У Закарпатській області зафіксували землетрус. КАРТА

Сьогодні, 28 квітня, в Закарпатській області о 01:07 стався землетрус магнітудою 2,7.

Про це повідомляє пресслужбаГоловного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України, передає Цензор.НЕТ.

Джерело землетрусу було в районі Ужгорода на глибині трьох кілометрів.

Зазначається, що землетрус з магнітудою 2,7, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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