати весь коментар
24.04.2020 23:13 Відповісти
https://mobile.twitter.com/maxim_nm
https://mobile.twitter.com/maxim_nm

https://mobile.twitter.com/maxim_nm Максим Мирович https://mobile.twitter.com/maxim_nm @maxim_nm
Планы на время самоизоляции:
1. Заняться фигурой
2. Прочитать десять книг
3. Подтянуть разговорный английский и начать изучение нового языка
4. Сесть на шпагат.
Реальность:

Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7155
показати весь коментар
24.04.2020 23:06 Відповісти
Коти ********** спати на подушці як люди.
показати весь коментар
24.04.2020 23:15 Відповісти
Не всі. Мій ******** спати тільки на дитячий подушці із зайчиком.
показати весь коментар
25.04.2020 00:00 Відповісти
Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 7856
показати весь коментар
24.04.2020 23:09 Відповісти
Шовмастгоон...
показати весь коментар
24.04.2020 23:09 Відповісти
Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 9823

...
показати весь коментар
24.04.2020 23:16 Відповісти
Не треба було карантин \блокпости\ з інфікованих сіл знімати -рішення облдерж адміністрації!
показати весь коментар
24.04.2020 23:46 Відповісти
Рішення голови ода
показати весь коментар
25.04.2020 01:14 Відповісти
А хто призначає голів ода?
показати весь коментар
25.04.2020 01:16 Відповісти
Какой-то бред... При чем тут "до лета", если и так карантин до его конца будет. О чем это типа "заразились ПЕРЕД Вербным воскресеньем", если в церковь ломились именно в воскресенье. Я понимаю, что властьпридержащий захотел блеснуть медицинскими познаниями и порассуждать как гуру в этой области. Типа "о вирусологии, а также былоЕ и думыЪ". Но это же пиз*дец, господа.
показати весь коментар
25.04.2020 00:00 Відповісти
До лета 2021г. !
показати весь коментар
25.04.2020 08:56 Відповісти
Да, в Черновцах ситуация крайне хреновая.
показати весь коментар
25.04.2020 18:24 Відповісти
 
 