РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5679 посетителей онлайн
Новости
12 931 94

В мае 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная

В мае 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная

В мае 8,4 миллиона человек получат повышенные пенсии. Выплаты проиндексируют на 11% и их размер вырастет в среднем на 260 гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсий в Украине составил 3082 гривны 98 копеек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль

Автор: 

пенсионеры (838) пенсия (2162) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
1500 гривень средняя пенсия. как и все гос. эти статистики, можно смело делить на 2 и будет реальная цифра.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:43 Ответить
+13
аж на 260 грывень, ну теперь точно слово сдержал шо конец эпохи бидности, ай да зеля)))
показать весь комментарий
28.04.2020 20:45 Ответить
+12
---средний размер пенсий в Украине составил 3082 гривны 98 копеек.

Правильно. При европейских ценах на продукты в магазинах.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
---средний размер пенсий в Украине составил 3082 гривны 98 копеек.

Правильно. При европейских ценах на продукты в магазинах.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:41 Ответить
1500 гривень средняя пенсия. как и все гос. эти статистики, можно смело делить на 2 и будет реальная цифра.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:43 Ответить
аж на 260 грывень, ну теперь точно слово сдержал шо конец эпохи бидности, ай да зеля)))
показать весь комментарий
28.04.2020 20:45 Ответить
Минимальная 1638 грн.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:46 Ответить
Здесь конфетка не в минималке пенсии. А в том что у тех у кого чуть больше, ну допустим 1700гр и до 2000 гр включительно---так таких до 3,5 миллиона пенсов! Просто работали на минимальных зарплатах и получили при нужном стаже на пару червонцев больше минималки. И тех кто на минималке запросто 3 миллиона! Эти люди абсолютно за бортом жизни! Причем до смерти даже если до 100 лет доживай! Ведь сколько не будут добавлять, им всегда меньше всех будет. Ну вот тысячу кинули одноразово. И у кого 1700 и у кого 4999гр. А цены одинаковы! А почему не наоборот. У кого 2 т тому 2,5, у кого от 2 до 3т, тому 1,500, у кого 3200-4 т гр, тому 1 т гр и 500 оставшимся! Ну так примерно. А ведь просто всё.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:05 Ответить
Тоже волосы дыбом встают когда вокруг одно неравноправие и маразм. Одни получают 15-20тыщ пенсии, судьям и прокурорам вообще по 40-50тыщ пенсии лупят, другие 1,5тыс. При етом у тех кто получает минималку стаж переваливает за 35-40 лет. Потому что 30 лет Украиной правят преступники и мафиозные кланы. Нам рассказывают что мы идем в Европу при етом у нас больше половины людей получают ниже реального прожиточного минимума. Не может человек питаться меньше чем ему нужно для поддержания жизнеспособности. Тоесть страной правят фашисты.. В первую очередь нужно обеспечить пенсией и зарплатой не менее прожиточного минимума людей низшей категории, а потом уже повышать пенсии для чиновников которые и так икуру жрут и по два раза в год ездят отдыхать за бугор
показать весь комментарий
28.04.2020 21:37 Ответить
Реальная проблема в беспринципности народа. Все сроки совершать ошибки закончились. Причём ошибки базовые, национальные, основополагаяющие. Чуть не логичный вроде пример----народ Румынии. Ну не особо они жили всегда. Хотя нефть у них есть. Ну как то так жили. Трудной дорогой идут сегодня, но идут в нужную сторону и все причём, уже в НАТО и ЕС. Бедных много. Но минималка пенсия 400 евро. Много на заработках, но в ЕС. Под зонтиком они. Мы удивляем крепко. Но себя. Так долго не будет. Так устроено. Если долго шататься в разные стороны по собственному желанию---однажды упадёшь окончательно. И беда в том что никто уже не поможет встать. Ведь долго помогали до падения. Надоело всем помогать. Помогают ведь впереди идущему. Остальные идут по проторенной дороге и без оглядки.
показать весь комментарий
28.04.2020 22:19 Ответить
Да хватит трындеть уже, что у нас народ не тот, что все время делает ошибки - это все циничный трёп. Пора уже признать что у нас страной правит обычная воровская банда и выбирай ты хоть кого результат будет такой же или еще хуже что мы и наблюдаем. Пока всех тварей не перевешаете толку не будет, так и будет фирташ, кал мойский или ахметка назначать своих живоглотов.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:07 Ответить
Я и сам считал всегда и сегодня что отвечать на вопрос вопросом не конструктивно. Даже у следователя. Мы все и каждый в отдельности, как и вы кстати, всё время говорим в третьем лице---о ком то другом как бы. Это знаменитое *ОНИ*----там, здесь, опять, вчера, всегда, снова, вечно и прочее. Есть такая констатация старая и вроде верная как аксиома. *Народ не виноват*, ну в смысле чаще всего в том какая у него народа власть на сегодня! Ну часто так говорят. А теперь вопрос к вам или всем и опять по проклятой логике---А КТО ВИНОВАТ ТОГДА??? Ну кто тот третий??? Кроме народа и его власти? Мой возраст здесь ни к чему, скажем так---в позапрошлое воскресенье скушал 67 пасочку в этой жизни. И для себя считаю и давно что кроме моего народа вместе со мной конечно---НИКТО и не виноват!
показать весь комментарий
28.04.2020 23:21 Ответить
галочки в бюллетенях ставили те твари, что были избраны?
показать весь комментарий
29.04.2020 05:10 Ответить
А хто цю банду привів до влади?
показать весь комментарий
29.04.2020 06:22 Ответить
Якщо час робити помилки закінчився, то якого путіна ти досі пишеш російською?
показать весь комментарий
29.04.2020 06:25 Ответить
Так Юрик у меня житуха сложилась что ноут у меня уже 12 лет как , большой зараза, *Хъюллет Паккард* 635. И в сети я тоже чуть больше как. Жаль выбросить конечно. Допёр? Кстати была у меня ещё одна как вроде кацапская сепарская штука, звалась *Моторола* грамм 500 весила, не меньше. Антенка торчала как писюн мизинец, на стальной скобе, как кобуру носил на поясе. Тебе скока годков? Тот телефончик у меня был 21 год назад кстати. Может одногодки? А ты сбрось в ответ через 3 мин как это прочтёшь первые три слова в начале 3 главы поэмы Котляревского *Энеида*---тогда и куплю с украинским алфавитом ноут--а может и не куплю. Кстати с той *Моторолы* я в те годики мог позвонить дружку в самолёт что летел например с Кёльна до Канар. Правда дорого тогда сотовая связь зараза стоила----50-80 центов мин! Я уже свои ошибки не исправлю. Ты не промахнись---как та Асунта в старом кине 45 лет назад! Ущучил?
показать весь комментарий
29.04.2020 18:51 Ответить
А ну, Боріку, покажи ще раз свою круть - купи великий ґудзик для пальта, такий, наприклад, - https://prom.ua/p1006325503-pugovitsy-swarovski-3122.html , та приший його собі на лобі. Будеш пристібати за нього губу, щоб не розкочувалася. Не вартий ти вендети, балаболе, якщо не можеш докумекати, як за допомогою рос1йського алфав1ту писати українською. Ущучити ти не можеш, лише усудачити. Через літеру "М".
показать весь комментарий
30.04.2020 07:54 Ответить
Ноут чистый американец---не работает по украински. Бабушка моя другое слово применяла *усудомыты* это значить угробить, сломать. доканать, доломать что долго работало. Пока. Удачи и здоровья!
показать весь комментарий
30.04.2020 19:59 Ответить
Ти, Борю, хоч і Дородний, і щоки надуваєш так, що власного прутня через них побачити не можеш, але такий смішний. На комп'ютері, байдуже якому - американському, китайському, чи ще якомусь установлена операційна система. На твоєму Г'юлет Паккарді це,200%, Віндоуз (бо з Лінуксом ти 500% не впорався б, то для професіоналів). Не важливо - якої він версії. Там інстальовані, мабуть, всі мови для яких існує писемність. Ти навіть не знаєш, що такі існують. Треба лише активізувати ту, яка тобі потрібна. А тепер роби так. Управому нижньому кутку монітора позначена мова, якою ти зараз користуєшся. Клацни по ній лівою кнопкою миші. У відкритому меню вибери рядок "Мовні параметри", клацни по ньому. Відкриється вікно, у якому вибери "Додавання основної мови" (поруч - плюс у квадратику), клацни по ньому. Відкриється перелік мов у алфавітному порядку. Не їж уху, а прокручуй цей перелік аж поки не знайдеш українську (вона - на літеру "у". Не переплутай!). ВИБЕРИ ЇЇ! І користуйся на здоров'я. Дякувати мені не треба. Але, якщо ти ще рах напишеш мені кацапською, я не знаю що тобі зроблю, лише здогадуюсь
показать весь комментарий
01.05.2020 17:54 Ответить
Так надо было откладывать, раз налогов не платили. Кто ж им теперь доктор?
показать весь комментарий
28.04.2020 22:30 Ответить
ну да, тебе легко рассуждать...
показать весь комментарий
28.04.2020 23:23 Ответить
Они бы сволочи пожили бы на такую пенсию, а то себе сотни тысяч, а людям копейки...
показать весь комментарий
28.04.2020 23:21 Ответить
https://censor.net/user/467623https://censor.net/user/467623

1500 гривень средняя пенсия
Просветите нас. Что же её так тянет вниз? По 80 тысяч пенсия у судей. Какая же тогда минимальная? Боюсь представить. Или кто то в цифрах путается? А может просто ляпнуть?
показать весь комментарий
28.04.2020 21:08 Ответить
ну м.б. и 3082, с учетом того, что определенные круги типа судьи-прокуроры, гос.административные работники, всякого рода управленцы получают пенсии не то что десятки тысяч, но иногда и сотни. если прикинуть, что 10% пенсов получает пенсию хотя бы по 20000 грн, а 90% - по 1500, то средняя примерно так и будет - 3350
показать весь комментарий
29.04.2020 00:47 Ответить
Не знаю как по всей Европе, но у нас цены на продукты выше чем в Польше
показать весь комментарий
28.04.2020 20:49 Ответить
Polse samyje niskije ceni Evrope po produktam
показать весь комментарий
28.04.2020 21:00 Ответить
Так в Польше же не народ не кричит как у нас, что высокие цены ето очень хорошо значит больше в бюджет денег пойдет. В Польше не кричат что нужно сжигать евробляхеров потому что они не хотят платить растаможку 300% от стоимости автомобиля, В Польше нету Пети и Ахметова с *зелеными тарифами* в 10 раз выше реальной цены на електроенергию.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:19 Ответить
+++
показать весь комментарий
28.04.2020 22:06 Ответить
Хтось жере м'ясо, а хтось і капусті радий, але в середньому вони обидва їдять голубці! Ось така статистика....
От чому на "Г+Г" рік тому зникли майже щоденні звіти про ціну борщового набору? Або деінде про індекс бігмака... Невже "народна" влада так накерувала, що тепер їй соромно таке озвучувати?
показать весь комментарий
28.04.2020 21:01 Ответить
за115 баксов , зельц вам обеспечит щасливую старость
показать весь комментарий
29.04.2020 15:53 Ответить
На гривну или даже две!!!
показать весь комментарий
28.04.2020 20:42 Ответить
А закон говорит что должны были в марте! а еще более старый закон говорит что сразу после принятия бюджета! но кого те законы волнуют да!!
показать весь комментарий
28.04.2020 20:45 Ответить
Довели людей до того, что даже этот мизер является повышением. Суки! на 1 раз сходить в магазин....
показать весь комментарий
28.04.2020 20:45 Ответить
твари, такое повышение ваше до сраки, чтоб вашим детям так повышали такой мизер.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:28 Ответить
В нормальных странах повышают пенсии на 100-200$, а в зебиленде на 10$
показать весь комментарий
28.04.2020 20:46 Ответить
Ну при Свинарчуках тоже пенсию подняли за 5 лет аж на 100 гривень и то за счет евробляхеров. При етом екс чиновникам и мусорам подняли пенсии в несколько раз.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:16 Ответить
да и то не всем.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:30 Ответить
Працюючим пенсіонерам дуля - не цибуля, в очі не пече, дуля означає - Зе не любиш ти мене!🐸
показать весь комментарий
28.04.2020 20:49 Ответить
В мае 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 5441
показать весь комментарий
28.04.2020 20:51 Ответить
Выплаты проиндексируют на 11% и их размер вырастет в среднем на 260 гривен

Слава Зеленскому ! Теперь заживем
показать весь комментарий
28.04.2020 20:53 Ответить
Скільки тобі дадуть?
показать весь комментарий
28.04.2020 21:02 Ответить
Мне ? Мне дадут ****** на воротник . Я не доживу до пенсии .
показать весь комментарий
28.04.2020 21:10 Ответить
Через пару месяцев бизнес закроется, налоги перестанут платить и пенсии никто уже получать не будет!
показать весь комментарий
28.04.2020 20:57 Ответить
Нет не так... "... - бизнес закроется, налоги перестанут платить и будут выплачивать только высокие пенсии!" (ну в смысле всем поцам у которых пенсия на 2-3 порядка выше, остальным х-нарыло)
показать весь комментарий
28.04.2020 23:14 Ответить
Средняя пенсия весной 2013 была 1510 грн или 180 долларов. а сейчас стала 3082 или 110 долларов.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:00 Ответить
это индексация, а не повышение
показать весь комментарий
28.04.2020 21:05 Ответить
Нет, это не индексация и не повышение. Это перерасчёт.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:22 Ответить
где делась индексация за март и апрель твари зеленые ?
показать весь комментарий
28.04.2020 21:06 Ответить
Всем дали по тыще, вот и индексация за 2 месяца.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:09 Ответить
Зачем она Вам надо? Вы и за май не получите. Наберите в запрос - с какой суммы идёт индексация.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:14 Ответить
затухни зелень ,вопрос- где индексация ? по закону,в подачках я не нуждаюсь
показать весь комментарий
29.04.2020 13:08 Ответить
Менше 10 доларів.Кінець епохи бідності.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:07 Ответить
еге ж. починається епоха злиднів
показать весь комментарий
29.04.2020 00:52 Ответить
3082 гривни ето около 100Евро. При етом цены у нас Европейские. Тоесть ниже плинтуса. В Европе нищим и беженцам дают по 500Евро помощи. Почему же МВФ не требует поднять пенсии и зарплаты выше прожиточного минимума, вместо етого кричат что нам нада поднять цены на електроенергию и газ, якобы у нас они не дотягивают до европейских
показать весь комментарий
28.04.2020 21:14 Ответить
Зебільйо-73 не хотіло йти курсом євроінтеграції? Нехай збирає ягель.
Вчора порадив цим зайнятися молодому зебілу із сусіднього будинку, якого "скоротили" у перший же день карантину (якась автоділерська мережа). Здається він так і не зрозумів причинно-наслідкових зв'язків. А зебілом він став виключно тому що хотів відкосити від призову.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:28 Ответить
Зашел на сайт ПФ в свой кабинет..уже пересчитали..+880 грн..Ну хоть шо то добавили
показать весь комментарий
28.04.2020 21:15 Ответить
Врёшь.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:30 Ответить
Врёт . Это у него должна пенсия быть не ниже 7920 . А таким добавлять не будут .
показать весь комментарий
28.04.2020 22:13 Ответить
да нет, он не врёт, он просто - п#здит, вот и всё.
показать весь комментарий
28.04.2020 23:44 Ответить
У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 1005
показать весь комментарий
29.04.2020 11:51 Ответить
работать надо было..что бы пенсия была достойная..это еще у меня средняя.....среди коллег..но и специальность среднеоплачиваемая....регресс не оформял..совесть есть в отличии от зе лебобиков
показать весь комментарий
29.04.2020 11:54 Ответить
Вибачте. Бажаю Вам найкращого.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:32 Ответить
Якщо зелені смердючки проіндексують мою пенсію, я вважатиму своїм обов'язком переказати суму підвищення іншим "смердючкам": скунсам у Миколаївському зоопарку. Кілька років тому відвідав той зоопарк, скунсик реально сподобався.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:21 Ответить
У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії, - глава Мінсоцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 4044
показать весь комментарий
28.04.2020 21:30 Ответить
Та не "страждайте" так за народ. Залиште і йому щось поїсти.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:43 Ответить
+1000!
показать весь комментарий
29.04.2020 00:53 Ответить
ой ребята-зебобики, у вас не только ослиные мозги, но и ослиные уши - выдерживают столько лапши
показать весь комментарий
28.04.2020 21:34 Ответить
Вот ту лапшу і будуть їсти.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:41 Ответить
Считают миллионы осчастливленных и преподносят как какое-то достижение . А почему скромно и старательно умалчивается , что тем , кто получает 6 тысяч и более , ничего не добавят ? Кто работал библиотекарем или уборщицей и имеет все шансы дожить до 90 и работников вредных профессий , кто угробил своё здоровье - всех уравняют . Социальная справедливость аж зашкаливает
показать весь комментарий
28.04.2020 21:42 Ответить
Бо саме прибиральниці й голосували за зебобіків. Мабуть вони для чогось ще потрібні зебобікам, хоча більшість із них свою роль одноразових "ізделий" вже виконали.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:49 Ответить
Это все пережитки кАмунизЬма. Вся пенсионная система это коммуняцкая методика, т.с. солидарная система. Человек работает, а размер пенсии в конечном итоге начисляет какой нибудь клерк по долбанутой какой то ХВормуле придуманной такими же далбанутыми министрами и "освячены" такими же далбанутыми депутатами. Теперь мы это выдыхивает и еще лет 50 будем выдыхивать... Я всегда говорил и буду говорить, долбанный ссср натворил столько зла, что исправлять это придется многим поколениям. Начиная от кумовства, коррупции и заканчивая дебильной пенсионной системой, которую водночасье не исправить. Пока не пройдет несколько поколений пенсионеров пока заработает накопительная система как во всех цивилизованных странах.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:55 Ответить
их размер вырастет в среднем на 260 гривен.

Кретины... У кого пенсия маленькая - тем добавят копейки... У кого большая - тем тысячи... В результате таких "повышений" только увеличивается разрыв между "бедными" и "богатыми" пенсионерами. Это типа такая социальная справедливость по-клоунски?
показать весь комментарий
28.04.2020 21:47 Ответить
Это типа надо было работать и о старости думать!!!Кто работал на низкооплачиваемой работе..но имел много левака..и всю жизнь жили как коты в масле...теперь завидуют шахтерам и металлургам...которые по нескольку мес. не получали ЗП в конце 90х вообще голодали
показать весь комментарий
01.05.2020 22:04 Ответить
Ого! Аж на 9 з половиною баксів... Оце пенсіонери жирувати будуть...
показать весь комментарий
28.04.2020 21:47 Ответить
А почему индексация не проводится всем пенсионерам? Кто и что опять намудрил? Получается что часть пенсионеров не коснулась инфляция? Они что не в Украине живут? Не в украинские магазины и аптеки ходят? От хитроЖопая шобла, не могут чтобы не нае...ь,
показать весь комментарий
28.04.2020 21:50 Ответить
Минимальная пенсия должна быть равна прожиточному минимуму(реальному), а зарплаты топ-чиновников не выше, чем в 5 раз от минимальной, а то уже оборзели скоты. Народ нищенствует, а они "паны" жируют. Историю читайте ГНИДЫ, чтоб не рыдали потом-ЗА ЧТО НАМ ЭТО.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:55 Ответить
а бывшим чиновникам, судьям, депутатам, врачам, и медсестрам, милиционерам, и работников пенсионного фонда, и пожарникам, и п.......ой скока там их бывших бюджетников ...бедствующих
ПС. Но хотя встречал адекватных, получающих зарплату из бюджета. Вот так то...
показать весь комментарий
28.04.2020 21:59 Ответить
260 грн. це на пів склянки чаю ягідний мікс від Тіщенко
показать весь комментарий
28.04.2020 22:30 Ответить
и как всегда часть пенсов пролетает .
кто в этом и прошлом году вышел на пенсию
индексация им не положена
ведь индексацию делают раз в 2 года
скорее всего так
показать весь комментарий
28.04.2020 22:55 Ответить
мда, 37 лимонов населения в лучшем случае, 10 из них пенсы, еще несколько лимонов бюджетники, 10 лимонов дети и студенты, по факту в лучшем случае 10 лимонов тех кто должен всех кормить и то они сваливают за границу благодаря паразитам всех мастей
показать весь комментарий
29.04.2020 00:15 Ответить
пусть валят все кто может за бугор и побыстрее - должен же кто-то выжить и нормально жить! пенсам, ясен пень, и так хана - они никому нахрен не нужны ни там ни здесь
показать весь комментарий
29.04.2020 00:57 Ответить
даже при средней 3082 пенсии - хрен сведешь концы с концами в этой стране.а у многих в 1,5-2 раза ниже. позор и издевательство.
правда - закончилась эпоха бедности, наступила эпоха нищеты
показать весь комментарий
29.04.2020 01:00 Ответить
Откуда денежки? Из фонда борьбы с Ковид?
показать весь комментарий
29.04.2020 08:49 Ответить
иПучие, зеленые благодетели....
показать весь комментарий
29.04.2020 09:35 Ответить
КАк, млять, оформить пенсию, если все пенсионные фонды - на карантине??????????????
показать весь комментарий
29.04.2020 19:03 Ответить
 
 