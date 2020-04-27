ФСБшники пытали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ

ФСБ РФ задержала младшего сержанта Госпогранслужбы Украины. Его били и пытали, требуя сознаться в пересечении админграницы, а также склоняли к шпионажу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым. После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом", — сказано в сообщении.

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Также ФСБ-шники пытались склонить пограничника к шпионажу. Они хотели получить через него информацию об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

"После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак"", — сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

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Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий и добровольно заявляли органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.