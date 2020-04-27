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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБшники пытали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ

ФСБшники пытали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ

ФСБ РФ задержала младшего сержанта Госпогранслужбы Украины. Его били и пытали, требуя сознаться в пересечении админграницы, а также склоняли к шпионажу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым. После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе

Также ФСБ-шники пытались склонить пограничника к шпионажу. Они хотели получить через него информацию об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

"После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак"", — сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

Также на Цензор.НЕТ: Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий и добровольно заявляли органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Автор: 

Госпогранслужба (6585) Крым (26427) СБУ (20053) ФСБ (1943) шпионаж (1410)


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Топ комментарии
+30
И что на это заявит зеленая шмаркля?
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27.04.2020 21:46 Ответить
+25
Провокация конечно,мы к крепкому миру с террористами приближаемся С ТЕРРОРИСТАМИ К МИРУ...
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27.04.2020 21:49 Ответить
+20
Сгонял за водярой погранец...
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27.04.2020 21:46 Ответить
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Сгонял за водярой погранец...
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27.04.2020 21:46 Ответить
Нажрался, подрался... Теперь лепит отмазки.
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27.04.2020 22:12 Ответить
Ты с збройником перепутал, это в их стиле.
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27.04.2020 22:42 Ответить
И что на это заявит зеленая шмаркля?
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27.04.2020 21:46 Ответить
Провокация конечно,мы к крепкому миру с террористами приближаемся С ТЕРРОРИСТАМИ К МИРУ...
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27.04.2020 21:49 Ответить
Да не трогай ты его - он больное. Подобная публика даже в новостях о погоде происки "зебилов" находит.
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27.04.2020 22:00 Ответить
А ты шмаркля считаешь что на это руководство страны не должно реагировать?! Вам бы видосик новый с Теслы про то как все офигенно.
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27.04.2020 22:14 Ответить
Ти не відволікайся, дивись новий відосік свого зеленого клоуна «Ровна ґод на манєжє»
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27.04.2020 22:21 Ответить
Уже прекрасно, что зебилоиды, себя таки считают зебилами) Продолжайте веселить публику))
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27.04.2020 23:46 Ответить
За прєзіка обідно ? Не переживай,з нього не убуде, витерли об нього ноги за кордоном,тепер і місцеві авторітєти підтираються.Бо це НІХТО.
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27.04.2020 22:13 Ответить
У зебилоидов уже зеленая диареа на почве янелоха оманского?
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27.04.2020 23:44 Ответить
А что заявил Петя, когда взяли в плен наших моряков?
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27.04.2020 22:36 Ответить
Петя красиво развел засРашку на новые серьезные санкции после этого инцидента
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27.04.2020 23:02 Ответить
обосцыт рояль.
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27.04.2020 23:22 Ответить
******* бубочки отомстит жёстко...
хай теперь сами зубоскалят по телеку.
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27.04.2020 21:48 Ответить
Возьмите меня на работу ,я научу сепаров любить Украину .
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27.04.2020 21:49 Ответить
Че дать адрес центра комплектования? Готов ехать служить в районы где много сепаров, но нет зарплаты как в ООС?
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27.04.2020 22:44 Ответить
Я в шоке. КАК могли московиты его повязать?
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27.04.2020 21:49 Ответить
херово в "секрете" сидел
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27.04.2020 22:06 Ответить
к подруге дернул в Крым.....
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27.04.2020 22:27 Ответить
Як він туди попав ?????
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27.04.2020 21:50 Ответить
Я не знаю, но:
Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории. Источник: https://censor.net/n3191944
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27.04.2020 22:17 Ответить
скорее всего ето наподобие того:
https://beztabu.net/ukrainskie-pogranichniki-shvacheny-russkimi-pri-popytke-poseshcheniya-bani_n29395 Украинские пограничники отправились в баню по приглашению своих российских коллег и были схвачены русскими ...
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28.04.2020 00:55 Ответить
Почему лошара полез на оккупированную территорию Когда уже хенералы будут лишаться должностей за такие косяки - Его пытали Бедненький хвашисты -рашисты обидели нашего доблестного идиота погранца Мы сейчас сопли все пустим от жалости
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27.04.2020 21:50 Ответить
Дурацкий ник, дурацкий и комент.
Харе, харе Кришна.
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27.04.2020 22:00 Ответить
не важно,что и как. кацапы должны ответить. должны за одного нашего двоих рашкованов отдуплить,вы бать табуреткой,глаз на жопу натянуть и обоссать. если чего то забыл,добавьте.
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27.04.2020 23:57 Ответить
Круто! Верю! Никогда не сомневался в СБУ. Отрабатывают свои зарплаты
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27.04.2020 21:53 Ответить
Мабуть клоун йому героя дасть.
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27.04.2020 21:54 Ответить
Это Потрох таким баловался, а Зе уже "наградил" всех причастных сверху вниз.
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27.04.2020 22:45 Ответить
Свинячий ты потрох ,не угомонишься никак ,подонок
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28.04.2020 09:31 Ответить
провели урок патриотического воспитания на всю жизнь должно хватить
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27.04.2020 21:54 Ответить
Исчерпывающая информация, блин... Где захватили, что он там делал?
ФСБшники пытали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ - Цензор.НЕТ 5074
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27.04.2020 21:54 Ответить
А как вам эта фраза:
...граждане, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий....
Админ, переведи!
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27.04.2020 22:00 Ответить
Да уже даже не обращаю внимания на стилистику и грамматику, "везёт" Бутусову с рерайтерами
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27.04.2020 22:10 Ответить
Значит очередной идиот ходил к "брацьям навек". Видимо с Пасхой хотел поздравить.
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27.04.2020 22:02 Ответить
Почему не стрелял на поражение?
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27.04.2020 21:57 Ответить
Потому что - и это очевидно - он сам поехал на оккупированный полуостров. кацы прохавали, что он служит в ГПС и ******* его. можно сказать, что легко отделался...
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28.04.2020 00:52 Ответить
мутняк какой-то
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27.04.2020 21:58 Ответить
"Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории." - при этом целая делегация верховной рады ездит на поклон к пукину и им плевать на рекомендации. Сюр!
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27.04.2020 21:59 Ответить
Ой!!!
Это те самые ФСБшники, с которыми Зеленский и Ермак предлагают нашим пограничникам создавать совместные группы для контроля над границей?

Да не может быть, чтобы российские партнеры Зеленского так некрасиво себя вели...
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27.04.2020 22:00 Ответить
Опа, такие группы были созданы при Потрохе, и с тех времён (2014 года) наряды заступают в российский пункт пропуска "Донецк" на границу с временно оккупированной территорией Украина в. Вот так вот. Так, что ни Зе ни Ермак в этом первыми быть не могут.
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27.04.2020 22:48 Ответить
Тада. И на переговоры с Патрушевым в Оман ЗЕ не летал. И приказа отступать не давал. И добровольцев не преследует. И экономику не просрал.

И тебя, дибила, не имеет во все дырки на сухую.

Причем тут ЗЕ???!!!
Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ - Цензор.НЕТ 9922
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28.04.2020 01:25 Ответить
дело чести отловить козломордого и тоже "посклонять" пару часов..но нам же нельзя идти на провокации..а то путен нападёт
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27.04.2020 22:04 Ответить
RКакая разница, в скольких метрах стоял пограничник, если Крым - это территория Украины ?!
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27.04.2020 22:15 Ответить
Не знаю, но почему то наши пограничники и военные туда не ходят и с боями не прорываются.
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27.04.2020 22:18 Ответить
младший сержант где стоял - на 1м от границы
Как в букваре. Бравый сержант, в фуражке с зелёным околышком. Калаш 47-й на груди. А на заднем плане столб полосатый с табличкой СССР.
"У самой границы, в секрете, я трудную службу несу. За каждый пригорок в ответе, за каждую ёлку в лесу"
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27.04.2020 22:26 Ответить
"Брататься" ходил на админграницу или прицел сбился спросонья?
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27.04.2020 22:13 Ответить
Ви шо? Не можна так з колегами єрмака. Ще фуйло Абідется і не захоче зустрічатись з Янелохом, І вода в крим не умилостивить
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27.04.2020 22:25 Ответить
Сцуки.издеваются над пацанами.кстати тоже показатель.кацапские вояки показухой занимаются.профи не опускались бы до такого.
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27.04.2020 22:28 Ответить
+1
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28.04.2020 00:53 Ответить
Они хотели получить через него информацию об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы. Источник: https://censor.net/n3191944

Вытаскивает ключик,
Открыл свой чемодан.
Там были деньги-франки
И жемчуга стакан.
- Бери, - говорит, - деньги-франки,
Бери весь чемодан,
А мне за то советского
Завода нужен план.
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27.04.2020 22:30 Ответить
Советская малина
Собралась на совет.
Советская малина
Врагу сказала: - Нет
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27.04.2020 22:50 Ответить
А что в крыму есть уже граница и пограничники? А я думал там линия фронта и враги. От я наивный. Может вы еще где то под Киевом границу провели а мы не знаем?
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27.04.2020 22:32 Ответить
Там еще и таможенники есть и ничейная зона примерно в 1 км
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28.04.2020 00:22 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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27.04.2020 22:33 Ответить
"бувші ригіАнали" - ти з цим обережніше, а то порохоботи живцем з'їдять за свого шефа
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27.04.2020 23:13 Ответить
Вот ты рашкотварь,я таких как ты обычно посылаю туда откуда ты появилось ,грохнувшись при этом об совковую плитку роддома...
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28.04.2020 10:09 Ответить
Окупанты пытали нашего пограничника на окупированной территории? Ето как вода мокрая... Вы что хотели конхвет получить или за сигаретами он пошел к окупантам? И почему он пошел к окупантам без оружия и взрывчатки, почему не отстреливался? Я с вас удивляюсь... Вы еще ему орден дайте и квартиру. Скорее всего он за етим и пошел наслушавшись как Петя и Зе раздают квартиры и по 100тыщ тем кто побывал в плену
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27.04.2020 22:35 Ответить
А, что, у пограничников вместо автоматов палки..!? Или патроны не выдают..!? Передёрнул бы затвор и уложил на месте всех кацапских тварей ! А, так, оказался сцыкуном в звании мл.сержанта.
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27.04.2020 22:42 Ответить
Передёрнул бы затвор и уложил на месте всех кацапских тварей !
А если чё последняя пуля, ну или вызываю огонь на себя. Зарница, что ли.
При пересечении административной границы мужчина подал украинский паспорт, у российского пограничника в программе сработал маркер "военнослужащий ВСУ" (возможно даже с Фейсбука). А дальше рутина.

Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины Источник: https://censor.net/n3191944
Где Вы увидели слова, взяли в плен, выкрали, заманили?
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27.04.2020 23:02 Ответить
ну а перелік складу наших ВСУ, СБУ і інших органів у них як виявився?
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28.04.2020 13:01 Ответить
Путей много. Слив баз данных, агенты (полковник СБУ) очень много данных в открвтых источниках. Особо умственно одарённые вОяки закидывают Фейсбук своими фотками в военной форме, а потом прутся в Крым.
Украина пожалуй уникальнейшая и единственная страна из которой к противнику бежали Президент, премьер - министр, министр обороны, и руководитель СБУ. Не соневайтесь они с собой везли не только деньги.
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28.04.2020 13:25 Ответить
СБУ шникам нужно было ещё пальчиком помахать в сторону ФСБ шников, спецслужбы как советские пацаны играются в кошки мышки,а ведь идёт война и хватит сцать.
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27.04.2020 23:01 Ответить
бред
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27.04.2020 23:29 Ответить
Пытка апельсинами продолжалась второй час...
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27.04.2020 23:38 Ответить
Не на того напали. Украинский пограничник смеялся им в лицо, и не один мускул не дрогнул на лице во время пытки. Ни графика дежурств, ни секретного пароля - ничего не выдал. После этого самый главный кацапский эфесбэшник даже зауважал его, пожал руку и не стал расстреливать, а отвёз обратно, туда где взял.
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28.04.2020 00:06 Ответить
А что,так можно было?
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28.04.2020 07:03 Ответить
А всеж цікаво як і де його затримали?? З повідомлення цього зрозуміти не можна??
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28.04.2020 08:37 Ответить
Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ - Цензор.НЕТ 929
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28.04.2020 09:09 Ответить
А сделать то же самое с москалями нам слабо.
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28.04.2020 09:34 Ответить
Нихрена не понимаю!
" представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак"",

Где Каланчак а гдн граница!
Ефесбешники катували українського прикордонника на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ - Цензор.НЕТ 2612
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28.04.2020 10:36 Ответить
Как там бубачка гаваріл?
Расєянскіє салдати стайат на граніце, проста граніца нємнога атадвігаєцца назад
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28.04.2020 13:03 Ответить
і скора будєт пад Кієвам
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28.04.2020 13:04 Ответить
 
 