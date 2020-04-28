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Новости Коронавирус и карантин
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Заробитчане привезли коронавирус в Чернигов из России, - горсовет

Заробитчане привезли коронавирус в Чернигов из России, - горсовет

В Чернигове подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом. Все они — из-за нарушения самоизоляции мужчинами, которые приехали с заработков в Российской Федерации.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Буквально сегодня появилась информация еще о двух положительных тестах. Схема, к сожалению, та же. Мужчина, который приехал из Российской Федерации, нарушил условия самоизоляции. Он, скорее всего, и заразил свою жену. Он сейчас чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет. Но у женщины — субфебрильная температура, есть катаральные явления. Ей назначено лечение, она будет находиться дома под наблюдением врачей, а дальше будем смотреть по развитию ситуации", — сказал Кухарь.

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Он напомнил, что первый случай коронавируса в Чернигове тоже был обнаружен у мужчины, вернувшегося с заработков в России, который не самоизолировался и инфицировал свою жену. Она сейчас находится на стационарном лечении, состояние здоровья — средней тяжести. Мужчина находится дома на самоизоляции, никаких клинических признаков заболевания у него нет.

Пятой инфицированной стала медсестра из Черниговской городской больницы №1, которая входила в состав мобильной бригады и принимала у больных COVID-19 анализы крови. У нее тоже нет клинических признаков болезни, и она находится дома под наблюдением семейного врача.

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По словам Кухаря, инфицированные живут в трех микрорайонах Чернигова — на Масанах, Ремзаводе и Шерстянке. Обследовано экспресс-тестами на сегодняшний день — 263 жители Чернигова, ПЦР-тестами — 257 человек.

Всего в Черниговской области зафиксировано 39 подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 — летальные. Шесть человек выздоровели и выписаны из больниц.

Автор: 

карантин (16729) россия (96231) Чернигов (898) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Мне тоже непонятно, как сейчас можно ехать на россию неважно по какой причине. Ну разве что, если ты не украинец.
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28.04.2020 23:54 Ответить
+13
Самое поганое, что привозят из Московии - рашизм. Жуткое сочетание ненависти к окружающим, зависти и подлости.
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29.04.2020 00:14 Ответить
+12
сначала детей заводить а потом искать как их кормить, гениально...
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28.04.2020 23:44 Ответить
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Tut ceni maxima takoje populiarnoje boleje vsego Litve.Oni jest i Estoniji s Latvijej takze.

https://pricer.lt/tyrimai/produktai/maxima
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29.04.2020 09:10 Ответить
при чем тут сибирь? слово логистика для тебя новое.. гугли.
помидоры в портовом городе и помидоры в жопе мира за 2 тысячи километров от центральных путей по факту не могут стоить одинаково. это понимает последний литовский даун, но не ты. знаешь сколько бананы в антартиде могут стоить?

https://lenta.com/catalog/frukty-i-ovoshchi/ovoshchi/tomaty/tomaty-teplichnye-700g/
москва 1.1 евро
https://pricer.lt/tyrimai/preke/pomidorai-pigiausi-1-kg/24?type=2
литва 2 евро

а ты водка, водка... правда она такая. не любит врунов
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29.04.2020 15:33 Ответить
https://ru.delfi.lt/news/economy/srednyaya-zarplata-v-litve-prevysila-800-evro.d?id=81298791

1800 - брутто. на руки 1200. в россии налог 13%. а в литве 31.4.... надо нетто всегда считать.

при чем тут зарплата в вильнюсе? ты же привел среднюю по стране? тут надо или вильнюс/москву сравнивать или россию/литву.
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29.04.2020 15:25 Ответить
Nu da nalog jest bolse za to i bolnicy otlycnyje i vraci po 3250 evro zarplati srednem.Kak raz cytal ******* po serdcu bolnica udostojeno kak odna iz samix lucix Evrope v 5 lucix popala.To jest aparatura,obarudovanyja,opyt na takyje operaciji,specialisty uroven ix ocen vysoki.V ruki 1300 dopustim,a v rosiji 250 v ruki polucajet.Ceni produktov liubom sluce tut desevle cem rosije Maskve i znacytelno,toze i promtovari tut desevle,za otoplenije toze desevle polucajetsia,tut mnogo renovirovanix domov mense nado topit.Vodka,cigareti,benzin desevle v raske pri 5 raz mense zarplatax!!!
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29.04.2020 16:26 Ответить
отопление. ты понимаешь что сравнить вильнюс где в феврале -5 и урал где -35 это немного не то? или в литве цена отопления не меняется от температуры? новые законы физики в литве? в калифорнии за отопление вообще платят 0. НОЛЬ.
квартплата в среднем по россии - 3000 руб. или 40 евро..
и каких 5 раз? литва в среднем на руки - 800 евро, россия - 400.

больницы хорошие, потому что медицина вся платная.
https://www.businessinsider.com/the-best-health-care-in-europe-2015-1
медицина в общем, в литве, неплохая но и не в топе. эстония выше кстати.
https://www.newsweek.com/best-hospitals-2019/top-specialized
вот список лучших больниц. нету там литвы.
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29.04.2020 21:28 Ответить
Uze 5 raz vam pisu sto Vilniuse sredniaja zarplata 1800 evro v ruki budet 1200,a vy opiat pro 800 pisyte tut za takyje dengi nikto nebudet rabotat.Medicina da nalogi otcytyvajet s zarplaty pocti 6%.Pro medicinu ja vam napisal sto vcera cytal sto nasa klinika serdecnije specialisty popali mezdu lucix 5 stran tam Sveicari,nemcy,francija i ecio zapadnaja strana nepomniu tocno.Tak ix ocenyli ,sto eto dajiot mozet seminari provodit,ucit drugix.Mogu najti gde napisano Tut oni serdecnyje operaciji davno delali svedam ili nemcam.Uroven tut vsegda byl vysoki nezria ix tak ocenyli
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29.04.2020 22:07 Ответить
Smotriu Krasnojarski kraj ceni.Maloko 1.4 evro za litr,banani 4 evro za kilogram,jabloki 3 evro za kilogram,kartoska okolo 1 evro za kilo,kolbosa doktorskaja 5 evro za kilogram kvartira 2 komnatnaja platyt 85 evro zimoj.Zarplata tam sredniaja 300-350 evro.Xleb desevle cem tut no tam ix xlebom nazvat trudno,kolbasa u nas 3 raza desevle,banani jabloki sami vydyte kakaja raznica
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29.04.2020 09:36 Ответить
найти самую дешевую цену в литве и сравнивать с самой дорогой в россии? хмм да ты самый правдивый и честный.

краясноярск

https://lenta.com/catalog/moloko-syr-yajjco/molochnaya-produkciya/pasterizovannoe-moloko/moloko-iz-berezovki-pit-past-gost-25-pak-rossiya-1000ml/#
https://lenta.com/

молоко
https://lenta.com/search/?searchText=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE https://lenta.com/catalog/moloko-syr-yajjco/molochnaya-produkciya/sterilizovannoe-moloko/moloko-mk-avida-upast-32-rossiya-1000ml/ https://lenta.com/catalog/moloko-syr-yajjco/molochnaya-produkciya/pasterizovannoe-moloko/moloko-iz-berezovki-pit-past-gost-25-pak-rossiya-1000ml/
0.45 евро

бананы
https://lenta.com/catalog/frukty-i-ovoshchi/frukty/banany/banany-ves-1kg/
109 руб 1.2 евро

картошка
https://lenta.com/catalog/frukty-i-ovoshchi/ovoshchi/kartofel/kartofel-ekonom-ves-1kg/
0.3 евро

колбаса
https://lenta.com/catalog/myaso-ptica-kolbasa/kolbasnye-izdeliya/kolbasy-varenye/kolbasa-dieticheskaya-pgn-var-rossiya-400g/
0.6 евро/кг
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29.04.2020 15:54 Ответить
Tut da poxozyje ceny sto zdes.No kacestvo nasej produkciji toze nemozno sravnivat.Ne zria vet daze amerika ix supermarketi nasu produkciju zakupajet
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29.04.2020 16:35 Ответить
Самое поганое, что привозят из Московии - рашизм. Жуткое сочетание ненависти к окружающим, зависти и подлости.
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29.04.2020 00:14 Ответить
Шмигаль - арестуй этих всех заробитчан и отправь на работы по стройке дорог за 3-5 тысяч гривен в месяц чтоб знали как по заграницам шляться.
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29.04.2020 00:21 Ответить
Одни жизни отдают за страну, другие едут работать на врага. "А какая разніца?.."
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29.04.2020 00:22 Ответить
заробитчане привезли и разнесли заразу по всей Украине, рассадили всех по домам, почти все остались без работы и теперь ониже ноют, что им также запретили уезжать на работу. ПРо права человека, про законы итд поют. Какиже двуличные твари, слов нет!!! Всех заразили, все сидят но они особенные, им и бляхи таможить не надо и бурштын копать можно и весь ОЛХ забивать контрабандой, никто ничего не платит и все им что-то должны, а они - ничего. Ониже самые большие патриоты, ведь на украинском при этом разговаривают. нет слов!!! СИДИТЕ И НЕ ВЯКАЙТЕ, как все!
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29.04.2020 01:45 Ответить
Ты ******* ? На собачем языке они разговаривают а не мове как и ты впрчем
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29.04.2020 02:14 Ответить
я? нет. А ты ищешь единомышленников?
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29.04.2020 02:20 Ответить
Конечно, кацабздынская орда не так смертельна для украинского народа,как 29-и летняя олигархия кучко-потрошенок,приведшая к власти ЗЕблАнов, устроивших наконец в Украине крепостно-помещичьий вонючий замес в угоду мерзопакостной жадвы на постсковковой браге из тухлого ватника.Но украинцы-зароботчане всего мира обеспечивают жизнеспособность украинской нации больше чемь "патриоты"депутаты ВР,из которых никто не погиб на фронте за 5-ть лет войны.КоронавиРус на разбирается в политических пристрастиях,даже если и является смертельным оружием подонков-тиранов против человечества.Поэтому,не суди заробитчанина,а суди диктатора-тирана,который является дьяволом во плоти,убийцей-террористом.
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29.04.2020 05:18 Ответить
За те що працювали на ворога і порушили самоїзоляцію повинна бути карна відповідальність.
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29.04.2020 06:34 Ответить
Адекватный чел на заработки на расейку не поедет.
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29.04.2020 08:21 Ответить
А постійно кричали, що возять коронавірус від піндосів. Виходить "свята расеюшка" більше хвора, та ще і середньовічна, бо краще лікуватися у підносів. По історіїї такі віруси постійно виходили в Європу і свій з московії.
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29.04.2020 08:22 Ответить
Можно подумать, что вуйки вернувшиеся с заработков в ЕС меньше этой заразы привезли
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29.04.2020 10:16 Ответить
Та там зараз не вуйки, а купа гопоти зі східної і південної України. У доньки в Ґданську бачу їх за кілометр - мат, цигарка в зубах. іржуть голосно, одягнені і розмальовані баби як в постсовку і ВСІ говорять по кацапськи. Але, коли питаєш, хто. то кажуть "Ми украінци". ****, кацапи і хохли з українською біометрикою. До хєра з Донецька і Луганська окупованих, виїхали в Польщу сім'ями, особливо, молоді. Отака реальність...
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29.04.2020 12:36 Ответить
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