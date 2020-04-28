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ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой за незадекларированное имущество, - Стерненко

ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой за незадекларированное имущество, - Стерненко

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.

Как  передает Цензор.НЕТ., об этом в Фейсбуке сообщил общественный активист Сергей Стерненко.

"Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворила мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - пишет Стерненко.

Сергей Стерненко также отметил, что после обнародования информации о наличии у Генпрокурора Венедиктовой незадекларированной квартиры в центре Киева стоимостью не менее полумиллиона долларов США будет ходатайствовать, чтобы эти сведения также проверили антикоррупционные органы.

"После внесения сведений в ЕРДР будет ходатайствовать также и об исследованиях фактов недекларирования сведений о праве аренды / пользования квартиры Венедиктовой, о чем на днях сообщали журналисты программы" СХЕМЫ ". Продолжение следует", - убежден активист.

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ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой за незадекларированное имущество, - Стерненко 01

Автор: 

НАБУ (4233) Стерненко Сергей (403) Антикоррупционный суд (1223) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+29
На кол курву..
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28.04.2020 19:24 Ответить
+17
таких бы Стерненко да побольше, глядишь Украина и очистилась бы от лайна.
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28.04.2020 19:44 Ответить
+13
За год на коррупции погорело всего несколько человек.В казну государства поступило 14 тысяч гривен.За год.Зеля чемпион
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28.04.2020 19:37 Ответить
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На кол курву..
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28.04.2020 19:24 Ответить
арматури "десятки" буде достатньо
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28.04.2020 19:33 Ответить
Цитата.
Не стоит мешать людям сходить с ума.
А.П.Чехов.Палата №6
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28.04.2020 19:32 Ответить
Лайно з під генпрокурворші
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28.04.2020 19:33 Ответить
За год на коррупции погорело всего несколько человек.В казну государства поступило 14 тысяч гривен.За год.Зеля чемпион
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28.04.2020 19:37 Ответить
При Януковиче и то в казну больше денег поступало, хоть он их и крал со своимы сыновьями
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28.04.2020 19:45 Ответить
И из 14тыс. - 3,4тыс. от штрафа самого Сытника за левый отдых.
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28.04.2020 23:56 Ответить
Не,от бабушки без маски
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29.04.2020 04:25 Ответить
Да на эту идиотку нужно открывать производство из-за самого факта ее существования.
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28.04.2020 19:38 Ответить
Можна и отстранить пока,на время следствия.А дальше ,что суд назначит.
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28.04.2020 19:39 Ответить
таких бы Стерненко да побольше, глядишь Украина и очистилась бы от лайна.
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28.04.2020 19:44 Ответить
та будь их хоть миллион, страна всёравно выберет лайно
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28.04.2020 19:48 Ответить
да да! припоминаю: "а какая разница!"
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28.04.2020 20:33 Ответить
Народного героя Украины товарищу с пером!
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28.04.2020 23:03 Ответить
Стерненко призначили б генеральним прокурором, то зразу пішли справу в кращу строну. Він навіть нічого не робив би, але вороги знали, що меч у його руках і не творили б злочинів і злиття держави. Тільки не кричіть, що немає юридичної освіти. Ті, хто мають юридичну освіту найбільше скоюють злочинів.Доведено фактами.
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29.04.2020 08:36 Ответить
А він юрист, до речі.
Файним прокурором би став.
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29.04.2020 08:43 Ответить
В июне 2016 окончил Государственный ВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» по специальности «Правоведение», младший специалист по праву.
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29.04.2020 09:11 Ответить
Та невже? Що ж ви робите?!?! Так же й до Єрмака доберетесь! А потім (ото крамола) і до найвеличнішого! Уроборос (так здається) якийсь виходить - змія, що пожирає власний хвіст...
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28.04.2020 19:45 Ответить
Поллярда квартира.сколько они пи€дят?вот где наши зарплаты по 4000$...
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28.04.2020 19:45 Ответить
Мадам засветилась, но запах стойкий. Ростов не резиновый.
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28.04.2020 19:46 Ответить
https://twitter.com/ValeryPavlenko

https://twitter.com/ValeryPavlenko Валерія Павленко https://twitter.com/ValeryPavlenko @ValeryPavlenko https://twitter.com/ValeryPavlenko/status/1255144869384740869 2 ч

Лишили без змін запобіжний захід для Юлії Кузьменко.
За ґратами вона перебуватиме, якщо нічого не зміниться, до 30го травня.
За увесь час, поки Юлія в ІТТ, їй усього двічі дозволили побачити сина.
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28.04.2020 19:46 Ответить
Вот за шо форроффка сидела??
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28.04.2020 19:51 Ответить
ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой за незадекларированное имущество, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9631
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28.04.2020 19:55 Ответить
Мерзкая, надменная особа, которая постоянно позирует, с такой рожей ей лучше работать смотрителем в концлагере, или в гулаге, удивляет другое, где паяц находит такое, но судя по результатам выбора людей команды, паяц хронически попадает в дерьмо.
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28.04.2020 19:57 Ответить
В мене таке враження, шо цю прорасєйську прокурву папаня мусор вистругав сокирою, а нє члєном!
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28.04.2020 20:05 Ответить
А вы ЛИЧНО заполняли такую декларацию?
Кому какое дело что мой дядя сапожник в Пензе и пьёт запоем?
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28.04.2020 20:08 Ответить
ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой / Венедиктова зависит от кодлана Коломойского который её поставил: «Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов». Но кодлан же изображает подсудность Венедиктовой бдящему законность ВАКСу ,которого она, Венедиктова, как бы боится . Что такое ВАКС. ВАКС: на шпагате между беспомощностью и желанием угодить Зе. «Весенние посадки» ТОП-коррупционеров переносятся на ноябрь 14 октября 2019 г / ВАКС отказался сообщить, почему Альперину "простили" 70 миллионов гривен залога/ ВАКС закрыл дело о декларации харьковского судьи/ ВАКС закрыл дело прокурора Кулика о незаконном обогащении /Для кодлана украинцы -бараны для стрижки, которым можно впаривать выгодное кодлану.
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28.04.2020 20:19 Ответить
Ох добалуется Стерненко, у него же статья растрельная.
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28.04.2020 20:38 Ответить
Закончится ничем. Зелёнки отпишутся, что состава преступления нет. Квартира просто в бесплатном пользовании от очередного поклонника женщины неземной красоты. Да и все на том.
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28.04.2020 20:55 Ответить
І що це була не квартира, а нежиле примішення, яке орендував під штаб Коля Велюровий.
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28.04.2020 22:15 Ответить
И сейчас в нем живут чудом спасшиеся от режима Порошенко бедные повстанцы.
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28.04.2020 22:19 Ответить
Их туда на платформе ещё Сивохо привёз и пиццой угощал.
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28.04.2020 22:41 Ответить
Мужик молодец !))
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28.04.2020 22:21 Ответить
Ответом цидульке будет официальная цидулька из НАБУ.
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28.04.2020 23:36 Ответить
Корупціонер, малорос і двійочник, не має право очолювати Генеральну прокуратуру.
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29.04.2020 08:20 Ответить
 
 