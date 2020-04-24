Карантин в Черновицкой области могут продлить до лета, - глава ОГА Осачук
За сутки в Черновицкой области обнаружили 109 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии там заболели 1308 человек.
Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Осачука, областной лабораторный центр за сутки провел более 200 исследований, по результатам которых коронавирус подтвердился у половины пациентов.
"И если я вчера имел такую радость сообщить о вдвое меньшем (количестве выявленных случаев. — Ред.), надеясь, что это стабилизируется, и уже будут хотя бы какие-то намеки на то, что количество новых выявленных случаев инфицирования может спадать, но очевидно, что еще не время", — сказал Осачук.
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Люди, у которых коронавирус подтвердили сейчас, очевидно, заразились 2–3 недели назад, перед Вербным воскресеньем.
"Вы знаете, что инкубационный период этой болезни может быть до двух-трех недель, поэтому нужно быть готовыми к тому, что если мы не придерживаемся карантина, если мы выходим в люди и общаемся с другими, то все эти ограничения могут быть продлены на длительное время, до мая месяца и даже до лета", — сказал глава Черновицкой ОГА.
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