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ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити провадження проти Венедіктової за незадеклароване майно, - Стерненко

ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити провадження проти Венедіктової за незадеклароване майно, - Стерненко

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Генерального прокурора Ірини Венедіктової через незадеклароване майно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.

"Суддя вищого антикорупційного суду задовольнила мою скаргу на бездіяльність слідчого та зобов‘язала НАБУ відкрити кримінальне провадження за моєю заявою. Заяву я подавав щодо недекларування майна (годинника за 10к євро та членства у ГО з ознаками прибутковості) генеральним прокурором України Ірини Венедіктової", - пише Стерненко.

Сергій Стерненко також зазначив, що після оприлюднення інформації про наявність у Генпрокурора Венедіктової незадекларованої квартири в центрі Києва вартістю не менше півмільйона доларів США клопотатиме, щоб ці відомості також перевірили антикорупційні органи.

"Після внесення відомостей до ЄРДР клопотатиму також і про дослідження фактів недекларування відомостей про право оренди/користування квартири Венедіктовою, про що днями повідомляли журналісти програми "СХЕМИ". Далі буде", - переконаний активіст.

ВАКС зобовязав НАБУ відкрити провадження проти Венедіктової за незадеклароване майно, - Стерненко 01

Автор: 

НАБУ (5097) Стерненко Сергій (393) Антикорупційний суд ВАКС (1982) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+29
На кол курву..
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28.04.2020 19:24 Відповісти
+17
таких бы Стерненко да побольше, глядишь Украина и очистилась бы от лайна.
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28.04.2020 19:44 Відповісти
+13
За год на коррупции погорело всего несколько человек.В казну государства поступило 14 тысяч гривен.За год.Зеля чемпион
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28.04.2020 19:37 Відповісти
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На кол курву..
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28.04.2020 19:24 Відповісти
арматури "десятки" буде достатньо
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28.04.2020 19:33 Відповісти
Цитата.
Не стоит мешать людям сходить с ума.
А.П.Чехов.Палата №6
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28.04.2020 19:32 Відповісти
Лайно з під генпрокурворші
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28.04.2020 19:33 Відповісти
За год на коррупции погорело всего несколько человек.В казну государства поступило 14 тысяч гривен.За год.Зеля чемпион
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28.04.2020 19:37 Відповісти
При Януковиче и то в казну больше денег поступало, хоть он их и крал со своимы сыновьями
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28.04.2020 19:45 Відповісти
И из 14тыс. - 3,4тыс. от штрафа самого Сытника за левый отдых.
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28.04.2020 23:56 Відповісти
Не,от бабушки без маски
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29.04.2020 04:25 Відповісти
Да на эту идиотку нужно открывать производство из-за самого факта ее существования.
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28.04.2020 19:38 Відповісти
Можна и отстранить пока,на время следствия.А дальше ,что суд назначит.
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28.04.2020 19:39 Відповісти
таких бы Стерненко да побольше, глядишь Украина и очистилась бы от лайна.
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28.04.2020 19:44 Відповісти
та будь их хоть миллион, страна всёравно выберет лайно
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28.04.2020 19:48 Відповісти
да да! припоминаю: "а какая разница!"
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28.04.2020 20:33 Відповісти
Народного героя Украины товарищу с пером!
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28.04.2020 23:03 Відповісти
Стерненко призначили б генеральним прокурором, то зразу пішли справу в кращу строну. Він навіть нічого не робив би, але вороги знали, що меч у його руках і не творили б злочинів і злиття держави. Тільки не кричіть, що немає юридичної освіти. Ті, хто мають юридичну освіту найбільше скоюють злочинів.Доведено фактами.
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29.04.2020 08:36 Відповісти
А він юрист, до речі.
Файним прокурором би став.
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29.04.2020 08:43 Відповісти
В июне 2016 окончил Государственный ВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» по специальности «Правоведение», младший специалист по праву.
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29.04.2020 09:11 Відповісти
Та невже? Що ж ви робите?!?! Так же й до Єрмака доберетесь! А потім (ото крамола) і до найвеличнішого! Уроборос (так здається) якийсь виходить - змія, що пожирає власний хвіст...
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28.04.2020 19:45 Відповісти
Поллярда квартира.сколько они пи€дят?вот где наши зарплаты по 4000$...
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28.04.2020 19:45 Відповісти
Мадам засветилась, но запах стойкий. Ростов не резиновый.
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28.04.2020 19:46 Відповісти
https://twitter.com/ValeryPavlenko

https://twitter.com/ValeryPavlenko Валерія Павленко https://twitter.com/ValeryPavlenko @ValeryPavlenko https://twitter.com/ValeryPavlenko/status/1255144869384740869 2 ч

Лишили без змін запобіжний захід для Юлії Кузьменко.
За ґратами вона перебуватиме, якщо нічого не зміниться, до 30го травня.
За увесь час, поки Юлія в ІТТ, їй усього двічі дозволили побачити сина.
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28.04.2020 19:46 Відповісти
Вот за шо форроффка сидела??
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28.04.2020 19:51 Відповісти
ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой за незадекларированное имущество, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9631
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28.04.2020 19:55 Відповісти
Мерзкая, надменная особа, которая постоянно позирует, с такой рожей ей лучше работать смотрителем в концлагере, или в гулаге, удивляет другое, где паяц находит такое, но судя по результатам выбора людей команды, паяц хронически попадает в дерьмо.
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28.04.2020 19:57 Відповісти
В мене таке враження, шо цю прорасєйську прокурву папаня мусор вистругав сокирою, а нє члєном!
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28.04.2020 20:05 Відповісти
А вы ЛИЧНО заполняли такую декларацию?
Кому какое дело что мой дядя сапожник в Пензе и пьёт запоем?
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28.04.2020 20:08 Відповісти
ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой / Венедиктова зависит от кодлана Коломойского который её поставил: «Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов». Но кодлан же изображает подсудность Венедиктовой бдящему законность ВАКСу ,которого она, Венедиктова, как бы боится . Что такое ВАКС. ВАКС: на шпагате между беспомощностью и желанием угодить Зе. «Весенние посадки» ТОП-коррупционеров переносятся на ноябрь 14 октября 2019 г / ВАКС отказался сообщить, почему Альперину "простили" 70 миллионов гривен залога/ ВАКС закрыл дело о декларации харьковского судьи/ ВАКС закрыл дело прокурора Кулика о незаконном обогащении /Для кодлана украинцы -бараны для стрижки, которым можно впаривать выгодное кодлану.
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28.04.2020 20:19 Відповісти
Ох добалуется Стерненко, у него же статья растрельная.
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28.04.2020 20:38 Відповісти
Закончится ничем. Зелёнки отпишутся, что состава преступления нет. Квартира просто в бесплатном пользовании от очередного поклонника женщины неземной красоты. Да и все на том.
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28.04.2020 20:55 Відповісти
І що це була не квартира, а нежиле примішення, яке орендував під штаб Коля Велюровий.
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28.04.2020 22:15 Відповісти
И сейчас в нем живут чудом спасшиеся от режима Порошенко бедные повстанцы.
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28.04.2020 22:19 Відповісти
Их туда на платформе ещё Сивохо привёз и пиццой угощал.
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28.04.2020 22:41 Відповісти
Мужик молодец !))
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28.04.2020 22:21 Відповісти
Ответом цидульке будет официальная цидулька из НАБУ.
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28.04.2020 23:36 Відповісти
Корупціонер, малорос і двійочник, не має право очолювати Генеральну прокуратуру.
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29.04.2020 08:20 Відповісти
 
 