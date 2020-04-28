В Закарпатской области зафиксировали землетрясение. КАРТА
Сегодня, 28 апреля, в Закарпатской области в 01:07 произошло землетрясение магнитудой 2,7.
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины, передает Цензор.НЕТ.
Источник землетрясения находился в районе Ужгорода на глубине трех километров.
Отмечается, что землетрясение с магнитудой 2,7, может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.
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+5 Утилизация ватников
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+4 Gal
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+2 neverlok lok
показать весь комментарий28.04.2020 10:35 Ответить Ссылка
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Несколько дней назад ещё в Михаловце тряхнуло
Я в 96 был Армении на рыбалке, в одной компании был мужик из Октемберяна. Он рассказывал, что в 88 перед сильным землетрясением в течении месяца были небольшие толчки вокруг.
А весной 2013 был в командировке в Алматы, там сильно трясло. Ощущалось даже когда в такси в аэропорт ехал, машину трясло. Но таксист сказал, что у них для весны это обычное дело, они на это уже не обращают внимания )))