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Новини Коронавірус і карантин
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Заробітчани привезли коронавірус у Чернігів із Росії, - міськрада

Заробітчани привезли коронавірус у Чернігів із Росії, - міськрада

У Чернігові підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом. Всі вони - через порушення самоізоляції чоловіками, які приїхали з заробітків у Російській Федерації.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислав Кухар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Буквально сьогодні з’явилася інформація ще про двох позитивних осіб. Схема, на жаль, та сама. Чоловік, який приїхав із Російської Федерації, порушив умови самоізоляції. Він, швидше за все, і заразив свою дружину. Він зараз почувається добре, ніяких клінічних проявів не має. Але в жінки - субфебрильна температура, є катаральні явища. Їй призначене лікування, вона перебуватиме вдома під наглядом лікарів, а далі будемо дивитися по розвитку ситуації", - сказав Кухар.

Він нагадав, що перший випадок коронавірусу в Чернігові теж був виявлений у чоловіка, який повернувся із заробітків у Росії, не самоізолювався й інфікував свою дружину. Вона зараз перебуває на стаціонарному лікуванні, стан здоров’я - середньої тяжкості. Чоловік пепребуває вдома на самоізоляції, жодних клінічних ознак захворювання в нього немає.

Читайте також: Перший випадок коронавірусу зафіксували в Чернігові

П’ятою інфікованою стала медсестра з Чернігівської міської лікарні №1, яка входила до складу мобільної бригади і брала у хворих на COVID-19 аналізи крові. У неї теж немає клінічних ознак хвороби і вона перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря.

За словами Кухаря, інфіковані мешкають у трьох мікрорайонах Чернігова - на Масанах, Ремзаводі та Шерстянці. Обстежено експрес-тестами на сьогодні - 263 мешканці Чернігова, ПЛР-тестами - 257 осіб.

Загалом у Чернігівській області зафіксовано 39 підтверджених випадків COVID-19, з них 4 - летальні,. Шість людей одужали і виписані з лікарень.

Автор: 

карантин (18172) росія (66125) Чернігів (801) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Мне тоже непонятно, как сейчас можно ехать на россию неважно по какой причине. Ну разве что, если ты не украинец.
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28.04.2020 23:54 Відповісти
+13
Самое поганое, что привозят из Московии - рашизм. Жуткое сочетание ненависти к окружающим, зависти и подлости.
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29.04.2020 00:14 Відповісти
+12
сначала детей заводить а потом искать как их кормить, гениально...
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28.04.2020 23:44 Відповісти
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Tut ceni maxima takoje populiarnoje boleje vsego Litve.Oni jest i Estoniji s Latvijej takze.

https://pricer.lt/tyrimai/produktai/maxima
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29.04.2020 09:10 Відповісти
при чем тут сибирь? слово логистика для тебя новое.. гугли.
помидоры в портовом городе и помидоры в жопе мира за 2 тысячи километров от центральных путей по факту не могут стоить одинаково. это понимает последний литовский даун, но не ты. знаешь сколько бананы в антартиде могут стоить?

https://lenta.com/catalog/frukty-i-ovoshchi/ovoshchi/tomaty/tomaty-teplichnye-700g/
москва 1.1 евро
https://pricer.lt/tyrimai/preke/pomidorai-pigiausi-1-kg/24?type=2
литва 2 евро

а ты водка, водка... правда она такая. не любит врунов
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29.04.2020 15:33 Відповісти
https://ru.delfi.lt/news/economy/srednyaya-zarplata-v-litve-prevysila-800-evro.d?id=81298791

1800 - брутто. на руки 1200. в россии налог 13%. а в литве 31.4.... надо нетто всегда считать.

при чем тут зарплата в вильнюсе? ты же привел среднюю по стране? тут надо или вильнюс/москву сравнивать или россию/литву.
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29.04.2020 15:25 Відповісти
Nu da nalog jest bolse za to i bolnicy otlycnyje i vraci po 3250 evro zarplati srednem.Kak raz cytal ******* po serdcu bolnica udostojeno kak odna iz samix lucix Evrope v 5 lucix popala.To jest aparatura,obarudovanyja,opyt na takyje operaciji,specialisty uroven ix ocen vysoki.V ruki 1300 dopustim,a v rosiji 250 v ruki polucajet.Ceni produktov liubom sluce tut desevle cem rosije Maskve i znacytelno,toze i promtovari tut desevle,za otoplenije toze desevle polucajetsia,tut mnogo renovirovanix domov mense nado topit.Vodka,cigareti,benzin desevle v raske pri 5 raz mense zarplatax!!!
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29.04.2020 16:26 Відповісти
отопление. ты понимаешь что сравнить вильнюс где в феврале -5 и урал где -35 это немного не то? или в литве цена отопления не меняется от температуры? новые законы физики в литве? в калифорнии за отопление вообще платят 0. НОЛЬ.
квартплата в среднем по россии - 3000 руб. или 40 евро..
и каких 5 раз? литва в среднем на руки - 800 евро, россия - 400.

больницы хорошие, потому что медицина вся платная.
https://www.businessinsider.com/the-best-health-care-in-europe-2015-1
медицина в общем, в литве, неплохая но и не в топе. эстония выше кстати.
https://www.newsweek.com/best-hospitals-2019/top-specialized
вот список лучших больниц. нету там литвы.
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29.04.2020 21:28 Відповісти
Uze 5 raz vam pisu sto Vilniuse sredniaja zarplata 1800 evro v ruki budet 1200,a vy opiat pro 800 pisyte tut za takyje dengi nikto nebudet rabotat.Medicina da nalogi otcytyvajet s zarplaty pocti 6%.Pro medicinu ja vam napisal sto vcera cytal sto nasa klinika serdecnije specialisty popali mezdu lucix 5 stran tam Sveicari,nemcy,francija i ecio zapadnaja strana nepomniu tocno.Tak ix ocenyli ,sto eto dajiot mozet seminari provodit,ucit drugix.Mogu najti gde napisano Tut oni serdecnyje operaciji davno delali svedam ili nemcam.Uroven tut vsegda byl vysoki nezria ix tak ocenyli
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29.04.2020 22:07 Відповісти
Smotriu Krasnojarski kraj ceni.Maloko 1.4 evro za litr,banani 4 evro za kilogram,jabloki 3 evro za kilogram,kartoska okolo 1 evro za kilo,kolbosa doktorskaja 5 evro za kilogram kvartira 2 komnatnaja platyt 85 evro zimoj.Zarplata tam sredniaja 300-350 evro.Xleb desevle cem tut no tam ix xlebom nazvat trudno,kolbasa u nas 3 raza desevle,banani jabloki sami vydyte kakaja raznica
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29.04.2020 09:36 Відповісти
найти самую дешевую цену в литве и сравнивать с самой дорогой в россии? хмм да ты самый правдивый и честный.

краясноярск

https://lenta.com/catalog/moloko-syr-yajjco/molochnaya-produkciya/pasterizovannoe-moloko/moloko-iz-berezovki-pit-past-gost-25-pak-rossiya-1000ml/#
https://lenta.com/

молоко
https://lenta.com/search/?searchText=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE https://lenta.com/catalog/moloko-syr-yajjco/molochnaya-produkciya/sterilizovannoe-moloko/moloko-mk-avida-upast-32-rossiya-1000ml/ https://lenta.com/catalog/moloko-syr-yajjco/molochnaya-produkciya/pasterizovannoe-moloko/moloko-iz-berezovki-pit-past-gost-25-pak-rossiya-1000ml/
0.45 евро

бананы
https://lenta.com/catalog/frukty-i-ovoshchi/frukty/banany/banany-ves-1kg/
109 руб 1.2 евро

картошка
https://lenta.com/catalog/frukty-i-ovoshchi/ovoshchi/kartofel/kartofel-ekonom-ves-1kg/
0.3 евро

колбаса
https://lenta.com/catalog/myaso-ptica-kolbasa/kolbasnye-izdeliya/kolbasy-varenye/kolbasa-dieticheskaya-pgn-var-rossiya-400g/
0.6 евро/кг
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29.04.2020 15:54 Відповісти
Tut da poxozyje ceny sto zdes.No kacestvo nasej produkciji toze nemozno sravnivat.Ne zria vet daze amerika ix supermarketi nasu produkciju zakupajet
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29.04.2020 16:35 Відповісти
Самое поганое, что привозят из Московии - рашизм. Жуткое сочетание ненависти к окружающим, зависти и подлости.
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29.04.2020 00:14 Відповісти
Шмигаль - арестуй этих всех заробитчан и отправь на работы по стройке дорог за 3-5 тысяч гривен в месяц чтоб знали как по заграницам шляться.
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29.04.2020 00:21 Відповісти
Одни жизни отдают за страну, другие едут работать на врага. "А какая разніца?.."
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29.04.2020 00:22 Відповісти
заробитчане привезли и разнесли заразу по всей Украине, рассадили всех по домам, почти все остались без работы и теперь ониже ноют, что им также запретили уезжать на работу. ПРо права человека, про законы итд поют. Какиже двуличные твари, слов нет!!! Всех заразили, все сидят но они особенные, им и бляхи таможить не надо и бурштын копать можно и весь ОЛХ забивать контрабандой, никто ничего не платит и все им что-то должны, а они - ничего. Ониже самые большие патриоты, ведь на украинском при этом разговаривают. нет слов!!! СИДИТЕ И НЕ ВЯКАЙТЕ, как все!
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29.04.2020 01:45 Відповісти
Ты ******* ? На собачем языке они разговаривают а не мове как и ты впрчем
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29.04.2020 02:14 Відповісти
я? нет. А ты ищешь единомышленников?
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29.04.2020 02:20 Відповісти
Конечно, кацабздынская орда не так смертельна для украинского народа,как 29-и летняя олигархия кучко-потрошенок,приведшая к власти ЗЕблАнов, устроивших наконец в Украине крепостно-помещичьий вонючий замес в угоду мерзопакостной жадвы на постсковковой браге из тухлого ватника.Но украинцы-зароботчане всего мира обеспечивают жизнеспособность украинской нации больше чемь "патриоты"депутаты ВР,из которых никто не погиб на фронте за 5-ть лет войны.КоронавиРус на разбирается в политических пристрастиях,даже если и является смертельным оружием подонков-тиранов против человечества.Поэтому,не суди заробитчанина,а суди диктатора-тирана,который является дьяволом во плоти,убийцей-террористом.
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29.04.2020 05:18 Відповісти
За те що працювали на ворога і порушили самоїзоляцію повинна бути карна відповідальність.
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29.04.2020 06:34 Відповісти
Адекватный чел на заработки на расейку не поедет.
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29.04.2020 08:21 Відповісти
А постійно кричали, що возять коронавірус від піндосів. Виходить "свята расеюшка" більше хвора, та ще і середньовічна, бо краще лікуватися у підносів. По історіїї такі віруси постійно виходили в Європу і свій з московії.
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29.04.2020 08:22 Відповісти
Можно подумать, что вуйки вернувшиеся с заработков в ЕС меньше этой заразы привезли
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29.04.2020 10:16 Відповісти
Та там зараз не вуйки, а купа гопоти зі східної і південної України. У доньки в Ґданську бачу їх за кілометр - мат, цигарка в зубах. іржуть голосно, одягнені і розмальовані баби як в постсовку і ВСІ говорять по кацапськи. Але, коли питаєш, хто. то кажуть "Ми украінци". ****, кацапи і хохли з українською біометрикою. До хєра з Донецька і Луганська окупованих, виїхали в Польщу сім'ями, особливо, молоді. Отака реальність...
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29.04.2020 12:36 Відповісти
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