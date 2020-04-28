В мае 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная
В мае 8,4 миллиона человек получат повышенные пенсии. Выплаты проиндексируют на 11% и их размер вырастет в среднем на 260 гривен.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсий в Украине составил 3082 гривны 98 копеек.
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Правильно. При европейских ценах на продукты в магазинах.
1500 гривень средняя пенсия
Просветите нас. Что же её так тянет вниз? По 80 тысяч пенсия у судей. Какая же тогда минимальная? Боюсь представить. Или кто то в цифрах путается? А может просто ляпнуть?
От чому на "Г+Г" рік тому зникли майже щоденні звіти про ціну борщового набору? Або деінде про індекс бігмака... Невже "народна" влада так накерувала, що тепер їй соромно таке озвучувати?
Слава Зеленскому ! Теперь заживем
Вчора порадив цим зайнятися молодому зебілу із сусіднього будинку, якого "скоротили" у перший же день карантину (якась автоділерська мережа). Здається він так і не зрозумів причинно-наслідкових зв'язків. А зебілом він став виключно тому що хотів відкосити від призову.
Кретины... У кого пенсия маленькая - тем добавят копейки... У кого большая - тем тысячи... В результате таких "повышений" только увеличивается разрыв между "бедными" и "богатыми" пенсионерами. Это типа такая социальная справедливость по-клоунски?
ПС. Но хотя встречал адекватных, получающих зарплату из бюджета. Вот так то...
кто в этом и прошлом году вышел на пенсию
индексация им не положена
ведь индексацию делают раз в 2 года
скорее всего так
правда - закончилась эпоха бедности, наступила эпоха нищеты