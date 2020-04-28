У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна

У травні 8,4 мільйона осіб отримають підвищені пенсії. Виплати проіндексують на 11% і їхній розмір виросте в середньому на 260 гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становив 3082 гривні 98 копійок.

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