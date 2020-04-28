Заробитчане привезли коронавирус в Чернигов из России, - горсовет

В Чернигове подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом. Все они — из-за нарушения самоизоляции мужчинами, которые приехали с заработков в Российской Федерации.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Буквально сегодня появилась информация еще о двух положительных тестах. Схема, к сожалению, та же. Мужчина, который приехал из Российской Федерации, нарушил условия самоизоляции. Он, скорее всего, и заразил свою жену. Он сейчас чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет. Но у женщины — субфебрильная температура, есть катаральные явления. Ей назначено лечение, она будет находиться дома под наблюдением врачей, а дальше будем смотреть по развитию ситуации", — сказал Кухарь.

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Он напомнил, что первый случай коронавируса в Чернигове тоже был обнаружен у мужчины, вернувшегося с заработков в России, который не самоизолировался и инфицировал свою жену. Она сейчас находится на стационарном лечении, состояние здоровья — средней тяжести. Мужчина находится дома на самоизоляции, никаких клинических признаков заболевания у него нет.

Пятой инфицированной стала медсестра из Черниговской городской больницы №1, которая входила в состав мобильной бригады и принимала у больных COVID-19 анализы крови. У нее тоже нет клинических признаков болезни, и она находится дома под наблюдением семейного врача.

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По словам Кухаря, инфицированные живут в трех микрорайонах Чернигова — на Масанах, Ремзаводе и Шерстянке. Обследовано экспресс-тестами на сегодняшний день — 263 жители Чернигова, ПЦР-тестами — 257 человек.

Всего в Черниговской области зафиксировано 39 подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 — летальные. Шесть человек выздоровели и выписаны из больниц.