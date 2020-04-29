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Новини Судова реформа
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У суди, які не працюють, прийдуть нові судді, - Вища рада правосуддя

У суди, які не працюють, прийдуть нові судді, - Вища рада правосуддя

За результатами засідань, які відбулися 27 і 28 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту України подання про призначення 40 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів. Серед них суди, які поки не здійснюють правосуддя через відсутність суддів. Кандидатури ще 20 суддів мають розглянути на сьогоднішньому засіданні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Вищій раді правосуддя.

В цілому, Вища рада правосуддя планує розглянути 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів, які пройшли конкурсний відбір в 2012, 2013 2017 роках, які претендують на зайняття вакантних посад суддів у місцевих загальних судах.

В умовах карантину кандидати на посади суддів беруть участь у засіданні ВРП в режимі відеоконференції.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що на сьогодні в судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів: з передбачених 7295 штатних посад у судах, заповнено тільки 5192, з яких лише 4751 суддя має повноваження на здійснення правосуддя. У 23% судів, переважно першого рівня, незаповненими залишаються близько 50% і більше штатних посад суддів.

При цьому, після недавнього внесення змін до бюджету, які передбачають скорочення суддівської винагороди, судді почали масово подавати заяви про відставку.

Автор: 

судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (583)


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Топ коментарі
+3
тут тра' всю сістєму міняти (С)
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29.04.2020 10:21 Відповісти
+3
апропо, сумашечче жалованійє не робить тих судєй чесними, а тіко болєйє алчними. До такого ПРАНІКА тра' соотвєцтвуйющій КНУТ - шоп урівноважити теперішній судєйский оклад, кнутом має бути здирання шкури живцем
У суди, які не працюють, прийдуть нові судді, - Вища рада правосуддя - Цензор.НЕТ 9155
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29.04.2020 10:34 Відповісти
+3
Майте совість. Люди вже давно заплатили за посади. Скільки вони мають чекати? Це порушення угоди!
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29.04.2020 10:54 Відповісти
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нові судьйї прийдуть в старі мєха
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29.04.2020 10:20 Відповісти
тут тра' всю сістєму міняти (С)
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29.04.2020 10:21 Відповісти
Нет, нет! Тут все соответствует - в "старые меха" придут соответствующие им судьи! Не смотрите на неуместный ярлык - "новые судьи"... В ВРП "старые кадры" и они недопустят чего-то в принципе нового в такие родные и хлебосольные для них "старые меха судов"! Ворон ворону не только глазу не выклюет, а даже не пустит к ворону другую птицу!!!
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29.04.2020 14:30 Відповісти
Высший совет чего? Вы наверное не понимаете значение слова Правосудия ,загуглите мой вам совет и не позортесь😁
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29.04.2020 10:28 Відповісти
апропо, сумашечче жалованійє не робить тих судєй чесними, а тіко болєйє алчними. До такого ПРАНІКА тра' соотвєцтвуйющій КНУТ - шоп урівноважити теперішній судєйский оклад, кнутом має бути здирання шкури живцем
У суди, які не працюють, прийдуть нові судді, - Вища рада правосуддя - Цензор.НЕТ 9155
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29.04.2020 10:34 Відповісти
ну вот теперь и тут вся ответственность на монике - да,да зебилы - он, а не порох ,теперь за все ,в Украине, в ответе
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29.04.2020 10:41 Відповісти
бач як буває.. за всьо в атвєтє зєбіли, а сяде потрох.. діссонанс
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29.04.2020 10:54 Відповісти
Так все суды у нас не работают. Они только делают вид.
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29.04.2020 10:49 Відповісти
Майте совість. Люди вже давно заплатили за посади. Скільки вони мають чекати? Це порушення угоди!
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29.04.2020 10:54 Відповісти
Такі ж продажні, як і старі
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29.04.2020 11:01 Відповісти
 
 