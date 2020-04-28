"Укрзализныця" пока не может себе позволить консультации Deutsche Bahn, - Криклий

Предполагалось, что "Укрзализныцю" будут консультировать специалисты немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, однако сейчас компания не может этого себе позволить.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках. Но генерально - надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", - отметил он.

В то же время, по словам министра, трансформация будет продолжаться, "но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".

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Напомним, в феврале 2020 года "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn. Согласно документу, на первом этапе речь идет о консультировании, а затем, в зависимости от успешности этого этапа, могут быть реализованы дальнейшие шаги.