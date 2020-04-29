У суди, які не працюють, прийдуть нові судді, - Вища рада правосуддя

За результатами засідань, які відбулися 27 і 28 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту України подання про призначення 40 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів. Серед них суди, які поки не здійснюють правосуддя через відсутність суддів. Кандидатури ще 20 суддів мають розглянути на сьогоднішньому засіданні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Вищій раді правосуддя.

В цілому, Вища рада правосуддя планує розглянути 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів, які пройшли конкурсний відбір в 2012, 2013 2017 роках, які претендують на зайняття вакантних посад суддів у місцевих загальних судах.

В умовах карантину кандидати на посади суддів беруть участь у засіданні ВРП в режимі відеоконференції.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що на сьогодні в судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів: з передбачених 7295 штатних посад у судах, заповнено тільки 5192, з яких лише 4751 суддя має повноваження на здійснення правосуддя. У 23% судів, переважно першого рівня, незаповненими залишаються близько 50% і більше штатних посад суддів.

При цьому, після недавнього внесення змін до бюджету, які передбачають скорочення суддівської винагороди, судді почали масово подавати заяви про відставку.