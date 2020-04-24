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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук

Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук

За сутки в Черновицкой области обнаружили 109 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии там заболели 1308 человек.

Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Осачука, областной лабораторный центр за сутки провел более 200 исследований, по результатам которых коронавирус подтвердился у половины пациентов.

"И если я вчера имел такую ​​радость сообщить о вдвое меньшем (количестве выявленных случаев. — Ред.), надеясь, что это стабилизируется, и уже будут хотя бы какие-то намеки на то, что количество новых выявленных случаев инфицирования может спадать, но очевидно, что еще не время", — сказал Осачук.

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Люди, у которых коронавирус подтвердили сейчас, очевидно, заразились 2–3 недели назад, перед Вербным воскресеньем.

"Вы знаете, что инкубационный период этой болезни может быть до двух-трех недель, поэтому нужно быть готовыми к тому, что если мы не придерживаемся карантина, если мы выходим в люди и общаемся с другими, то все эти ограничения могут быть продлены на длительное время, до мая месяца и даже до лета", — сказал глава Черновицкой ОГА.

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Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Можуть навіть до кінця терміну Зе.
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24.04.2020 23:02 Ответить
+5
https://mobile.twitter.com/maxim_nm
https://mobile.twitter.com/maxim_nm

https://mobile.twitter.com/maxim_nm Максим Мирович https://mobile.twitter.com/maxim_nm @maxim_nm
Планы на время самоизоляции:
1. Заняться фигурой
2. Прочитать десять книг
3. Подтянуть разговорный английский и начать изучение нового языка
4. Сесть на шпагат.
Реальность:

Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7155
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24.04.2020 23:06 Ответить
+4
А могут до осени......... кто больше?
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24.04.2020 22:53 Ответить
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А могут до осени......... кто больше?
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24.04.2020 22:53 Ответить
Можуть навіть до кінця терміну Зе.
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24.04.2020 23:02 Ответить
Якщо той термін буде достроковий, то буде зашвидко.
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24.04.2020 23:42 Ответить
Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 3289
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25.04.2020 01:10 Ответить
しじどますかさん
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24.04.2020 22:55 Ответить
2024 року.
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24.04.2020 22:58 Ответить
Правильно, пока последний любитель прав и швабод не поймет что карантин касается всех и соблюдать его тоже должны все - их надо жестко щемить. Нравится ездить по родычам после Польши и Италии - понравится сидеть в изоляции летом.
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24.04.2020 22:58 Ответить
как ты, лахта, уже задолбал тут всех с пропагандой русского мира!
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24.04.2020 23:01 Ответить
https://censor.net/user/464621 Йди смокчи в кадирівців,виродку.
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24.04.2020 23:10 Ответить
давай уж бессрочно
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24.04.2020 22:59 Ответить
Давай карантин навсегда!Им понравилось,что людишки не шатаются где попало,теперь власть уже не остановить.
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24.04.2020 23:01 Ответить
дык... оказалось, что в стране полно ценителей аромата хозяйской портянки и они очень даже одобрям-с...
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24.04.2020 23:05 Ответить
Тобто те саме буде і по всій території України
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24.04.2020 23:01 Ответить
так це ж ваш улюблений карантин!
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24.04.2020 23:06 Ответить
Уточняю. До следующего лета. Подумаешь, сколько той зимы
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24.04.2020 23:03 Ответить
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom


https://twitter.com/UKRop_za_bugrom
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom

UKROP Забугорный

@UKRop_za_bugrom

·https://twitter.com/UKRop_za_bugrom/status/1253717187203936256 3 ч

Прем'єр і Міністр охорони здоров'я привезли до Закарпатської обл. лікарні маски, захисні халати і ще багато різних засобів для медиків. Офіційно вручили все лікарям. Після тихенько це все зібрали і повезли далі з собою в турне по Україні...
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
новий фільм знімаєте?
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24.04.2020 23:05 Ответить
Зняли відосик і виклали в Ютуб. Всьо по завєтам вєлікава піарщика Бубачки.
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24.04.2020 23:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/maxim_nm
https://mobile.twitter.com/maxim_nm

https://mobile.twitter.com/maxim_nm Максим Мирович https://mobile.twitter.com/maxim_nm @maxim_nm
Планы на время самоизоляции:
1. Заняться фигурой
2. Прочитать десять книг
3. Подтянуть разговорный английский и начать изучение нового языка
4. Сесть на шпагат.
Реальность:

Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7155
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24.04.2020 23:06 Ответить
Коти ********** спати на подушці як люди.
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24.04.2020 23:15 Ответить
Не всі. Мій ******** спати тільки на дитячий подушці із зайчиком.
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25.04.2020 00:00 Ответить
Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 7856
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24.04.2020 23:09 Ответить
Шовмастгоон...
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24.04.2020 23:09 Ответить
Карантин у Чернівецькій області можуть продовжити до літа, - глава ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 9823

...
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24.04.2020 23:16 Ответить
Не треба було карантин \блокпости\ з інфікованих сіл знімати -рішення облдерж адміністрації!
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24.04.2020 23:46 Ответить
Рішення голови ода
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25.04.2020 01:14 Ответить
А хто призначає голів ода?
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25.04.2020 01:16 Ответить
Какой-то бред... При чем тут "до лета", если и так карантин до его конца будет. О чем это типа "заразились ПЕРЕД Вербным воскресеньем", если в церковь ломились именно в воскресенье. Я понимаю, что властьпридержащий захотел блеснуть медицинскими познаниями и порассуждать как гуру в этой области. Типа "о вирусологии, а также былоЕ и думыЪ". Но это же пиз*дец, господа.
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25.04.2020 00:00 Ответить
До лета 2021г. !
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25.04.2020 08:56 Ответить
Да, в Черновцах ситуация крайне хреновая.
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25.04.2020 18:24 Ответить
 
 