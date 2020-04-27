Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ
ФСБ РФ затримала молодшого сержанта Держприкордонслужби України. Його били і катували, вимагаючи зізнатися в перетині адмінмежі, а також схиляли до шпигунства.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Оперативники СБУ задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ РФ на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Після цього представники російських спецслужб, використовуючи насильство і тортури, намагалися змусити українця зізнатися в нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом", - сказано в повідомленні.
Також ФСБ-шники намагалися схилити прикордонника до шпигунства. Вони хотіли отримати через нього інформацію про організацію бойових чергувань підрозділами Держприкордонслужби.
"Після "вибивання" і відеофіксації зізнань у нібито перетині кордону представники РФ доставили українського військовослужбовця до контрольного пункту "Каланчак"", - повідомили в СБУ.
Служба безпеки України рекомендує утриматися від поїздок в РФ і на тимчасово окуповані території.
Також у відомстві нагадали, що відповідно до ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не здійснювали жодних дій і добровільно заявляли органам державної влади про свій зв'язок із ними і про отримане завдання.
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хай теперь сами зубоскалят по телеку.
Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории. Источник: https://censor.net/n3191944
https://beztabu.net/ukrainskie-pogranichniki-shvacheny-russkimi-pri-popytke-poseshcheniya-bani_n29395 Украинские пограничники отправились в баню по приглашению своих российских коллег и были схвачены русскими ...
Харе, харе Кришна.
...граждане, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий....
Админ, переведи!
Это те самые ФСБшники, с которыми Зеленский и Ермак предлагают нашим пограничникам создавать совместные группы для контроля над границей?
Да не может быть, чтобы российские партнеры Зеленского так некрасиво себя вели...
И тебя, дибила, не имеет во все дырки на сухую.
Причем тут ЗЕ???!!!
Как в букваре. Бравый сержант, в фуражке с зелёным околышком. Калаш 47-й на груди. А на заднем плане столб полосатый с табличкой СССР.
"У самой границы, в секрете, я трудную службу несу. За каждый пригорок в ответе, за каждую ёлку в лесу"
Вытаскивает ключик,
Открыл свой чемодан.
Там были деньги-франки
И жемчуга стакан.
- Бери, - говорит, - деньги-франки,
Бери весь чемодан,
А мне за то советского
Завода нужен план.
Собралась на совет.
Советская малина
Врагу сказала: - Нет
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
А если чё последняя пуля, ну или вызываю огонь на себя. Зарница, что ли.
При пересечении административной границы мужчина подал украинский паспорт, у российского пограничника в программе сработал маркер "военнослужащий ВСУ" (возможно даже с Фейсбука). А дальше рутина.
Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины Источник: https://censor.net/n3191944
Где Вы увидели слова, взяли в плен, выкрали, заманили?
Украина пожалуй уникальнейшая и единственная страна из которой к противнику бежали Президент, премьер - министр, министр обороны, и руководитель СБУ. Не соневайтесь они с собой везли не только деньги.
" представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак"",
Где Каланчак а гдн граница!
Расєянскіє салдати стайат на граніце, проста граніца нємнога атадвігаєцца назад