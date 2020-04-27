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Новини Операція Об'єднаних сил
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Безпілотник ОБСЄ зафіксував танки і важке озброєння найманців РФ на Донбасі

Безпілотник ОБСЄ зафіксував танки і важке озброєння найманців РФ на Донбасі

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ минулого тижня зафіксував важку техніку та озброєння найманців РФ, які перебували поза районами відведення на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, поряд із населеним пунктом Греччине в Донецькій області БПЛА ОБСЄ виявив три 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

"Також на непідконтрольній уряду України території поза межами районів відведення було помічено 82-мм міномети 2Б9 "Волошка", 10 танків та 5 броньованих бойових машин. У цей же період у населених пунктах Соснівське, Набережне та Пікузи було виявлено протитанкові міни, які належать незаконним збройним формуванням РФ, загальною кількістю 770 штук", - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що під час планових польотів над ОРДЛО бойовики двічі обстріляли безпілотники Місії зі стрілецької зброї.

Також у Генштабі повідомили про чергове недопущення патрулів СММ до непідконтрольних Україні районів. Подія сталася на блокпості поруч зі Станицею Луганською. Ще один випадок блокування діяльності Місії стався на блокпості поблизу населеного пункту Верхньошироківське.

"Загалом від початку 2020 року було зафіксовано 365 таких випадків перешкоджання роботі патрулів міжнародної організації", - розповіли в Генштабі.

Також читайте: У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Автор: 

Генштаб ЗС (6790) ОБСЄ (3512) ЗСУ (7674) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
"А какая разница"...
Да Зеленский?
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27.04.2020 15:52 Відповісти
+3
Ну зафиксировали. И что дальше? Что толку? Абсолютно импотентная организация, которую давно пора прогнать пинком под зад...
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27.04.2020 16:20 Відповісти
+2
Клоун видел «мир в 👀 х « плешивого окурка 🧐😬🤫
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27.04.2020 15:56 Відповісти
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"А какая разница"...
Да Зеленский?
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27.04.2020 15:52 Відповісти
Клоун видел «мир в 👀 х « плешивого окурка 🧐😬🤫
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27.04.2020 15:56 Відповісти
Нехай ОБСЕ до свого безпілотника візьме ще парочку в турків та знищить все непотрібне , що знаходиться в неналежних місцях !
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27.04.2020 16:01 Відповісти
Ну зафиксировали. И что дальше? Что толку? Абсолютно импотентная организация, которую давно пора прогнать пинком под зад...
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27.04.2020 16:20 Відповісти
Мышебратья бл!! И с чего это главзебил решил войну заканчивать , войска отводить? Совсем не подозрительно 🤔🤔🤔
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27.04.2020 16:30 Відповісти
готовятся к очередному разведению
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27.04.2020 16:52 Відповісти
Военнослужащие обязаны по закону не подчиняться преступным приказам и не исполнять их. А отведение войск - это преступный приказ. Он влечёт сдачу территорий врагу и массовые жертвы среди военных и гражданского населения...
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27.04.2020 17:07 Відповісти
На второй день их снимут с довольствия, на третий объявят незаконным вооруженным формированием , а на четвёртый приедут разоружать с танками . Или зеля просто попросит своего друга пуйла сравнять их позиции гаубицами и градами, а ответить им будет нечем.
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27.04.2020 18:09 Відповісти
Ребята, а у вас на украине все работает! Яндекс, одноклассники...Пока карантин, мы з вашим презедентом договорились. Так и станене потихоньку нашим окугом - окраина.Безпілотник ОБСЄ зафіксував танки і важке озброєння найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8045
Безпілотник ОБСЄ зафіксував танки і важке озброєння найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6979
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27.04.2020 17:15 Відповісти
"Громче всех об усталости от войны кричат ​​те, кто ее никогда не видел. Ни от кого из моих знакомых, которые участвовали в ожесточенных боях, я ни разу не слышал подобных фраз. Так как могли устать те, которые сидят дома на диване?"
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27.04.2020 18:34 Відповісти
У наёмников никаких танков нет - зачем нам втирать такую чушь ?
Танки российской регулярной армиии.
Цензор кормится из чьих рук вообще ?
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27.04.2020 20:17 Відповісти
 
 