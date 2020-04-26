Ким Чен Ын может быть мертв или в состоянии "овоща", - СМИ

Вокруг состояния лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилось много слухов. Согласно одним источникам, он мертв, другие сообщают, что превратился в "овощ", третьи утверждают, что с ним все в порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что вал спекуляций касательно Ким Чен Ына возник после перенесенной им недавно операции на сердце.

Например, в субботу вещательная сеть Гонконга заявила, что Ким Чен Ын умер, сославшись на "очень солидный источник". Между тем, одно из японских изданий поздно в пятницу сообщило, что севернокорейский лидер находится в состоянии "овоща". В КНДР же СМИ не пишут ни о чем подобном и ведут себя так, как будто все совершенно нормально.

Также по неподтвержденной информации, Ким Чен Ын скончался во время операции, потому что у хирурга сильно тряслись руки.

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В то же время американские и южнокорейские разведывательные службы скептически относятся к сообщениям о том, что Ким Чен Ын умер или тяжело болен, пишет The Washington Post.

Среди прочего, у них есть данные о том, что севернокорейский лидер находится на элитном курорте на восточном побережье страны. Именно там был замечен его персональный 250-метровый поезд.