ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой за незадекларированное имущество, - Стерненко
Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.
Как передает Цензор.НЕТ., об этом в Фейсбуке сообщил общественный активист Сергей Стерненко.
"Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворила мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - пишет Стерненко.
Сергей Стерненко также отметил, что после обнародования информации о наличии у Генпрокурора Венедиктовой незадекларированной квартиры в центре Киева стоимостью не менее полумиллиона долларов США будет ходатайствовать, чтобы эти сведения также проверили антикоррупционные органы.
"После внесения сведений в ЕРДР будет ходатайствовать также и об исследованиях фактов недекларирования сведений о праве аренды / пользования квартиры Венедиктовой, о чем на днях сообщали журналисты программы" СХЕМЫ ". Продолжение следует", - убежден активист.
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Не стоит мешать людям сходить с ума.
А.П.Чехов.Палата №6
ворші
Файним прокурором би став.
https://twitter.com/ValeryPavlenko Валерія Павленко https://twitter.com/ValeryPavlenko @ValeryPavlenko https://twitter.com/ValeryPavlenko/status/1255144869384740869 2 ч
Лишили без змін запобіжний захід для Юлії Кузьменко.
За ґратами вона перебуватиме, якщо нічого не зміниться, до 30го травня.
За увесь час, поки Юлія в ІТТ, їй усього двічі дозволили побачити сина.
Кому какое дело что мой дядя сапожник в Пензе и пьёт запоем?