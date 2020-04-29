ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити провадження проти Венедіктової за незадеклароване майно, - Стерненко

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Генерального прокурора Ірини Венедіктової через незадеклароване майно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.

"Суддя вищого антикорупційного суду задовольнила мою скаргу на бездіяльність слідчого та зобов‘язала НАБУ відкрити кримінальне провадження за моєю заявою. Заяву я подавав щодо недекларування майна (годинника за 10к євро та членства у ГО з ознаками прибутковості) генеральним прокурором України Ірини Венедіктової", - пише Стерненко.

Сергій Стерненко також зазначив, що після оприлюднення інформації про наявність у Генпрокурора Венедіктової незадекларованої квартири в центрі Києва вартістю не менше півмільйона доларів США клопотатиме, щоб ці відомості також перевірили антикорупційні органи.

"Після внесення відомостей до ЄРДР клопотатиму також і про дослідження фактів недекларування відомостей про право оренди/користування квартири Венедіктовою, про що днями повідомляли журналісти програми "СХЕМИ". Далі буде", - переконаний активіст.