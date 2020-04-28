В мае 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная

В мае 8,4 миллиона человек получат повышенные пенсии. Выплаты проиндексируют на 11% и их размер вырастет в среднем на 260 гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсий в Украине составил 3082 гривны 98 копеек.

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