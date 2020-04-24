Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук

За добу в Чернівецькій області виявили 109 нових випадків захворювання COVID-19. Загалом від початку епідемії там захворіло 1308 осіб.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Осачука, обласний лабораторний центр за добу провів більше 200 досліджень, за результатами яких коронавірус підтвердився у половини пацієнтів.

"І якщо я вчора мав таку радість повідомити про вдвічі меншу (кількість виявлених випадків. - Ред.), сподіваючись, що це стабілізується, і вже будуть хоча б якісь натяки на те, що кількість нових виявлених випадків інфікування може спадати, але очевидно, що ще не час", - сказав Осачук.

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Люди, у яких коронавірус підтвердили зараз, очевидно, заразилися 2-3 тижні тому, перед Вербною неділею.

"Ви знаєте, що інкубаційний період цієї хвороби може бути до двох-трьох тижнів, тому потрібно бути готовими до того, що якщо ми не дотримуємося карантину, якщо ми виходимо в люди і спілкуємося з іншими, то всі ці обмеження можуть бути продовжені на тривалий час, до травня місяця і навіть до літа", - сказав голова Чернівецької ОДА.