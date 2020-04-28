Антитеррористический центр будет помогать СБУ в проведении контрразведывательной деятельности, - Зеленский изменил указ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ относительно положения об Антитеррористическом центре и его координационных группах при региональных органах СБУ.

Согласно указу №159/2020, опубликованном на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ. В частности, положение о деятельности Антитеррористического центра дополнено пунктом, который предусматривает содействие органам и подразделениям Службы безопасности Украины в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности.

Кроме того, президент сократил количество заместителей руководителя Антитеррористического центра с четырех до двух.

Также добавлены нормы о деятельности штаба Антитеррористического центра. Так, штаб будет способствовать органам и подразделениям Службы безопасности Украины в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности и прочее.

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Кроме того, штаб будет обеспечивать научное, организационное, документальное, информационное, экспертно-аналитическое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Центра.

Также изменилась формулировка некоторых функций координационных групп Антитеррористического центра при региональных органах Службы безопасности Украины. В частности, глава государства определил, что такие группы разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование территориальной подсистемы единой государственной системы предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий; определяют потребность в силах и средствах, которые могут использоваться в противодействии террористическим проявлениям.

Напомним, Антитеррористический центр - постоянно действующий органом при Службе безопасности Украины, который осуществляет координацию деятельности субъектов борьбы с терроризмом в предотвращении террористических актов в отношении государственных деятелей, критических объектов жизнеобеспечения населения, объектов повышенной опасности, актам, которые угрожают жизни и здоровью значительного количества людей, и их прекращении.

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