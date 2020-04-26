Ким Чен Ын может быть мертв или в состоянии "овоща", - СМИ
Вокруг состояния лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилось много слухов. Согласно одним источникам, он мертв, другие сообщают, что превратился в "овощ", третьи утверждают, что с ним все в порядке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post.
Отмечается, что вал спекуляций касательно Ким Чен Ына возник после перенесенной им недавно операции на сердце.
Например, в субботу вещательная сеть Гонконга заявила, что Ким Чен Ын умер, сославшись на "очень солидный источник". Между тем, одно из японских изданий поздно в пятницу сообщило, что севернокорейский лидер находится в состоянии "овоща". В КНДР же СМИ не пишут ни о чем подобном и ведут себя так, как будто все совершенно нормально.
Также по неподтвержденной информации, Ким Чен Ын скончался во время операции, потому что у хирурга сильно тряслись руки.
В то же время американские и южнокорейские разведывательные службы скептически относятся к сообщениям о том, что Ким Чен Ын умер или тяжело болен, пишет The Washington Post.
Среди прочего, у них есть данные о том, что севернокорейский лидер находится на элитном курорте на восточном побережье страны. Именно там был замечен его персональный 250-метровый поезд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Придбав будиночок на Ростовщині?
...Мертвий чи ніт - ХЗ, але навіть якщо живий, то йому зуйово. Якщо вже молодшу сістрьонку готують на роль чучхині. "31-летняя Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, которую также называют его правой рукой, может стать новым лидером КНДР на фоне слухов о возможной кончине северокорейского правителя".
Не виключено, що дівчуля може виявитися ще більш відмороженою, ніж братик. Сумнівно, що вона скаже "ну його нах цей чучхізм - усім мир, реформи, свободу, і мені двох стриптизерів".
Ты іх залішы, а яны выгадуюцца ды скормяць цётку сабакам. Нацыянальныя традыцыі, так кажучы.
А які ж погляд у той дзяўчулі добры ды лагодны, ажно мурахі па шкуры...
Тому https://youtu.be/VQ6Db1dtxnk?t=69 ось так в них було усе оце (тітку в жовтій кофті еталонно ТРИСЕТ)
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3081576/amid-death-rumours-train-possibly-belonging-north-korean-leader China has dispatched a team to North Korea including medical experts to advise on Kim Jong-un, according to three people familiar with the situation.
Операционная. Режут Ким Чен Ына. Хирург:
- Спирт... Скальпель... Тампон... Спирт... Зажим... Еще зажим! Хренасе он кабан... Еще зажим! Та шо ж такое, разожрался как хомячина... Еще зажим... Зажииим! Спирт... Всем спирт. Помянем...
Квантова механіка, сер.
Как жить?...
КНДР - це тоталітаризм, причому жорсткий і нещадний.
Я думаю, что ОМАНСКИЙ ОСЛИК тоже попробует стать СУЛТАНОМ.
Поэтому он вокруг себя одних ШАВОК ПОДЗАБОРНЫХ собирает.
...Якщо вже молодшу сістрьонку готують на роль чучхині...
Якщо він виживе,сестрьонці-кирдик буде.
Северокорейские СМИ рассказали о семействе медведей, которые проснулись от спячки, чтобы выразить скорбь по поводу смерти Ким Чен Ира.
https://ukranews.com/ru/news/world/2012/01/10/61472 Северокорейские медведи оплакивают смерть Ким Чен Ира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство ЦТАК.
По данным агентства, на прошлой неделе (2-8 января) семейство медведей проснулось от зимней спячки для того, чтобы выразить скорбь по поводу смерти Ким Чен Ира.
"Медведи, по-видимому мать и несколько детенышей, стояли у дороги и ревели навзрыд", - сообщало северокорейское государственное агентство.
Ранее https://ukranews.com/ru/news/curious/2011/12/27/60858 северокорейские телевидение показало сюжет о сороках, которые "оплакивают" лидера КНДР Ким Чен Ира. В сюжете несколько сорок почти неподвижно сидят на дереве неподалеку от мемориала памяти отца Ким Чен Ира, основателя северокорейского государства Ким Ир Сену в провинции Пхенан-Пукто.
Тепер зрозуміло, звідки з'явилися розіп'яті снігурі... схоже, Сікєльов з Солов'їним Гуано та ************* стажувалися у Пхеньяні
(без перекладу я зрозумів лише, що накрилася хмиздою якась таниндельба )
...
А ще краще - це подібна новина з рашки )))
Так хотел зарезать поросенка, что аж трясло.