Очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 13-14 мая, - ОБСЕ
В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая в последнее время из-за пандемии коронавируса встречалась в режиме видеоконференции, ожидается 13-14 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОБСЕ.
"Мы получили информацию из офиса посла Хайди Грау (спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ – ИФ) о том, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая. Условия встречи еще предстоит определить в зависимости от развития ситуации с Covid-19", - заявили в организации.
27 апреля информированный источник сообщил агентству, что следующее заседание ТКГ ожидается 14 мая.
Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.
На заседании 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до православной Пасхи, который состоялся 16 апреля.\
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Про це в ефірі "Прямого" розповіла народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.
"Росія всіляко намагається загальмувати цей процес. Вона говорить про те, що Київ не виконує основних домовленостей з минулої Нормандської зустрічі. І саме тому ми дуже хочемо, щоб бодай би на рівні міністрів закордонних справ зафіксувати невиконання Росією Паризьких домовленостей. Бо ми маємо говорити про те, що перша домовленість і єдина, яка на сьогодні не є виконаною, - режим припинення вогню - це є підкріплене домовленостями в Нормандському форматі в грудні 19 року. Натомість Росія говорить про те, що вона не є стороною конфлікту, відволікаючи увагу і вказуючи пальцем на ОРДЛО.
Вона наголосила, що це буде заявлено на зустрічі ТКГ, що Україна наполягає на тому, що мають припинити вогонь.
https://prm.ua/********-zvinuvatit-rf-u-nevikonanni-domovlenostey-mizh-zelenskim-ta-putinim-vereshhuk/
У кожному разі потрібно розуміти просту річ: для Росії мир - це беззастережна капітуляція ворога. І поки Зеленський
повністю та без усяких своїх умов не капітулює перед Путіним, не буде ані миру на Донбасі, ані результатів роботи в нормандському форматі.
Свернуть
https://www.youtube.com/post/Ugz7LDvts3BSC3_FaSB4AaABCQ
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARCV-tvs9-T_hYyU1BwTTK5F-dkFOJCZDxqji6uvAN6dQs1ZCrlx8gmiplLF82l0lYxmpSuheW-XtaxSoycE4PWT2aAQFpGMaO5x9Lj2QMT9cyVegRxZ3z8X2jH0lpM009TKmVgw3Dkkb-GfGLYLQTvM1AaXuTITpt13FxStJkVFtQEDGYc329BgKkBTjIYlrsHViDSmk41EITSKmbqWUKJJ3m2K0JzgpNz05hhqviynbK6WIoP4L4q2dYESrAU3Zi9QEb-FG7Xd5S74nqo92sQroeqzfnP-VO7wtQiPR57zqBCyT9Z6mepQrNNCLDUmJpUtTtXelWTXmw&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).
2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
Дом, где живут супруги чиновников, построенный в стиле сталинского неоклассицизма, всего на три десятка просторных квартир.
По данным нескольких сайтов агентств недвижимости, некоторые квартиры выставлены на продажу стоимостью 500 и 750 000 долларов США. Арендовать квартиру можно по цене от 2500 долларов США в месяц.
Квартира, в которой живут супруги, оформлена на других непубличных людей. Но обращает на себя внимание тот факт, что они родом из Харькова - откуда и Ирина Венедиктова.
Сама генпрокурорша, которую журналисты встретили возле дома, не ответила на прямой вопрос, как давно там живет и на каких условиях.
Это только начало .
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Хватит куме торгуваты, бо уже здачи ничым даваты!!!