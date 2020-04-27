Зеленский обсудил с президентом Литвы подготовку саммита Украина - ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию в странах в связи с распространением коронавируса и меры, принимаемые в Украине и Литве с целью противодействия и минимизации влияния COVID-19 на граждан.
Также сообщается, что президенты Украины и Литвы обсудили состояние подготовки важных евроинтеграционных мероприятий: саммита Украина – ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.
Кроме того, Зеленский пригласил Науседу посетить Киев в конце этого года с целью участия в очередном заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.
"Жду нашей встречи, и, конечно, хочется больше общих экономических решений. Надеюсь, в этом направлении мы сможем двигаться несмотря на карантин. Благодарен за адвокацию Украины в Европе и за дружбу между нашими странами", - сказал Зеленский.
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