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Прем’єра просять не допустити ініційованого міністром інфраструкртури підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Прем’єра просять не допустити ініційованого міністром інфраструкртури підвищення тарифів

Підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею призведе до зниження конкурентоспроможності вітчизняних вугільних підприємств та негативно позначиться на роботі енергетичної галузі.

Про це йдеться у зверненні народного депутата України, голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця до прем’єр-міністра.

Депутат зазначив, що намір керівництва "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажоперевезення істотно збільшить фінансове навантаження на виснажені епідемічною та економічною кризами підприємства, які користуються залізничними перевезеннями. Він також наголосив, що, зважаючи на зниження цін промислових виробників на 7%, економічно обґрунтованим є не підвищення, а зниження тарифів "Укрзалізниці".

"Нелогічною видається аргументація підвищення тарифів з боку Міністерства інфраструктури України (МІУ). Так зростання тарифів у 2019 році на вантажні залізничні перевезення на 14,2% у міністерстві пояснюють зростанням цін промислових виробників у 2018 році на 14,2%. Але за підсумками 2019 року ціни промислових виробників знизилися на 7,1%. Відповідно, за логікою урядовців, економічно обґрунтованим було б рішення про зниження тарифів на вантажні перевезення у 2020 році на такий же відсоток", - написав Волинець.

За його словами, підвищення тарифів УЗ особливо сильно вдарить по вугільних підприємствах, які внаслідок зростання видатків на логістику втратять конкурентоспроможність, та поглибить кризу в енергетичній галузі в цілому.

"Укрзалізниця" також говорить про зближення класів вантажів. Це означає зростання вартості транспортування вугілля. Зараз в рік "УЗ" перевозить близько 65 млн тонн вугілля, який відноситься до 1 класу вантажів. Якщо вартість перевезення зараз збільшиться, це знизить і без того низьку конкурентоспроможність вугільних підприємств і негативно позначиться на роботі енергетичної галузі", - написав Волинець.

Депутат наголосив: в поточних обставинах тільки зниження тарифів на залізничні перевезення, як і зниження портових зборів – один із закономірних шляхів підтримати майже зруйновану пандемією економіку. Та закликав прем’єр-міністра не допустити підвищення тарифів "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Зі свого боку народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення, ініційоване Міністерством інфраструктури, в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам. На думку Омеляна, серед головних недоліків роботи міністерства інфраструктури зараз є сумнівна кадрова політика та масштабна корупція.

Автор: 

Волинець Михайло (98) Укрзалізниця (6908)


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Премьера просят не допустить инициированного министром инфраструкртуры повышения тарифов "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 7137
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29.04.2020 14:58 Відповісти
М-дя...после Балчуна ни одной надеждьі не осталось. Пережевали и срьігнули. Так и со всей страной будет. Или уже?
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29.04.2020 14:58 Відповісти
кого не поставь, пока не сломать систему, надежды на выздоровление нет, а с молодыми и зелеными подавно
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29.04.2020 22:14 Відповісти
Саакашвили поставьте министром транспорта! Он им покажет кузькину мать.
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29.04.2020 15:05 Відповісти
Для меня вообще вопрос, зачем Зе оживил грузина, а затем дал заднюю, но знаю одно, избавится теперь не получится
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29.04.2020 22:11 Відповісти
опять ассоциация потужных реформистов и сборщиков металлолома подвывает.
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29.04.2020 15:32 Відповісти
Опять вечно голодные смотрящие УЗ хотят повысить тарифы, потому что воровства на закупках маловато.
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29.04.2020 21:38 Відповісти
А что просить у правительства, которое других способов не знает? Повышение налогов, повышение тарифов, повышение цен - это весь инструментарий, который у них есть.
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29.04.2020 21:37 Відповісти
 
 