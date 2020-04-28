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Очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 13-14 мая, - ОБСЕ

Очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 13-14 мая, - ОБСЕ

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая в последнее время из-за пандемии коронавируса встречалась в режиме видеоконференции, ожидается 13-14 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОБСЕ.

"Мы получили информацию из офиса посла Хайди Грау (спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ – ИФ) о том, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая. Условия встречи еще предстоит определить в зависимости от развития ситуации с Covid-19", -  заявили в организации.

27 апреля информированный источник сообщил агентству, что следующее заседание ТКГ ожидается 14 мая.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.

На заседании 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до православной Пасхи, который состоялся 16 апреля.\

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев выступил за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников Украины и РФ для взятие под контроль границы на Донбассе, - ОП о переговорах Трехсторонней группы

Автор: 

ОБСЕ (4885) переговоры (5074) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
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З пустого в порожнє.
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28.04.2020 23:58 Ответить
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Очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 13-14 мая, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7017
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29.04.2020 00:08 Ответить
+4
Очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 13-14 мая, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7084
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29.04.2020 00:09 Ответить
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З пустого в порожнє.
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28.04.2020 23:58 Ответить
Завтра на відеоконференції Тристоронньої контактної групи Україна звинуватить Росію у невиконання Паризьких домовленостей.
Про це в ефірі "Прямого" розповіла народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.
"Росія всіляко намагається загальмувати цей процес. Вона говорить про те, що Київ не виконує основних домовленостей з минулої Нормандської зустрічі. І саме тому ми дуже хочемо, щоб бодай би на рівні міністрів закордонних справ зафіксувати невиконання Росією Паризьких домовленостей. Бо ми маємо говорити про те, що перша домовленість і єдина, яка на сьогодні не є виконаною, - режим припинення вогню - це є підкріплене домовленостями в Нормандському форматі в грудні 19 року. Натомість Росія говорить про те, що вона не є стороною конфлікту, відволікаючи увагу і вказуючи пальцем на ОРДЛО.
Вона наголосила, що це буде заявлено на зустрічі ТКГ, що Україна наполягає на тому, що мають припинити вогонь.
https://prm.ua/********-zvinuvatit-rf-u-nevikonanni-domovlenostey-mizh-zelenskim-ta-putinim-vereshhuk/
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28.04.2020 23:59 Ответить
Очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 13-14 мая, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3957
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29.04.2020 00:10 Ответить
Він став державним злочинцем та баригою, підписавши закон про продаж землі, яка за КУ належить виключно українському народові. Барига - це той, хто продає крадене. До речі, "сивочолого гетьмана" та депресивно-пихвострадального співака ротом це теж стосується - вони всі голосували за продаж української землі разом.
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29.04.2020 09:10 Ответить
Зеленський ніяк не може зрозуміти, що самітів не було не тому, що цього не прагнув Порошенко, а тому, що цього не бажав Путін. А Путін не бажав зустрічей тому, що для нього вони цікаві лише в разі готовності української сторони до капітуляції. Порошенко не хотів капітулювати - із ним не зустрічалися. Напередодні зустрічі в Парижі з'явилася надія на капітуляцію Зеленського - із ним зустрілися. Зеленський не став капітулювати - ні про які зустрічі й мови бути не може.
У кожному разі потрібно розуміти просту річ: для Росії мир - це беззастережна капітуляція ворога. І поки Зеленський
повністю та без усяких своїх умов не капітулює перед Путіним, не буде ані миру на Донбасі, ані результатів роботи в нормандському форматі.
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29.04.2020 00:04 Ответить
Очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 13-14 мая, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7017
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29.04.2020 00:08 Ответить
Очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 13-14 мая, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7084
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29.04.2020 00:09 Ответить
И чем будем базарить?))) просто перестать стрелять уже не прокатило.. наоборот даже ..а, ЗЕ ?
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29.04.2020 00:10 Ответить
Віталій Портников: Кремль ставить на Єрмака Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що голову Офісу президента України Андрія Єрмака на Батьківщині готові звинуватити у державній зраді за те, що він "наважився обговорювати те, як конкретно виконати нормандські домовленості" Лавров зробив цю заяву під час віртуальної лекції для студентів МГІМО у понеділок. Раніше під час телевізійного виступу глава російського зовнішньополітичного відомства звинувачував у блокуванні роботи Мінської групи віце-прем'єра Олексія Резнікова і взагалі не згадував про Єрмака. Тепер Лавров відверто сказав, на кого ставить Кремль. Міністр закордонних справ Росії почав справжню "артилерійську підготовку" до віртуальної конференції міністрів закордонних справ країн "нормандського формату", яка повинна відбутися 30 квітня. І підготовка ця полягає у посиленні жорсткого тиску на президента України Володимира Зеленського. Під час лекції для студентів МГІМО Лавров знову наголосив, що ні про який новий саміт "нормандської четвірки" "мови бути не може, тому що все, що погоджено було у Парижі, блокується" українською стороною. І одночасно дав зрозуміти, до чиїх рекомендацій Зеленському слід прислухатися, якщо він хоче, щоб Путін звернув на нього увагу. До рекомендацій Єрмака. Така груба публічна протекція може здатися далекою від канонів дипломатії і політики взагалі. Але це тільки якщо не розуміти логіки російських царедворців. У Москві досі вважають Росію єдиною справжньою державою на пострадянському просторі, а всі інші колишні радянські республіки - просто географічними непорозуміннями. І Лавров дійсно вважає, що провінційний чиновник Єрмак повинен радіти кремлівській відзнаці, а Резніков, навпаки - задуматися про свою неправильну поведінку та її наслідки. До того ж це сигнал учаснику майбутньої зустрічі міністрів в "нормандському форматі" - голові українського зовнішньополітичного відомства Дмитру Кулебі. Щоб він знав, як правильно слід себе поводити, щоб заслужити лавровську прихильність. https://www.youtube.com/redirect?redir_token=LrQ6yOtd0nW8l0VpxC2cOgrEc5V8MTU4ODE5NDYzNkAxNTg4MTA4MjM2&q=https%3A%2F%2Fespreso.tv%2Farticle%2F2020%2F04%2F28%2Fvitaliy_portnykov_kreml_stavyt_na_yermaka&event=backstage_event https://espreso.tv/article/2020/04/28...﻿
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https://www.youtube.com/post/Ugz7LDvts3BSC3_FaSB4AaABCQ
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29.04.2020 00:14 Ответить
Черговий раунд переговорів стосовно Донбасу відбудеться 13-14 травня, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5610

Черговий раунд переговорів стосовно Донбасу відбудеться 13-14 травня, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6318
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29.04.2020 00:16 Ответить
З епохаю дастатку, чувакі.
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29.04.2020 00:27 Ответить
Faina Kaplan
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARCV-tvs9-T_hYyU1BwTTK5F-dkFOJCZDxqji6uvAN6dQs1ZCrlx8gmiplLF82l0lYxmpSuheW-XtaxSoycE4PWT2aAQFpGMaO5x9Lj2QMT9cyVegRxZ3z8X2jH0lpM009TKmVgw3Dkkb-GfGLYLQTvM1AaXuTITpt13FxStJkVFtQEDGYc329BgKkBTjIYlrsHViDSmk41EITSKmbqWUKJJ3m2K0JzgpNz05hhqviynbK6WIoP4L4q2dYESrAU3Zi9QEb-FG7Xd5S74nqo92sQroeqzfnP-VO7wtQiPR57zqBCyT9Z6mepQrNNCLDUmJpUtTtXelWTXmw&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
____
Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).

2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
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29.04.2020 00:17 Ответить
Журналисты нашли элитный киевский приют Генпрокурорши, не попавший в декларацию. Черговий раунд переговорів стосовно Донбасу відбудеться 13-14 травня, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 886

Дом, где живут супруги чиновников, построенный в стиле сталинского неоклассицизма, всего на три десятка просторных квартир.
По данным нескольких сайтов агентств недвижимости, некоторые квартиры выставлены на продажу стоимостью 500 и 750 000 долларов США. Арендовать квартиру можно по цене от 2500 долларов США в месяц.
Квартира, в которой живут супруги, оформлена на других непубличных людей. Но обращает на себя внимание тот факт, что они родом из Харькова - откуда и Ирина Венедиктова.
Сама генпрокурорша, которую журналисты встретили возле дома, не ответила на прямой вопрос, как давно там живет и на каких условиях.
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29.04.2020 00:20 Ответить
Ну приспичило на улице, зашла в подъезд посцать. Что тут такого
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29.04.2020 00:35 Ответить
Черговий раунд переговорів стосовно Донбасу відбудеться 13-14 травня, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7285
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29.04.2020 00:22 Ответить
Шмигалю приготовится .
Это только начало .
BBC News Русская служба - Коронавирус: суд в Чехии объявил карантинные меры правительства незаконными

Черговий раунд переговорів стосовно Донбасу відбудеться 13-14 травня, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7351
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29.04.2020 00:26 Ответить
Так в чем проблема? Снимут завтра карантин и сдыхайте миллионами прямо на улице. Потом будете выть что власть ничего не предприняла и некому лечить. На месте медиков я бы уволился и вернулся на работу через год-два. Лучше пересидеть чем 100% самому заболеть и еще принести заразу в семью.
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29.04.2020 00:34 Ответить
це як портнов з бабушкою захотять... Як буде бубочка шмигалити проти баби - то і через суди їх взуватимуть...
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29.04.2020 00:34 Ответить
А может ну его нах. ети ваши переговоры. Ато с каждыми переговорами мы теряем если не территорию то людей и деньги. Кому сейчас нужны ети переговоры кроме *****? Кому сейчас нужен етот дамбас- чемодан дырявый, без ручки да еще с говном?
Хватит куме торгуваты, бо уже здачи ничым даваты!!!
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29.04.2020 00:31 Ответить
какие могут быть переговоры с упоротыми, которые тупо стреляют чтобы достать "укропа". их надо только завоевать, и импотентный зеля этому препятствие
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29.04.2020 00:56 Ответить
Рік тому написав - "Зеленський, ставши президентом, буде змушений проводить політику Порошенка стосовно Донбасу, хоче він цього, чи ні... Інакше його зметуть...". "Зелюки" з несамовитим вереском і прокльонами, рвалися мені очі видряпать... І хто виявився правим? Спроби "перестать стрілять" і "розвести війська" ні до чого хорошого не привели - "Блазень лише втратив авторитет, як у очах військових, так і в очах проукраїнськи налаштованої, активної частки суспільства... Спроби "перекласти" відповідальність Верховного Головнокомандувача на чужі плечі ні до чого не привела - всі бачать у всьому "негативі" на Донбасі саме "Блазня"... І тепер він крутиться, як в"юн на сковорідці - і миру не добився, і підтримку у суспільстві втратив...
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29.04.2020 06:26 Ответить
Постоянно с ужасом жду очередной сдачи интересов Украины. И каждый раз все хуже и хуже. И остановки нет. ЗЕк и Ермак - преступники.
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29.04.2020 09:25 Ответить
 
 