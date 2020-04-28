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Антитерористичний центр допомагатиме СБУ в здійсненні контррозвідувальної діяльності, - Зеленський змінив указ

Антитерористичний центр допомагатиме СБУ в здійсненні контррозвідувальної діяльності, - Зеленський змінив указ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни в указ щодо положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах СБУ.

Згідно з указом №159/2020 року, опублікованому на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ. Зокрема, положення про діяльність Антитерористичного центру доповнено пунктом, який передбачає сприяння органам і підрозділам Служби безпеки України в здійсненні контррозвідувальної діяльності в інтересах гарантування державної безпеки.

Крім того, президент скоротив кількість заступників керівника Антитерористичного центру з чотирьох до двох.

Також додано норми про діяльність штабу Антитерористичного центру. Так, штаб сприятиме органам і підрозділам Служби безпеки України в здійсненні контррозвідувальної діяльності в інтересах гарантування державної безпеки та інше.

Крім того, штаб забезпечуватиме наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Центру.

Також змінилося формулювання деяких функцій координаційних груп Антитерористичного центру при регіональних органах Служби безпеки України. Зокрема, глава держави визначив, що такі групи розробляють рекомендації, спрямовані на вдосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів і мінімізації їхніх наслідків; визначають потребу в силах і засобах, які можуть використовуватися у протидії терористичним проявам.

Нагадаємо, Антитерористичний центр - постійно діючий орган при Службі безпеки України, який здійснює координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом у запобіганні терористичним актам щодо державних діячів, критичних об'єктів життєзабезпечення населення, об'єктів підвищеної небезпеки, актів, що загрожують життю і здоров'ю значної кількості людей, і їх припинення.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24384) контррозвідка (470) СБУ (12986) наказ (445)


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Не існує держави, яка би могла попередити усі теракти.
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28.04.2020 19:40 Відповісти
Опера СБУ бояться затримувати диверсантів, їм для цього потрібно задіювати АТЦ СБУ, а це призведе до витоку інформації про планування затримання і ніякого затримання не буде! Навіщо нам таке нікчемне СБУ, яке є воєнною організацією і опера мають право на носіння зброї, якщо вони не можуть затримати диверсантів самостійно і мають для цього залучати Альфу? Ну за що ми платимо СБУшникам гроші? Якщо вони не можуть самі нічого зробити і перетворились на товстих та лінивих контрабандистів та злочинців, то може забрати в них зброю та погони? Хай будуть цивільними. Я б взагалі це кодло непрофесіоналів розігнав до біса. Вони можуть тільки контрафактні маски арештовувати!
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28.04.2020 20:38 Відповісти
Иии? Что следует из сего вывода?
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28.04.2020 21:58 Відповісти
Ермак утвердил кацапские хотелки через подпись дрессированной обезьянки по кличке Зе.
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28.04.2020 19:42 Відповісти
Зеля уже контраразведчик Штирлиц
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28.04.2020 19:43 Відповісти
дедуля, у тебя совсем плохо с головой? Штирлиц вообще-то был разведчиком, причем здесь контрразведчик Штирлиц?
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28.04.2020 22:00 Відповісти
А я часом подумал,что будут 95 Квартал охранять.
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28.04.2020 19:59 Відповісти
Завів туди ФСБ?
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28.04.2020 20:11 Відповісти
Бессмысленная писулька.Бо у нас нема борьбы с терроризмом,а есть война с Мордовией
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28.04.2020 21:47 Відповісти
 
 