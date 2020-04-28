Заробітчани привезли коронавірус у Чернігів із Росії, - міськрада

У Чернігові підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом. Всі вони - через порушення самоізоляції чоловіками, які приїхали з заробітків у Російській Федерації.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислав Кухар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Буквально сьогодні з’явилася інформація ще про двох позитивних осіб. Схема, на жаль, та сама. Чоловік, який приїхав із Російської Федерації, порушив умови самоізоляції. Він, швидше за все, і заразив свою дружину. Він зараз почувається добре, ніяких клінічних проявів не має. Але в жінки - субфебрильна температура, є катаральні явища. Їй призначене лікування, вона перебуватиме вдома під наглядом лікарів, а далі будемо дивитися по розвитку ситуації", - сказав Кухар.

Він нагадав, що перший випадок коронавірусу в Чернігові теж був виявлений у чоловіка, який повернувся із заробітків у Росії, не самоізолювався й інфікував свою дружину. Вона зараз перебуває на стаціонарному лікуванні, стан здоров’я - середньої тяжкості. Чоловік пепребуває вдома на самоізоляції, жодних клінічних ознак захворювання в нього немає.

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П’ятою інфікованою стала медсестра з Чернігівської міської лікарні №1, яка входила до складу мобільної бригади і брала у хворих на COVID-19 аналізи крові. У неї теж немає клінічних ознак хвороби і вона перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря.

За словами Кухаря, інфіковані мешкають у трьох мікрорайонах Чернігова - на Масанах, Ремзаводі та Шерстянці. Обстежено експрес-тестами на сьогодні - 263 мешканці Чернігова, ПЛР-тестами - 257 осіб.

Загалом у Чернігівській області зафіксовано 39 підтверджених випадків COVID-19, з них 4 - летальні,. Шість людей одужали і виписані з лікарень.