РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12392 посетителя онлайн
Новости
3 368 10

В Закарпатской области зафиксировали землетрясение. КАРТА

Сегодня, 28 апреля, в Закарпатской области в 01:07 произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины, передает Цензор.НЕТ.

Источник землетрясения находился в районе Ужгорода на глубине трех километров.

Отмечается, что землетрясение с магнитудой 2,7, может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закарпатские предприниматели перекрыли дорогу и требуют открытия магазинов и рынков. ВИДЕО

Автор: 

землетрясение (659) Закарпатская область (2610)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Закарпатье до сих пор трясет после визита Вовы-бедоносца.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:33 Ответить
+4
Можна по різному відноситись до людини, але потішатись з його хвороби, то вже останньою мерзотою треба бути.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:55 Ответить
+2
При липецком диабетике такого точно не было
показать весь комментарий
28.04.2020 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закарпатье до сих пор трясет после визита Вовы-бедоносца.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:33 Ответить
Вокруг Ужгорода бродит ...
Несколько дней назад ещё в Михаловце тряхнуло
показать весь комментарий
28.04.2020 10:34 Ответить
До 5-и баллов нестрашно)
показать весь комментарий
28.04.2020 16:43 Ответить
Да хз.
Я в 96 был Армении на рыбалке, в одной компании был мужик из Октемберяна. Он рассказывал, что в 88 перед сильным землетрясением в течении месяца были небольшие толчки вокруг.
А весной 2013 был в командировке в Алматы, там сильно трясло. Ощущалось даже когда в такси в аэропорт ехал, машину трясло. Но таксист сказал, что у них для весны это обычное дело, они на это уже не обращают внимания )))
показать весь комментарий
28.04.2020 16:57 Ответить
Ждем наводнение …
показать весь комментарий
28.04.2020 10:34 Ответить
При липецком диабетике такого точно не было
показать весь комментарий
28.04.2020 10:35 Ответить
Можна по різному відноситись до людини, але потішатись з його хвороби, то вже останньою мерзотою треба бути.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:55 Ответить
Мальфары вирус выгоняют.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:41 Ответить
4 дні тому тижня на Тернопільщині сейсмологи зафіксували 1,9.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:53 Ответить
Недарма чмо зелене приїжджало...
показать весь комментарий
28.04.2020 11:19 Ответить
 
 