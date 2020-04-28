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"Укрзализныця" пока не может себе позволить консультации Deutsche Bahn, - Криклий

Предполагалось, что "Укрзализныцю" будут консультировать специалисты немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, однако сейчас компания не может этого себе позволить.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках. Но генерально - надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", - отметил он.

В то же время, по словам министра, трансформация будет продолжаться, "но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сомнительная кадровая политика и масштабная коррупция "Укрзализныци" – существенные недостатки в работе министра инфраструктуры, – Омелян

Напомним, в феврале 2020 года "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn. Согласно документу, на первом этапе речь идет о консультировании, а затем, в зависимости от успешности этого этапа, могут быть реализованы дальнейшие шаги.

Автор: 

Укрзализныця (2763) Криклий Владислав (323) Deutsche Bahn (15)


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Топ комментарии
+14
Зато баснословные зарплаты и премии это они могут...
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28.04.2020 18:38 Ответить
+12
А помните то время еще недавно, когда "зализныця" была прибыльной и могла позволить себе даже покупку американских современных тепловозов? Ведь еще совсем недавно это было. Докерувались дебилы зеленые.
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28.04.2020 18:45 Ответить
+10
Столько бегали за этой конторой, обещали, обманывали, вбрасывали фейки... и в итоге тоже обосрались.
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28.04.2020 18:47 Ответить
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пипец..
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28.04.2020 18:37 Ответить
А помните то время еще недавно, когда "зализныця" была прибыльной и могла позволить себе даже покупку американских современных тепловозов? Ведь еще совсем недавно это было. Докерувались дебилы зеленые.
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28.04.2020 18:45 Ответить
Ще один провал Президента Зеленського який не зміг реалізувати свої обіцянки!
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28.04.2020 18:55 Ответить
это ты его президентом выбрал.

гордись и не тявкай
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28.04.2020 19:02 Ответить
"Укрзалізниця" поки не може собі дозволити консультації Deutsche Bahn, - Криклій - Цензор.НЕТ 1564
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28.04.2020 19:33 Ответить
А где вы увидели, что она сейчас не прибыльная? В 19-ом прибыль УЗ в разы больше чем в 18-ом. А если тарифы еще разок поднимут, то и Дойче Бан купить смогут
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29.04.2020 01:24 Ответить
Мы - выбрали это и думали, что оно меньше воняет. Таки меньше воняет. Но гов...на - больше)
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29.04.2020 05:51 Ответить
Зато баснословные зарплаты и премии это они могут...
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28.04.2020 18:38 Ответить
Все деньги идут на борьбу с коррупцией
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28.04.2020 18:47 Ответить
Таки так.. Стидобно таку жарплатню, як Лящ отримувати, велику..
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28.04.2020 18:39 Ответить
віддайте на приватизацію німцям або американцям за символічну одну гривню, умова-інвестиції та розвиток.
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28.04.2020 18:40 Ответить
Никто не отдаст, потому что доить выгодно. При Порошенко "Укрзалізниця" стала прибыльной, а сейчас на грани дефолта. В какие карманы деньги идут?
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28.04.2020 18:43 Ответить
Вопрос риторический.
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28.04.2020 18:46 Ответить
дійна корова для можновладців як і на всіх інших держпідприємствах.
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28.04.2020 18:48 Ответить
Это был очередной инфопшик от Зеленского. Главное, чтобы в СМИ для зебилов прозвучало. Президент-фейк.
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28.04.2020 18:40 Ответить
з нього такий президент як з януковича професор.
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28.04.2020 18:42 Ответить
Нам потрібна міжнародна організація для консультування по причині збитковості компанії, але ми не можемо собі це дозволити тому що збиткові, але ми знаємо що потрібно робити))лол
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28.04.2020 18:41 Ответить
Столько бегали за этой конторой, обещали, обманывали, вбрасывали фейки... и в итоге тоже обосрались.
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28.04.2020 18:47 Ответить
Зато может позволить себе отстегивать СерЛещу больше полмиллиона гривен зарплаты в месяц за протирание штанов в Набсовете и еще одной 24-летней соске 160 тыс грн
https://glavcom.ua/news/24-richna-divchina-stala-chlenom-naglyadovoji-radi-ukrzaliznici-iz-zarplatneyu-v-160-tisyach--671363.html
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28.04.2020 18:49 Ответить
Ишь на что посягнул? На Серьожу. На святое ...
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28.04.2020 19:07 Ответить
Денег нет. Тримайтесь.
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28.04.2020 18:50 Ответить
Эти власти обо@раться даже по-человечески не могут. Даже в этом процессе они лажают.
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28.04.2020 18:51 Ответить
Член наглядової ради - Лещенко, с зарплатнею більш ніж 500 000 грн. Звідки будуть гроші на Deutsche Bahn ?
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28.04.2020 18:57 Ответить
http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/contacts/ http://fbi.media/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-24-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#respond

Свіженьке. 5 квітня 2020 http://fbi.media/news/ НОВОСТИ «Чудо»: 24-летняя секретарша стала топ-менеджером в «Укрзализныце» с зарплатой 160 тысяч в месяц
Эй, там наверху, вы совсем ох@ели? В состав наблюдательного совета «Укрзализныци» вошла 24-летняя девушка (!) с впечатляющей зарплатой.
Пока в стране все прикованы к ситуации, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на экономику страны, наблюдательный совет «Укрзализныци» пополнился еще одним участником. Так, в начале марта министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву.

http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/contacts/ http://fbi.media/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-24-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#respond
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28.04.2020 19:41 Ответить
Там "роботи" непочатий край.... Я про 24-річну.
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28.04.2020 19:51 Ответить
А ведь совсем недавно было совсем другое...Ссук...вы зелебобские...
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28.04.2020 19:05 Ответить
"Укрзализныця" пока не может себе позволить консультации Deutsche Bahn.-Это констатация своей тупости? Разъяснение почему Меньше всех в декабре заработал гендиректор "Укрзализныци" Евгений Кравцов - всего каких-то 33,8 тыс. долларов или 812 тыс. гривен.? Предупреждение о повышении стоимости билетов?/Кукареканье-метода работы кодлана Коломойского-Зеленского-Мендель.
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28.04.2020 19:06 Ответить
Фейки від зе-команди множаться, що вони завтра на придумають? Ау нарід!
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28.04.2020 19:16 Ответить
...зелюки ведь имеют право на ошибку, нет?
"Укрзалізниця" поки не може собі дозволити консультації Deutsche Bahn, - Криклій - Цензор.НЕТ 5364
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28.04.2020 19:27 Ответить
Ви б оприлюднили ціну питання , яке було виділено на ці консультації . Може знайдеться хтось дешевший за німців ,та й без нянь . Няню собі дозволяють лише багатії , а Україна до таких не належить. Варто лише згадати ту плацкарту , зразу відкривається реальність битія . Пани в епоху бідності , зда-а-чі не треба , на-а чай .
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28.04.2020 19:42 Ответить
Як там Сірожа,фамілію нє помню бородатий такой толі педік толі гомік борцун с мафієй.Бачив його в формі маршала залізниці.нє голодаєт хоть.
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28.04.2020 19:46 Ответить
Ще є живі-здорові люди, які працювали з покійним Кирпою, царство йому небесне.
Нехай би собі там і знайшли нянь. Чи корона впаде з голови через гординю?
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28.04.2020 19:48 Ответить
Ау, таварищь!
Не вы ли часом взывали, что пассажирские перевозки, особенно электрички, убыточны?
Так сейчас у вас вроде как улучшение финансов, не?
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28.04.2020 20:11 Ответить
От і добре.
Ви бачили ціни на квитки Deutsche Bahn? Готові платити за 10 хвилин електричкою ~100 грн.?
Так, німецькі консультанти, особливо не напружуючись, з легкістю зможуть вивести Укрзалізницю в надприбуткову установу, як це зробили з Нафтогазом - піднявши тарифи в рази!
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28.04.2020 20:11 Ответить
Опять жиденько обосрались
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28.04.2020 20:57 Ответить
А шуму, шуму то було.
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29.04.2020 09:27 Ответить
 
 