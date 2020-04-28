ВАКС обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой за незадекларированное имущество, - Стерненко

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом в Фейсбуке сообщил общественный активист Сергей Стерненко.

"Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворила мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - пишет Стерненко.

Сергей Стерненко также отметил, что после обнародования информации о наличии у Генпрокурора Венедиктовой незадекларированной квартиры в центре Киева стоимостью не менее полумиллиона долларов США будет ходатайствовать, чтобы эти сведения также проверили антикоррупционные органы.

"После внесения сведений в ЕРДР будет ходатайствовать также и об исследованиях фактов недекларирования сведений о праве аренды / пользования квартиры Венедиктовой, о чем на днях сообщали журналисты программы" СХЕМЫ ". Продолжение следует", - убежден активист.

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