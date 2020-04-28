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У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна

У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна

У травні 8,4 мільйона осіб отримають підвищені пенсії. Виплати проіндексують на 11% і їхній розмір виросте в середньому на 260 гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становив 3082 гривні 98 копійок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індексацію пенсій буде проведено 1 травня, - Пенсійний фонд

Автор: 

пенсіонери (894) пенсія (1597) Міністерство соціальної політики (1275) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+14
1500 гривень средняя пенсия. как и все гос. эти статистики, можно смело делить на 2 и будет реальная цифра.
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28.04.2020 20:43 Відповісти
+13
аж на 260 грывень, ну теперь точно слово сдержал шо конец эпохи бидности, ай да зеля)))
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28.04.2020 20:45 Відповісти
+12
---средний размер пенсий в Украине составил 3082 гривны 98 копеек.

Правильно. При европейских ценах на продукты в магазинах.
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28.04.2020 20:41 Відповісти
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---средний размер пенсий в Украине составил 3082 гривны 98 копеек.

Правильно. При европейских ценах на продукты в магазинах.
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28.04.2020 20:41 Відповісти
1500 гривень средняя пенсия. как и все гос. эти статистики, можно смело делить на 2 и будет реальная цифра.
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28.04.2020 20:43 Відповісти
аж на 260 грывень, ну теперь точно слово сдержал шо конец эпохи бидности, ай да зеля)))
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28.04.2020 20:45 Відповісти
Минимальная 1638 грн.
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28.04.2020 20:46 Відповісти
Здесь конфетка не в минималке пенсии. А в том что у тех у кого чуть больше, ну допустим 1700гр и до 2000 гр включительно---так таких до 3,5 миллиона пенсов! Просто работали на минимальных зарплатах и получили при нужном стаже на пару червонцев больше минималки. И тех кто на минималке запросто 3 миллиона! Эти люди абсолютно за бортом жизни! Причем до смерти даже если до 100 лет доживай! Ведь сколько не будут добавлять, им всегда меньше всех будет. Ну вот тысячу кинули одноразово. И у кого 1700 и у кого 4999гр. А цены одинаковы! А почему не наоборот. У кого 2 т тому 2,5, у кого от 2 до 3т, тому 1,500, у кого 3200-4 т гр, тому 1 т гр и 500 оставшимся! Ну так примерно. А ведь просто всё.
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28.04.2020 21:05 Відповісти
Тоже волосы дыбом встают когда вокруг одно неравноправие и маразм. Одни получают 15-20тыщ пенсии, судьям и прокурорам вообще по 40-50тыщ пенсии лупят, другие 1,5тыс. При етом у тех кто получает минималку стаж переваливает за 35-40 лет. Потому что 30 лет Украиной правят преступники и мафиозные кланы. Нам рассказывают что мы идем в Европу при етом у нас больше половины людей получают ниже реального прожиточного минимума. Не может человек питаться меньше чем ему нужно для поддержания жизнеспособности. Тоесть страной правят фашисты.. В первую очередь нужно обеспечить пенсией и зарплатой не менее прожиточного минимума людей низшей категории, а потом уже повышать пенсии для чиновников которые и так икуру жрут и по два раза в год ездят отдыхать за бугор
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28.04.2020 21:37 Відповісти
Реальная проблема в беспринципности народа. Все сроки совершать ошибки закончились. Причём ошибки базовые, национальные, основополагаяющие. Чуть не логичный вроде пример----народ Румынии. Ну не особо они жили всегда. Хотя нефть у них есть. Ну как то так жили. Трудной дорогой идут сегодня, но идут в нужную сторону и все причём, уже в НАТО и ЕС. Бедных много. Но минималка пенсия 400 евро. Много на заработках, но в ЕС. Под зонтиком они. Мы удивляем крепко. Но себя. Так долго не будет. Так устроено. Если долго шататься в разные стороны по собственному желанию---однажды упадёшь окончательно. И беда в том что никто уже не поможет встать. Ведь долго помогали до падения. Надоело всем помогать. Помогают ведь впереди идущему. Остальные идут по проторенной дороге и без оглядки.
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28.04.2020 22:19 Відповісти
Да хватит трындеть уже, что у нас народ не тот, что все время делает ошибки - это все циничный трёп. Пора уже признать что у нас страной правит обычная воровская банда и выбирай ты хоть кого результат будет такой же или еще хуже что мы и наблюдаем. Пока всех тварей не перевешаете толку не будет, так и будет фирташ, кал мойский или ахметка назначать своих живоглотов.
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28.04.2020 23:07 Відповісти
Я и сам считал всегда и сегодня что отвечать на вопрос вопросом не конструктивно. Даже у следователя. Мы все и каждый в отдельности, как и вы кстати, всё время говорим в третьем лице---о ком то другом как бы. Это знаменитое *ОНИ*----там, здесь, опять, вчера, всегда, снова, вечно и прочее. Есть такая констатация старая и вроде верная как аксиома. *Народ не виноват*, ну в смысле чаще всего в том какая у него народа власть на сегодня! Ну часто так говорят. А теперь вопрос к вам или всем и опять по проклятой логике---А КТО ВИНОВАТ ТОГДА??? Ну кто тот третий??? Кроме народа и его власти? Мой возраст здесь ни к чему, скажем так---в позапрошлое воскресенье скушал 67 пасочку в этой жизни. И для себя считаю и давно что кроме моего народа вместе со мной конечно---НИКТО и не виноват!
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28.04.2020 23:21 Відповісти
галочки в бюллетенях ставили те твари, что были избраны?
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29.04.2020 05:10 Відповісти
А хто цю банду привів до влади?
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29.04.2020 06:22 Відповісти
Якщо час робити помилки закінчився, то якого путіна ти досі пишеш російською?
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29.04.2020 06:25 Відповісти
Так Юрик у меня житуха сложилась что ноут у меня уже 12 лет как , большой зараза, *Хъюллет Паккард* 635. И в сети я тоже чуть больше как. Жаль выбросить конечно. Допёр? Кстати была у меня ещё одна как вроде кацапская сепарская штука, звалась *Моторола* грамм 500 весила, не меньше. Антенка торчала как писюн мизинец, на стальной скобе, как кобуру носил на поясе. Тебе скока годков? Тот телефончик у меня был 21 год назад кстати. Может одногодки? А ты сбрось в ответ через 3 мин как это прочтёшь первые три слова в начале 3 главы поэмы Котляревского *Энеида*---тогда и куплю с украинским алфавитом ноут--а может и не куплю. Кстати с той *Моторолы* я в те годики мог позвонить дружку в самолёт что летел например с Кёльна до Канар. Правда дорого тогда сотовая связь зараза стоила----50-80 центов мин! Я уже свои ошибки не исправлю. Ты не промахнись---как та Асунта в старом кине 45 лет назад! Ущучил?
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29.04.2020 18:51 Відповісти
А ну, Боріку, покажи ще раз свою круть - купи великий ґудзик для пальта, такий, наприклад, - https://prom.ua/p1006325503-pugovitsy-swarovski-3122.html , та приший його собі на лобі. Будеш пристібати за нього губу, щоб не розкочувалася. Не вартий ти вендети, балаболе, якщо не можеш докумекати, як за допомогою рос1йського алфав1ту писати українською. Ущучити ти не можеш, лише усудачити. Через літеру "М".
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30.04.2020 07:54 Відповісти
Ноут чистый американец---не работает по украински. Бабушка моя другое слово применяла *усудомыты* это значить угробить, сломать. доканать, доломать что долго работало. Пока. Удачи и здоровья!
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30.04.2020 19:59 Відповісти
Ти, Борю, хоч і Дородний, і щоки надуваєш так, що власного прутня через них побачити не можеш, але такий смішний. На комп'ютері, байдуже якому - американському, китайському, чи ще якомусь установлена операційна система. На твоєму Г'юлет Паккарді це,200%, Віндоуз (бо з Лінуксом ти 500% не впорався б, то для професіоналів). Не важливо - якої він версії. Там інстальовані, мабуть, всі мови для яких існує писемність. Ти навіть не знаєш, що такі існують. Треба лише активізувати ту, яка тобі потрібна. А тепер роби так. Управому нижньому кутку монітора позначена мова, якою ти зараз користуєшся. Клацни по ній лівою кнопкою миші. У відкритому меню вибери рядок "Мовні параметри", клацни по ньому. Відкриється вікно, у якому вибери "Додавання основної мови" (поруч - плюс у квадратику), клацни по ньому. Відкриється перелік мов у алфавітному порядку. Не їж уху, а прокручуй цей перелік аж поки не знайдеш українську (вона - на літеру "у". Не переплутай!). ВИБЕРИ ЇЇ! І користуйся на здоров'я. Дякувати мені не треба. Але, якщо ти ще рах напишеш мені кацапською, я не знаю що тобі зроблю, лише здогадуюсь
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01.05.2020 17:54 Відповісти
Так надо было откладывать, раз налогов не платили. Кто ж им теперь доктор?
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28.04.2020 22:30 Відповісти
ну да, тебе легко рассуждать...
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28.04.2020 23:23 Відповісти
Они бы сволочи пожили бы на такую пенсию, а то себе сотни тысяч, а людям копейки...
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28.04.2020 23:21 Відповісти
https://censor.net/user/467623https://censor.net/user/467623

1500 гривень средняя пенсия
Просветите нас. Что же её так тянет вниз? По 80 тысяч пенсия у судей. Какая же тогда минимальная? Боюсь представить. Или кто то в цифрах путается? А может просто ляпнуть?
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28.04.2020 21:08 Відповісти
ну м.б. и 3082, с учетом того, что определенные круги типа судьи-прокуроры, гос.административные работники, всякого рода управленцы получают пенсии не то что десятки тысяч, но иногда и сотни. если прикинуть, что 10% пенсов получает пенсию хотя бы по 20000 грн, а 90% - по 1500, то средняя примерно так и будет - 3350
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29.04.2020 00:47 Відповісти
Не знаю как по всей Европе, но у нас цены на продукты выше чем в Польше
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28.04.2020 20:49 Відповісти
Polse samyje niskije ceni Evrope po produktam
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28.04.2020 21:00 Відповісти
Так в Польше же не народ не кричит как у нас, что высокие цены ето очень хорошо значит больше в бюджет денег пойдет. В Польше не кричат что нужно сжигать евробляхеров потому что они не хотят платить растаможку 300% от стоимости автомобиля, В Польше нету Пети и Ахметова с *зелеными тарифами* в 10 раз выше реальной цены на електроенергию.
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28.04.2020 21:19 Відповісти
+++
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28.04.2020 22:06 Відповісти
Хтось жере м'ясо, а хтось і капусті радий, але в середньому вони обидва їдять голубці! Ось така статистика....
От чому на "Г+Г" рік тому зникли майже щоденні звіти про ціну борщового набору? Або деінде про індекс бігмака... Невже "народна" влада так накерувала, що тепер їй соромно таке озвучувати?
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28.04.2020 21:01 Відповісти
за115 баксов , зельц вам обеспечит щасливую старость
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29.04.2020 15:53 Відповісти
На гривну или даже две!!!
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28.04.2020 20:42 Відповісти
А закон говорит что должны были в марте! а еще более старый закон говорит что сразу после принятия бюджета! но кого те законы волнуют да!!
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28.04.2020 20:45 Відповісти
Довели людей до того, что даже этот мизер является повышением. Суки! на 1 раз сходить в магазин....
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28.04.2020 20:45 Відповісти
твари, такое повышение ваше до сраки, чтоб вашим детям так повышали такой мизер.
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28.04.2020 23:28 Відповісти
В нормальных странах повышают пенсии на 100-200$, а в зебиленде на 10$
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28.04.2020 20:46 Відповісти
Ну при Свинарчуках тоже пенсию подняли за 5 лет аж на 100 гривень и то за счет евробляхеров. При етом екс чиновникам и мусорам подняли пенсии в несколько раз.
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28.04.2020 21:16 Відповісти
да и то не всем.
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28.04.2020 23:30 Відповісти
Працюючим пенсіонерам дуля - не цибуля, в очі не пече, дуля означає - Зе не любиш ти мене!🐸
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28.04.2020 20:49 Відповісти
В мае 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 5441
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28.04.2020 20:51 Відповісти
Выплаты проиндексируют на 11% и их размер вырастет в среднем на 260 гривен

Слава Зеленскому ! Теперь заживем
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28.04.2020 20:53 Відповісти
Скільки тобі дадуть?
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28.04.2020 21:02 Відповісти
Мне ? Мне дадут ****** на воротник . Я не доживу до пенсии .
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28.04.2020 21:10 Відповісти
Через пару месяцев бизнес закроется, налоги перестанут платить и пенсии никто уже получать не будет!
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28.04.2020 20:57 Відповісти
Нет не так... "... - бизнес закроется, налоги перестанут платить и будут выплачивать только высокие пенсии!" (ну в смысле всем поцам у которых пенсия на 2-3 порядка выше, остальным х-нарыло)
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28.04.2020 23:14 Відповісти
Средняя пенсия весной 2013 была 1510 грн или 180 долларов. а сейчас стала 3082 или 110 долларов.
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28.04.2020 21:00 Відповісти
это индексация, а не повышение
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28.04.2020 21:05 Відповісти
Нет, это не индексация и не повышение. Это перерасчёт.
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28.04.2020 21:22 Відповісти
где делась индексация за март и апрель твари зеленые ?
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28.04.2020 21:06 Відповісти
Всем дали по тыще, вот и индексация за 2 месяца.
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28.04.2020 21:09 Відповісти
Зачем она Вам надо? Вы и за май не получите. Наберите в запрос - с какой суммы идёт индексация.
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28.04.2020 21:14 Відповісти
затухни зелень ,вопрос- где индексация ? по закону,в подачках я не нуждаюсь
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29.04.2020 13:08 Відповісти
Менше 10 доларів.Кінець епохи бідності.
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28.04.2020 21:07 Відповісти
еге ж. починається епоха злиднів
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29.04.2020 00:52 Відповісти
3082 гривни ето около 100Евро. При етом цены у нас Европейские. Тоесть ниже плинтуса. В Европе нищим и беженцам дают по 500Евро помощи. Почему же МВФ не требует поднять пенсии и зарплаты выше прожиточного минимума, вместо етого кричат что нам нада поднять цены на електроенергию и газ, якобы у нас они не дотягивают до европейских
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28.04.2020 21:14 Відповісти
Зебільйо-73 не хотіло йти курсом євроінтеграції? Нехай збирає ягель.
Вчора порадив цим зайнятися молодому зебілу із сусіднього будинку, якого "скоротили" у перший же день карантину (якась автоділерська мережа). Здається він так і не зрозумів причинно-наслідкових зв'язків. А зебілом він став виключно тому що хотів відкосити від призову.
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28.04.2020 21:28 Відповісти
Зашел на сайт ПФ в свой кабинет..уже пересчитали..+880 грн..Ну хоть шо то добавили
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28.04.2020 21:15 Відповісти
Врёшь.
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28.04.2020 21:30 Відповісти
Врёт . Это у него должна пенсия быть не ниже 7920 . А таким добавлять не будут .
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28.04.2020 22:13 Відповісти
да нет, он не врёт, он просто - п#здит, вот и всё.
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28.04.2020 23:44 Відповісти
У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 1005
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29.04.2020 11:51 Відповісти
работать надо было..что бы пенсия была достойная..это еще у меня средняя.....среди коллег..но и специальность среднеоплачиваемая....регресс не оформял..совесть есть в отличии от зе лебобиков
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29.04.2020 11:54 Відповісти
Вибачте. Бажаю Вам найкращого.
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01.05.2020 17:32 Відповісти
Якщо зелені смердючки проіндексують мою пенсію, я вважатиму своїм обов'язком переказати суму підвищення іншим "смердючкам": скунсам у Миколаївському зоопарку. Кілька років тому відвідав той зоопарк, скунсик реально сподобався.
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28.04.2020 21:21 Відповісти
У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 4044
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28.04.2020 21:30 Відповісти
Та не "страждайте" так за народ. Залиште і йому щось поїсти.
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28.04.2020 21:43 Відповісти
+1000!
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29.04.2020 00:53 Відповісти
ой ребята-зебобики, у вас не только ослиные мозги, но и ослиные уши - выдерживают столько лапши
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28.04.2020 21:34 Відповісти
Вот ту лапшу і будуть їсти.
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28.04.2020 21:41 Відповісти
Считают миллионы осчастливленных и преподносят как какое-то достижение . А почему скромно и старательно умалчивается , что тем , кто получает 6 тысяч и более , ничего не добавят ? Кто работал библиотекарем или уборщицей и имеет все шансы дожить до 90 и работников вредных профессий , кто угробил своё здоровье - всех уравняют . Социальная справедливость аж зашкаливает
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28.04.2020 21:42 Відповісти
Бо саме прибиральниці й голосували за зебобіків. Мабуть вони для чогось ще потрібні зебобікам, хоча більшість із них свою роль одноразових "ізделий" вже виконали.
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28.04.2020 21:49 Відповісти
Это все пережитки кАмунизЬма. Вся пенсионная система это коммуняцкая методика, т.с. солидарная система. Человек работает, а размер пенсии в конечном итоге начисляет какой нибудь клерк по долбанутой какой то ХВормуле придуманной такими же далбанутыми министрами и "освячены" такими же далбанутыми депутатами. Теперь мы это выдыхивает и еще лет 50 будем выдыхивать... Я всегда говорил и буду говорить, долбанный ссср натворил столько зла, что исправлять это придется многим поколениям. Начиная от кумовства, коррупции и заканчивая дебильной пенсионной системой, которую водночасье не исправить. Пока не пройдет несколько поколений пенсионеров пока заработает накопительная система как во всех цивилизованных странах.
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28.04.2020 21:55 Відповісти
их размер вырастет в среднем на 260 гривен.

Кретины... У кого пенсия маленькая - тем добавят копейки... У кого большая - тем тысячи... В результате таких "повышений" только увеличивается разрыв между "бедными" и "богатыми" пенсионерами. Это типа такая социальная справедливость по-клоунски?
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28.04.2020 21:47 Відповісти
Это типа надо было работать и о старости думать!!!Кто работал на низкооплачиваемой работе..но имел много левака..и всю жизнь жили как коты в масле...теперь завидуют шахтерам и металлургам...которые по нескольку мес. не получали ЗП в конце 90х вообще голодали
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01.05.2020 22:04 Відповісти
Ого! Аж на 9 з половиною баксів... Оце пенсіонери жирувати будуть...
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28.04.2020 21:47 Відповісти
А почему индексация не проводится всем пенсионерам? Кто и что опять намудрил? Получается что часть пенсионеров не коснулась инфляция? Они что не в Украине живут? Не в украинские магазины и аптеки ходят? От хитроЖопая шобла, не могут чтобы не нае...ь,
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28.04.2020 21:50 Відповісти
Минимальная пенсия должна быть равна прожиточному минимуму(реальному), а зарплаты топ-чиновников не выше, чем в 5 раз от минимальной, а то уже оборзели скоты. Народ нищенствует, а они "паны" жируют. Историю читайте ГНИДЫ, чтоб не рыдали потом-ЗА ЧТО НАМ ЭТО.
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28.04.2020 21:55 Відповісти
а бывшим чиновникам, судьям, депутатам, врачам, и медсестрам, милиционерам, и работников пенсионного фонда, и пожарникам, и п.......ой скока там их бывших бюджетников ...бедствующих
ПС. Но хотя встречал адекватных, получающих зарплату из бюджета. Вот так то...
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28.04.2020 21:59 Відповісти
260 грн. це на пів склянки чаю ягідний мікс від Тіщенко
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28.04.2020 22:30 Відповісти
и как всегда часть пенсов пролетает .
кто в этом и прошлом году вышел на пенсию
индексация им не положена
ведь индексацию делают раз в 2 года
скорее всего так
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28.04.2020 22:55 Відповісти
мда, 37 лимонов населения в лучшем случае, 10 из них пенсы, еще несколько лимонов бюджетники, 10 лимонов дети и студенты, по факту в лучшем случае 10 лимонов тех кто должен всех кормить и то они сваливают за границу благодаря паразитам всех мастей
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29.04.2020 00:15 Відповісти
пусть валят все кто может за бугор и побыстрее - должен же кто-то выжить и нормально жить! пенсам, ясен пень, и так хана - они никому нахрен не нужны ни там ни здесь
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29.04.2020 00:57 Відповісти
даже при средней 3082 пенсии - хрен сведешь концы с концами в этой стране.а у многих в 1,5-2 раза ниже. позор и издевательство.
правда - закончилась эпоха бедности, наступила эпоха нищеты
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29.04.2020 01:00 Відповісти
Откуда денежки? Из фонда борьбы с Ковид?
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29.04.2020 08:49 Відповісти
иПучие, зеленые благодетели....
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29.04.2020 09:35 Відповісти
КАк, млять, оформить пенсию, если все пенсионные фонды - на карантине??????????????
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29.04.2020 19:03 Відповісти
 
 