Знаючи Кутєпова, потрібно детально розбиратися, - речник МВС Шевченко про інцидент з журналістом "Громадського" біля Кабміну

Представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що потрібно детально розібратися в інциденті з нападом на журналіста hromadske Богдана Кутєпова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі hromadske.

Представник МВС повідомив, що не знає про цей інцидент, але наголосив на необхідності з'ясувати всі обставини.

"Треба розбиратися, зараз з'ясуємо. Знаючи Богдана Кутєпова, нічого не можу сказати, крім того, що треба точно детально з'ясувати всі обставини події", - сказав він.

Шевченко уточнив, що на місці, де сталося зіткнення, є "купа камер", які зафіксували обставини інциденту, якщо він був. Після того, як їх переглянуть, "нададуть точну інформацію".

Дивіться також: "Або прибираєш, або я зламаю": журналіст "Громадського" заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.