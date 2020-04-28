"Укрзализныця" пока не может себе позволить консультации Deutsche Bahn, - Криклий
Предполагалось, что "Укрзализныцю" будут консультировать специалисты немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, однако сейчас компания не может этого себе позволить.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках. Но генерально - надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", - отметил он.
В то же время, по словам министра, трансформация будет продолжаться, "но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".
Напомним, в феврале 2020 года "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn. Согласно документу, на первом этапе речь идет о консультировании, а затем, в зависимости от успешности этого этапа, могут быть реализованы дальнейшие шаги.
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https://glavcom.ua/news/24-richna-divchina-stala-chlenom-naglyadovoji-radi-ukrzaliznici-iz-zarplatneyu-v-160-tisyach--671363.html
Свіженьке. 5 квітня 2020 http://fbi.media/news/ НОВОСТИ «Чудо»: 24-летняя секретарша стала топ-менеджером в «Укрзализныце» с зарплатой 160 тысяч в месяц
Эй, там наверху, вы совсем ох@ели? В состав наблюдательного совета «Укрзализныци» вошла 24-летняя девушка (!) с впечатляющей зарплатой.
Пока в стране все прикованы к ситуации, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на экономику страны, наблюдательный совет «Укрзализныци» пополнился еще одним участником. Так, в начале марта министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву.
http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-24-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/# http://fbi.media/contacts/ http://fbi.media/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-24-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#respond
Нехай би собі там і знайшли нянь. Чи корона впаде з голови через гординю?
Не вы ли часом взывали, что пассажирские перевозки, особенно электрички, убыточны?
Так сейчас у вас вроде как улучшение финансов, не?
Ви бачили ціни на квитки Deutsche Bahn? Готові платити за 10 хвилин електричкою ~100 грн.?
Так, німецькі консультанти, особливо не напружуючись, з легкістю зможуть вивести Укрзалізницю в надприбуткову установу, як це зробили з Нафтогазом - піднявши тарифи в рази!