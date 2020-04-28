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Новини
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"Укрзалізниця" поки не може собі дозволити консультації Deutsche Bahn, - Криклій

Передбачалося, що "Укрзалізницю" консультуватимуть фахівці німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn, однак зараз компанія не може цього собі дозволити.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах. Але генерально - треба працювати над трансформацією, щоб УЗ була сучасною компанією, холдингом із трьох чи більше операторів - інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення", - зазначив він.

Читайте також: Управління "Укрзалізницею" здійснюватимуть українці, але воно може бути посилено німецькими менеджерами, - Deutsche Bahn

Водночас, за словами міністра, трансформація триватиме, "але зараз у пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і звичайно - боротьба з корупцією".

Нагадаємо, в лютому 2020 року "Укрзалізниця" підписала меморандум про співпрацю з найбільшим залізничним оператором Німеччини, компанією Deutsche Bahn. Згідно з документом, на першому етапі йдеться про консультування, а потім, залежноф від успішності цього етапу, можуть бути реалізовані подальші кроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Deutsche Bahn не в змозі налагодити роботу залізниці", - DW

Автор: 

Укрзалізниця (6907) Криклій Владислав (548) Deutsche Bahn (41)


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Топ коментарі
+14
Зато баснословные зарплаты и премии это они могут...
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28.04.2020 18:38 Відповісти
+12
А помните то время еще недавно, когда "зализныця" была прибыльной и могла позволить себе даже покупку американских современных тепловозов? Ведь еще совсем недавно это было. Докерувались дебилы зеленые.
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28.04.2020 18:45 Відповісти
+10
Столько бегали за этой конторой, обещали, обманывали, вбрасывали фейки... и в итоге тоже обосрались.
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28.04.2020 18:47 Відповісти
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пипец..
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28.04.2020 18:37 Відповісти
А помните то время еще недавно, когда "зализныця" была прибыльной и могла позволить себе даже покупку американских современных тепловозов? Ведь еще совсем недавно это было. Докерувались дебилы зеленые.
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28.04.2020 18:45 Відповісти
Ще один провал Президента Зеленського який не зміг реалізувати свої обіцянки!
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28.04.2020 18:55 Відповісти
это ты его президентом выбрал.

гордись и не тявкай
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28.04.2020 19:02 Відповісти
"Укрзалізниця" поки не може собі дозволити консультації Deutsche Bahn, - Криклій - Цензор.НЕТ 1564
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28.04.2020 19:33 Відповісти
А где вы увидели, что она сейчас не прибыльная? В 19-ом прибыль УЗ в разы больше чем в 18-ом. А если тарифы еще разок поднимут, то и Дойче Бан купить смогут
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29.04.2020 01:24 Відповісти
Мы - выбрали это и думали, что оно меньше воняет. Таки меньше воняет. Но гов...на - больше)
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29.04.2020 05:51 Відповісти
Зато баснословные зарплаты и премии это они могут...
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28.04.2020 18:38 Відповісти
Все деньги идут на борьбу с коррупцией
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28.04.2020 18:47 Відповісти
Таки так.. Стидобно таку жарплатню, як Лящ отримувати, велику..
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28.04.2020 18:39 Відповісти
віддайте на приватизацію німцям або американцям за символічну одну гривню, умова-інвестиції та розвиток.
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28.04.2020 18:40 Відповісти
Никто не отдаст, потому что доить выгодно. При Порошенко "Укрзалізниця" стала прибыльной, а сейчас на грани дефолта. В какие карманы деньги идут?
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28.04.2020 18:43 Відповісти
Вопрос риторический.
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28.04.2020 18:46 Відповісти
дійна корова для можновладців як і на всіх інших держпідприємствах.
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28.04.2020 18:48 Відповісти
Это был очередной инфопшик от Зеленского. Главное, чтобы в СМИ для зебилов прозвучало. Президент-фейк.
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28.04.2020 18:40 Відповісти
з нього такий президент як з януковича професор.
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28.04.2020 18:42 Відповісти
Нам потрібна міжнародна організація для консультування по причині збитковості компанії, але ми не можемо собі це дозволити тому що збиткові, але ми знаємо що потрібно робити))лол
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28.04.2020 18:41 Відповісти
Столько бегали за этой конторой, обещали, обманывали, вбрасывали фейки... и в итоге тоже обосрались.
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28.04.2020 18:47 Відповісти
Зато может позволить себе отстегивать СерЛещу больше полмиллиона гривен зарплаты в месяц за протирание штанов в Набсовете и еще одной 24-летней соске 160 тыс грн
https://glavcom.ua/news/24-richna-divchina-stala-chlenom-naglyadovoji-radi-ukrzaliznici-iz-zarplatneyu-v-160-tisyach--671363.html
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28.04.2020 18:49 Відповісти
Ишь на что посягнул? На Серьожу. На святое ...
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28.04.2020 19:07 Відповісти
Денег нет. Тримайтесь.
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28.04.2020 18:50 Відповісти
Эти власти обо@раться даже по-человечески не могут. Даже в этом процессе они лажают.
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28.04.2020 18:51 Відповісти
Член наглядової ради - Лещенко, с зарплатнею більш ніж 500 000 грн. Звідки будуть гроші на Deutsche Bahn ?
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28.04.2020 18:57 Відповісти
http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/contacts/ http://fbi.media/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-24-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#respond

Свіженьке. 5 квітня 2020 http://fbi.media/news/ НОВОСТИ «Чудо»: 24-летняя секретарша стала топ-менеджером в «Укрзализныце» с зарплатой 160 тысяч в месяц
Эй, там наверху, вы совсем ох@ели? В состав наблюдательного совета «Укрзализныци» вошла 24-летняя девушка (!) с впечатляющей зарплатой.
Пока в стране все прикованы к ситуации, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на экономику страны, наблюдательный совет «Укрзализныци» пополнился еще одним участником. Так, в начале марта министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву.

http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/contacts/ http://fbi.media/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-24-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#respond
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28.04.2020 19:41 Відповісти
Там "роботи" непочатий край.... Я про 24-річну.
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28.04.2020 19:51 Відповісти
А ведь совсем недавно было совсем другое...Ссук...вы зелебобские...
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28.04.2020 19:05 Відповісти
"Укрзализныця" пока не может себе позволить консультации Deutsche Bahn.-Это констатация своей тупости? Разъяснение почему Меньше всех в декабре заработал гендиректор "Укрзализныци" Евгений Кравцов - всего каких-то 33,8 тыс. долларов или 812 тыс. гривен.? Предупреждение о повышении стоимости билетов?/Кукареканье-метода работы кодлана Коломойского-Зеленского-Мендель.
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28.04.2020 19:06 Відповісти
Фейки від зе-команди множаться, що вони завтра на придумають? Ау нарід!
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28.04.2020 19:16 Відповісти
...зелюки ведь имеют право на ошибку, нет?
"Укрзалізниця" поки не може собі дозволити консультації Deutsche Bahn, - Криклій - Цензор.НЕТ 5364
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28.04.2020 19:27 Відповісти
Ви б оприлюднили ціну питання , яке було виділено на ці консультації . Може знайдеться хтось дешевший за німців ,та й без нянь . Няню собі дозволяють лише багатії , а Україна до таких не належить. Варто лише згадати ту плацкарту , зразу відкривається реальність битія . Пани в епоху бідності , зда-а-чі не треба , на-а чай .
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28.04.2020 19:42 Відповісти
Як там Сірожа,фамілію нє помню бородатий такой толі педік толі гомік борцун с мафієй.Бачив його в формі маршала залізниці.нє голодаєт хоть.
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28.04.2020 19:46 Відповісти
Ще є живі-здорові люди, які працювали з покійним Кирпою, царство йому небесне.
Нехай би собі там і знайшли нянь. Чи корона впаде з голови через гординю?
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28.04.2020 19:48 Відповісти
Ау, таварищь!
Не вы ли часом взывали, что пассажирские перевозки, особенно электрички, убыточны?
Так сейчас у вас вроде как улучшение финансов, не?
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28.04.2020 20:11 Відповісти
От і добре.
Ви бачили ціни на квитки Deutsche Bahn? Готові платити за 10 хвилин електричкою ~100 грн.?
Так, німецькі консультанти, особливо не напружуючись, з легкістю зможуть вивести Укрзалізницю в надприбуткову установу, як це зробили з Нафтогазом - піднявши тарифи в рази!
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28.04.2020 20:11 Відповісти
Опять жиденько обосрались
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28.04.2020 20:57 Відповісти
А шуму, шуму то було.
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29.04.2020 09:27 Відповісти
 
 