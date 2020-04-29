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Знаючи Кутєпова, потрібно детально розбиратися, - речник МВС Шевченко про інцидент з журналістом "Громадського" біля Кабміну

Знаючи Кутєпова, потрібно детально розбиратися, - речник МВС Шевченко про інцидент з журналістом

Представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що потрібно детально розібратися в інциденті з нападом на журналіста hromadske Богдана Кутєпова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі hromadske.

Представник МВС повідомив, що не знає про цей інцидент, але наголосив на необхідності з'ясувати всі обставини.

"Треба розбиратися, зараз з'ясуємо. Знаючи Богдана Кутєпова, нічого не можу сказати, крім того, що треба точно детально з'ясувати всі обставини події", - сказав він.

Шевченко уточнив, що на місці, де сталося зіткнення, є "купа камер", які зафіксували обставини інциденту, якщо він був. Після того, як їх переглянуть, "нададуть точну інформацію".

Дивіться також: "Або прибираєш, або я зламаю": журналіст "Громадського" заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

Автор: 

журналістика (1785) Київ (19688) напад (1140) Шевченко Артем (222) Кутєпов Богдан (12)


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Топ коментарі
+28
Бодя Кутєпов поборов "баригу", але виявилося, що це він також зробив себе сам. В якості побічного наслідку повернувся старий добрий беркут з 2014, який показав Боді, що він ніхто на цьому святі життя. Спочатку журналістам платили за повалення Пороха, а тепер їх просто б'ють.Вітаю
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29.04.2020 12:04 Відповісти
+21
Зная Авакова... Знаем как вы разберетесь
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29.04.2020 12:05 Відповісти
+19
Кутепову мзды дали и аппаратуру повредили,без всяких "зная".На видео все очень очевидно.
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29.04.2020 12:00 Відповісти
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Кутепову мзды дали и аппаратуру повредили,без всяких "зная".На видео все очень очевидно.
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29.04.2020 12:00 Відповісти
Где видео?
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29.04.2020 13:25 Відповісти
Гугли
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29.04.2020 13:37 Відповісти
на мой скромным взгляд , Кутеповым давно должна интересоваться контрразведка
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29.04.2020 12:02 Відповісти
Бодя Кутєпов поборов "баригу", але виявилося, що це він також зробив себе сам. В якості побічного наслідку повернувся старий добрий беркут з 2014, який показав Боді, що він ніхто на цьому святі життя. Спочатку журналістам платили за повалення Пороха, а тепер їх просто б'ють.Вітаю
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29.04.2020 12:04 Відповісти
Ви дуже помиляетесь... Спарва тут не Боді чи якоїсь шмоді, а в невиконанні ментами ЗАКОНУ! І все одно до кого застосовують СИЛУ в порушення Закону... До Боді, Вас, мене чи ще когось... Сам факт порушення Закону все одно проти кого і з яким умислом - повинен бути розслідуваний згідно вимогам Законодавства України, а не якихось ДУМОК собакова чи його співробітників... Завтра Ви будете на місці цього Боді, і вас будуть лупцювати за те, що ви просто зайшли до парку відпочинути, а там зеля зі слугами і собаковим вирішили відпочити... То як тоді вас м'яко нахер зразу послати з ВАШОЇ землі, а потом відлупцювати, чи наоборот. А то і до хати вашої можуть прийти і сказати - забирайся разом із сім'єю, а то поломаємо.. потім відлупцюють викинуть на вулицю, і якщо цілий зостанешся - собаков буде говорити про те, що ЗНАЮЧИ ВАС тут треба розібратися хто не прав. Ну, а якщо(не дай Боже) підслизнешся впадеш, вдаришся головою - і ласти скинешь... ТО тут вже як КАРТА ляже... Навіщо Вам Закони?
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29.04.2020 15:06 Відповісти
коли кажуть "а це імянек - тра' розібратись" - тобто санкції залежать від лічності пацієнта - получаєця закону нема, а полюція діє ЛіцеМєрно
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29.04.2020 16:11 Відповісти
...история превращения бывшего журналиста в рюкзачную проститутку.
У меня - фсе...
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29.04.2020 12:05 Відповісти
Зная Авакова... Знаем как вы разберетесь
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29.04.2020 12:05 Відповісти
Присоединяюсь к дописувачу Шимус!
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29.04.2020 12:06 Відповісти
Семимильными шагами в эпоху ОВОЩА)))

ВЫ ЗРОДИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
какого бенжа теперь скулите?)))
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29.04.2020 12:07 Відповісти
Все эти борцы против Пороха и голосовальщики паприколу получают то, за что боролись.
Действия МВД при этом никак не оправдываю
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29.04.2020 12:10 Відповісти
Кутепов порохобот.
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29.04.2020 12:14 Відповісти
... да он им никогда и не был! он был любителем иудыных сребренников, делал работу за денежку, тот кто платил, тому он и служил - поделом! не надо было топить Пороха, а теперь он прЭса! а тут в дыню получил ... короче говоря, даже не стоит это рассматривать ... надеюсь, что его мозг начнет фунциклировать, а изображать умственно-мозговую деятельность ...
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29.04.2020 12:17 Відповісти
Хахаха, оце насмішив! Він якраз різко проти Пєті завжди був...
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29.04.2020 12:17 Відповісти
... я никого не смешил (да и не занимаюсь этим от слова вообще!), я всегда констатировал факты ... мне не надо рассказывать какой он хороший (плохой) человек, я вижу человека за километр и понимаю - этот гав...но, это продажный, а этот Патриот своей страны (с большой буквы) ...
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29.04.2020 12:31 Відповісти
Насмешил
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29.04.2020 12:37 Відповісти
а где коллега по цеху мустафа в наём где вопли серёни где заявления от колех по цеху журналистика у нас уже является синонимом проституции
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29.04.2020 12:12 Відповісти
Мустафа в Наем и Сирожа выгавкали себе теплые места при зелени и залегли на дно
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29.04.2020 12:38 Відповісти
Правильно! Сейчас нужно наказать ментов, а вот потом "зная Кутепова". нужно будет его преследовать строго по закону, чтоб он дня без штрафа не жил.
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29.04.2020 12:12 Відповісти
Бодя Кутепов подрабатывал бомбилой
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29.04.2020 12:15 Відповісти
А презедент ЗЕ - клоуном, а предыдущий презедент - проффесором-грабителем по совместительству.
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29.04.2020 14:49 Відповісти
Там НЕХЕР разбираться ,ВСЁ видно на видео ,НЕАДЕКВАТНЫХ МУСОРОВ НАЙТИ ,ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА И ГНАТЬ ВЗАШЕЙ ВМЕСТЕ С ИХ ШЕФОМ !!
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29.04.2020 12:12 Відповісти
а что делать с неадекватом который сначала лазит по дороге, а потом топчет газон и не реагирует на замечания полицейских?
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29.04.2020 12:46 Відповісти
Что делать с журналистом при исполнении - говорит Закон! А вот что делать с ментом, который нарушает Конституцию и этот Закон - надо спросить у собакова и иже с ним... А и еще я знаю что делать с неадекватом, который не знает Законы и ляпает по клаве пальцами просто так... - надо ему хотя бы сначала почитать эти Законы... я не говорю уже о том, что бы анализировать. Читай мат часть: На завтрак: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 , На обед: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0062323-11 , На ужин: Стаття 17 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Ну и на сон грядущий, что б устаканилось все: статття 171 Кримінального кодексу України.
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29.04.2020 14:46 Відповісти
Ну то что ты идиот можно было сообщить и покороче .
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29.04.2020 14:55 Відповісти
Зная тебя с Аваковым всем понятно чем это закончится
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29.04.2020 12:16 Відповісти
зная мусароф - можна і не розбиратися. скоро знову будете стояти на колінах і шмарклями втиратися....
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29.04.2020 12:21 Відповісти
Гребаний спикер, ти вже несеш чуш..на видео четко видно як аваківськи шакали безпідставно нападають, застосовують силу незаконно..А час прийде коли вашу аваківську ОЗУ розженуть. Ні сьогодні так завтра..шакали мусорськи
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29.04.2020 12:21 Відповісти
а заммера підставно топтали?
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29.04.2020 14:56 Відповісти
С таким подходом Скабееву которая провоцирует когда ведёт съёмку вообще убивать надо
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29.04.2020 12:22 Відповісти
Мусорам дать педигрипала ,кутепову жрать зелене лайно.
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29.04.2020 12:24 Відповісти
кутепова не жалко. мало дали. ты сам этого хотел
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29.04.2020 12:25 Відповісти
Та,да.Начинай с установления личности нападавших,потом сразу увольняй за то что не представились.Не забудь что действовали в группе,действия координировали,значит есть и пахан.
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29.04.2020 12:26 Відповісти
мусора мрази
зеленский подонок
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29.04.2020 12:27 Відповісти
Вы также будете кричать,если вас прижмут вечерком к тёплой стеночке пара гопников?
Подошли попросили,стать где стоят нормальные граждане,что не так?
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29.04.2020 13:54 Відповісти
так то мусора і прижмуть
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29.04.2020 15:05 Відповісти
Мусора,это срез больного общества,есть нормальные,а есть и неадекватные.В чём по данному инциденту неправы мусора?
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29.04.2020 15:34 Відповісти
-- а нормальнийє пусть в нормальних гробах...
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29.04.2020 15:54 Відповісти
Ну тогда не кричите "рятуйте хлопци".
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29.04.2020 16:01 Відповісти
ага, рятуватись доводиця тіко від них
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29.04.2020 16:02 Відповісти
Тю, а разве не все ясно понятно, меру пресечения ещё не избирают, для журналиста провокатара, побои не снимают с гэроя полицая?
Хотя нет,полицаи наверное в реанимации, законность и порядок героически защищали.
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29.04.2020 12:39 Відповісти
""Зная Кутепова". А что, действия полиции зависит от того, против кого применяют?
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29.04.2020 12:44 Відповісти
Заявляйте в ДБР. Нехай вони цим займаються, а не мєнти самі собою. А харківських заробітчан Авакова і Геращенка давно треба гнати з поліції за їх щоденні кадрові провали.
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29.04.2020 12:49 Відповісти
Вы правы ,недопустимо засилье львовских и донецких.мы знаем ,чем это кончается.
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29.04.2020 13:22 Відповісти
гнида, уже не знает куда авакину давать в какую дырку, это блеюще под мусорами чмо!
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29.04.2020 12:51 Відповісти
))) 30 квітня 2020 року поліцейські перевірили пагорб в парку навпроти Кабміну - "журналіста Богдана Кутєпова на пагорбі не було".
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29.04.2020 13:43 Відповісти
Не нравятся действия полицейского ,пиши жалобу,на крайняк иди в суд,но не устраивай базар.Всем нравится порядок в европе,а как дело доходит до исполнения,то начинают стонать о диктатуре.
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29.04.2020 13:51 Відповісти
слідчий тяне справу - за два роки жодної слідчої дії. Скаржився від начальника слідчого відділу до генеральної прокуратури. Прокурви кажуть, шо вони ніяк не можуть вплинути на слідчого, бо він самостоятєльний. Пишу ходатайство на слідчі дії - нема реакції - пишу скаргу - в канцелярію. В справі основний обйом - мої скарги на бездіяльність слідчого. Перевірка з області приїздила по моїй справі, прокуратура написала десятки звернень, а слідчому "нема коли" в нього "куча дєл" - каже, шо веде тільки ті діла, шо йому начальство та прокуратура спускає. Абзац
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29.04.2020 16:01 Відповісти
Думаете только вы сталкиваетесь с несправедливостью,я тоже могу вам таких примеров набросать из личной жизни,но при чём тут наше к этому инциденту.
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29.04.2020 16:09 Відповісти
йа про ефективність "жалоб" на мусарофф - кому? в ту ж саму корпорацію монстрів - судаки, прокурви, кантора, управа. Чо той слідак тяне? Бо там найєзд на свого - нотаріуса. Адвокати відмовляюця мені відкрито помагати, бо для них нотаріус - хліб- всі справки звідти
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29.04.2020 16:16 Відповісти
Не за один день выстраивалась система,поломать её не так просто.
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29.04.2020 16:21 Відповісти
при тому - потрібно виконати п'ять кроків - вони описані в моїх клопотаннях та в дорученнях від прокуратури. План простий і ясний - допитати трьох лічностєй, витребувати у двох нотаріусів два документа та віддати їх на експертизу. Оспорюєця договор, який недійсний навіть за формальними ознаками, але я знаю, шо там не тільки помилки, але й злочин (366-367) нотаріуса та мошеннічество
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29.04.2020 16:07 Відповісти
....кутепов зимой 2013-2014 тебе рисовал право на профессию и довольно стабильный и неплохой! доход. ...уважай руку дающего)....а то прям взял и сразу разобрался. ну ну)
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29.04.2020 13:53 Відповісти
Думаю що поліція могла вимагати навіть від ПсевдоЖурналіста тільки щоб він покинув проїзджу частину??!! Стояти з боку навіть на так званому "зеленому " газоні?? Думаю що саме за це його і погнали що топтав ЗЕЛЕНЬ))
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29.04.2020 14:11 Відповісти
за Зє!лєнь вбили п на місці, то він поки Зє!млю топтав
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29.04.2020 14:52 Відповісти
Зная Кутепова скажу, что ему мало дали
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29.04.2020 14:37 Відповісти
Нада вже прекращать цю дімакратію - ішь, развєлі анархію - ходять не по струночці! Сталіна на них нема! Німця з пльоткою їм нада! А поліцейські з ними нянчаця, як в яслях - ото вперіщити кийком помеж глаз!!! В гАмериці вже давно трупом валявся як решето
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29.04.2020 14:50 Відповісти
Зная зеленского, Кутепова еще и посадят.
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29.04.2020 15:10 Відповісти
Зная Шевченко, нужно спросить - когда его посадят за участие в рейдерском захвате и последующем развале телеканала TVi?
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29.04.2020 16:36 Відповісти
 
 