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Ким Чен Ын может быть мертв или в состоянии "овоща", - СМИ

Ким Чен Ын может быть мертв или в состоянии

Вокруг состояния лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилось много слухов. Согласно одним источникам, он мертв, другие сообщают, что превратился в "овощ", третьи утверждают, что с ним все в порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что вал спекуляций касательно Ким Чен Ына возник после перенесенной им недавно операции на сердце.

Например, в субботу вещательная сеть Гонконга заявила, что Ким Чен Ын умер, сославшись на "очень солидный источник". Между тем, одно из японских изданий поздно в пятницу сообщило, что севернокорейский лидер находится в состоянии "овоща". В КНДР же СМИ не пишут ни о чем подобном и ведут себя так, как будто все совершенно нормально.

Также по неподтвержденной информации, Ким Чен Ын скончался во время операции, потому что у хирурга сильно тряслись руки.

Читайте также: Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США

В то же время американские и южнокорейские разведывательные службы скептически относятся к сообщениям о том, что Ким Чен Ын умер или тяжело болен, пишет The Washington Post.

Среди прочего, у них есть данные о том, что севернокорейский лидер находится на элитном курорте на восточном побережье страны. Именно там был замечен его персональный 250-метровый поезд.

КНДР (1226) Ким Чен Ын (181)


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Топ комментарии
+43
овощ в ростове аж взбодрился )))
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26.04.2020 13:26 Ответить
+37
Скоро и Путлер за ним последует...
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26.04.2020 13:25 Ответить
+34
Хірурга АШ ТРИСЛО )))0))0)))
...Мертвий чи ніт - ХЗ, але навіть якщо живий, то йому зуйово. Якщо вже молодшу сістрьонку готують на роль чучхині. "31-летняя Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, которую также называют его правой рукой, может стать новым лидером КНДР на фоне слухов о возможной кончине северокорейского правителя".
Не виключено, що дівчуля може виявитися ще більш відмороженою, ніж братик. Сумнівно, що вона скаже "ну його нах цей чучхізм - усім мир, реформи, свободу, і мені двох стриптизерів".

Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8438
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26.04.2020 13:51 Ответить
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Ким Чен Фсьо ? )
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26.04.2020 13:43 Ответить
"в состоянии "овоща"

Придбав будиночок на Ростовщині?
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26.04.2020 13:45 Ответить
кацапы за него почему то переживают все новосте о нем в топе с утра даже заражение коронавируов кацапов 6361 за сутки на втором плане
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26.04.2020 13:48 Ответить
Там что двойника найти не могут?!
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26.04.2020 13:48 Ответить
подумай скільки корму потрібне буде для того двійника. КНДР двох не ппрогодує))
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26.04.2020 15:09 Ответить
Сеньор Помидор !
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26.04.2020 13:51 Ответить
Хірурга АШ ТРИСЛО )))0))0)))
...Мертвий чи ніт - ХЗ, але навіть якщо живий, то йому зуйово. Якщо вже молодшу сістрьонку готують на роль чучхині. "31-летняя Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, которую также называют его правой рукой, может стать новым лидером КНДР на фоне слухов о возможной кончине северокорейского правителя".
Не виключено, що дівчуля може виявитися ще більш відмороженою, ніж братик. Сумнівно, що вона скаже "ну його нах цей чучхізм - усім мир, реформи, свободу, і мені двох стриптизерів".

Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8438
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26.04.2020 13:51 Ответить
это она? .. на вид еще серьезнее Венедиктовой, ***** еще та будет..
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26.04.2020 14:00 Ответить
Корейский Пельмешек, оказывается, объедал не только всю Северную Корею, а и родную сестричку...
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26.04.2020 14:06 Ответить
Она приёмная сестра Ким Чен Ина !
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26.04.2020 14:15 Ответить
Та ніт, наче рідна (обоє від Кім Чен Іра та Ко Йонг Хі).
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26.04.2020 14:19 Ответить
Хотя ходили слухи что это она уломала братана , на то шоб он таки встретился с южнокорейским президентом и провёл переговоры .А так же направил олимпийскую сборную на Олимпиаду в Южную Корею в позапрошлом году . .
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26.04.2020 14:17 Ответить
Можливо, але... на брательника теж були сподівання. "Молодий пацан, навчався у Європі, має західні смаки - може, не захоче бути геополітичним лошарою, як батя та дід, і почне потужні реформи". Але якось не задалося усе оце.
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26.04.2020 14:32 Ответить
Та нехай дівуля почучхує трохи.Там в тому гестапо без різниці хто чучхує,вихлоп на виході однаковий.Головне-політика партії.Ну скормить собакам пару родичів,кілька тисяч громадян на рудники відправить,так їм не привикати.Цікаво,що з дітьми покійного(чи ще не покійного) братєльника буде-залишить,чи як у султанів по закону Фатіха ...
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26.04.2020 14:20 Ответить
Дзе ж ты тут іх залішыш, как б і жадала?
Ты іх залішы, а яны выгадуюцца ды скормяць цётку сабакам. Нацыянальныя традыцыі, так кажучы.
А які ж погляд у той дзяўчулі добры ды лагодны, ажно мурахі па шкуры...
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26.04.2020 15:14 Ответить
Судя по мочкам ушей, ума не много. А мало.
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27.04.2020 12:37 Ответить
Знаете, можно к зелекторату относится как к австралопитекам дебильным но к севкорцам я вообще их не понимаю , видать даже и не дано.
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26.04.2020 13:54 Ответить
Цього тижня якраз переглядав кадри 2011 року, https://www.youtube.com/watch?v=clG6mGG6lZ8&lc=UgwUZ-mpSkt3tE3GDPZ4AaABAg ось тут відкоментив приблизно в такому ж ключі - бо дійсно навіть у совку такого не було.
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26.04.2020 14:00 Ответить
жесть... я так понимаю, что тех, кто не достаточно рыдал, отправили вслед за вождем.
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26.04.2020 14:19 Ответить
Не настільки жорстко, але на 6 місяців відправляли у трудові табори "на перевиховання та зміцнення зкріп". Це факт.
Тому https://youtu.be/VQ6Db1dtxnk?t=69 ось так в них було усе оце (тітку в жовтій кофті еталонно ТРИСЕТ)
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26.04.2020 14:35 Ответить
почитайте книгу "Сын повелителя сирот", про Пів. Корею, сильнєйша вєщ
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26.04.2020 18:12 Ответить
Дякую, https://www.livelib.ru/book/1000775451-syn-povelitelya-sirot-adam-dzhonson рецензія зацікавила. http://loveread.ec/read_book.php?id=47695&p=1 Додав до закладок , обов'язково прочитаю.
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26.04.2020 18:51 Ответить
А сетренка еще та,судя по фото,селедкв,а член-чен-овощ-добряк-хряк
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26.04.2020 14:02 Ответить
пуйло .сдох двойники орудуют и что
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26.04.2020 14:05 Ответить
.....а мне как то по.......й !!!! мне больше беспокоит 5 колона Украины !!! и эти ВОНЮЧИЕ псевдопатриоты гавкающие в соц.сетях !!!
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26.04.2020 14:06 Ответить
Этой шумихой скорее всего хотят добиться, чтобы северокорейцы показали его публике, но тем видимо пофиг.
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26.04.2020 14:08 Ответить
Лучше бы такие новости приходили из лаптестана . .
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26.04.2020 14:08 Ответить
япошки радываться будут !!! и есть от чего , ИМЕЯ малохольного соседа РЕГУЛЯРНО стреляющего из БЕРДАНКИ по окнам твоего дома !!!!
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26.04.2020 14:10 Ответить
Ким Чен Ын передаёт овощ-челлендж Ху*лу
Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7534
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26.04.2020 14:11 Ответить
Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3361
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26.04.2020 15:13 Ответить
Всі паскуди мають померти.
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26.04.2020 14:18 Ответить
Может цру позаботилось о нем?а то он слишком странный был, неясно что ожидать.
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26.04.2020 14:22 Ответить
Дорисуйте ленточку.
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26.04.2020 14:22 Ответить
"Надеюсь" врача уже расстреляли, ну заодно и всю его семью.
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26.04.2020 14:23 Ответить
я вот смотрю на ленту ЦЕНЗОРА и как на ней МНОГО михо !!! И это он еще не стал ВИЦЕПРЕМЬЕРОМ !!! МИХО пи....... в ГРУЗИЮ к хачям и делай им НЕРВЫ !!! У нас своих до....... до...... !!!!
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26.04.2020 14:27 Ответить
Наконец врач убрал с тела севкорейского народа паразита.
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26.04.2020 14:28 Ответить
ВРАЧУ надо дать нобельскую ПРЕМИЮ мира !!!
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26.04.2020 14:30 Ответить
Його вже давно розстріляли.
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26.04.2020 14:33 Ответить
Там лікар начебто з Гонконга. Хоча його чомусь "чисто по-русски АШ ТРИСЛО".
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26.04.2020 14:43 Ответить
Может этот хирург и есть тот самый "очень солидный источник"?
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26.04.2020 14:49 Ответить
В гонконгській пресі пишуть,що Китай відправляв медекспертів.
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3081576/amid-death-rumours-train-possibly-belonging-north-korean-leader China has dispatched a team to North Korea including medical experts to advise on Kim Jong-un, according to three people familiar with the situation.
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26.04.2020 14:59 Ответить
Треба було перед операцією дати хірургу дунути косячок, щоб він розслабився та не накосячив.
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26.04.2020 14:31 Ответить
Перефразуючи класичний анекдот:

Операционная. Режут Ким Чен Ына. Хирург:
- Спирт... Скальпель... Тампон... Спирт... Зажим... Еще зажим! Хренасе он кабан... Еще зажим! Та шо ж такое, разожрался как хомячина... Еще зажим... Зажииим! Спирт... Всем спирт. Помянем...
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26.04.2020 14:48 Ответить
как Сталин в фильме, может умер, а может еще оживет.
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26.04.2020 14:37 Ответить
Хом'як Шредінгера. Поки немає 100% інфи - чучхе у суперпозиції. Живий і мертвий одночасно.
Квантова механіка, сер.
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26.04.2020 14:51 Ответить
дядя Трамп, со всеми поладил и провел очень результативные переговоры.
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26.04.2020 14:46 Ответить
та живе воно
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26.04.2020 14:47 Ответить
Ким Чен Ынушка тю-тю?...
Как жить?...
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26.04.2020 14:59 Ответить
капец .. народно Демократическая республика где народ ничто, а власть передается по наследству - авторитарно - монархическая тюрма.
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26.04.2020 14:59 Ответить
Уточнення: тоталітарно-монархічна. Авторитаризм якраз набагато м'якіший щодо свободи особистого життя громадян, також є меншим (або взагалі відсутній) ідеологічний пресинг. Типовий авторитаризм - Біларусь або Казахстан.
КНДР - це тоталітаризм, причому жорсткий і нещадний.
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27.04.2020 03:04 Ответить
ЕСЛИ БЫ МЫ НЕ ПОГНАЛИ ДОНЕЦКОГО ЗЕКА НА РОСТОВ, нас бы ждал точно такой же сценарий - с превращением САШИ-СТОМАТОЛОГА в наследного ПРЫНЦА.
Я думаю, что ОМАНСКИЙ ОСЛИК тоже попробует стать СУЛТАНОМ.
Поэтому он вокруг себя одних ШАВОК ПОДЗАБОРНЫХ собирает.
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27.04.2020 09:48 Ответить
КНДР всегда был для СССССР конским ВОЗБУДИТЕЛЕМ , чтоб дрочить ЯПОНИЮ США и Юж.Корею !!!
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26.04.2020 15:12 Ответить
Дай Бог, всем людям, жить долго.
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26.04.2020 15:15 Ответить
Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9359
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26.04.2020 15:21 Ответить
https://****.com/view/2cpomf
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26.04.2020 15:26 Ответить
надіюсь запив його чайком з мєльдонієм.
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26.04.2020 15:33 Ответить
с полонием. от мельдония он бы прыгал ещё.
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26.04.2020 17:08 Ответить
Операция "Ын" и другие приключения Овоща
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26.04.2020 17:09 Ответить
Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5377
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26.04.2020 15:35 Ответить
*****.... он же молодой совсем - 1984 г.р. От чего это??? Не придерживался ЗОЖ?? От ожирения... так есть пожирнее товарищи. Хотя... организм такая шткуа.
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26.04.2020 15:39 Ответить
Да, Вы посмотрите в Интернете какими он себя ДЕВКАМИ окружал - тут любой самый ДЮЖИЙ ЖЕРЕБЕЦ долго не протянет, а не то, что он ПУЗАТЕНЬКИЙ.
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27.04.2020 09:53 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3191609/019214fa-5339-71f7-9845-f3f24c36958d1

...Якщо вже молодшу сістрьонку готують на роль чучхині...

Якщо він виживе,сестрьонці-кирдик буде.
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26.04.2020 15:46 Ответить
а до этого он прям фрукт был?))
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26.04.2020 15:46 Ответить
Та ще й який кабанічно розхарчований фрукт! Цілий кавуногарбуз, матері його хиря!
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26.04.2020 15:48 Ответить
Можливо операція - ліпоксація, або,навпаки, ботокс закачали
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26.04.2020 15:52 Ответить
Та куди там ботокс, і без нього оно який свинарчук...
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26.04.2020 16:08 Ответить
З Юзіком хоче позмагатися.
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26.04.2020 16:21 Ответить
Цікаво, якщо Хом'як дійсно каза болду, https://ukranews.com/news/124928-posle-sorok-za-kym-chen-yrom-nachaly-plakat-medvedy ведмеді знову ревякати будуть ? Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1498

Северокорейские СМИ рассказали о семействе медведей, которые проснулись от спячки, чтобы выразить скорбь по поводу смерти Ким Чен Ира.
https://ukranews.com/ru/news/world/2012/01/10/61472 Северокорейские медведи оплакивают смерть Ким Чен Ира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство ЦТАК.
По данным агентства, на прошлой неделе (2-8 января) семейство медведей проснулось от зимней спячки для того, чтобы выразить скорбь по поводу смерти Ким Чен Ира.
"Медведи, по-видимому мать и несколько детенышей, стояли у дороги и ревели навзрыд", - сообщало северокорейское государственное агентство.
Ранее https://ukranews.com/ru/news/curious/2011/12/27/60858 северокорейские телевидение показало сюжет о сороках, которые "оплакивают" лидера КНДР Ким Чен Ира. В сюжете несколько сорок почти неподвижно сидят на дереве неподалеку от мемориала памяти отца Ким Чен Ира, основателя северокорейского государства Ким Ир Сену в провинции Пхенан-Пукто.
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26.04.2020 16:06 Ответить
Непогано було б якби і російські ведмеді на чолі з якутським шаманом направились в К;ремль.
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26.04.2020 16:24 Ответить
В состоянии овоща - ручки ломает что ли?
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26.04.2020 16:28 Ответить
если этого сына булочника мукой посыпят, то с него ещё и нехреновый пельмень выйдет...
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26.04.2020 16:51 Ответить
Не уж то опять полстраны посадят, что рыдали на похоронах вождя недостаточно убедительно!?
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26.04.2020 16:59 Ответить
расстрел из сорокапятки
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26.04.2020 17:02 Ответить
https://youtu.be/yQLOIIeORhk Вся правда об Америке глазами КНДР (обережно, жорсткий винос моску)

Тепер зрозуміло, звідки з'явилися розіп'яті снігурі... схоже, Сікєльов з Солов'їним Гуано та ************* стажувалися у Пхеньяні
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26.04.2020 17:17 Ответить
Кім Чен Ин може бути мертвий або в стані "овочу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9062
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26.04.2020 17:37 Ответить
корейский жирный пончик и тот выше карлика пыни на каблуках..та даже мишка на ходулях выше...средневековые гномы они все такие мопсы..мал клоп да вонюч
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26.04.2020 17:39 Ответить
Слідкуємо за новинами... https://youtu.be/ZjjPj7u__1s давно вже не було отаких breaking news, тре' повторити
(без перекладу я зрозумів лише, що накрилася хмиздою якась таниндельба )
...
А ще краще - це подібна новина з рашки )))
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26.04.2020 18:26 Ответить
"потому что у хирурга сильно тряслись руки"

Так хотел зарезать поросенка, что аж трясло.
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27.04.2020 09:31 Ответить
Як у стані Овоча? А що він у Ростові робить?
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27.04.2020 11:31 Ответить
Ким не овощ - он редкий фрукт.
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27.04.2020 12:39 Ответить
Жалко, если откинет капыта - прикольный был совок
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27.04.2020 13:57 Ответить
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