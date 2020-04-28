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Новини
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Промисловці закликають Кабмін підтримати українські підприємства конкретними рішеннями

Промисловці закликають Кабмін підтримати українські підприємства конкретними рішеннями

Виробники складних мінеральних добрив України підтримують політику Кабінету міністрів України та президента України, спрямовану на підтримку національних виробників і збереження робочих місць в період кризи, і закликають уряд реалізувати низку конкретних заходів із захисту національного ринку від експансії імпортної продукції.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на спільну заяву виконавчого директора ПАТ "Сумихімпром" Володимира Волкова і глави наглядової ради ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД) Сергія Лісківського.

"Сьогодні український ринок мінеральних добрив повністю відкритий для імпорту. Ембарго, яке було введено щодо міндобрив з РФ, стало важливим і необхідним захисним заходом, однак воно не сильно змінило плани російських компаній з реалізації своєї стратегії на нашому внутрішньому ринку. Ще менше це ембарго допомогло нам, виробникам складних добрив. За даними Державної служби статистики, імпорт трикомпонентних добрив в Україну за останні 4 роки (2016-2019) безперервно зростає. Минулий рік не став винятком, і ми вже бачимо, що в 2020 році ця тенденція лише посилиться, якщо Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вживатиме заходів, які збалансують ситуацію на ринку і дозволять вітчизняним підприємствам збільшити обсяги виробництва і зберегти робочі місця. Друге розслідування МКМТ щодо азотних добрив також напряму пов'язане з нашим розслідуванням. Частина товару з вмістом азоту від 21% до 27% перетинається з нашими лінійками. Ми очікуємо об'єктивного підходу з обох розслідувань", - заявляють виробники.

Керівники підприємств навели всі офіційні дані про зростання поставок добрив з-за кордону перебувають на розгляді Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з 2019 року, і є основою спеціальних розслідувань.

Промисловці закликають Кабмін підтримати українські підприємства конкретними рішеннями 01

"Ми з оптимізмом ставимося до прагнення влади підтримати національного виробника. Дійсно, сьогодні питання збереження робочих місць в Україні – це питання номер один. Але вирішити це завдання можна тільки одним способом – реагувати на зміни в економіці та міжнародній торгівлі, створюючи умови для роботи вітчизняних підприємств з перспективою на найближчі 3-5 років. На нашому заводі працює понад 4 тисячі робітників. В нинішніх умовах у багатьох заробітна плата від заводу залишилася єдиним джерелом доходу на сім'ю. Наше завдання – зберегти колектив і після карантину повернутися на ринок із мінімальними людськими втратами. Звичайно, ми очікуємо, що курс на підтримку українських підприємств, оголошений урядом і президентом, буде реалізований і на рівні профільних відомств, і Міністерство економіки продовжить цю політику своїми рішеннями в рамках спеціальних розслідувань щодо імпорту добрив. Від них сьогодні залежать долі тисяч людей у галузі", - заявив виконавчий директор ПАТ "Сумихімпром" Володимир Волков.

За словами авторів заяви, Міністерство економіки може у своїх розрахунках використовувати будь-який календарний період, щоб побачити зростання імпорту. Більш того, поки триває розслідування, обсяги імпорту добрив в Україну зростають.

Глава наглядової ради ПРАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД) Лісковський Сергій стверджує, що дані за 2019 рік показують, як змінилася структура імпорту і якими темпами інші країни почали постачати Україні свої добрива.

"Більшість цих країн не зможуть пояснити, звідки у них з'явилися такі надлишки продукції, яких у них історично не було. Ми наполягаємо на тому, що Україна зіткнулася з новою тактикою російських виробників, які наростили свої прямі поставки в інші країни, і з цих країн до нас пішли аномальні обсяги імпорту. Якщо Міністерство економіки та МКМТ дійсно захочуть розібратися з проблемою, то досить буде подивитися тільки на дані 2019 року, щоб зрозуміти, як зросла імпортозалежність України в трикомпонентних добривах за минулий рік", - заявив Лісковський.

Автори заяви закликають прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка захистити трудові колективи українських підприємств, забезпечивши об'єктивний хід розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну, а також ввести адекватні захисні заходи. На думку керівників українських підприємств, збереження нинішньої ситуації на внутрішньому ринку призведе до фактичної втрати Україною свого виробничого потенціалу у сфері складних добрив та скорочення тисяч працівників галузі у найближчий рік.


Автор: 

мінеральні добрива (70) добрива (245)


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Топ коментарі
+4
На колени перед МВФ и всем работать ради глядей и яхт "промышленников" которые не хотят понимать слова конкуренция и рынок. Они знают только слова хапнуть, "дай льгот, вывести в оффшор и пошли наху..". В Украине все стоит почти в разы дороже чем везде, сверхприбыли у всех кто при корыте, а денег в государстве нет и не предвидится.
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28.04.2020 12:47 Відповісти
+3
Твари, тащите назад из офшоров награбленное, подонки ненасытные
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28.04.2020 12:58 Відповісти
+1
Чіста канкрєтна дайте баблоси
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28.04.2020 16:45 Відповісти
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краще звертайтеся в спортлото або до Папи Римського
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28.04.2020 12:42 Відповісти
Производители сложных минеральных удобрений Украины поддерживают политику Кабинета Министров Украины и президента Украины.....і просять ще.)))
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28.04.2020 12:46 Відповісти
На колени перед МВФ и всем работать ради глядей и яхт "промышленников" которые не хотят понимать слова конкуренция и рынок. Они знают только слова хапнуть, "дай льгот, вывести в оффшор и пошли наху..". В Украине все стоит почти в разы дороже чем везде, сверхприбыли у всех кто при корыте, а денег в государстве нет и не предвидится.
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28.04.2020 12:47 Відповісти
Это да. В самую точку. И так просто монополисты не уйдут. Как их "уйти" - вот в чем вопрос.
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28.04.2020 12:50 Відповісти
Денег в государстве валом, просто в администрации сидят " хозяйственники" и в отличии от мудрого нарида они четко понимают разницу между популистским видосиком о "проделанной работе" и миллионом в кармане.
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28.04.2020 12:50 Відповісти
Значит, конкретно...Держитесь,там. Кто-нибудь да выживет.
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28.04.2020 12:48 Відповісти
Могу ошибаться,но думаю, никто...
Я работаю конструктором на электромашиностроительном заводе, производящем двигатели, работающие во взрывоопасных зонах - это, как раз, химическая , а также угольная отрасли. Завод закрывают, сократили 100% персонала. Мы не производим двигатели, другие машиностроители не производят оборудование, для привода которого эти двигатели предназначались, химики и угольщики, не имея оборудования, ничего не производят. Как в "Доме, который построил Джек"..
Неработающие электромашиностроители, машиностроители, химики, угольщики не платят налогов в бюджет, наоборот, стают в центры занятости,где претендуют на выплаты.
И, финита, ...ля, комедия.
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28.04.2020 13:37 Відповісти
Ситуация катастрофическая, аналогичная развалу всего в конце 80-х. Но многие еще не жили в тот период и не могут сравнивать. Но ничего, научатся если не по книгам, то на собственном горбу. Платить ведь за свою глупость придется обязательно. Плохо, что это затронет и тех, кто ситуацию осознает. Но пока так. Там жизнь покажет.
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28.04.2020 13:51 Відповісти
В конце 80-х я жила в рабочем общежитии. Не по графику, конечно, но приблизительно в среднем - одно самоубийство в неделю (подружка была комендантом этого общежития). Это были не какие-то абстрактные самоубийства - отец одноклассницы моей дочери, соседи, папин друг. Сотни людей, оставшихся без работы, десятки спившихся и полный беспредел (и во власти тоже).
Народец заплатит за свою глупость, безусловно. Еще хоть как-то могу понять молодежь, голосовавшую по-приколу (отсутствие жизненного опыта, непонимание политических процессов, неокрепшие умы, агрессивная пропаганда 95-го квартала и т.д.) НО!!! Пенсы, блд! они же пережили те 80-е! Они же видели это все! У них же есть хоть какой-то,блд, жизненный опыт! Все мои знакомые "предпенсионного возраста", блд... У моей знакомой муж получал 17 тыс. грн. при проклятом Порошенко (крайне неплохо для моего городка на краю географии). А теперь живет без денег, но живет надеждой, что Порошенко посадят.
Почему я должна расплачиваться за то, что они поддались на этот чудовищный эксперимент - позволили отключить в своем мозге причинно-следственные связи? Нет слов, нет сил...
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28.04.2020 14:38 Відповісти
У меня те же чувства, что и Вас. Вместо того, чтобы становиться умнее и двигаться вперед, народ решил одуреть и откатиться в помойную яму. Из которой опять-таки придется выбираться, прилагая еще бОльшие усилия. Злость - это естественная реакция на то, что попадаешь в зависимость к дуракам. Но могу только пожелать Вам не унывать. Это важно. Жизнь - штука непредсказуемая и не исключено, что все будет намного лучше, чем мы полагаем.
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28.04.2020 14:46 Відповісти
Да,забыла написать. Еще при Овоще, очевидно, предполагая воссоздание совка 2.0 раха выкупила все электромашиностроительные заводы. Наш остановили практически, разорвав технологические цепочки (уничтожили , нет, УНИЧТОЖИЛИ литейный завод, обеспечивавший литьем практически все машиностроение Украины, как АЗЛК, невосстановимо). Теперь мой электромашиностоительный снова практически остановлен, а два других - на оккупированной территории. Такое вот принуждение к примирению...
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28.04.2020 15:04 Відповісти
Твари, тащите назад из офшоров награбленное, подонки ненасытные
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28.04.2020 12:58 Відповісти
Чіста канкрєтна дайте баблоси
показати весь коментар
28.04.2020 16:45 Відповісти
 
 