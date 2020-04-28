Заробитчане привезли коронавирус в Чернигов из России, - горсовет
В Чернигове подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом. Все они — из-за нарушения самоизоляции мужчинами, которые приехали с заработков в Российской Федерации.
Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Буквально сегодня появилась информация еще о двух положительных тестах. Схема, к сожалению, та же. Мужчина, который приехал из Российской Федерации, нарушил условия самоизоляции. Он, скорее всего, и заразил свою жену. Он сейчас чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет. Но у женщины — субфебрильная температура, есть катаральные явления. Ей назначено лечение, она будет находиться дома под наблюдением врачей, а дальше будем смотреть по развитию ситуации", — сказал Кухарь.
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Он напомнил, что первый случай коронавируса в Чернигове тоже был обнаружен у мужчины, вернувшегося с заработков в России, который не самоизолировался и инфицировал свою жену. Она сейчас находится на стационарном лечении, состояние здоровья — средней тяжести. Мужчина находится дома на самоизоляции, никаких клинических признаков заболевания у него нет.
Пятой инфицированной стала медсестра из Черниговской городской больницы №1, которая входила в состав мобильной бригады и принимала у больных COVID-19 анализы крови. У нее тоже нет клинических признаков болезни, и она находится дома под наблюдением семейного врача.
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По словам Кухаря, инфицированные живут в трех микрорайонах Чернигова — на Масанах, Ремзаводе и Шерстянке. Обследовано экспресс-тестами на сегодняшний день — 263 жители Чернигова, ПЦР-тестами — 257 человек.
Всего в Черниговской области зафиксировано 39 подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 — летальные. Шесть человек выздоровели и выписаны из больниц.
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помидоры в портовом городе и помидоры в жопе мира за 2 тысячи километров от центральных путей по факту не могут стоить одинаково. это понимает последний литовский даун, но не ты. знаешь сколько бананы в антартиде могут стоить?
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москва 1.1 евро
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литва 2 евро
а ты водка, водка... правда она такая. не любит врунов
1800 - брутто. на руки 1200. в россии налог 13%. а в литве 31.4.... надо нетто всегда считать.
при чем тут зарплата в вильнюсе? ты же привел среднюю по стране? тут надо или вильнюс/москву сравнивать или россию/литву.
квартплата в среднем по россии - 3000 руб. или 40 евро..
и каких 5 раз? литва в среднем на руки - 800 евро, россия - 400.
больницы хорошие, потому что медицина вся платная.
https://www.businessinsider.com/the-best-health-care-in-europe-2015-1
медицина в общем, в литве, неплохая но и не в топе. эстония выше кстати.
https://www.newsweek.com/best-hospitals-2019/top-specialized
вот список лучших больниц. нету там литвы.
краясноярск
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молоко
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0.45 евро
бананы
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109 руб 1.2 евро
картошка
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0.3 евро
колбаса
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0.6 евро/кг