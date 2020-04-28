Переносити військовий призов на рік, з погляду епідеміології, не варто, - ЗСУ

Повторне перенесення весняного призову на військову службу можливе лише на короткий термін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим.

"Я думаю, що ця ідея має сенс. Але переносити призов повністю на рік, з погляду епідеміології, не варто, бо за цей час так чи інакше всі переконтактують з цією інфекцією", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів переніс заходи щодо призову громадян на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

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