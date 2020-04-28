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Новини
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У Закарпатській області зафіксували землетрус. КАРТА

Сьогодні, 28 квітня, в Закарпатській області о 01:07 стався землетрус магнітудою 2,7.

Про це повідомляє пресслужбаГоловного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України, передає Цензор.НЕТ.

Джерело землетрусу було в районі Ужгорода на глибині трьох кілометрів.

Зазначається, що землетрус з магнітудою 2,7, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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Автор: 

землетрус (179) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+5
Закарпатье до сих пор трясет после визита Вовы-бедоносца.
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28.04.2020 10:33 Відповісти
+4
Можна по різному відноситись до людини, але потішатись з його хвороби, то вже останньою мерзотою треба бути.
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28.04.2020 10:55 Відповісти
+2
При липецком диабетике такого точно не было
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28.04.2020 10:35 Відповісти
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Закарпатье до сих пор трясет после визита Вовы-бедоносца.
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28.04.2020 10:33 Відповісти
Вокруг Ужгорода бродит ...
Несколько дней назад ещё в Михаловце тряхнуло
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28.04.2020 10:34 Відповісти
До 5-и баллов нестрашно)
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28.04.2020 16:43 Відповісти
Да хз.
Я в 96 был Армении на рыбалке, в одной компании был мужик из Октемберяна. Он рассказывал, что в 88 перед сильным землетрясением в течении месяца были небольшие толчки вокруг.
А весной 2013 был в командировке в Алматы, там сильно трясло. Ощущалось даже когда в такси в аэропорт ехал, машину трясло. Но таксист сказал, что у них для весны это обычное дело, они на это уже не обращают внимания )))
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28.04.2020 16:57 Відповісти
Ждем наводнение …
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28.04.2020 10:34 Відповісти
При липецком диабетике такого точно не было
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28.04.2020 10:35 Відповісти
Можна по різному відноситись до людини, але потішатись з його хвороби, то вже останньою мерзотою треба бути.
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28.04.2020 10:55 Відповісти
Мальфары вирус выгоняют.
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28.04.2020 10:41 Відповісти
4 дні тому тижня на Тернопільщині сейсмологи зафіксували 1,9.
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28.04.2020 10:53 Відповісти
Недарма чмо зелене приїжджало...
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28.04.2020 11:19 Відповісти
 
 