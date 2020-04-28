"Укрзалізниця" поки не може собі дозволити консультації Deutsche Bahn, - Криклій

Передбачалося, що "Укрзалізницю" консультуватимуть фахівці німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn, однак зараз компанія не може цього собі дозволити.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах. Але генерально - треба працювати над трансформацією, щоб УЗ була сучасною компанією, холдингом із трьох чи більше операторів - інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення", - зазначив він.

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Водночас, за словами міністра, трансформація триватиме, "але зараз у пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і звичайно - боротьба з корупцією".

Нагадаємо, в лютому 2020 року "Укрзалізниця" підписала меморандум про співпрацю з найбільшим залізничним оператором Німеччини, компанією Deutsche Bahn. Згідно з документом, на першому етапі йдеться про консультування, а потім, залежноф від успішності цього етапу, можуть бути реалізовані подальші кроки.

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