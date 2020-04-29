ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити провадження проти Венедіктової за незадеклароване майно, - Стерненко
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Генерального прокурора Ірини Венедіктової через незадеклароване майно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.
"Суддя вищого антикорупційного суду задовольнила мою скаргу на бездіяльність слідчого та зобов‘язала НАБУ відкрити кримінальне провадження за моєю заявою. Заяву я подавав щодо недекларування майна (годинника за 10к євро та членства у ГО з ознаками прибутковості) генеральним прокурором України Ірини Венедіктової", - пише Стерненко.
Сергій Стерненко також зазначив, що після оприлюднення інформації про наявність у Генпрокурора Венедіктової незадекларованої квартири в центрі Києва вартістю не менше півмільйона доларів США клопотатиме, щоб ці відомості також перевірили антикорупційні органи.
"Після внесення відомостей до ЄРДР клопотатиму також і про дослідження фактів недекларування відомостей про право оренди/користування квартири Венедіктовою, про що днями повідомляли журналісти програми "СХЕМИ". Далі буде", - переконаний активіст.
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Не стоит мешать людям сходить с ума.
А.П.Чехов.Палата №6
ворші
Файним прокурором би став.
https://twitter.com/ValeryPavlenko Валерія Павленко https://twitter.com/ValeryPavlenko @ValeryPavlenko https://twitter.com/ValeryPavlenko/status/1255144869384740869 2 ч
Лишили без змін запобіжний захід для Юлії Кузьменко.
За ґратами вона перебуватиме, якщо нічого не зміниться, до 30го травня.
За увесь час, поки Юлія в ІТТ, їй усього двічі дозволили побачити сина.
Кому какое дело что мой дядя сапожник в Пензе и пьёт запоем?