У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна
У травні 8,4 мільйона осіб отримають підвищені пенсії. Виплати проіндексують на 11% і їхній розмір виросте в середньому на 260 гривень.
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становив 3082 гривні 98 копійок.
Топ коментарі
+14 Jane Doe #467623
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+13 Jane Doe #467623
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+12 belge
показати весь коментар28.04.2020 20:41 Відповісти Посилання
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Правильно. При европейских ценах на продукты в магазинах.
1500 гривень средняя пенсия
Просветите нас. Что же её так тянет вниз? По 80 тысяч пенсия у судей. Какая же тогда минимальная? Боюсь представить. Или кто то в цифрах путается? А может просто ляпнуть?
От чому на "Г+Г" рік тому зникли майже щоденні звіти про ціну борщового набору? Або деінде про індекс бігмака... Невже "народна" влада так накерувала, що тепер їй соромно таке озвучувати?
Слава Зеленскому ! Теперь заживем
Вчора порадив цим зайнятися молодому зебілу із сусіднього будинку, якого "скоротили" у перший же день карантину (якась автоділерська мережа). Здається він так і не зрозумів причинно-наслідкових зв'язків. А зебілом він став виключно тому що хотів відкосити від призову.
Кретины... У кого пенсия маленькая - тем добавят копейки... У кого большая - тем тысячи... В результате таких "повышений" только увеличивается разрыв между "бедными" и "богатыми" пенсионерами. Это типа такая социальная справедливость по-клоунски?
ПС. Но хотя встречал адекватных, получающих зарплату из бюджета. Вот так то...
кто в этом и прошлом году вышел на пенсию
индексация им не положена
ведь индексацию делают раз в 2 года
скорее всего так
правда - закончилась эпоха бедности, наступила эпоха нищеты