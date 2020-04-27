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Зеленський обговорив з президентом Литви підготовку саміту Україна - ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію в країнах у зв’язку з поширенням коронавірусу та заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії та мінімізації впливу COVID-19 на громадян.

Також повідомляється, що президенти України та Литви обговорили стан підготовки важливих євроінтеграційних заходів: саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

Крім того, Зеленський запросив Науседу відвідати Київ наприкінці цього року з метою участі в черговому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

"Чекаю на нашу зустріч, і, звісно, хочеться більше спільних економічних рішень. Сподіваюся, в цьому напрямку ми зможемо рухатися попри карантин. Вдячний за адвокацію України у Європі й за дружбу між нашими країнами", – сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Науседа Гітанас (352)


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