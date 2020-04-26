Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ

Навколо стану лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з'явилося багато чуток. Згідно з одними джерелами, він мертвий, інші повідомляють, що перетворився на "овоч", треті стверджують, що з ним все гаразд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Post.

Зазначається, що безліч спекуляцій щодо Кім Чен Ина виникло після нещодавно перенесеної ним операції на серці.

Наприклад, у суботу мовлення Гонконгу заявило, що Кім Чен Ин помер, пославшись на "дуже солідне джерело". Водночас одне з японських видань пізно в п'ятницю повідомило, що північнокорейською лідер перебуває у "стані овочу". У КНДР місцеві ЗМІ ні про що подібне не пишуть і поводяться так, ніби все абсолютно нормально.

Також, за непідтвердженою інформацією, Кім Чен Ин помер під час операції, бо у хірурга сильно тряслися руки.

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Водночас американські та південнокорейські розвідувальні служби скептично ставляться до повідомлень про те, що Кім Чен Ин помер або тяжко хворий, пише The Washington Post.

Окрім іншого, у них є дані про те, що північнокорейський лідер перебуває на елітному курорті на східному узбережжі країни. Саме там було помічено його персональний 250-метровий потяг.