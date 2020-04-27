Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ

ФСБ РФ затримала молодшого сержанта Держприкордонслужби України. Його били і катували, вимагаючи зізнатися в перетині адмінмежі, а також схиляли до шпигунства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники СБУ задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ РФ на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Після цього представники російських спецслужб, використовуючи насильство і тортури, намагалися змусити українця зізнатися в нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом", - сказано в повідомленні.

Також ФСБ-шники намагалися схилити прикордонника до шпигунства. Вони хотіли отримати через нього інформацію про організацію бойових чергувань підрозділами Держприкордонслужби.

"Після "вибивання" і відеофіксації зізнань у нібито перетині кордону представники РФ доставили українського військовослужбовця до контрольного пункту "Каланчак"", - повідомили в СБУ.

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Служба безпеки України рекомендує утриматися від поїздок в РФ і на тимчасово окуповані території.

Також у відомстві нагадали, що відповідно до ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не здійснювали жодних дій і добровільно заявляли органам державної влади про свій зв'язок із ними і про отримане завдання.