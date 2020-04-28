Антитерористичний центр допомагатиме СБУ в здійсненні контррозвідувальної діяльності, - Зеленський змінив указ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни в указ щодо положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах СБУ.

Згідно з указом №159/2020 року, опублікованому на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ. Зокрема, положення про діяльність Антитерористичного центру доповнено пунктом, який передбачає сприяння органам і підрозділам Служби безпеки України в здійсненні контррозвідувальної діяльності в інтересах гарантування державної безпеки.

Крім того, президент скоротив кількість заступників керівника Антитерористичного центру з чотирьох до двох.

Також додано норми про діяльність штабу Антитерористичного центру. Так, штаб сприятиме органам і підрозділам Служби безпеки України в здійсненні контррозвідувальної діяльності в інтересах гарантування державної безпеки та інше.

Крім того, штаб забезпечуватиме наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Центру.

Також змінилося формулювання деяких функцій координаційних груп Антитерористичного центру при регіональних органах Служби безпеки України. Зокрема, глава держави визначив, що такі групи розробляють рекомендації, спрямовані на вдосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів і мінімізації їхніх наслідків; визначають потребу в силах і засобах, які можуть використовуватися у протидії терористичним проявам.

Нагадаємо, Антитерористичний центр - постійно діючий орган при Службі безпеки України, який здійснює координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом у запобіганні терористичним актам щодо державних діячів, критичних об'єктів життєзабезпечення населення, об'єктів підвищеної небезпеки, актів, що загрожують життю і здоров'ю значної кількості людей, і їх припинення.

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