"Укрзалізниця" поки не може собі дозволити консультації Deutsche Bahn, - Криклій
Передбачалося, що "Укрзалізницю" консультуватимуть фахівці німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn, однак зараз компанія не може цього собі дозволити.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах. Але генерально - треба працювати над трансформацією, щоб УЗ була сучасною компанією, холдингом із трьох чи більше операторів - інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення", - зазначив він.
Водночас, за словами міністра, трансформація триватиме, "але зараз у пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і звичайно - боротьба з корупцією".
Нагадаємо, в лютому 2020 року "Укрзалізниця" підписала меморандум про співпрацю з найбільшим залізничним оператором Німеччини, компанією Deutsche Bahn. Згідно з документом, на першому етапі йдеться про консультування, а потім, залежноф від успішності цього етапу, можуть бути реалізовані подальші кроки.
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https://glavcom.ua/news/24-richna-divchina-stala-chlenom-naglyadovoji-radi-ukrzaliznici-iz-zarplatneyu-v-160-tisyach--671363.html
Свіженьке. 5 квітня 2020 http://fbi.media/news/ НОВОСТИ «Чудо»: 24-летняя секретарша стала топ-менеджером в «Укрзализныце» с зарплатой 160 тысяч в месяц
Эй, там наверху, вы совсем ох@ели? В состав наблюдательного совета «Укрзализныци» вошла 24-летняя девушка (!) с впечатляющей зарплатой.
Пока в стране все прикованы к ситуации, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на экономику страны, наблюдательный совет «Укрзализныци» пополнился еще одним участником. Так, в начале марта министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву.
http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/contacts/ http://fbi.media/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-24-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#respond
Нехай би собі там і знайшли нянь. Чи корона впаде з голови через гординю?
Не вы ли часом взывали, что пассажирские перевозки, особенно электрички, убыточны?
Так сейчас у вас вроде как улучшение финансов, не?
Ви бачили ціни на квитки Deutsche Bahn? Готові платити за 10 хвилин електричкою ~100 грн.?
Так, німецькі консультанти, особливо не напружуючись, з легкістю зможуть вивести Укрзалізницю в надприбуткову установу, як це зробили з Нафтогазом - піднявши тарифи в рази!