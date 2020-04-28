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Промышленники призывают Кабмин поддержать украинские предприятия конкретными решениями

Промышленники призывают Кабмин поддержать украинские предприятия конкретными решениями

Производители сложных минеральных удобрений Украины поддерживают политику Кабинета Министров Украины и президента Украины, направленную на поддержку национальных производителей и сохранение рабочих мест в период кризиса, и призывают правительство реализовать ряд конкретных мер по защите национального рынка от экспансии импортной продукции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на совместное заявление исполнительного директора ПАО "Сумыхимпром" Владимира Волкова и главы наблюдательного совета ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" (ДЗМУ) Сергея Лесковского.

"Сегодня украинский рынок минеральных удобрений полностью открыт для импорта. Эмбарго, которое было введено в отношении минудобрений из РФ, стало важной и необходимой защитной мерой, однако оно не сильно изменило планы российских компаний по реализации своей стратегии на нашем внутреннем рынке. Еще меньше это эмбарго помогло нам – производителям сложных удобрений. По данным Государственной службы статистики импорт трехкомпонентных удобрений в Украину за последние 4 года (2016-2019) непрерывно растёт. Прошлый год не стал исключением, и мы уже видим, что в 2020 году эта тенденция только усилится, если Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не предпримет меры, которые сбалансируют ситуацию на рынке и позволят отечественным предприятиям увеличить объемы производства и сохранить рабочие места. Второе расследование МКМТ по азотным удобрениям также напрямую связано с нашим расследованием. Часть товара с содержанием азота от 21% до 27% пересекается с нашими продуктовыми линейками. Мы ожидаем объективного подхода по обоим расследованиям", - заявляют производители.

Руководители предприятий привели официальные данные о растущих поставках удобрений из-за рубежа, которые находятся на рассмотрении в Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) с 2019 года, и являются основой специальных расследований.

Промышленники призывают Кабмин поддержать украинские предприятия конкретными решениями 01

"Мы с оптимизмом относимся к стремлению власти поддержать национального производителя. Действительно, сегодня вопрос сохранения рабочих мест в Украине – это вопрос номер один. Но решить эту задачу можно только одним способом – реагировать на изменения в экономике и международной торговле, создавая условия для работы отечественных предприятий с перспективой на ближайшие 3-5 лет. На нашем заводе работает более 4 тысяч рабочих. В нынешних условиях у многих заработная плата от завода осталась единственным источником дохода на семью. Наша задача – сохранить коллектив и после карантина вернуться в рынок с минимальными людскими потерями. Конечно, мы ожидаем, что курс на поддержку украинских предприятий, объявленный правительством и президентом, будет реализован и на уровне профильных ведомств, и Министерство экономики продолжит эту политику своими решениями в рамках специальных расследований по импорту удобрений. От них сегодня зависят судьбы тысяч человек в отрасли", - заявил исполнительный директор ПАО "Сумыхимпром" Владимир Волков.

По словам авторов заявления, министерство экономики может в своих расчетах использовать любой календарный период, чтобы увидеть рост импорта. Более того, пока длится расследование, объемы импорта удобрений в Украину растут.

Глава наблюдательного совета ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" (ДЗМУ) Сергей Лесковский утверждает, что данные за 2019 год показывают, как поменялась структура импорта и какими темпами другие страны начали поставлять Украине свои удобрения.

"Большинство этих стран не смогут внятно объяснить откуда у них появились такие излишки продукции, которых у них исторически не было. Мы настаиваем на том, что Украина столкнулась с новой тактикой российских производителей, которые нарастили свои прямые поставки в другие страны, и из этих стран к нам пошли аномальные объемы импорта. Если Министерство экономики и МКМТ действительно захотят разобраться с проблемой, то достаточно будет посмотреть только на данные 2019 года, чтобы понять, как выросла импортозависимость Украины в трехкомпонентных удобрениях за прошедший год", - заявил Лесковский.

Авторы заявления призывают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко защитить трудовые коллективы украинских предприятий, обеспечив объективный ход расследований относительно импорта минеральных удобрений в Украину, а также ввести адекватные защитные меры.

По мнению руководителей украинских предприятий, сохранение нынешней ситуации на внутреннем рынке приведет к фактической потере Украиной своего производственного потенциала в сфере сложных удобрений и сокращению тысяч сотрудников отрасли в ближайший год.

Автор: 

минеральные удобрения (21) удобрения (53)


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Топ комментарии
+4
На колени перед МВФ и всем работать ради глядей и яхт "промышленников" которые не хотят понимать слова конкуренция и рынок. Они знают только слова хапнуть, "дай льгот, вывести в оффшор и пошли наху..". В Украине все стоит почти в разы дороже чем везде, сверхприбыли у всех кто при корыте, а денег в государстве нет и не предвидится.
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28.04.2020 12:47 Ответить
+3
Твари, тащите назад из офшоров награбленное, подонки ненасытные
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28.04.2020 12:58 Ответить
+1
Чіста канкрєтна дайте баблоси
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28.04.2020 16:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
краще звертайтеся в спортлото або до Папи Римського
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28.04.2020 12:42 Ответить
Производители сложных минеральных удобрений Украины поддерживают политику Кабинета Министров Украины и президента Украины.....і просять ще.)))
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28.04.2020 12:46 Ответить
На колени перед МВФ и всем работать ради глядей и яхт "промышленников" которые не хотят понимать слова конкуренция и рынок. Они знают только слова хапнуть, "дай льгот, вывести в оффшор и пошли наху..". В Украине все стоит почти в разы дороже чем везде, сверхприбыли у всех кто при корыте, а денег в государстве нет и не предвидится.
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28.04.2020 12:47 Ответить
Это да. В самую точку. И так просто монополисты не уйдут. Как их "уйти" - вот в чем вопрос.
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28.04.2020 12:50 Ответить
Денег в государстве валом, просто в администрации сидят " хозяйственники" и в отличии от мудрого нарида они четко понимают разницу между популистским видосиком о "проделанной работе" и миллионом в кармане.
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28.04.2020 12:50 Ответить
Значит, конкретно...Держитесь,там. Кто-нибудь да выживет.
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28.04.2020 12:48 Ответить
Могу ошибаться,но думаю, никто...
Я работаю конструктором на электромашиностроительном заводе, производящем двигатели, работающие во взрывоопасных зонах - это, как раз, химическая , а также угольная отрасли. Завод закрывают, сократили 100% персонала. Мы не производим двигатели, другие машиностроители не производят оборудование, для привода которого эти двигатели предназначались, химики и угольщики, не имея оборудования, ничего не производят. Как в "Доме, который построил Джек"..
Неработающие электромашиностроители, машиностроители, химики, угольщики не платят налогов в бюджет, наоборот, стают в центры занятости,где претендуют на выплаты.
И, финита, ...ля, комедия.
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28.04.2020 13:37 Ответить
Ситуация катастрофическая, аналогичная развалу всего в конце 80-х. Но многие еще не жили в тот период и не могут сравнивать. Но ничего, научатся если не по книгам, то на собственном горбу. Платить ведь за свою глупость придется обязательно. Плохо, что это затронет и тех, кто ситуацию осознает. Но пока так. Там жизнь покажет.
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28.04.2020 13:51 Ответить
В конце 80-х я жила в рабочем общежитии. Не по графику, конечно, но приблизительно в среднем - одно самоубийство в неделю (подружка была комендантом этого общежития). Это были не какие-то абстрактные самоубийства - отец одноклассницы моей дочери, соседи, папин друг. Сотни людей, оставшихся без работы, десятки спившихся и полный беспредел (и во власти тоже).
Народец заплатит за свою глупость, безусловно. Еще хоть как-то могу понять молодежь, голосовавшую по-приколу (отсутствие жизненного опыта, непонимание политических процессов, неокрепшие умы, агрессивная пропаганда 95-го квартала и т.д.) НО!!! Пенсы, блд! они же пережили те 80-е! Они же видели это все! У них же есть хоть какой-то,блд, жизненный опыт! Все мои знакомые "предпенсионного возраста", блд... У моей знакомой муж получал 17 тыс. грн. при проклятом Порошенко (крайне неплохо для моего городка на краю географии). А теперь живет без денег, но живет надеждой, что Порошенко посадят.
Почему я должна расплачиваться за то, что они поддались на этот чудовищный эксперимент - позволили отключить в своем мозге причинно-следственные связи? Нет слов, нет сил...
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28.04.2020 14:38 Ответить
У меня те же чувства, что и Вас. Вместо того, чтобы становиться умнее и двигаться вперед, народ решил одуреть и откатиться в помойную яму. Из которой опять-таки придется выбираться, прилагая еще бОльшие усилия. Злость - это естественная реакция на то, что попадаешь в зависимость к дуракам. Но могу только пожелать Вам не унывать. Это важно. Жизнь - штука непредсказуемая и не исключено, что все будет намного лучше, чем мы полагаем.
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28.04.2020 14:46 Ответить
Да,забыла написать. Еще при Овоще, очевидно, предполагая воссоздание совка 2.0 раха выкупила все электромашиностроительные заводы. Наш остановили практически, разорвав технологические цепочки (уничтожили , нет, УНИЧТОЖИЛИ литейный завод, обеспечивавший литьем практически все машиностроение Украины, как АЗЛК, невосстановимо). Теперь мой электромашиностоительный снова практически остановлен, а два других - на оккупированной территории. Такое вот принуждение к примирению...
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28.04.2020 15:04 Ответить
Твари, тащите назад из офшоров награбленное, подонки ненасытные
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28.04.2020 12:58 Ответить
Чіста канкрєтна дайте баблоси
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28.04.2020 16:45 Ответить
 
 