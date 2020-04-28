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Антитеррористический центр будет помогать СБУ в проведении контрразведывательной деятельности, - Зеленский изменил указ

Антитеррористический центр будет помогать СБУ в проведении контрразведывательной деятельности, - Зеленский изменил указ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ относительно положения об Антитеррористическом центре и его координационных группах при региональных органах СБУ.

Согласно указу №159/2020, опубликованном на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ. В частности, положение о деятельности Антитеррористического центра дополнено пунктом, который предусматривает содействие органам и подразделениям Службы безопасности Украины в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности.

Кроме того, президент сократил количество заместителей руководителя Антитеррористического центра с четырех до двух.

Также добавлены нормы о деятельности штаба Антитеррористического центра. Так, штаб будет способствовать органам и подразделениям Службы безопасности Украины в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности и прочее.

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Кроме того, штаб будет обеспечивать научное, организационное, документальное, информационное, экспертно-аналитическое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Центра.

Также изменилась формулировка некоторых функций координационных групп Антитеррористического центра при региональных органах Службы безопасности Украины. В частности, глава государства определил, что такие группы разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование территориальной подсистемы единой государственной системы предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий; определяют потребность в силах и средствах, которые могут использоваться в противодействии террористическим проявлениям.

Напомним, Антитеррористический центр - постоянно действующий органом при Службе безопасности Украины, который осуществляет координацию деятельности субъектов борьбы с терроризмом в предотвращении террористических актов в отношении государственных деятелей, критических объектов жизнеобеспечения населения, объектов повышенной опасности, актам, которые угрожают жизни и здоровью значительного количества людей, и их прекращении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20899) контрразведка (496) СБУ (20055) указ (528)


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Не існує держави, яка би могла попередити усі теракти.
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28.04.2020 19:40 Ответить
Опера СБУ бояться затримувати диверсантів, їм для цього потрібно задіювати АТЦ СБУ, а це призведе до витоку інформації про планування затримання і ніякого затримання не буде! Навіщо нам таке нікчемне СБУ, яке є воєнною організацією і опера мають право на носіння зброї, якщо вони не можуть затримати диверсантів самостійно і мають для цього залучати Альфу? Ну за що ми платимо СБУшникам гроші? Якщо вони не можуть самі нічого зробити і перетворились на товстих та лінивих контрабандистів та злочинців, то може забрати в них зброю та погони? Хай будуть цивільними. Я б взагалі це кодло непрофесіоналів розігнав до біса. Вони можуть тільки контрафактні маски арештовувати!
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28.04.2020 20:38 Ответить
Иии? Что следует из сего вывода?
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28.04.2020 21:58 Ответить
Ермак утвердил кацапские хотелки через подпись дрессированной обезьянки по кличке Зе.
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28.04.2020 19:42 Ответить
Зеля уже контраразведчик Штирлиц
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28.04.2020 19:43 Ответить
дедуля, у тебя совсем плохо с головой? Штирлиц вообще-то был разведчиком, причем здесь контрразведчик Штирлиц?
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28.04.2020 22:00 Ответить
А я часом подумал,что будут 95 Квартал охранять.
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28.04.2020 19:59 Ответить
Завів туди ФСБ?
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28.04.2020 20:11 Ответить
Бессмысленная писулька.Бо у нас нема борьбы с терроризмом,а есть война с Мордовией
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28.04.2020 21:47 Ответить
 
 