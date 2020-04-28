В Закарпатской области зафиксировали землетрясение. КАРТА

Сегодня, 28 апреля, в Закарпатской области в 01:07 произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины, передает Цензор.НЕТ.

Источник землетрясения находился в районе Ужгорода на глубине трех километров.

Отмечается, что землетрясение с магнитудой 2,7, может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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