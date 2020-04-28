Промисловці закликають Кабмін підтримати українські підприємства конкретними рішеннями

Виробники складних мінеральних добрив України підтримують політику Кабінету міністрів України та президента України, спрямовану на підтримку національних виробників і збереження робочих місць в період кризи, і закликають уряд реалізувати низку конкретних заходів із захисту національного ринку від експансії імпортної продукції.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на спільну заяву виконавчого директора ПАТ "Сумихімпром" Володимира Волкова і глави наглядової ради ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД) Сергія Лісківського.

"Сьогодні український ринок мінеральних добрив повністю відкритий для імпорту. Ембарго, яке було введено щодо міндобрив з РФ, стало важливим і необхідним захисним заходом, однак воно не сильно змінило плани російських компаній з реалізації своєї стратегії на нашому внутрішньому ринку. Ще менше це ембарго допомогло нам, виробникам складних добрив. За даними Державної служби статистики, імпорт трикомпонентних добрив в Україну за останні 4 роки (2016-2019) безперервно зростає. Минулий рік не став винятком, і ми вже бачимо, що в 2020 році ця тенденція лише посилиться, якщо Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вживатиме заходів, які збалансують ситуацію на ринку і дозволять вітчизняним підприємствам збільшити обсяги виробництва і зберегти робочі місця. Друге розслідування МКМТ щодо азотних добрив також напряму пов'язане з нашим розслідуванням. Частина товару з вмістом азоту від 21% до 27% перетинається з нашими лінійками. Ми очікуємо об'єктивного підходу з обох розслідувань", - заявляють виробники.



Керівники підприємств навели всі офіційні дані про зростання поставок добрив з-за кордону перебувають на розгляді Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з 2019 року, і є основою спеціальних розслідувань.

"Ми з оптимізмом ставимося до прагнення влади підтримати національного виробника. Дійсно, сьогодні питання збереження робочих місць в Україні – це питання номер один. Але вирішити це завдання можна тільки одним способом – реагувати на зміни в економіці та міжнародній торгівлі, створюючи умови для роботи вітчизняних підприємств з перспективою на найближчі 3-5 років. На нашому заводі працює понад 4 тисячі робітників. В нинішніх умовах у багатьох заробітна плата від заводу залишилася єдиним джерелом доходу на сім'ю. Наше завдання – зберегти колектив і після карантину повернутися на ринок із мінімальними людськими втратами. Звичайно, ми очікуємо, що курс на підтримку українських підприємств, оголошений урядом і президентом, буде реалізований і на рівні профільних відомств, і Міністерство економіки продовжить цю політику своїми рішеннями в рамках спеціальних розслідувань щодо імпорту добрив. Від них сьогодні залежать долі тисяч людей у галузі", - заявив виконавчий директор ПАТ "Сумихімпром" Володимир Волков.

За словами авторів заяви, Міністерство економіки може у своїх розрахунках використовувати будь-який календарний період, щоб побачити зростання імпорту. Більш того, поки триває розслідування, обсяги імпорту добрив в Україну зростають.

Глава наглядової ради ПРАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД) Лісковський Сергій стверджує, що дані за 2019 рік показують, як змінилася структура імпорту і якими темпами інші країни почали постачати Україні свої добрива.

"Більшість цих країн не зможуть пояснити, звідки у них з'явилися такі надлишки продукції, яких у них історично не було. Ми наполягаємо на тому, що Україна зіткнулася з новою тактикою російських виробників, які наростили свої прямі поставки в інші країни, і з цих країн до нас пішли аномальні обсяги імпорту. Якщо Міністерство економіки та МКМТ дійсно захочуть розібратися з проблемою, то досить буде подивитися тільки на дані 2019 року, щоб зрозуміти, як зросла імпортозалежність України в трикомпонентних добривах за минулий рік", - заявив Лісковський.

Автори заяви закликають прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка захистити трудові колективи українських підприємств, забезпечивши об'єктивний хід розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну, а також ввести адекватні захисні заходи. На думку керівників українських підприємств, збереження нинішньої ситуації на внутрішньому ринку призведе до фактичної втрати Україною свого виробничого потенціалу у сфері складних добрив та скорочення тисяч працівників галузі у найближчий рік.





