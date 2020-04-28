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Новини Коронавірус і карантин
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Переносити військовий призов на рік, з погляду епідеміології, не варто, - ЗСУ

Переносити військовий призов на рік, з погляду епідеміології, не варто, - ЗСУ

Повторне перенесення весняного призову на військову службу можливе лише на короткий термін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим.

"Я думаю, що ця ідея має сенс. Але переносити призов повністю на рік, з погляду епідеміології, не варто, бо за цей час так чи інакше всі переконтактують з цією інфекцією", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів переніс заходи щодо призову громадян на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

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Автор: 

карантин (18172) призов (433) ЗСУ (7674) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Предлагаю призывать только деток Слуг Народа! И сразу медбратами, в инфекционные больницы!!
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28.04.2020 11:25 Відповісти
+3
Сьгодні у мого хлопчика дембєль.....Бла-бла -каром буде добиратись..через всю краіну! З крайнього Заходу на крайній Схід
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28.04.2020 11:35 Відповісти
+1
А шо так ? В церковь на Пасху смертельно опаснее чем в Армию ? Ляшко, у тебя фигня какая - то с карантином.
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28.04.2020 11:44 Відповісти
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Предлагаю призывать только деток Слуг Народа! И сразу медбратами, в инфекционные больницы!!
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28.04.2020 11:25 Відповісти
тебя это не касается, у тебя другая страна
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28.04.2020 11:44 Відповісти
Цікаво чи зникла при Зе традиція ганяти призовників на генеральські дачі фарбувати паркани...
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28.04.2020 11:27 Відповісти
не делась, а еще появились новые традиции: за людские деньги оснащать армию, за них же лечить бойцов, за них же помогать семьям погибших. Еще одна традиция: слишком любопытных военных в зоне АТО сажать в изолятор в пресс камеру, а что там, ты понимаешь. Война: ты должен, а тебе нет
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28.04.2020 11:48 Відповісти
так отож.
а зелене бидло Петю в цьому винило, а зараз писки свої стулили.
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28.04.2020 11:50 Відповісти
оба президенты равнозначны, если внимательно сделать анализ, оба обещали сладко и оба горько нае...ли всех, ну правда Петр Алексеевич держал баланс хоть в экономике, хотя они всех славно обманули, но второй меня что то сильно озаботил положением своих деятельности, но посмотрим по его делам
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28.04.2020 11:58 Відповісти
еще одна традиция появилась, но только среди патриотов, говорить грозные вещи, а на деле быть бесполезным.
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28.04.2020 11:50 Відповісти
Слово має це не лише звук. Воно матеріальне. Мовчати не можна.
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28.04.2020 11:51 Відповісти
иногда слова остаются словами, а иногда множество таких слов превращаются просто в балаган, особенно когда нет действий
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28.04.2020 11:59 Відповісти
еще одна традиция, говорить об предоставлении новой техники в армию, но в мизерных количествах. Но есть положительные стороны, все же по обеспечению провиантом, дело наладили
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28.04.2020 11:53 Відповісти
Сьгодні у мого хлопчика дембєль.....Бла-бла -каром буде добиратись..через всю краіну! З крайнього Заходу на крайній Схід
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28.04.2020 11:35 Відповісти
А шо так ? В церковь на Пасху смертельно опаснее чем в Армию ? Ляшко, у тебя фигня какая - то с карантином.
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28.04.2020 11:44 Відповісти
Без 16 тысяч срочной службы которых призовут сейчас прямо развалилась бы наша украинская армия. Дебилы в армии в руководстве как были так и остались. Вы ж там контрактную армию набрали. Или без 5 тыс которых из тех 16 тыс. призовут в нац гвардию мусора не справятся? Или нужно как при Яныке за срочной службой нац гвардии мусорам нужно прятаться при беспорядках?
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28.04.2020 11:50 Відповісти
Карантин для своих детей, а армия и война для чужих.
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28.04.2020 12:58 Відповісти
 
 