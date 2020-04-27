Безпілотник ОБСЄ зафіксував танки і важке озброєння найманців РФ на Донбасі

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ минулого тижня зафіксував важку техніку та озброєння найманців РФ, які перебували поза районами відведення на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, поряд із населеним пунктом Греччине в Донецькій області БПЛА ОБСЄ виявив три 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

"Також на непідконтрольній уряду України території поза межами районів відведення було помічено 82-мм міномети 2Б9 "Волошка", 10 танків та 5 броньованих бойових машин. У цей же період у населених пунктах Соснівське, Набережне та Пікузи було виявлено протитанкові міни, які належать незаконним збройним формуванням РФ, загальною кількістю 770 штук", - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що під час планових польотів над ОРДЛО бойовики двічі обстріляли безпілотники Місії зі стрілецької зброї.

Також у Генштабі повідомили про чергове недопущення патрулів СММ до непідконтрольних Україні районів. Подія сталася на блокпості поруч зі Станицею Луганською. Ще один випадок блокування діяльності Місії стався на блокпості поблизу населеного пункту Верхньошироківське.

"Загалом від початку 2020 року було зафіксовано 365 таких випадків перешкоджання роботі патрулів міжнародної організації", - розповіли в Генштабі.

Також читайте: У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау