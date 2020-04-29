Черговий раунд переговорів стосовно Донбасу відбудеться 13-14 травня, - ОБСЄ

В ОБСЄ підтвердили, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яка останнім часом через пандемію коронавірусу зустрічалася в режимі відеоконференції, очікується 13-14 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ОБСЄ.

"Ми отримали інформацію з офісу посла Гайді Грау (спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та ТКГ - ред.) про те, що наступне засідання ТКГ відбудеться 13-14 травня. Умови зустрічі ще слід буде визначити залежно від розвитку ситуації з Covid-19", - заявили в організації.

27 квітня інформоване джерело повідомило агентству, що наступне засідання ТКГ очікується 14 травня.

Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня, 22 квітня.

На засіданні 8 квітня українська сторона ініціювала проведення переговорного процесу в ТКГ безперервно, в режимі відеоконференції. На тому ж засіданні була досягнута домовленість про черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі до православного Великодня, що відбулося 16 квітня.

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