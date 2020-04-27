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Новини Окуповані території
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Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ

Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ

ФСБ РФ затримала молодшого сержанта Держприкордонслужби України. Його били і катували, вимагаючи зізнатися в перетині адмінмежі, а також схиляли до шпигунства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники СБУ задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ РФ на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Після цього представники російських спецслужб, використовуючи насильство і тортури, намагалися змусити українця зізнатися в нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом", - сказано в повідомленні.

Також ФСБ-шники намагалися схилити прикордонника до шпигунства. Вони хотіли отримати через нього інформацію про організацію бойових чергувань підрозділами Держприкордонслужби.

"Після "вибивання" і відеофіксації зізнань у нібито перетині кордону представники РФ доставили українського військовослужбовця до контрольного пункту "Каланчак"", - повідомили в СБУ.

Читайте також: Окупанти в Криму вкотре незаконно переслідують людей, - представник президента в АРК про затримання "агентурної групи"

Служба безпеки України рекомендує утриматися від поїздок в РФ і на тимчасово окуповані території.

Також у відомстві нагадали, що відповідно до ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не здійснювали жодних дій і добровільно заявляли органам державної влади про свій зв'язок із ними і про отримане завдання.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) Крим (14192) СБУ (12984) ФСБ (1459) шпигунство (1016)


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Топ коментарі
+30
И что на это заявит зеленая шмаркля?
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27.04.2020 21:46 Відповісти
+25
Провокация конечно,мы к крепкому миру с террористами приближаемся С ТЕРРОРИСТАМИ К МИРУ...
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27.04.2020 21:49 Відповісти
+20
Сгонял за водярой погранец...
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27.04.2020 21:46 Відповісти
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Сгонял за водярой погранец...
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27.04.2020 21:46 Відповісти
Нажрался, подрался... Теперь лепит отмазки.
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27.04.2020 22:12 Відповісти
Ты с збройником перепутал, это в их стиле.
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27.04.2020 22:42 Відповісти
И что на это заявит зеленая шмаркля?
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27.04.2020 21:46 Відповісти
Провокация конечно,мы к крепкому миру с террористами приближаемся С ТЕРРОРИСТАМИ К МИРУ...
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27.04.2020 21:49 Відповісти
Да не трогай ты его - он больное. Подобная публика даже в новостях о погоде происки "зебилов" находит.
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27.04.2020 22:00 Відповісти
А ты шмаркля считаешь что на это руководство страны не должно реагировать?! Вам бы видосик новый с Теслы про то как все офигенно.
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27.04.2020 22:14 Відповісти
Ти не відволікайся, дивись новий відосік свого зеленого клоуна «Ровна ґод на манєжє»
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27.04.2020 22:21 Відповісти
Уже прекрасно, что зебилоиды, себя таки считают зебилами) Продолжайте веселить публику))
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27.04.2020 23:46 Відповісти
За прєзіка обідно ? Не переживай,з нього не убуде, витерли об нього ноги за кордоном,тепер і місцеві авторітєти підтираються.Бо це НІХТО.
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27.04.2020 22:13 Відповісти
У зебилоидов уже зеленая диареа на почве янелоха оманского?
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27.04.2020 23:44 Відповісти
А что заявил Петя, когда взяли в плен наших моряков?
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27.04.2020 22:36 Відповісти
Петя красиво развел засРашку на новые серьезные санкции после этого инцидента
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27.04.2020 23:02 Відповісти
обосцыт рояль.
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27.04.2020 23:22 Відповісти
******* бубочки отомстит жёстко...
хай теперь сами зубоскалят по телеку.
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27.04.2020 21:48 Відповісти
Возьмите меня на работу ,я научу сепаров любить Украину .
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27.04.2020 21:49 Відповісти
Че дать адрес центра комплектования? Готов ехать служить в районы где много сепаров, но нет зарплаты как в ООС?
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27.04.2020 22:44 Відповісти
Я в шоке. КАК могли московиты его повязать?
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27.04.2020 21:49 Відповісти
херово в "секрете" сидел
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27.04.2020 22:06 Відповісти
к подруге дернул в Крым.....
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27.04.2020 22:27 Відповісти
Як він туди попав ?????
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27.04.2020 21:50 Відповісти
Я не знаю, но:
Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории. Источник: https://censor.net/n3191944
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27.04.2020 22:17 Відповісти
скорее всего ето наподобие того:
https://beztabu.net/ukrainskie-pogranichniki-shvacheny-russkimi-pri-popytke-poseshcheniya-bani_n29395 Украинские пограничники отправились в баню по приглашению своих российских коллег и были схвачены русскими ...
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28.04.2020 00:55 Відповісти
Почему лошара полез на оккупированную территорию Когда уже хенералы будут лишаться должностей за такие косяки - Его пытали Бедненький хвашисты -рашисты обидели нашего доблестного идиота погранца Мы сейчас сопли все пустим от жалости
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27.04.2020 21:50 Відповісти
Дурацкий ник, дурацкий и комент.
Харе, харе Кришна.
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27.04.2020 22:00 Відповісти
не важно,что и как. кацапы должны ответить. должны за одного нашего двоих рашкованов отдуплить,вы бать табуреткой,глаз на жопу натянуть и обоссать. если чего то забыл,добавьте.
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27.04.2020 23:57 Відповісти
Круто! Верю! Никогда не сомневался в СБУ. Отрабатывают свои зарплаты
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27.04.2020 21:53 Відповісти
Мабуть клоун йому героя дасть.
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27.04.2020 21:54 Відповісти
Это Потрох таким баловался, а Зе уже "наградил" всех причастных сверху вниз.
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27.04.2020 22:45 Відповісти
Свинячий ты потрох ,не угомонишься никак ,подонок
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28.04.2020 09:31 Відповісти
провели урок патриотического воспитания на всю жизнь должно хватить
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27.04.2020 21:54 Відповісти
Исчерпывающая информация, блин... Где захватили, что он там делал?
ФСБшники пытали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ - Цензор.НЕТ 5074
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27.04.2020 21:54 Відповісти
А как вам эта фраза:
...граждане, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий....
Админ, переведи!
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27.04.2020 22:00 Відповісти
Да уже даже не обращаю внимания на стилистику и грамматику, "везёт" Бутусову с рерайтерами
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27.04.2020 22:10 Відповісти
Значит очередной идиот ходил к "брацьям навек". Видимо с Пасхой хотел поздравить.
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27.04.2020 22:02 Відповісти
Почему не стрелял на поражение?
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27.04.2020 21:57 Відповісти
Потому что - и это очевидно - он сам поехал на оккупированный полуостров. кацы прохавали, что он служит в ГПС и ******* его. можно сказать, что легко отделался...
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28.04.2020 00:52 Відповісти
мутняк какой-то
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27.04.2020 21:58 Відповісти
"Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории." - при этом целая делегация верховной рады ездит на поклон к пукину и им плевать на рекомендации. Сюр!
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27.04.2020 21:59 Відповісти
Ой!!!
Это те самые ФСБшники, с которыми Зеленский и Ермак предлагают нашим пограничникам создавать совместные группы для контроля над границей?

Да не может быть, чтобы российские партнеры Зеленского так некрасиво себя вели...
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27.04.2020 22:00 Відповісти
Опа, такие группы были созданы при Потрохе, и с тех времён (2014 года) наряды заступают в российский пункт пропуска "Донецк" на границу с временно оккупированной территорией Украина в. Вот так вот. Так, что ни Зе ни Ермак в этом первыми быть не могут.
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27.04.2020 22:48 Відповісти
Тада. И на переговоры с Патрушевым в Оман ЗЕ не летал. И приказа отступать не давал. И добровольцев не преследует. И экономику не просрал.

И тебя, дибила, не имеет во все дырки на сухую.

Причем тут ЗЕ???!!!
Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ - Цензор.НЕТ 9922
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28.04.2020 01:25 Відповісти
дело чести отловить козломордого и тоже "посклонять" пару часов..но нам же нельзя идти на провокации..а то путен нападёт
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27.04.2020 22:04 Відповісти
RКакая разница, в скольких метрах стоял пограничник, если Крым - это территория Украины ?!
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27.04.2020 22:15 Відповісти
Не знаю, но почему то наши пограничники и военные туда не ходят и с боями не прорываются.
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27.04.2020 22:18 Відповісти
младший сержант где стоял - на 1м от границы
Как в букваре. Бравый сержант, в фуражке с зелёным околышком. Калаш 47-й на груди. А на заднем плане столб полосатый с табличкой СССР.
"У самой границы, в секрете, я трудную службу несу. За каждый пригорок в ответе, за каждую ёлку в лесу"
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27.04.2020 22:26 Відповісти
"Брататься" ходил на админграницу или прицел сбился спросонья?
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27.04.2020 22:13 Відповісти
Ви шо? Не можна так з колегами єрмака. Ще фуйло Абідется і не захоче зустрічатись з Янелохом, І вода в крим не умилостивить
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27.04.2020 22:25 Відповісти
Сцуки.издеваются над пацанами.кстати тоже показатель.кацапские вояки показухой занимаются.профи не опускались бы до такого.
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27.04.2020 22:28 Відповісти
+1
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28.04.2020 00:53 Відповісти
Они хотели получить через него информацию об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы. Источник: https://censor.net/n3191944

Вытаскивает ключик,
Открыл свой чемодан.
Там были деньги-франки
И жемчуга стакан.
- Бери, - говорит, - деньги-франки,
Бери весь чемодан,
А мне за то советского
Завода нужен план.
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27.04.2020 22:30 Відповісти
Советская малина
Собралась на совет.
Советская малина
Врагу сказала: - Нет
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27.04.2020 22:50 Відповісти
А что в крыму есть уже граница и пограничники? А я думал там линия фронта и враги. От я наивный. Может вы еще где то под Киевом границу провели а мы не знаем?
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27.04.2020 22:32 Відповісти
Там еще и таможенники есть и ничейная зона примерно в 1 км
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28.04.2020 00:22 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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27.04.2020 22:33 Відповісти
"бувші ригіАнали" - ти з цим обережніше, а то порохоботи живцем з'їдять за свого шефа
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27.04.2020 23:13 Відповісти
Вот ты рашкотварь,я таких как ты обычно посылаю туда откуда ты появилось ,грохнувшись при этом об совковую плитку роддома...
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28.04.2020 10:09 Відповісти
Окупанты пытали нашего пограничника на окупированной территории? Ето как вода мокрая... Вы что хотели конхвет получить или за сигаретами он пошел к окупантам? И почему он пошел к окупантам без оружия и взрывчатки, почему не отстреливался? Я с вас удивляюсь... Вы еще ему орден дайте и квартиру. Скорее всего он за етим и пошел наслушавшись как Петя и Зе раздают квартиры и по 100тыщ тем кто побывал в плену
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27.04.2020 22:35 Відповісти
А, что, у пограничников вместо автоматов палки..!? Или патроны не выдают..!? Передёрнул бы затвор и уложил на месте всех кацапских тварей ! А, так, оказался сцыкуном в звании мл.сержанта.
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27.04.2020 22:42 Відповісти
Передёрнул бы затвор и уложил на месте всех кацапских тварей !
А если чё последняя пуля, ну или вызываю огонь на себя. Зарница, что ли.
При пересечении административной границы мужчина подал украинский паспорт, у российского пограничника в программе сработал маркер "военнослужащий ВСУ" (возможно даже с Фейсбука). А дальше рутина.

Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины Источник: https://censor.net/n3191944
Где Вы увидели слова, взяли в плен, выкрали, заманили?
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27.04.2020 23:02 Відповісти
ну а перелік складу наших ВСУ, СБУ і інших органів у них як виявився?
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28.04.2020 13:01 Відповісти
Путей много. Слив баз данных, агенты (полковник СБУ) очень много данных в открвтых источниках. Особо умственно одарённые вОяки закидывают Фейсбук своими фотками в военной форме, а потом прутся в Крым.
Украина пожалуй уникальнейшая и единственная страна из которой к противнику бежали Президент, премьер - министр, министр обороны, и руководитель СБУ. Не соневайтесь они с собой везли не только деньги.
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28.04.2020 13:25 Відповісти
СБУ шникам нужно было ещё пальчиком помахать в сторону ФСБ шников, спецслужбы как советские пацаны играются в кошки мышки,а ведь идёт война и хватит сцать.
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27.04.2020 23:01 Відповісти
бред
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27.04.2020 23:29 Відповісти
Пытка апельсинами продолжалась второй час...
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27.04.2020 23:38 Відповісти
Не на того напали. Украинский пограничник смеялся им в лицо, и не один мускул не дрогнул на лице во время пытки. Ни графика дежурств, ни секретного пароля - ничего не выдал. После этого самый главный кацапский эфесбэшник даже зауважал его, пожал руку и не стал расстреливать, а отвёз обратно, туда где взял.
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28.04.2020 00:06 Відповісти
А что,так можно было?
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28.04.2020 07:03 Відповісти
А всеж цікаво як і де його затримали?? З повідомлення цього зрозуміти не можна??
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28.04.2020 08:37 Відповісти
Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ - Цензор.НЕТ 929
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28.04.2020 09:09 Відповісти
А сделать то же самое с москалями нам слабо.
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28.04.2020 09:34 Відповісти
Нихрена не понимаю!
" представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак"",

Где Каланчак а гдн граница!
Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ - Цензор.НЕТ 2612
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28.04.2020 10:36 Відповісти
Как там бубачка гаваріл?
Расєянскіє салдати стайат на граніце, проста граніца нємнога атадвігаєцца назад
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28.04.2020 13:03 Відповісти
і скора будєт пад Кієвам
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28.04.2020 13:04 Відповісти
 
 