ФСБшники пытали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ
ФСБ РФ задержала младшего сержанта Госпогранслужбы Украины. Его били и пытали, требуя сознаться в пересечении админграницы, а также склоняли к шпионажу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым. После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом", — сказано в сообщении.
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Также ФСБ-шники пытались склонить пограничника к шпионажу. Они хотели получить через него информацию об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.
"После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак"", — сообщили в СБУ.
Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.
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Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий и добровольно заявляли органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
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хай теперь сами зубоскалят по телеку.
Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории. Источник: https://censor.net/n3191944
https://beztabu.net/ukrainskie-pogranichniki-shvacheny-russkimi-pri-popytke-poseshcheniya-bani_n29395 Украинские пограничники отправились в баню по приглашению своих российских коллег и были схвачены русскими ...
Харе, харе Кришна.
...граждане, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий....
Админ, переведи!
Это те самые ФСБшники, с которыми Зеленский и Ермак предлагают нашим пограничникам создавать совместные группы для контроля над границей?
Да не может быть, чтобы российские партнеры Зеленского так некрасиво себя вели...
И тебя, дибила, не имеет во все дырки на сухую.
Причем тут ЗЕ???!!!
Как в букваре. Бравый сержант, в фуражке с зелёным околышком. Калаш 47-й на груди. А на заднем плане столб полосатый с табличкой СССР.
"У самой границы, в секрете, я трудную службу несу. За каждый пригорок в ответе, за каждую ёлку в лесу"
Вытаскивает ключик,
Открыл свой чемодан.
Там были деньги-франки
И жемчуга стакан.
- Бери, - говорит, - деньги-франки,
Бери весь чемодан,
А мне за то советского
Завода нужен план.
Собралась на совет.
Советская малина
Врагу сказала: - Нет
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
А если чё последняя пуля, ну или вызываю огонь на себя. Зарница, что ли.
При пересечении административной границы мужчина подал украинский паспорт, у российского пограничника в программе сработал маркер "военнослужащий ВСУ" (возможно даже с Фейсбука). А дальше рутина.
Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины Источник: https://censor.net/n3191944
Где Вы увидели слова, взяли в плен, выкрали, заманили?
Украина пожалуй уникальнейшая и единственная страна из которой к противнику бежали Президент, премьер - министр, министр обороны, и руководитель СБУ. Не соневайтесь они с собой везли не только деньги.
" представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак"",
Где Каланчак а гдн граница!
Расєянскіє салдати стайат на граніце, проста граніца нємнога атадвігаєцца назад