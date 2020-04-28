У Закарпатській області зафіксували землетрус. КАРТА
Сьогодні, 28 квітня, в Закарпатській області о 01:07 стався землетрус магнітудою 2,7.
Про це повідомляє пресслужбаГоловного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України, передає Цензор.НЕТ.
Джерело землетрусу було в районі Ужгорода на глибині трьох кілометрів.
Зазначається, що землетрус з магнітудою 2,7, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Топ коментарі
+5 Утилизация ватников
показати весь коментар28.04.2020 10:33 Відповісти Посилання
+4 Gal
показати весь коментар28.04.2020 10:55 Відповісти Посилання
+2 neverlok lok
показати весь коментар28.04.2020 10:35 Відповісти Посилання
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Несколько дней назад ещё в Михаловце тряхнуло
Я в 96 был Армении на рыбалке, в одной компании был мужик из Октемберяна. Он рассказывал, что в 88 перед сильным землетрясением в течении месяца были небольшие толчки вокруг.
А весной 2013 был в командировке в Алматы, там сильно трясло. Ощущалось даже когда в такси в аэропорт ехал, машину трясло. Но таксист сказал, что у них для весны это обычное дело, они на это уже не обращают внимания )))